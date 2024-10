Investiții pasive: Cum crești portofoliul de investiții cu efort minim?

Ești epuizat de monitorizarea constantă a pieței bursiere și de luarea deciziilor de investiții? Sau poate că pur și simplu nu ai timp să aloci în fiecare zi sau în fiecare săptămână acestei activități? Ai auzit vreodată de investitori precum Warren Buffett, Peter Lynch sau John C. Bogle? Pe piețe există o soluție pentru investitorii care preferă abordarea pe termen lung, alocând un timp minim pentru gestionarea portofoliului. Abordarea pasivă îți poate oferi oportunități de investiții atractive și poate deschide calea spre noi perspective privind obiectivele financiare pe termen lung. Acest articol va aprofunda conceptul de investiții pasive și îți va oferi îndrumări cu privire la modul în care poți extinde fără efort portofoliul de investiții bursiere prin deținerea de active pe termen lung. Atât strategiile active, cât și cele pasive, oferă avantaje, dar aici ne vom concentra pe fondurile pasive. Mai departe o să explorăm domeniul ETF-urilor, al acțiunilor și al diferitelor mentalități de tip "buy and hold".

Ce sunt investițiile pasive? Metodele pasive de investiții te pot ajuta să îți crești portofoliul cu efort minim. Managerii de portofolii activi tranzacționează foarte des și, de obicei, fac schimbări în portofoliu în funcție de estimările privind evoluția bursei. Managerii de portofolii pasivi fac acest lucru în mod diferit, cu eficiență fiscală. Pasivitatea poate fi strategia potrivită pentru investitori, în special cei cu un orizont de investiții pe termen lung. În general, această abordare presupune investirea în ETF-uri pasive, în special în fonduri pe indici și, uneori, și în acțiuni. Adoptarea unei strategii de tip "buy and hold", înseamnă să păstrezi investițiile pentru o perioadă lungă de timp, fără a tranzacționa în mod activ sau a face schimbări frecvente în portofoliu. Această abordare permite investitorilor (de asemenea, profesioniștilor în investiții) să beneficieze de creșterea generală a unei anumite companii, a unui anumit sector sau a tuturor piețelor în timp, mai degrabă decât să încerce să se sincronizeze cu piața sau să facă tranzacții pe termen scurt. Sintagma clasică despre acțiuni sună astfel: "Nu sincronizarea, ci timpul în piață este crucial pentru succesul financiar pe termen lung". Investițiile pasive pot fi bune atât pentru începători, cât și pentru investitorii avansați. Istoria o dovedește prin biografiile și realizările unor investitori legendari de pe Wall Street, precum Peter Lynch sau Warren Buffett.

Istoria o dovedește prin biografiile și realizările unor investitori legendari de pe Wall Street, precum Peter Lynch sau Warren Buffett. Datorită muncii lui John C. Bogle, Vanguard Group a oferit, în premieră, investitorilor de retail posibilitatea de a investi în fonduri indexate. Acesta a fost un moment cheie pentru filozofia investițiilor pasive.

Acesta a fost un moment cheie pentru filozofia investițiilor pasive. Investitorii activi și managerii de portofolii au multe probleme în a depăși constant randamentul mediu anual al S&P 500. Performanțele lor au fost pur și simplu slabe în comparație cu cele ale fondurilor indexate. Acesta a fost motivul cheie ce stă la baza popularității investițiilor pasive!

Performanțele lor au fost pur și simplu slabe în comparație cu cele ale fondurilor indexate. Acesta a fost motivul cheie ce stă la baza popularității investițiilor pasive! Datorită dezvoltării tehnologiei, investitorii au posibilitatea simplificată de a cumpăra un ETF pe indici compuși din acțiuni de top din SUA sau din Europa și să se aștepte la o performanță cel puțin medie în perioadele bune și rele.

