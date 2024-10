Istoria Bitcoin

Conceptul de criptomonedă, ca sistem de plată electronic descentralizat, a fost dezvoltat încă din anii 90 ai secolului precedent. În 1998, Wei Dai, un programator și absolvent al Universității din Washington, a publicat un eseu în care a prezentat o idee despre o monedă digitală b-money. Conceptul, descris ca fiind „un proiect conceput pentru un grup de utilizatori anonimi, bazat pe un mecanism de plăți imposibil de urmărit și cu executare a contractelor între utilizatori fără ajutorul intermediarilor externi” este similar cu mecanismul Bitcoin. Care este originea celei mai populare monede digitale? Care este istoria Bitcoin și ce poate aduce viitorul? Acestea și alte întrebări vor primi răspuns în acest articol.

Originea Bitcoin Comerțul pe Internet se bazează aproape exclusiv pe instituțiile financiare care servesc ca terți de încredere pentru a procesa plățile electronice. Deși sistemul funcționează suficient de bine pentru majoritatea tranzacțiilor, acesta încă suferă de slăbiciunile inerente ale modelului bazat pe încredere - acestea sunt cuvintele de deschidere ale manifestului intitulat „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” scris de, deja celebrul, Satoshi Nakamoto. În mai puțin de zece pagini ale documentului, acesta prezintă ideea creării unei rețele descentralizate, bazată pe dovezile de lucru (proof-of-work) ale computerelor utilizatorilor individuali. Manifestul, publicat la 31 octombrie 2008, a pus bazele nu numai pentru un nou sistem de plată descentralizat, ci și pentru o alternativă la piața tradițională de capital, în valoare de peste 2,7 mii de miliarde USD (la sfârșitul lunii octombrie 2021). Rolul cheie al încrederii (sau mai degrabă neîncrederii) unei societăți în monedele fiat a putut fi observat la doar câțiva ani după publicarea manifestului lui Nakamoto. Istoria Bitcoin În ianuarie 2009, de îndată ce primul bloc a fost minat, rețeaua Bitcoin a început să funcționeze. Blocul în valoare de 50 BTC, cunoscut acum ca blocul-geneză, a fost minat de însuși Satoshi Nakamoto. Clientul BTC, distribuit la acea vreme sub o licență open source, a permis mai multor utilizatori să se alăture rețelei și împreună au început să construiască blockchain-ul Bitcoin. Cu toate acestea, acela a fost momentul când au întâmpinat deja prima problemă majoră – cum să evalueze noua monedă virtuală? Deși prima tranzacție a avut loc în ianuarie, abia în octombrie 2009 a fost determinat primul curs de schimb real Bitcoin, care a fost exact 1 USD pentru 1309 BTC. La sfârșitul lunii octombrie 2021, această sumă de Bitcoin ar valora puțin peste 81 milioane USD! Prin urmare, rata de rentabilitate pe care primii utilizatori de Bitcoin au putut să o realizeze este colosală. Acest lucru a fost experimentat, într-un mod destul de dureros, de Laszlo Hanyecz, care a fost prima persoană din lume care a folosit Bitcoin într-o tranzacție comercială. Pe 22 mai 2010, programatorul a cumpărat două pizza și a plătit 10.000 BTC pentru ele. Puțin mai înainte, în februarie 2010, a fost creat primul portal care permitea achiziționarea Bitcoin pentru o monedă fiat. Bitcoin Market a fost creat de un utilizator al aceluiași forum pe care Laszlo Hanyecz s-a lăudat cu achiziția sa. Cu toate acestea, portalul nu a reușit să câștige recunoașterea unui grup mai larg de utilizatori și, în cele din urmă, și-a încheiat operațiunile la jumătatea anului 2011, din cauza încetării cooperării dintre Bitcoin Market și PayPal - o companie care a mediat plăți pentru monedele Bitcoin achiziționate. Mult mai multă publicitate i-a făcut Mt. Gox - o operă a lui Jed McCaleb, care, pe lângă faptul că permitea cumpărarea de BTC, a păstrat constant un curs de schimb și a oferit informații despre prețul maxim și minim atins într-o zi și despre volumul zilnic generat. Mulți oameni consideră că Mt. Gox este prima platformă adevărată de tranzacționare cu Bitcoin. Pe 6 martie 2011, McCaleb a vândut platforma lui Mark Karpeles, care a făcut ca Mt. Gox să rămână cel mai mare centru de schimb Bitcoin de pe internet pentru ani de