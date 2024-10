Informații esențiale despre Ethereum CFD

Odată considerate a fi similare cu un bilet de loterie, Ethereum (ETHEREUM în xStation) și alte Monede Virtuale sunt, se pare, pe cale de a fi considerate active legitime în portofoliile de tranzacționare. Într-adevăr, această “revoluție digitală” este comparabilă cu ”Goana după aur” din secolul XIX sau bula speculativă dotcom din 2001, valoarea monedelor virtuale crescând odată cu interesul la nivel global. Dar, mai exact, ce este Ethereum? Ce îl diferențiază de alte monede virtuale și cum l-ai putea tranzacționa? Informații esențiale despre Ethereum (ETHEREUM în xStation) Ethereum este un tip de monedă virtuală, creată și deținută în mod electronic. Spre deosebire de monedele tradiționale – precum dolarul sau euro - Ethereum nu se găsește în formă fizică. La fel ca Bitcoin, reprezintă o rețea descentralizată de plăți care permite realizarea transferurilor de bani, în mod anonim, prin intermediul Internetului, fără a fi necesară intervenția unei bănci sau a unei terțe părți. Fiind a doua cea mai importantă monedă virtuală după Bitcoin, în mod inevitabil Ethereum a fost comparată de multe ori cu Bitcoin – însă există multe caracteristici care diferențiază cele două monede virtuale. Tehnologia Blockchain : Ethereum permite crearea "block-urilor" - înregistrările tranzacțiilor cu monede digitale - mult mai rapid decât în cazul Bitcoin. Asta face ca Ethereum să fie mai degrabă eficient din punct de vedere al tranzacțiilor, nu al deținerii propriu-zise

: Ethereum permite crearea "block-urilor" - înregistrările tranzacțiilor cu monede digitale - mult mai rapid decât în cazul Bitcoin. Asta face ca Ethereum să fie mai degrabă eficient din punct de vedere al tranzacțiilor, nu al deținerii propriu-zise Timpii de tranzacționare: ca urmare a diferențelor de tehnologie blockchain, tranzacțiile cu Ethereum sunt confirmate în câteva secunde, față de câteva minute, cum se întămplă în cazul altor monede virtuale.

ca urmare a diferențelor de tehnologie blockchain, tranzacțiile cu Ethereum sunt confirmate în câteva secunde, față de câteva minute, cum se întămplă în cazul altor monede virtuale. Rețeaua : tehnologia Ethereum permite și altor aplicații asociate Ethereum – nu doar moneda, ca în cazul Bitcoin - să ruleze în rețea. Asta înseamnă că Ethereum poate fi folosit nu doar pentru statutul de monedă, ci și ca o formă de contract în general, de exemplu vânzări de case, făcându-l mai atrăgător pentru firmele mari.

: tehnologia Ethereum permite și altor aplicații asociate Ethereum – nu doar moneda, ca în cazul Bitcoin - să ruleze în rețea. Asta înseamnă că Ethereum poate fi folosit nu doar pentru statutul de monedă, ci și ca o formă de contract în general, de exemplu vânzări de case, făcându-l mai atrăgător pentru firmele mari. Recompensele miniere: Răsplata pentru ”minarea” Bitcoin se înjumătățește la fiecare patru ani și este în prezent evaluată la 12,5 Bitcoin (11.10 2017). ETHEREUM recompensează ”minerii” pe baza algoritmului său “proof-of-work” numit Ethash, cu câte 5 Etheri pentru fiecare block Ce este Ethereum? Ethereum a fost inițial propus într-o lucrare publicată în 2013 de către Vitalik Buterin, un programator implicat în crearea Bitcoin. Acesta a sugerat că Bitcoin are nevoie de un limbaj de scripting pentru dezvoltarea aplicațiilor. Cu toate acestea, el nu a reușit să obțină un acord cu comunitatea Bitcoin, așa că a propus dezvoltarea unei noi platforme cu un limbaj de scripting mai general. Primul lucru pe care e bine să-l înțelegem despre Ethereum este faptul că nu reprezintă doar o monedă digitală. Este o platformă care are la bază tehnologia blockchain, cu mai multe aspecte, care include contracte smart, Mașina Virtuală Ethereum (ETHEREUM în xStation) și utilizează o monedă numită Ether pentru contractele de tip peer-to-peer. Deoarece este o monedă descentralizată, aceasta este și o țintă dificil de fraudat și cenzurat. ETHEREUM își propune să asigure o securitate sporită prin comparație cu contractele tradiționale și să reducă costurile asociate. Valoarea Ethereum (ETHEREUM în xStation) Prețul Ethereum a crescut recent și ar putea continua să crească în următoarele luni. În timp ce monedele digitale reprezintă o piață nouă și interesantă, ele sunt, de asemenea, recunoscute și pentru volatilitate; este important să înțelegi riscurile asociate cu investițiile și tranzacționarea acestora. Pe măsură ce discuțiile despre monedele digitale iau amploare, ne putem aștepta la creșterea volatilității în concordanță cu cererea la nivel mondial care se intensifică datorită traderilor și investitorilor dornici să obțină profit. Cum tranzacționezi Ethereum (ETHEREUM în xStation) Poți tranzacționa ETHEREUM în mai multe moduri, dar acum vom analiza o singură metodă: Contractele pentru diferență (CFD-urile). CFD-urie îți permit să deschizi o tranzacție care are la bază valoarea Ethereum și să estimezi dacă prețul o să crească sau o să scadă. Este important să reții că, în cazul unui produs derivat, nu deții ETHEREUM , pur și simplu speculezi asupra evoluției prețului. Acest sistem are avantajele sale, astfel nu este nevoie să deții un portofel electronic sau să achiziționezi Ethereum printr-o piață nereglementată. Această metodă ar putea fi avantajoasă având în vedere că ETHEREUM și piața monedelor digitale, în general, sunt predispuse mișcărilor volatile ale prețurilor. Cu toate acestea, atunci când tranzacționezi CFD-uri pe Ethereum, vei tranzacționa cu efect de levier. Cu ajutorul Efectului de levier financiar putem tranzacționa aceleași volume ca pe un Exchange, folosind doar o fracțiune din capitalul necesar. Astfel cu o depunere relativ mică obții o expunere mai mare în piață, ceea ce înseamnă că potențialele profituri sau pierderi sunt amplificate. Te rugăm să reții că volatilitatea mărește riscurile. Ethereum (ETHEREUM, cum este notat în xStation, este un CFD care are ca activ suport prețul monedei virtuale Ethereum) este perceput ca un concurent important pentru Bitcoin, deși are un set mai larg de aplicații printre care și trimiterea de instrumente financiare în mod direct (peer-to-peer), pariuri sau crowdfunding. Poți să tranzacționezi CFD-uri care au la bază Ethereum în cadrul XTB, un broker de CFD-uri reglementat și de încredere. Ethereum (ETHEREUM, cum este notat în xStation, este un CFD care are ca activ suport prețul monedei virtuale Ethereum) este perceput ca un concurent important pentru Bitcoin, deși are un set mai larg de aplicații printre care și trimiterea de instrumente financiare în mod direct (peer-to-peer), pariuri sau crowdfunding. Poți să tranzacționezi CFD-uri care au la bază Ethereum cu XTB, un broker de CFD-uri reglementat și de încredere. VEZI OFERTA XTB COMPLETĂ DE MONEDE VIRTUALE