și să se aștepte la o performanță cel puțin medie în perioadele bune și rele. Fondurile pe indici nu fac decât să reproducă performanța unui indice de referință. Acesta poate fi S&P 500, Nasdaq sau chiar segmente specifice, cum ar fi biotehnologia sau prețurile materiilor prime. Dacă te-ai săturat să monitorizezi constant piața bursieră și să iei decizii de tranzacționare sau poate pur și simplu nu ai suficient timp, atunci investiția pasivă poate fi soluția pentru tine. Beneficiile investițiilor pasive Investițiile pasive oferă mai multe beneficii investitorilor. În primul rând, elimină nevoia de monitorizare constantă a pieței bursiere, permițând persoanelor fizice să economisească timp și efort. Investițiile pasive sunt percepute ca strategii de investiții pe termen lung, întrucât nu necesită procese decizionale frecvente, fiind astfel mai puțin stresante și mai puțin consumatoare de timp. Concret, care sunt părțile bune și rele ale strategiilor pasive? Pro Performanța medie a portofoliului (poate fi cel puțin satisfăcătoare atunci când bursele se află pe trend de creștere)

Costuri reduse (comisioane reduse, costuri de păstrare a pozițiilor etc.)

Eficiente din perspectiva timpului (nu sunt necesare analize și cercetări aprofundate)

Diversificare (creșterea globală a pieței sau a unui sectorului, nu doar a unei anumite companii)

Volatilitate mai mică a portofoliului (indicii sunt mai stabili deoarece rezultatul acțiunilor în scădere este de obicei echilibrat de rezultatul acțiunile în creștere)

Risc mai mic de investiție datorită echilibrului specific indicilor bursieri (falimentul unei companii nu reprezintă un factor de risc)

Șanse mari de a beneficia de tendințe de creștere a pieței bursiere, pe termen lung Contra Aproape nici o șansă pentru randamente peste medie

Urmărirea randamentelor medii poate fi o problemă atunci când piața scade

Nicio posibilitate de a depăși performanța pieței atunci când trendul dominant este bear sau când au loc corecții

Diversificarea poate cauza pierderi dacă ETF-ul ales urmărește companii neperformante

După ce au avut loc mișcări descendente este necesar un timp mai lung de așteptare până când perspectivele de piață se îmbunătățesc (mai puțină volatilitate și îmbunătățirea randamentului portofoliului)

Dependența de performanța ETF-urilor sau a indicilor bursieri

Este posibil să nu poți profita de anumite tendință de creștere întrucât expunerea este diversificată De obicei, investitorii de tip "buy and hold" care preferă ETF-urile pe fondurile indexate beneficiază de creșterea generală a pieței, mai degrabă decât de succesul unei companii sau al unui sector individual. În același timp, investițiile pasive au comisioane și cheltuieli mai mici în comparație cu strategiile active de gestionare a unui portofoliului, ceea ce le face o opțiune rentabilă. Pe termen lung, piața bursieră este corelată cu creșterea economică. După cum putem observa mai sus, PIB-ul SUA crește, încă din anii 1980, cu un ritm remarcabil. O economie puternică înseamnă consumatori sănătoși, cu venituri mai mari - este un factor pozitiv pentru marjele și profiturile companiilor. Sursa: XTB Research Fonduri indexate și ETF-uri Investițiile pasive sunt prezentate ca o metodă de creștere a portofoliului propriu cu un efort minim. Aceasta presupune investirea în fonduri indexate și adoptarea unei strategii de tip "buy and hold", ceea ce înseamnă păstrarea investițiilor pentru o perioadă lungă de timp, fără a te angaja în investiții active sau a face schimbări frecvente. De asemenea, sunt evidențiate avantajele investițiilor pasive, printre care se numără eliminarea monitorizării constante a pieței bursiere, economiile de timp și efort, o strategie de investiții pe termen lung, capacitatea de a beneficia de creșterea generală a pieței, comisioane și cheltuieli mai mici și o abordare mai relaxată și mai simplificată decât cea activă. Fondurile indexate urmăresc și reproduc performanța unui anumit indice, cum ar fi Nasdaq 100, S&P 500 sau Stoxx Europe 600. Aceste fonduri investesc într-un portofoliu larg și diversificat de acțiuni, în proporții care reflectă compoziția de bază a activelor fiecărui indice. Scopul fondurilor pe indici este de a oferi investitorilor o expunere generoasă la piață și de a se alinia la randamentele indicelui pe care îl urmăresc. Acestea reprezintă o alegere populară pentru investitorii pasivi, deoarece oferă o modalitate de a investi la costuri reduse. Mai mult, investind în aceste instrumente, poți selecta ETF-uri pe diferite segmente, de exemplu: piețe emergente, petrol, minerit de uraniu sau chiar AI. Cum funcționează un fond indexat? Fondurile pe indici investesc într-un portofoliu diversificat de acțiuni care alcătuiesc un anumit indice de piață sau fonduri de acțiuni. Compoziția portofoliului o reflectă pe cea a indicelui, urmărind să reproducă performanța acestuia. Fondurile sunt concepute pentru a oferi o expunere mare la piață și pentru a se alinia la randamentele indicelui urmărit. Investitorii pasivi aleg fondurile pe indici deoarece acestea oferă o abordare rentabilă și cu costuri reduse de întreținere pentru a investi pe întreaga piață. Avantajele fondurilor pe indici Printre cele mai importante avantaje ale fondurilor pe indici se numără capacitatea de a oferi o expunere mare la piață, cu o abordare a investițiilor cu costuri și întreținere reduse. Piața bursieră este bine cunoscută pentru tendința sa de creștere pe termen lung. Dacă acumulezi fonduri indexate, ai garanția că vei face parte din această tendință. Investind în mod pasiv în fonduri indexate, nu există riscul ca acțiunile unei anumite companii să nu participe la această tendință, deoarece acțiunile din indici precum S&P 500 sunt selectate automat, cu restricții. Dar nu uita de riscul investițional, deoarece extrapolările pot fi riscante.