zile. În acea perioadă, au început să apară echivalente regionale ale Mt. Gox. Pe 27 martie, a fost creat Bitcoin, permițând cumpărarea de BTC cu lire sterline. Patru zile mai târziu, a fost lansat Bitcoin Brazilia, permițând rezidenților celei mai mari țări din America de Sud să tranzacționeze liber Bitcoin. La începutul lunii aprilie 2011, a fost lansat BitMarket.eu, care a permis oamenilor să cumpere Bitcoin cu euro. În iulie același an, portalul WikiLeaks, urmat de alte organizații și asociații, a început să accepte Bitcoini ca donație. Până la acel moment, capitalizarea Bitcoin depășise deja 1 milion de dolari și prima mină comercială de Bitcoin, Slush's Pool, ajunsese la o capacitate de 10.000 Mhash/s. În același timp, 25% din totalul Bitcoin fusese deja extras până la sfârșitul lunii ianuarie 2011, iar noul activ a început să atragă interesul presei. Cu toate acestea, după ce a atins un vârf local de 32 USD, prețul Bitcoin a început să scadă pentru a încheia anul de referință 2011 la aproximativ 5 USD. După cum urma să se dovedească mai târziu, ajustări de 80-90% de la maxime locale urmau să însoțească participanții de pe piață pentru următorii câțiva ani. Dezvoltare ulterioară În februarie 2013, Coinbase a anunțat că, în numai o lună, au fost vândute monede Bitcoin în valoare de un milion de dolari. Încă de la sfârșitul lunii martie, capitalizarea BTC a depășit un miliard de dolari. În același timp, graficul criptomonedei a arătat predominant creșteri, care au devenit aproape verticale în timp. Pe 10 aprilie 2013, Bitcoin a stabilit un maxim istoric la 266 USD, marcând astfel sfârșitul celei de-a doua piețe bull. După ce prețul Bitcoin a scăzut cu peste 80% în doar șase zile, mulți oameni au prezis eventuala dispariție a invenției lui Nakamoto. Cu toate acestea, în lunile care au urmat a avut loc o adoptare tot mai mare a criptomonedei. După ce autoritățile germane au recunoscut Bitcoin ca mijloc privat de plată cu drepturi depline, în septembrie 2013, situația grafică a început să semene cu cea din prima jumătate a anului. Doar opt săptămâni au fost suficiente pentru ca Bitcoin să stabilească un alt maxim istoric - de data aceasta la 1242 USD. Cu toate acestea, conform uneia dintre ipotezele analizei tehnice - istoria s-a repetat din nou, iar creșterile dinamice au fost urmate de scăderi nu mai puțin dinamice. Bitcoin câștiga popularitate nu numai printre pasionații de noi tehnologii sau speculatorii care sperau la o creștere suplimentară a prețului său. Datorită caracteristicilor sale, Bitcoin a devenit, de asemenea, extrem de popular în rândul infractorilor. În octombrie 2013, FBI-ul a confiscat aproximativ 26 de mii de BTC în urma arestării creatorului Silk Road, cel mai popular site de atunci, care a intermediat vânzarea tuturor lucrurilor care erau ilegale. Poate că acest eveniment ne-a făcut să așteptăm până în 2017 pentru noi creșteri dinamice ale prețului Bitcoin. Însă, acest lucru nu înseamnă că istoria Bitcoin s-a oprit pentru acea perioadă de timp. Prăbușirea celei mai mari burse de Bitcoin de atunci, Mt. Gox, nu a afectat nici continuarea creșterii popularității Bitcoin. La începutul lunii februarie 2014, bursa a suspendat plățile și a depus o cerere de faliment la sfârșitul aceleiași luni. După cum s-a dovedit ulterior, falimentul a fost consecința unui furt de Bitcoin la o scară fără precedent, care a dus la pierderea a peste 744 mii BTC. În luna septembrie a aceluiași an, TeraExchange a primit aprobarea de la Commodity Futures Trading Commission din SUA pentru a crea primul produs OTC bazat pe prețul Bitcoin. De ce este atât de important? Produsele OTC reglementate au permis unui grup mult mai larg de oameni să investească în Bitcoin. Până în acel moment, Bitcoin a fost domeniul pasionaților internetului, deși tehnologia în sine începuse deja să atragă interesul unor companii precum Dell și Microsoft. Cu toate acestea, adoptarea Bitcoin de către piețele financiare s-a confruntat cu o rezistență considerabilă din partea reprezentanților piețelor. În decembrie 2013, fostul președinte al Fed - Alan Greenspan - a vorbit despre Bitcoin. El a numit Bitcoin o „bulă speculativă”. Critica