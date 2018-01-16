Tranzacționarea instrumentelor derivate precum CFD-urile oferă investitorilor posibilitatea de a participa la evoluția mai multor piețe financiare printr-o singură platformă. Prin intermediul acestor instrumente, traderii pot specula atât creșterea, cât și scăderea prețurilor, deschizând poziții de cumpărare sau de vânzare în funcție de scenariul anticipat pentru piață. Platformele moderne de tranzacționare pun la dispoziția investitorilor instrumente care facilitează gestionarea tranzacțiilor și controlul riscului. Funcționalități precum ordinele în așteptare, stop loss sau take profit permit automatizarea anumitor decizii și ajută traderii să își aplice strategiile într-un mod mai disciplinat. De asemenea, platforma xStation oferă mai multe modalități de deschidere și administrare a pozițiilor, inclusiv direct din graficele de preț, ceea ce permite o monitorizare mai intuitivă a pieței și o execuție rapidă a tranzacțiilor.

CFD-urile (Contracte pentru Diferență) sunt instrumente financiare derivate care permit investitorilor să speculeze evoluția prețului unui activ fără a deține activul în sine. Prin intermediul CFD-urilor, traderii pot tranzacționa o gamă variată de piețe, precum Forex, indici bursieri, acțiuni, mărfuri sau ETF-uri, având posibilitatea de a profita atât de creșterea, cât și de scăderea prețurilor. Dacă vrei să afli mai multe despre ce sunt CFD-urile și cum funcționează, poți găsi informații detaliate aici. În cazul în care consideri că prețul unui instrument financiar va crește, atunci activezi o poziție long sau de "cumpărare". În cazul în care consideri că prețul unui instrument financiar o să scadă, atunci activezi o poziție short sau de "vânzare". În cazul în care piața evoluează în direcția anticipată, atunci poți înregistra un profit. Dacă pe de altă parte piața evoluează în direcția opusă estimării tale, atunci ai putea înregistra o pierdere. Platformele noastre de tranzacționare îți permit să îți setezi ordine în așteptare, ceea ce înseamnă că se vor deschide automat tranzacții atunci când piața ajunge la niveluri stabilite anterior de tine. Se pot seta și ordine de tip take profit (închide o tranzacție în profit la un anumit nivel stabilit anterior) și ordine de tip stop loss (închide tranzacția în pierdere la un nivel stabilit anterior). xStation Platforma de tranzacționare xStation 5 îți pune la dispoziție patru modalități prin care poți deschide o tranzacție. Prima modalitate este prin click pe un instrument în fereastra Market Watch. După ce ai apăsat click pe instrumentul ales se va deschide o fereastră care permite vizualizarea opțiunilor cu privire la deschiderea unei tranzacții. Printre aceste opțiuni se regăsesc: spread-ul, prețul minim și maxim și numărul de loturi. De asemenea, ai la dispoziție și varianta de dublu click pe instrumentul ales și astfel se va deschide o fereastră nouă. Această fereastră permite setarea parametrilor tranzacției precum: tipul execuției (instant sau în așteptare), numărul de loturi, ordine de tip stop loss sau take profit și direcția tranzacției (vânzare sau cumpărare). Toate informațiile legate de tranzacție se calculează automat de calculatorul de trading încorporat în această fereastră. În final, poți să tranzacționezi și direct de pe grafic folosind butoanele marcate în imaginea de mai jos. După cum se vede și în imaginea de mai jos, în cazul Ordinelor în așteptare, direct de pe grafic se poate seta direcția poziției (long sau short), numărul de loturi și nivelurile pentru stop loss sau take profit. Folosind această metodă este mai ușor să te concentrezi asupra strategiei și nu asupra cifrelor întrucât poți să îți ”desenezi” ordinul de tranzacționare. Cum îți poți modifica ordinele de stop loss sau take profit? – Click pe linia care marchează stop loss-ul sau take profit-ul pe grafic și mută linia la nivelul dorit. O altă modalitate este dublu click pe linia ordinului tău în fereastra Poziții deschide și se deschide o fereastră nouă de unde poți de asemenea să modifici parametrii tranzacției. Există și posibilitatea să modifici diferiți parametrii direct din fereastra Poziții deschise. Pozițiile deschise pot fi închise cu unul sau două click-uri. Poți să închizi toate pozițiile deodată printr-o singură comandă sau poți alege să închizi fie doar pozițiile câștigătoare, fie doar pozițiile pierzătoare. Tranzacțiile se pot închide și direct de pe grafic. Participă la webinare pentru a învăța mai multe despre tranzacționare, precum și modalități prin care poți să-ți îmbunătățești strategiile de tranzacționare.