Principalul factor de risc pentru indicii bursieri pe termen lung este depresiunea economică (similară cu prăbușirea din 1929 din SUA) și consecințele sale, atât reale, cât și psihologice, pentru investitori.

În general, investind într-un portofoliu diversificat, care oglindește un anumit indice de piață, fondurile pe indici permit investitorilor să beneficieze de creșterea generală a pieței. Unele fonduri pe indici (ETF-uri) plătesc în mod regulat dividende pentru părțile interesate. Se poate crea un venit pasiv din dividende.

În plus, fondurile pe indici au, de obicei, costuri și cheltuieli reduse în comparație cu fondurile gestionate activ, ceea ce le transformă într-o opțiune rentabilă. Totodată, fondurile indexate necesită un efort minim, deoarece adoptă o strategie de tip "buy and hold", eliminând necesitatea unei monitorizări constante și a unor tranzacții frecvente. În general, fondurile pe indici oferă o abordare simplificată și relaxată a investițiilor. Strategii de investiții pasive Dezvoltarea unei strategii de investiții pasive implică utilizarea fondurilor pe indici ca o componentă cheie, spre deosebire de strategiile active. Fondurile pe indici sunt fonduri de investiții care au ca scop replicarea performanțelor unor indici specifici, cum ar fi S&P 500, Nasdaq100 sau Dow Jones. Investind într-un portofoliu diversificat de acțiuni, care reflectă compoziția indicelui, fondurile indexate oferă o expunere extinsă asupra pieței și posibilitatea de a beneficia de creșterea generală a pieței. Alegerea ETF-urilor potrivite și a fondurilor pe indici adecvate presupune selectarea fondurilor care reflectă îndeaproape performanța unui anumit indice de piață. Scopul este de a obține o expunere vastă la piață și de a reproduce randamentele indicelui urmărit. Investitorii pasivi optează pentru fondurile pe indici, deoarece acestea oferă o abordare rentabilă și costuri reduse de întreținere pentru a investi pe piața globală. Unii dintre ei preferă investiția pasivă în acțiuni ale companiilor, dar aceasta este mai riscantă și necesită cunoștințe specifice privind evaluarea, analiza fundamentală și o analiză aprofundată a ciclului pieței și a psihologiei care afectează întotdeauna prețurile. Diversificarea Diversificarea portofoliului presupune investirea într-o varietate de active diferite pentru a distribui riscurile. În contextul fondurilor indexate ETF, acest lucru înseamnă selectarea unei combinații de fonduri care urmăresc diferiți indici de piață. Prin diversificarea portofoliului tău cu fonduri indexate, poți obține o expunere mare la piață și poți beneficia de creșterea generală a pieței.