la adresa criptomonedei a fost exprimată și de Warren Buffett, care, într-un interviu de la începutul anului 2014, a declarat că „Bitcoin este un miraj”. Cu toate acestea, popularizarea tot mai mare a Bitcoin ca alternativă la banii fiat a împins constant prețul în sus. La începutul lunii martie 2017, prețul Bitcoin a depășit prețul unei uncii de aur, care era atunci 1286 USD. Bitcoin a început să câștige credibilitate datorită modificărilor legislative din tot mai multe țări. În 2017, Japonia a început să recunoască pe scară largă Bitcoin ca alternativă legitimă la moneda sa. Legislația introdusă la acea vreme permitea deținerea Bitcoin și schimbul acestuia în valută națională sau străină, dar nu permitea utilizarea Bitcoin pentru plăți directe pentru bunuri sau servicii. Odată cu creșterea prețului BTC, a crescut și interesul pentru bula emergentă și, odată cu asta, au crescut și volumele pe bursele de criptomonede. Însă, la mijlocul anului 2017, a avut loc o scindare - atât între susținătorii Bitcoin înșiși, cât și în cadrul blockchain-ului său. La 1 august, rețeaua a fost divizată, rezultând în crearea a două criptomonede separate - Bitcoin și Bitcoin Cash. Aceasta din urmă se caracterizează printr-o dimensiune mai mare a blocului (până la 8 MB), dar această modificare nu a scăzut semnificativ interesul pentru Bitcoin. În prezent (sfârșitul lunii octombrie 2021), Bitcoin Cash este doar a treisprezecea cea mai populară criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea bursieră - cu mult în urma BTC. În ciuda divizării rețelei, Bitcoin a continuat să câștige valoare, iar tendința continuă către Oferta inițială de monede (ICO) a dus prețul la aproximativ 19.500 USD la jumătatea lunii decembrie 2017. Din nou, deși într-un moment de entuziasm imens cauzat de o astfel de creștere dramatică evaluării BTC și a faptului că moneda digitală a depășit o capitalizare de 100 de miliarde USD, bula s-a spart. În următoarele douăsprezece luni, prețul Bitcoin s-a depreciat cu aproape 85% și a testat nivelul de 3.200 USD. Deși în 2019 a existat o încercare a pieței de a ataca maximul anterior, creșterea s-a oprit în cele din urmă la aproximativ 13.000 USD. A trebuit să așteptăm până în 2020 pentru următorul raliu. Viitor incert La începutul lunii iulie 2020, compania indiană, 21Shares, a început să coteze în sistemul Xetra șapte ETP-uri (Exchange-Traded Products) bazate pe prețul Bitcoin. La acel moment, contractele futures și opțiunile Bitcoin erau deja tranzacționate activ; acestea au fost introduse, aproape simultan, de CME și CBOE încă din decembrie 2017. În paralel, se ducea o luptă cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA pentru aprobarea unui fond tranzacționat la bursă (ETF) Bitcoin. Contractele futures, precum și opțiunile bazate pe acestea pentru prețul Bitcoin se ridică la 5 BTC, astfel încât aceste instrumente nu sunt populare în rândul investitorilor de retail care au la dispoziție un capital mai mic . Ținând cont de acest aspect, cele mai bune case de brokeraj au pregătit o ofertă de CFD-uri pe criptomonede, care a popularizat și mai mult această piață în rândul celor care caută o diversificare suplimentară a portofoliilor. SEC a respins în mod repetat cererile de aprobare a unui ETF Bitcoin. La mijlocul anului 2018, frații Winklevoss, renumiți pentru investițiile lor timpurii în Bitcoin și pentru crearea portalului de tranzacționare cu monede digitale Gemini, s-au confruntat cu o respingere în acest sens. Cu toate acestea, a fost creat în sfârșit un ETF bazat nu pe prețul Bitcoin în sine, ci pe contractele futures Bitcoin. Piața a trebuit să aștepte până în octombrie 2021 pentru a vedea acest lucru devenind realitate. Între timp, lumea a fost afectată de pandemia coronavirus și, odată cu aceasta, a existat o volatilitate enormă pe piețele financiare. În timp ce pentru majoritatea claselor de active tradiționale, pandemia a declanșat scăderi dinamice, în cazul Bitcoin a declanșat creșteri care au condus în cele din urmă la formarea unui nou maxim istoric. Bitcoin a încheiat anul 2019 cu prețul aproape de 7.250 USD, douăsprezece luni mai târziu era deja evaluat la aproape 