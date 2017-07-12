Ethereum este o platformă blockchain descentralizată care permite dezvoltarea de aplicații digitale și contracte inteligente fără intermediari tradiționali. Prin utilizarea rețelei distribuite de noduri la nivel global, Ethereum înlocuiește infrastructurile clasice de tip server sau cloud și facilitează tranzacții transparente și securizate. Tokenul nativ al rețelei, ether (ETH), joacă un rol esențial în funcționarea ecosistemului și s-a menținut încă din 2016 printre activele digitale cu cea mai mare capitalizare de piață. Datorită interesului crescut al investitorilor și dezvoltatorilor, volumele de tranzacționare ale ether au înregistrat fluctuații semnificative, reflectând dinamica și volatilitatea specifică pieței criptomonedelor.

Ethereum este o platformă blockchain descentralizată care permite dezvoltarea de aplicații digitale și contracte inteligente fără intermediari tradiționali. Prin utilizarea rețelei distribuite de noduri la nivel global, Ethereum înlocuiește infrastructurile clasice de tip server sau cloud și facilitează tranzacții transparente și securizate. Tokenul nativ al rețelei, ether (ETH), joacă un rol esențial în funcționarea ecosistemului și s-a menținut încă din 2016 printre activele digitale cu cea mai mare capitalizare de piață. Datorită interesului crescut al investitorilor și dezvoltatorilor, volumele de tranzacționare ale ether au înregistrat fluctuații semnificative, reflectând dinamica și volatilitatea specifică pieței criptomonedelor.

Nu te opri doar la a câștiga bani Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Ethereum Ethereum este una dintre cele mai noi tehnologii și are ca scop folosirea unui ”blockchain” pentru a înlocui “părțile terțe”/intermediarii – cei care stochează date, transferă credite ipotecare și țin evidența instrumentelor financiare complexe.

În cazul Ethereum, serverele și sistemele de tip cloud sunt înlocuite de mii de așa-numite "noduri" menținute de voluntari din întreaga lume.

La baza Ethereum stă un element criptografic, un “token” - ether (moneda virtuală asociată sistemului Ethereum)

Încă de la începutul anului 2016, ether a avut a doua cea mai mare capitalizare de piață în rândul monedelor virtuale.

Volumele de tranzacționare cu ether au fluctuat puternic de-a lungul timpului – într-un interval de timp de 24h volumele au scăzut sub 100,000 dolari în anumite cazuri, pe când în alte situații, tot în 24h, volumele s-au apropiat și de 600 milioane dolari. Ethereum în oferta XTB Numele Instrumentului: ETHEREUM

Descriere: Instrument al cărui preț se bazează pe cotația Ethereum

Valoarea nominală a unui lot: Nivelul instrumentului * 1 USD

Mărimea unui PIP: 1

Pasul Minim de Cotare (în puncte) : 0.001

Dimensiunea Minimă a Ordinului în loturi : 0.01

Pasul minim de tranzacționare în loturi : 0.01

Programul de tranzacționare(CET/CEST): 24 h de sâmbătă 4:00 am până vineri 10:00 pm

Ofertă: Standard (execuție la piață), Pro

Sistem: xServer

Listă Spread-uri

Pe conturile PRO, pe lângă spread-ul variabil al pieței, se percepe și un comision - Listă Comisioane și Taxe

VEZI OFERTA XTB COMPLETĂ DE MONEDE VIRTUALE

Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante. Află mai mult

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."