Acest lucru este deosebit de atrăgător pentru investitorii pasivi care preferă o abordare a investițiilor cu întreținere și costuri reduse.

Înainte de a alege fiecare ETF în parte, poți afla ce anume urmărește sau cum arată portofoliul său. Determinarea toleranței la risc Determinarea toleranței tale la risc presupune evaluarea dorinței și a propriei capacități de a suporta fluctuații ale valorii investițiilor tale. Acesta este un aspect important de luat în considerare atunci când selectezi fonduri indexate, deoarece diferite fonduri pot avea niveluri diferite de risc. Este esențial să alegi fonduri indexate care se aliniază cu preferințele tale în materie de risc pentru a te asigura că ești confortabil cu potențialele fluctuații ale pieței. Investitorii pasivi acordă adesea prioritate unei abordări mai conservatoare și pot opta pentru fonduri indexate care oferă stabilitate și o volatilitate mai mică, cum ar fi S&P 500 sau Dow Jones. Acest lucru se întâmplă deoarece companiile din cadrul acestor indici sunt de obicei mai puțin volatile (mai multe companii din "vechea economie", companii cu capitalizare ridicată și cu modele de afaceri mai previzibile)

De obicei, ETF-urile tehnologice și indicii cu capitalizare mică sunt mai volatili (de exemplu, ETF-urile Nasdaq100 sau Russell2000). În timpul bull run-ului, tehnologia depășește, de obicei, orice alt sector de activitate, dar dacă sentimentele sunt mai defensive, alte companii pot să o surclaseze, chiar și sectorul petrolier (anul 2022 este un exemplu foarte bun). Dar și în timpul unor evenimente specifice, ETF-urile legate de anumite instituții financiare, chiar și de bănci, pot fi, de asemenea, volatile. Este greu de măsurat riscul, dar fondurile indexate, cum ar fi S&P 500 sau Nasdaq, sunt construite din acțiunile celor mai mari companii americane. În același timp, orice companie trebuie să treacă de cerințe restrictive pentru a se alătura indicelui. Buy and hold O strategie de tip "buy and hold" este cea prin care un investitor cumpără titluri de valoare și le păstrează pentru o perioadă lungă de timp, indiferent de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. Această strategie este adoptată în mod obișnuit de fondurile pe indici, deoarece acestea urmăresc să reproducă randamentele unui anumit indice de piață sau ale acțiunilor unei companii pe termen lung. Unii investitori în acțiuni folosesc, de asemenea, această strategie. Prin adoptarea unei strategii de tip "buy and hold", nu este nevoie de o monitorizare constantă și de tranzacții frecvente. Această abordare este preferată de investitorii pasivi care preferă o metodă mai relaxată și mai simplificată pentru a-și crește portofoliul de investiții. De asemenea, investitorii care nu cred că pot bate media pieței sau nu au timp pentru educație, pot folosi această strategie cu diferite clase de active. Esențial este întotdeauna prețul de cumpărare și selecția activelor.

Conceptul de "buy and hold" se referă la strategia de a cumpăra titluri de valoare și de a le păstra pentru o perioadă lungă de timp, indiferent de sentimentele pieței pe termen scurt. Această abordare este utilizată și de fondurile pe indici, care urmăresc să reproducă performanța unui anumit indice pe termen lung. Punerea în aplicare a strategiei Implementarea unei strategii de tip "buy and hold" presupune achiziționarea de titluri de valoare și păstrarea lor pentru o perioadă semnificativă de timp, indiferent de fluctuațiile pieței pe termen scurt. Nu este ușor, mai ales atunci când sentimentele de pe piață sunt negative și crește presiunea de vânzare. În aceste perioade, comentariul lui Warren Buffett poate fi potrivit: "Cumpărarea unei acțiuni este ca și cum ai cumpăra o casă, dar cineva stă în preajmă și strigă prețurile de cumpărare, în fiecare zi, în fiecare oră". Managementul activ poate fi o problemă, mai ales atunci când un manager de portofoliu activ (investitor) face schimbări din cauza emoțiilor (de frică sau din lăcomie). Managerii de fonduri se pot gândi la ajustarea propriilor stiluri active și pasive. Investitorii pasivi au avantajul că pot pur și simplu să nu se uite la piață în perioadele de scădere;

