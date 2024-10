Managementul poziției

Tranzacționarea pe piața Forex este similară condusului unei mașini: găsirea mașinii potrivite este doar începutul. Dacă vrei să cumperi o mașină, cercetezi și dorești să o găsești pe cea mai bună pentru tine. Același lucru poate fi spus și despre investiția și tranzaționarea pe piețe - cercetezi pentru a găsi un instrument și direcția sa care poate genera un profit generos pentru capitalul investit de tine. Totuși, găsirea unei mașini sau a unei posibile tranzacții este doar începutul. Dacă nu știi să o conduci, poți avea un accident pe drum. Pe piața Forex este exact la fel. Dacă nu știi cum să administrezi tranzacția deschisă, poți ajunge să pierzi chiar și în ciuda cercetării temeinice și a identificării tranzacției cu cel mai mare potențial. Respectarea regulilor Poate fi suprinzător, dar nu există o regulă de aur pentru administrarea pozițiilor deschise. De ce? Pentru că fiecare trader, fiecare strategie și fiecare tranzacție sunt diferite. Totuși, putem sublinia 3 obiceiuri care te vor ajuta să administrezi eficient pozițiile tale: Rămâi cu mintea deschisă și fii răbdător Menține-ți atenția pe piață Perfecționează-ți planul Vom discuta acum fiecare dintre aceste reguli și îți vom arăta cum le poți încadra în planul tău de tranzacționare. Ramâi cu mintea deschisă și fii răbdător Există două elemente care pot duce la o epuizare rapidă a resurselor din contul tău de tranzacționare - lipsa răbdării și abordarea fixistă. Răbdarea este importantă atunci când intri într-o tranzacție, dar și atunci când administrezi poziția deschisă. De obicei, tranzacția ta nu va atinge o țintă de profit în câteva momente de la deschidere. Uneori va trebui să aștepți săptămâni sau chiar luni ca tranzacția să atingă un astfel de nivel (totul depinde de strategia ta). Să ne imaginăm o poziție long pe EURUSD. Ai hotărât să intri în tranzacție deoarece crezi că EUR va crește în raport cu USD. Mișcarea se bazează în principal pe considerente fundamentale, așa că știi că va dura ceva timp ca perechea valutară să se miște mult mai sus decât este acum, așa că trebuie să ai răbdare. Poate dura săptămâni sau luni pentru ca alți traderi să realizeze că există multe avantaje pe care perechea le oferă, așa că nu te îngrijora și așteaptă, dar trebuie să… gândești pozitiv. De ce? Deoarece economia globală se schimbă și evoluează și la fel face și piața. În exemplul anterior, am menționat poziția long pe EURUSD bazată pe factori fundamentali. Dar dacă economia europeană încetinește iar dolarul accelerează? Vei rămâne la poziția ta și la planul tău? Nu ar fi un gest prea inteligent. Un trader trebuie să aibă o minte deschisă și să fie flexibil. Nu inseamnă, totuși, că trebuie să fii mereu spontan și să nu-ți urmezi deloc planul inițial. Tot ceea ce trebuie să faci sunt mici ajustări bazate pe factori care s-au schimbat de la momentul intrării tale în tranzacție. Iată un alt exemplu, unul tehnic. Să presupunem că ai observat un tipar double top pe USDJPY. Ai decis să deschizi o tranzacție short, deoarece este unul dintre cele mai cunoscute tipare de inversare. Apoi, ai așteptat ca prețul să scadă, dar după câteva zile de tranzacționare vezi că perechea este aproape de punctul în care era la momentul deschiderii tranzacției și că ținta ta nu a fost atinsă. Vei păstra o astfel de tranzacție sau vei încasa un mic profit deja generat? Nu există o regulă de aur pentru o astfel de situație, așa că în calitate de trader va trebui să fii receptiv la schimbările survenite și să fii flexibil în activitatea de trading. Acesta este un element foarte important în administrarea pozițiilor deschise. Menține-ți atenția la piață Indiferent dacă tranzacțiile tale se bazează pe analiza tehnică sau pe cea fundamentală, sau poate pe ambele tipuri de analiză, nu poți uita să urmărești ce se întâmplă cu piața. Asta, deoarece rapoartele eonomice pot influența acțiunea prețului. Deși multe date publicate sunt mai mult neutre pentru piață, altele pot schimba chiar și un trend pe termen lung. Este imposibil de ignorat evenimentele cum ar fi ședințele băncilor centrale sau date precum raportul NFP, chiar dacă ești mai mult orientat