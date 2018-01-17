Ce înseamnă managementul riscului
Managementul riscului reprezintă una dintre cele mai importante componente ale tranzacționării pe piețele financiare. Înțelegerea modului în care trebuie gestionat capitalul și expunerea la risc poate face diferența între succesul pe termen lung și pierderile semnificative. Pentru a construi o strategie eficientă de tranzacționare, este important să înțelegem elementele fundamentale care stau la baza procesului decizional.
Elementele esențiale ale unei strategii de tranzacționare
Sistemul de tranzacționare
Un sistem de tranzacționare presupune aplicarea consecventă a regulilor care stau la baza unei strategii cum ar fi anumite momente de intrare sau ieșire dintr-o tranzacție sau regula care spune că mereu trebuie să tranzacționezi în direcția trendului major.
Psihologia în trading
Psihologia presupune administrarea propriilor emoții în timpul tranzacționării.
Managementul banilor
Managementul banilor reprezintă acea parte a strategiei care te ajută să stabilești volumul tranzacției, efectul de levier, precum și nivelurile potrivite pentru ordinele de stop loss sau take profit. Un bun management al acestor aspecte reprezintă o componentă vitală a succesului pe termen lung.
Examinarea adecvată a acestor elemente va juca un rol important în capacitatea ta de a maximiza profiturile și de a minimiza pierderile.
Importanța gestionării corecte a riscului
Pentru a înțelege mai bine impactul managementului riscului, să analizăm o situație în care aceste principii sunt ignorate.
Să presupunem că ai un cont cu 5000 dolari și activezi o poziție de vânzare pe EURUSD cu un volum de 4.59 loturi și un efect de levier de 1:100. În acest exemplu folosești mare parte a capitalului pentru deschiderea acestei poziții (4998.51 dolari) fără să mai rămână suficient capital în cazul unor variații negative. Fiecare mișcare a prețului cu un pip rezultă într-o pierdere sau un câștig de 45.90 dolari. Să vedem ce se întâmplă mai departe.
Se publică date și EUR se apreciază aproximativ 100 de pips în fața USD. Această mișcare cauzează poziției activate mai devreme o pierdere de 4590 USD în doar câteva minute, valoare care aproape că egalează capitalul din contul de tranzacționare, fără a mai permite investitorului să-și refacă contul.
Această tranzacție este un exemplu clar al unei poziții care este prea mare în relație cu capitalul contului.
De ce este important să limitezi pierderile
Chiar și cei mai buni traderi marchează pierderi câteodată. Acest aspect face parte din tranzacționare. Secretul este să îți limitezi pierderile la un nivel pe care să îl poți administra. În acest fel vei vedea că poți să rămâi activ în piață pentru mai mult timp, crescându-ți astfel șansele să marchezi mai multe tranzacții câștigătoare.
Raportul risc-recompensă (Risk/Reward)
Una din modalitățile prin care poți să te asiguri că păstrezi un echilibru bun între risc și câștig este aceea de a păstra rația câștig/risc la 2:1 care presupune ca profitul țintit să fie dublul față de pierderea pe care ți-o asumi. Așadar, chiar dacă înregistrezi trei pierderi la rând vei putea avea nevoie doar de două tranzacții câștigătoare pentru a te asigura că profitul total este mai mare decât pierderea totală.
Impactul managementului capitalului asupra rezultatelor
În continuare, vom analiza două exemple de tranzacții realizate cu un capital inițial de 10.000 USD, ambele folosind un raport risc-recompensă de 2:1, dar aplicând strategii diferite de management al capitalului.
Traderul cu strategie agresivă
Primul trader aplică o metodă de tranzacționare mai agresivă, riscând 60% din capital pe fiecare tranzacție și vizează un profit de 120%.
Traderul cu strategie conservatoare
Al doilea trader aplică o tehnică mai conservatoare și riscă doar 5% din fonduri.
Pentru a simplifica situația să presupunem că ambii traderi au același set de 10 tranzacții și că fiecare a doua tranzacție este profitabilă.
Eficiența strategiilor de management al riscului
Tabelul prezentat mai sus ilustrează rezultatele tranzacțiilor realizate de cei doi traderi care utilizează niveluri diferite de gestionare a capitalului.
Deși ambele strategii au avut:
- aceeași rată de succes
- același capital inițial
- același raport risc-recompensă
- rezultatele finale sunt foarte diferite.
Traderul care a adoptat o strategie agresivă a înregistrat o pierdere de aproximativ 47%.
În schimb, traderul care a aplicat o strategie mai conservatoare a obținut un profit de aproximativ 25%, iar valoarea finală a contului a ajuns la 12.462 USD.
Acest exemplu demonstrează că o ajustare relativ mică în modul de gestionare a riscului poate avea un impact semnificativ asupra rezultatelor pe termen lung.
Întrebări Frecvente
Managementul riscului în trading reprezintă procesul prin care traderii controlează expunerea la pierderi prin stabilirea dimensiunii pozițiilor, utilizarea ordinelor de stop loss și definirea unui raport risc-recompensă adecvat.
Managementul riscului este important deoarece permite traderilor să limiteze pierderile și să protejeze capitalul. Chiar și strategiile profitabile pot deveni neperformante dacă riscul nu este controlat corespunzător.
Raportul risc-recompensă arată cât este dispus un trader să riște pentru un potențial profit. De exemplu, un raport de 1:2 înseamnă că pentru fiecare unitate de risc, traderul urmărește un profit dublu.
Mulți traderi folosesc regula de a risca între 1% și 2% din capitalul contului pe o singură tranzacție pentru a menține stabilitatea pe termen lung.
Riscul poate fi redus prin:
- utilizarea stop loss-ului
- limitarea dimensiunii pozițiilor
- diversificarea tranzacțiilor
- respectarea unei strategii de tranzacționare disciplinate.