Este esențial să ne amintim că preferința pentru strategiile pasive nu înseamnă că poți cumpăra orice, la orice preț și să așteptați o creștere pe termen lung;

Pentru investitorii pe termen lung, din punct de vedere istoric, cele mai bune perioade pentru a cumpăra sunt în timpul prăbușirilor bursiere și al piețelor bear. Beneficii pe termen lung ale abordării “buy and hold” Strategia "buy and hold" oferă beneficii pe termen lung, permițând investitorilor să achiziționeze titluri de valoare și să le păstreze pentru o perioadă semnificativă de timp, indiferent de fluctuațiile pieței pe termen scurt. Această abordare este deseori adoptată de fondurile pe indici, care au ca scop reproducerea performanței unui anumit indice de piață, pe termen lung. Respectând o strategie de cumpărare și păstrare, fondurile indexate elimină necesitatea unei monitorizări constante și a unor tranzacții frecvente. Această strategie este populară în rândul investitorilor pasivi care preferă o abordare mai relaxată și mai simplificată pentru a-și crește portofoliile de investiții. Investiții pasive la XTB Poți începe să investești în fonduri indexate prin XTB, fără comisioane* și costuri de poziție (dacă rulajul lunar este mai mică de 100.000 EUR). Iată câteva exemple de fonduri de investiții pasive (ETF-uri): ETF-uri pe indici Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

iShares S&P500 UCITS IDUS.UK

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

iShares Nasdaq 100 CNDX.US

Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK

iShares Dow Jones Industrials Avg UCITS CIND.UK

iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE ETF-uri pentru piețe emergente și globale iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK

Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR

iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR

iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE

iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE

iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK

iShares MSCI Brazil IBZL.NL

iShares MSCI Turkey ITKY.NL

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE

iShares MSCI World IQQW.DE ETF-uri pentru Europa, America de Nord și Asia iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL

iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK

iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK

iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK

Xtracker MSCI Singapore UCITS XBAS.DE De asemenea, poți investi pasiv în ETF-uri pe segmente specifice, cum ar fi: Lyxor MSCI Robotics & AI ROAI.DE

Communication sector ETF S&P 500 iShares IUCM.UK

Consumer discretionary ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

Energy sector S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Financial sector S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Information technology S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology BTEC.DE ETF-uri pe aur și argint IGLN.UK iShares Physical Gold

iShares Physical Gold ISLN.UK iShares Physical Silver

iShares Physical Silver GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc)

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc) GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF ETF-uri pe mărfuri Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC 4GLD.DE

iShares Commodity Diversified Swap ICOM.UK

ETF WTI Crude Oil OD7F.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production IOGP.UK

iShares Stoxx 600 Oil & Gas SXEPEX.UK

ETFS Natural Gas NGAS.UK

SPDR S&P Oil & Gas Exploration XOP.US

ETF Industrial Metals AIGI.UK

ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF CIND.UK

SPDR Industrial Average Trust DIA.US Acțiuni Oferim, de asemenea, acțiuni ale companiilor incluse în S&P 500, Nasdaq sau Dow Jones, inclusiv Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Nvidia NVDA.US Amazon AMZN.US or Berkshire Hathaway BRKA.US, Coca-Cola KO.US or McDonald’s MCD.US și ale altor câteva mii de companii. *Rezultatul este calculat ca sumă a pozițiilor închise și deschise pe acțiuni și ETF-uri în conturile de investiții XTB. Considerații cheie pentru investițiile pasive pe piața bursieră Nu uita că psihologia pieței are cea mai mare influență asupra prețurilor activelor