către analiza tehnică. Să revenim la exemplu anterior. Ai identificat un tipar double top pe USDJPY și ai decis să intri short. A urmat apoi ședința Fed iar banca centrală a transmis mesaje hawkish prin creșterea ratei dobânzii și anunțând alte creșteri viitoare. Piața nu a fost pregătită pentru astfel de știri. Ce se întâmplă mai departe? Cotația USDJPY crește masiv și double top este negat. Vei mai râmăne în poziția ta sau vei accepta pierderea (dacă stop loss nu a fost atins încă)? Un sfat scurt și simplu: nu uita să fii mereu atent la detaliile care pot schimba jocul, care pot invalida sau, cel puțin, pot diferi de așteptările tale în ce privește evoluția tranzacței tale. Nu uita de poziția ta - urmărește piața și vezi dacă se întâmplă ceva ce ar putea schimba rezultatul tranzacției tale. Perfecționează-ți planul Fiecare trader poate avea strategia sa ideală de tranzacționare care ii face activitatea profitabilă. Asta nu înseamnă, totuși că nu trebuie să caute să-și perfecționeze strategia sau nivelul și volumul pozițiilor. Reține că misiunea principală este să-ți protejezi capitalul și acesta ar trebui să fie și obiectivul principal al unui trader. Dacă unul sau două elemente ale strategiei tale nu funcționează așa cum dorești, dar crezi în continuare că ideea ta poate fi profitabilă, vei dori să diminuezi volumul poziției tale. Tot ceea ce trebuie să faci este să reduci riscul prin reducerea volumului tranzacției tale. De exemplu, dacă ai deschis 2 loturi pe EURUSD, poți închide jumătate din tranzacție. Asta nu doar că îți va reduce riscul, ci îți va oferi și o șansă mai departe pentru tranzacția ta. În zilele noastre, orice platformă de tranzacționare are opțiunea de a închide o parte din tranzacție, așa că nu este ceva greu de pus în practică. Dar, dacă totul merge în direcția bună? Dacă profitul tău crește și tot crește? Este acesta un moment de a închide tranzacția? Dar, stai… un trader trebuie să fie răbdător! Așadar, ce este de făcut? Nici la această întrebare răspunsul nu este simplu. Fiecare trader va reacționa diferit atunci când generează un profit sau o pierdere. De aceea, nu-ți vom spune exact ceea ce să faci, dar îți vom prezenta o posibilă soluție pentru o astfel de situație. Dacă acțiunea prețului s-a dovedit mai profitabilă decât te-ai așteptat, poți lua în calcul ajustarea nivelului de Stop Loss sau încasarea unei fracțiuni din profit. Să ne imaginăm că ai cumpărat EURUSD la 1.10, cu un stop loss la 1.09 și take profit la 1.14. Perechea valutară s-a mișcat rapid la 1.12. Mai departe? Ai putea, spre exemplu, să închizi o parte din poziție (similar cu primul exemplu), dar ai putea, de asemenea să muți nivelul de stop loss la punctul de intrare de 1.10. Dacă perechea va cădea, capitalul tău va fi asigurat. Există și opțiunea de a seta nivelul stop loss deasupra punctului de intrare în piață. Într-un astfel de scenariu vei avea cu siguranță un profit, chiar și dacă piața își inversează cursul. În cele din urmă, poți folosi ordinul Trailing Stop. Stop loss este conceput pentru a reduce pierderile atunci când piața se mișcă împotriva ta, dar dacă poziția devine profitabilă, un stop loss poate fi mutat la punctul de intrare (break even) sau la un nivel de profit. În mod normal, va trebui să faci asta manual, dar utilizând trailing stop, acest proces devine automat. Poate fi un instrument foarte util, în special atunci când nu ai timp să urmărești piața din anumite motive. Merită menționat că execuția stop loss-ului tău depinde de condițiile din piață. Stăpânirea artei tradingului După cum poți vedea, deschiderea unei tranzacții și setarea ordinelor de stop loss nu înseamnă sfârșitul unei tranzacții, ci este doar începutul. Un trader, ca și un șofer, trebuie să știe cum să administreze poziția. Mai mult, putem spune că administrarea poziției deschise este mai dificilă decât deschiderea unei tranzacții. Asta deoarece trebuie să observi, să analizezi și să fii la curent cu ce se întâmplă în piață. Trebuie să reacționezi la ceea ce se întâmplă pe grafic și în economia globală. Există multe strategii despre cum să faci asta, dar trebuie să reții un lucru foarte important - râmăi cu mintea deshisă, fii răbdător și flexibil pentru a putea administra corect tranzacțiile tale.

