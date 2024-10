Timp de citire: 4 minute(s)

Indicatorii și oscilatorii sunt instrumente care te ajută să identifici trendul predominant și sentimentul pieței și sunt, de asemenea, folosite pentru a determina punctele de inversare ale direcției pieței precum și punctele de intrare și de ieșire din tranzacție. În acest articol îți vom face o introducere a celor mai cunoscuți și utilizați indicatori și oscilatori:

Unii dintre cei mai populari indicatori sunt:

Mediile mobile: SMA/EMA

Bollinger bands

Unii dintre cei mai populari oscilatori sunt:

MACD

RSI

Bollinger bands sunt benzi de volatilitate plasate deasupra și sub media mobilă. Volatilitatea se bazează pe deviația standard, așadar, cu cât benzile sunt mai distanțate, cu atât volatilitatea este mai mare.

Să ne uităm la când anume trebuie să căutăm să cumpărăm, precum și la ce semnale de vânzare să căutăm atunci când folosim Bollinger Bands.

Trendurile ascendente

Dacă un trend ascendent este solid, va atinge banda superioară în mod regulat. Atingerea benzii superioare indică faptul că prețul unui anumit instrument este împins mai sus, iar activitatea de cumpărare rămâne puternică.

Atunci când prețul se retrage la trendul ascendent, dacă stă deasupra benzii din mijloc și apoi revine la banda superioară, este indicată multă putere.

Într-un trend ascendent, prețul nu trebuie să spargă banda inferioară; dacă se întâmplă asta, înseamnă ca trendul ascendent a încetinit și este posibil să se inverseze.



Trendurile descendente

Dacă un trend descendent va atinge banda inferioară în mod uzual, acest lucru indică activitate de vânzare puternică.

Atunci când prețul se retrage (mai sus) la trendul descendent, dacă stă sub banda din mijloc și apoi revine la banda inferioară, este indicată multă putere.

Într-un trend descendent, prețul nu trebuie să spargă banda superioară; dacă se întâmplă asta, înseamnă ca trendul descendent a încetinit și este posibil să se inverseze.

Oscilatorii



Numele oscilatorilor are legătură cu modul în care aceștia sunt reprezentați pe grafic - adică prin oscilații în jurul unei linii orizontale numite linia de echilibru (regiune unde momentumul nici nu crește, nici nu scade). Aceasta se referă la punctele prețului și la momentumul zero, care este punctul în care momentumul nici nu crește nici nu scade. Dacă ar fi cazul, am spune că piața este stabilă și că trendul direcțional încă nu poate fi observat.

Caracteristicile oscilatorilor

Determină momentele în care prețul este susceptibil unei corecții (atunci când piața este epuizată în direcția trendului predominant).

Oferă un semnal de vânzare în zona de supra-cumpărare și un semnal de cumpărare în zona de supra-vânzare.

Indică divergența dintre oscilatori și preț, care este foarte utilă în luarea deciziilor de trading.

MACD

Indicatorul MACD a fost dezvoltat de Gerald Appel. Acesta indică diferența dintre două medii mobile exponențiale. Acesta arată diferența dintre cele două medii mobile exponențiale, având linia de semnal dată de media exponențială de 9 perioade a diferenței. În prezent, un indicator MACD tipic e definit cu parametrii 12-26-9, unde cu mediile de 12 și 26 de zile se calculează diferența, iar media de 9 perioade este linia de semnal.

Rezultatul este un oscilator neted care dă semnale pentru tranzacție: intersecția liniei zero, divergențele și intersecția semnalului de intrare în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare. Să trecem la semnalele de tranzacționare generate de MACD.

Semnalul de cumpărare generat de MACD este generat atunci când MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal MACD (linia roșie). În mod asemănător, atunci când MACD trece sub linia de semnal MACD, este generat un semnal de vânzare. Putem plasa tranzacții în baza informațiilor oferite de MACD, atunci când linia albastră intersectează linia zero. Semnalul de cumpărare este generat atunci când linia albastră intersectează linia zero, trecând deasupra acesteia, și semnalul de vânzare când linia albastră trece sub linia zero.

Intersecția mediilor mobile MACD este una dintre multele metode de interpretare a indicatorului tehnic MACD. Utilizarea indiciilor histogramei MACD și a divergenței MACD sunt alte două metode importante de utilizare a MACD.



RSI (relative strength index)



RSI este un moment tehnic care compară magnitudinea câștigurilor recente cu cea a pierderilor recente pentru a determina când activul de bază este supra-vândut sau supra-cumpărat. În general, acesta indică momentul unei potențiale corecții a mișcării recente.



RSI este probabil cel mai utilizat oscilator și este, de obicei, folosit pe o perioadă de 14 zile. O valoare a RSI în intervalul 0-30 este considerat semnal de supra-vânzare. Traderii presupun că o pereche valutară supra-vândută indică posibilitatea ca trendul ascendent să se inverseze și poate fi tratată ca pe o oportunitate de cumpărare.

Pe de altă parte, valorile RSI din intervalul 70-100 este considerată zonă de supra-cumpărare. Semnalul sugerează că nivelul de rezistență al respectivului instrument este aproape sau a fost atins, iar prețul este probabil să scadă; traderii ar interpreta asta ca pe o oportunitate de vânzare. Spre exemplu, dacă vezi ca RSI pentru EURUSD a crescut peste 70, un semnal de intrare în zona de supra-cumpărare este generat și poți vinde perechea valutară.

Avantaje și dezavantaje:



Indicatorii tehnici și oscilatorii pot fi instrumente utile. Ei pot indica când poate fi deschisă o tranzacție și în ce direcție ar putea merge piața. Totuși, merită reținut că se bazează pe date din trecut și nu din viitor. Asta înseamnă că, din când în când, pot transmite semnale false care pot duce la o pierdere. De aceea, un trader responsabil nu trebuie să se încreadă mereu în ele, ci să le foloseacă ca pe o confirmare sau infirmare a unui semnal.