Pe termen lung, dacă o companie sau un sector se descurcă bine, probabil că și acțiunile sau ETF-urile vor face la fel

Pentru investitorii pe termen lung, cel mai important este prețul de cumpărare, cu cât este mai ieftin, cu atât mai bine

În mod natural, acest lucru înseamnă că cele mai mari oportunități de pe piață sunt în timpul pieței “bear” (de scădere)

Investitorii pasivi ar trebui să cumpere acțiuni și ETF-uri în timpul perioadelor de scădere, datorită primei de risc și a strategiei de marjă de siguranță

Cumpărarea de ETF-uri pe indici sau pe acțiuni în timpul unei piețe ascendente nu este o greșeală și îți poate oferi, de asemenea, randamente atractive

Ține emoțiile sub control pentru a atinge obiectivele investiționale pe termen lung

Investițiile pasive pot fi, de asemenea, riscante, iar evenimentele neașteptate afectează prețurile activelor

Îți poți echilibra portofoliul pasiv prin cumpărarea de active necorelate sau corelate negativ (de exemplu, cumpărarea de ETF-uri pe aur fizic, cum ar fi IGLN.UK, pentru a echilibra riscul ETF-ului Nasdaq100 QQQ.UK) La XTB poți combina investițiile pasive și active în același cont sau în alt cont (un client XTB poate avea chiar și 4 conturi în valute și portofolii diferite). Combinarea investițiilor pasive și active presupune încorporarea atât a unei strategii de tip "buy and hold" pentru stabilitate pe termen lung, cât și a unei abordări gestionate mai activ pentru potențiale câștiguri pe termen scurt. Această combinație permite investitorilor să beneficieze de creșterea constantă și de diversificarea oferită de investițiile pasive, profitând în același timp de oportunitățile de randamente mai mari (pentru un risc mai mare) prin tranzacționare activă și investiții pe termen scurt. 3 mituri despre investițiile pasive Investițiile pasive sunt adesea greșit înțelese din cauza a cel puțin trei concepte eronate. Le prezentăm mai jos: O concepție greșită, frecvent întâlnită, este aceea conform căreia această abordare este una leneșă sau fără implicare asupra investițiilor. Cu toate acestea, investițiile pasive necesită o analiză atentă și o cercetare amănunțită atunci când se face selecția companiilor specifice sau fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) în care se va investi. O altă premisă greșită este aceea că investiția pasivă se concentrează exclusiv pe câștigurile pe termen lung și nu ia în considerare schimbările pe termen scurt ale pieței. Deși investitorii pasivi au tendința de a-și păstra investițiile pentru o perioadă lungă de timp, ei iau totuși în considerare tendințele pieței și își ajustează portofoliul atunci când este necesar. Unii oameni cred că investițiile pasive limitează randamentele potențiale în comparație cu tranzacțiile active. Cu toate acestea, studiile au arătat că, pe termen lung, investițiile pasive depășesc, de obicei, performanțele traderilor activi, datorită faptului că se concentrează pe comisioanele reduse, pe expunerea largă la piață și pe performanțele slabe ale investitorilor activi; Este important să demitizăm aceste opinii greșite și să recunoaștem valoarea stilurilor pasive în atingerea obiectivelor de investiții pe termen lung. Investitorii pasivi nu sunt leneși sau neimplicați, deoarece trebuie în continuare să efectueze cercetări și să selecteze cu atenție investițiile. În plus, investitorii pasivi iau în considerare schimbările pe termen scurt de pe piață și pot ajusta modificările în portofoliu dacă acestea sunt necesare. Rezumat Investițiile pasive pot fi o alegere bună pentru persoanele care nu au timp să analizeze piața în fiecare zi. Este, de asemenea, strategia celor mai buni investitori de pe Wall Street, precum Warren Buffett. La fel de bine îl putem menționa pe Peter Lynch, care a gestionat Magellan Fund cu un randament mediu anual impresionant de peste 29,2%. Cei mai buni investitori pot fi agresivi și pot gestiona în mod activ portofoliile în perioadele de scădere a pieței și pot face foarte puține modificări atunci când indicii sunt din nou în creștere. Pentru orice investitor începător, care dorește să se informeze și să afle mai multe despre analiza de risc în cunoștință de cauză, cea mai bună strategie de investiții ar putea fi chiar investiția pasivă în ETF-uri pe indici. XTB oferă investitorilor posibilități multiple de a investi - dacă te concentrezi pe un anumit sector sau ai cunoștințe despre un segment de piață - poți analiza investiția pasivă într-un anumit ETF sau companie.

