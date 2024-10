2020.02.24 - XTB, despre efectele coronavirusului în Italia

O încetinire a economiei în Italia ar putea tempera activitatea economică în anumite sectoare din România, deoarece legăturile dintre România şi Italia sunt mai strânse decât cele cu orice altă ţară care a înregistrat până acum un număr semnificativ de cazuri de coronavirus, atât din perspectiva fluxului de persoane, cât şi din punct de vedere economic, potrivit unei analize realizate de XTB România.

Analiza XTB arată că evoluţia rapidă a epidemiei de coronavirus din Italia este o situaţie potenţial îngrijorătoare, "investitorii şi actorii economici încercând în prezent să o evalueze, căutând să se pregătească".



"Pe de o parte, o încetinire a economiei în Italia, fie şi temporară, poate însemna o temperare a activităţii economice în anumite sectoare de la noi, în timp ce riscul unei răspândiri a virusului favorizată de călătoriile dinspre Italia spre România poate induce o vulnerabilitate de altă magnitudine. În prezent observăm o reacţie moderată pe bursă, scăderile fiind sub cele înregistrate de bursa germană (la 13:30, peste -3,5% faţă de mai puţin de 2,8% pentru BET). România livrează în special maşini şi echipamente electrice, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, automobile şi piese auto, şi importă din Italia cazane, turbine, motoare, maşini şi echipamente electrice, piei brute şi tăbăcite, materiale plastice.



"Volumul total al schimburilor comerciale dintre cele două ţări a fost de aproximativ 18 miliarde de euro în 2018, important în raport cu volumul comerţului total, de aproximativ 150 miliarde de euro. Pe termen foarte scurt, investitorii ar putea rămâne îngrijoraţi, şi este nevoie de măsuri foarte stricte şi eficient implementate pentru a evita o dezvoltare nedorită a efectelor asupra economiei reale româneşti", a explicat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.



Pe de altă parte, reprezentanţii XTB România consideră că evoluţia rapidă a epidemiei de coronavirus din Italia ar putea amplifica euroscepticismul la nivelul UE.



"Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, susţine închiderea frontierei, profitând de contextul sensibil pentru a promova viziunea naţionalistă a grupării. Oficialii austrieci au confirmat suspendarea întregului trafic feroviar din şi către Italia pentru câteva ore în timpul weekendului, ca o reacţie reflex în momente de panică. În cazul în care epidemia se va răspândi şi în alte state, conceptul de "frontiere deschise", unul dintre pilonii Uniunii Europene, va fi supus unui test de stres", se menţionează în comunicat.



În plus, va fi o provocare şi pentru sistemele de sănătate publice din Europa, în special în ţările care nu se pot "lăuda" cu logistică de ultimă oră. "Răspunsul Comisiei Europene a fost prompt, anunţând un pachet de ajutoare ce se ridică la 232 milioane de euro pentru a susţine statele membre în efortul de a combate problema", susţin reprezentanţii XTB România.



Pe de altă parte, Radu Puiu, Financial Analyst, XTB România susţine că "scenariul actual ar putea avea efecte economice semnificative asupra Italiei, cele două regiuni aflate sub carantină, Lombardia şi Veneto, având o pondere de aproximativ 30% în PIB". "În plus, a treia cea mai mare economie europeană nu traversează cea mai bună perioadă, confruntându-se cu semne de recesiune economică. Rămâne de văzut modul în care autorităţile vor gestiona situaţia, încrederea în guvern scăzând în ultimul timp ca urmare a tensiunilor interne", a adăugat Radu Puiu.



Începutul sesiunii europene a adus un gap descendent amplu la nivelul indicelui bursier italian, FTSE MIB, ca urmare a unei deteriorări majore a apetitului pentru risc al investitorilor. Deşi săptămâna trecută indicele se afla la maxime multianuale, scăderea de luni, de aproximativ 4,40%, a dus la anularea întregului avans înregistrat de la începutul lunii februarie.



Până în prezent, au fost identificate peste 160 de cazuri şi au fost confirmate 4 victime, evoluţie care a determinat autorităţile italiene să ia măsuri drastice. Astfel, au fost puse sub carantină peste 10 oraşe din nordul Italiei. În plus, a fost suspendată activitatea unităţilor de învăţământ şi au fost anulate sau întrerupte mai multe evenimente importante, precum Carnavalul din Veneţia sau reprezentanţii din cadrul Fashion Week. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)