29.000 USD, iar la jumătatea lui aprilie 2021, a stabilit un maxim la aproximativ 64.000 USD. Creșterile dinamice, presărate cu perioade scurte de corecții superficiale, au fost determinate de continuarea adoptării tehnologiei blockchain în economia reală, de așteptări privind noi instrumente financiare bazate pe prețul Bitcoin, dar și de diversificarea riscului. Perioada prelungită de politică monetară ultra-relaxată implementată de multe bănci centrale a condus în cele din urmă la o creștere globală a inflației și, prin urmare, la o scădere a puterii de cumpărare a banilor. Între timp, Bitcoin, a cărui aprovizionare este limitată la 21 de milioane de unități, a continuat să crească în preț, oferind astfel o alternativă interesantă la activele financiare tradiționale. În consecință, din ce în ce mai mulți oameni au vorbit despre o bulă investițională condusă de speranța unui preț și mai mare al Bitcoin. Desigur, prima jumătate a anului 2021 a implicat o depreciere de peste 50% a celei mai vechi criptomonede, dar lunile următoare au condus la formarea unui nou record absolut pe grafic la 66.900 USD. Ce poate aduce viitorul pentru Bitcoin? De fapt, este dificil să răspunzi la această întrebare. Folosind unul dintre cele mai populare instrumente de analiză tehnică, extensiile Fibonacci, estimările sunt că prețul va testa nivelul de 89.000 USD. Cu toate acestea, ar trebui să reții că Bitcoin i-a surprins frecvent pe analiști. Este, totuși, posibil să se delimiteze mai mulți factori care au influențat până acum prețul Bitcoin: Adaptarea ulterioară a tehnologiei blockchain - mulți critici ai Bitcoin subliniază că majoritatea tranzacțiilor din blockchain sunt generate de speculatori care speră în continuarea tendinței de creștere pe graficul BTC. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că tehnologia blockchain este utilizată în numeroase cazuri și este dezvoltată și utilizată de companii precum Microsoft, Goldman Sachs, Amazon și Walmart. Tehnologia blockchain nu este doar capabilă să simplifice logistica, ci și să ofere suport pentru asistență medicală rapidă și sigură sau să revoluționeze comerțul electronic. Introducerea mai multor soluții bazate pe blockchain în economia reală ar putea susține prețul Bitcoin, care este deja tratat ca un echivalent digital al aurului.

Reglementări – mulți oameni cred că mișcarea de creștere a Bitcoin care a avut loc în 2020 și 2021 s-a datorat parțial așteptărilor privind reglementarea ulterioară a Bitcoin de către jucătorii de pe piața financiară. Introducerea unui ETF bazat pe evaluarea contractelor futures Bitcoin deschide calea pentru milioane de investitori pasivi de a adăuga criptomonedele în portofoliul lor. Reglementarea ulterioară a piețelor de monede digitale ar putea afecta pozitiv atât încrederea investitorilor în Bitcoin, cât și creșterea în continuare a prețului acestuia.

Politica băncii centrale - perioada de politică monetară ultra-relaxată implementată de multe bănci centrale din întreaga lume a dus la o creștere a nivelului mediu al prețurilor în multe economii. Problemele legate de lanțul de aprovizionare induse de pandemie au pus o presiune inflaționistă suplimentară, determinând mulți oameni să caute alternative la banii fiduciari. Bitcoin este perceput ca o astfel de alternativă, ceea ce ar putea conduce la continuarea creșterii prețului criptomonedeidacă inflația își continuă creșterea. În iunie 2021, El Salvador a devenit prima țară din lume care a recunoscut Bitcoin ca mijloc legal de plată. De atunci, locuitorii din El Salvador au putut să folosească criptomoneda pentru achizițiile de zi cu zi și să primească remunerație pentru muncă în Bitcoin. Decizia președintelui acestei mici țări latino-americane a declanșat o dezbatere aprinsă în rândul susținătorilor criptomonedelor cu privire la aprobarea unor măsuri similare de către guvernele altor țări. Cu siguranță, întreaga lume va monitoriza îndeaproape acest experiment socio-economic unic legat de criptomonede. Povestea Bitcoin este departe de a se fi încheiat, iar viitorul său este cu siguranță intrigant. Vă rugăm să rețineți că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc.