Întrebări Frecvente Care sunt avantajele investițiilor pasive? Unul dintre principalele avantaje ale investițiilor pasive este rentabilitatea. Deoarece investitorii pasivi urmăresc performanța unui anumit indice, nu trebuie să plătească comisioane mari administratorilor de investiții sau comisioane de tranzacționare pentru a tranzacționa activ pe piață. Acest lucru duce, de obicei, la cheltuieli mai mici în comparație cu portofoliile gestionate activ. Costurile mai mici înseamnă că mai mulți bani rămân în buzunarul tău, ceea ce îți permite să obții potențial randamente mai mari pe termen lung. Investițiile pasive oferă investitorilor o diversificare instantanee. Investind într-un fond care urmărește un indice, realizezi o expunere la o gamă variată de companii din diverse industrii și sectoare. Acest lucru ajută la repartizarea riscului și reduce impactul fluctuațiilor acțiunilor individuale asupra portofoliului tău general. Diversificarea este importantă, deoarece poate ajuta la protejarea investițiilor de volatilitatea acțiunilor individuale. Investițiile pasive urmăresc să reproducă performanța unui indice în timp. Deși este posibil să nu depășească performanța pieței, ea evită, de asemenea, să o subperformeze. Investind într-un indice diversificat, te poți aștepta să obții randamente care reflectă îndeaproape performanța pieței în ansamblu. Acest lucru poate oferi un sentiment de stabilitate și predictibilitate. Un exemplu de investiție pasivă? Investiția pasivă poate fi orice activ pe care îl cumperi și îl păstrezi ca element cheie al strategiei pe termen lung. Una dintre cele mai populare investiții pasive este piața bursieră. Din punct de vedere istoric, randamentele fondurilor pe indici sau ale acțiunilor în companii bine administrate au depășit orice alt activ (poate cu excepția Bitcoin sau a altor criptomonede în ultimul deceniu). Așadar, exemplul de investiție pasivă poate fi reprezentat de acțiunile oricărei companii sau de un ETF cu expunere la performanța unui indice sau a unui sector specific. Este investiția pasivă mai bună decât cea activă? Este greu de spus că investiția pasivă este mai bună decât cea activă, deoarece în cea mai mare parte depinde de investitorul individual și de deciziile sale. Există unii investitori care au cumpărat o acțiune foarte ieftină, dar au vândut-o în pierdere pentru că scăderea de 5 sau 10% i-a făcut să se teamă. A avea un orizont larg nu este simplu. Investitorii pe termen lung trebuie să aibă multă încredere și încredere în sine pentru a menține strategia de tranzacționare. Piața este volatilă. Dar, în același timp, există o mulțime de teste care le spun investitorilor că investițiile pasive pot fi mai bune pe termen lung. Este strategia de investiții pasive riscantă? Riscul este un element al piețelor financiare, dar datorită diversificării, investițiile pasive pot fi mai puțin volatile (desigur, nu este o măsură cheie a riscului) și îți oferă o expunere mai mică la riscul specific legat de fiecare companie în parte. Dar nu uita, investițiile pasive nu reduc riscul și diversificarea nu garantează rezultate pozitive ale investițiilor. Investitorii activi depășesc performanța pieței? Unii investitori activi depășesc performanța pieței, dar cheia este să o facă în mod constant. Mai ales în timpul piețelor “bear”. Investitorii care surclasează piețele atât în timpul piețelor bear, cât și în timpul perioadelor de creștere au așa-numitul "alfa". Dar nu sunt mulți investitorii și traderii care depășesc în mod regulat indicii și piețele pe termen lung. De aceea, strategiile pasive au devenit atât de populare.

