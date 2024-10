Mărfurile

Mărfurile reprezintă un sector unic al piețelor financiare. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale tranzacționării mărfurilor este legătura complexă dintre cerere și ofertă, dintre factorii economici și obiceiurile consumatorilor, care oferă prețurilor potențialul de a fluctua puternic.

În timp ce mărfurile sunt componente esențiale ale produselor fabricate, producerea și consumul lor depinde în cea mai mare parte de factori cum ar fi: climatul, sezonalitatea și resursele. De exemplu, prețul petrolului a avut mult de suferit în ultimii câțiva ani, deoarece producția de șist a crescut mai repede decât cererea, ceea ce duce la o creștere a stocurilor de petrol, în consecință prețul petrolului a scăzut puternic. În acest articol îți explicăm toate aspectele importante în tranzacționarea mărfurilor. Ce este, mai exact, o marfă? O marfă este, de obicei, o resursă naturală care poate fi procesată și vândută. Aici sunt incluse bunurile agricole, metalele, energia, mineralele și multe altele. Este important de reținut că, vânzarea și cumpărarea de mărfuri se fac, de obicei, prin contracte futures standardizate pe mai multe burse. Asta înseamnă că, nu trebuie să cumperi un baril de petrol și să-l depozitezi în grădina ta. Tot ceea ce trebuie să faci pentru a deveni trader de mărfuri este să cumperi un contract futures. Cea mai cunoscută și cea mai veche bursă este Chicago Board of Trade (CBOT), pe care un trader ar putea cumpăra contracte futures pe mărfuri cunoscute în agricultură, inclusiv grâu, porumb, ovăz, orez, soia și multe altele. Cu toate acestea, faptul că tranzacționarea de mărfuri se face în principal prin contracte are implicații proprii. Contractele futures permit unui trader să cumpere sau să vândă o marfă fără a fi nevoie să o stocheze, ceea ce permite speculatorilor să participe la această piață. Din acest motiv, putem împărți traderii de mărfuri în două grupuri: investitori reali și speculatori. Primul grup este reprezentat de cumpărătorii fizici și producătorii de mărfuri care utilizează contracte futures pe mărfuri în scopuri de hedging, pentru care au fost inițial destinate. Acești traderi realizează sau preiau efectiv livrarea mărfurilor reale la expirarea contractului futures. Al doilea tip de trader de mărfuri este speculatorul. Aceștia sunt traderii care tranzacționează pe piețele de mărfuri cu scopul exclusiv de a profita de mișcările volatile ale prețurilor. Acești traderi nu intenționează niciodată să efectueze sau să preia livrarea mărfurilor în momentul expirării contractului futures. Asta ar putea avea implicații semnificative asupra prețurilor. Revenind la petrol, prețurile au scăzut brusc în primul trimestru al anului 2016.

Mișcarea a avut susținere fundamentală, dar a fost forțată, în principal, de speculatorii care așteptau ca prețul petrolului să scadă la 10 dolari pe baril. În calitate de trader de mărfuri, trebuie să iei în considerare acest aspect. Analiza fundamentală poate fi decisivă În timp ce analiza tehnică este utilă când vine vorba despre tranzacționarea de mărfuri, mulți traderi tind să se concentreze asupra factorilor fundamentali. Dar, de ce fac asta? Baza analizei fundamentale este reprezentată de cerere și ofertă. Cererea și oferta se rezumă la o ecuație simplă. Totuși, lucrurile se complică atunci când încerci să previzionezi prețurile din viitor. Mărfurile se tranzacționează de regulă în cicluri; Uneori stocurile sunt reduse, iar prețurile ridicate. Alteori, există o cantitate prea mare dintr-o marfă și prețurile scad. În general, mișcările prețurilor mărfurilor pot fi împărțite, utilizând analiza fundamentală în doar două formule simple: Dacă cererea este mai mare decât oferta, atunci prețurile ar trebui să crească Dacă oferta este mai mare decât cererea, prețurile ar trebui să scadă Desigur, aceste reguli funcționează de obicei, dar nu înseamnă că nu vei vedea nicio excepție. Piața financiară este un loc complicat, cu mulți factori care ar putea influența prețurile, inclusiv pe cele ale mărfurilor.



După cum am menționat anterior, schimbările în ofertă ar putea juca un rol esențial pentru mărfuri. Oferta pentru o marfă este cantitatea care este transferată din anii anteriori ai producției plus cantitatea care se produce pe parcursul anului curent. De exemplu, oferta actuală de soia include culturile din pământ și cantitatea rămasă din anul de recoltă trecut. Cu cât cantitatea este mai mare (cu o cerere stabilă), cu atât prețurile ar trebui să fie mai mici. Oferta ar putea fi influențată de mulți factori cum ar fi vremea, suprafața totală de acri plantați, grevele de producție, bolile de cultură și tehnologia. Cererea este cealaltă parte a ecuației. Este cantitatea care este consumată la un anumit nivel de preț. În general, cererea va crește atunci când prețul mărfii se va micșora. Pe de altă parte, cererea va scădea pe măsură ce prețul mărfii crește. Să ne gândim la un exemplu simplu. Cu cât petrolul este mai scump, cu atât mai puțini oameni și-l pot permite, deci cererea mai mică pentru acesta. În situația în care prețul benzinei se dublează, probabil vei alege să călătorești cu autobuzul sau cu bicicleta, în schimbul mașinii. Aceasta înseamnă că cererea ta pentru benzină, prin urmare, pentru petrol, va fi mai mică. Dacă aspectul principal al analizei mărfurilor se referă la cerere sau ofertă, să vedem ce date ar trebui să analizăm pentru a estima dacă prețurile vor scădea sau vor crește. Cum am menționat mai devreme, relația dintre cerere și ofertă poate fi decisivă pentru prețul mărfurilor. De aceea, este important să urmărim cu atenție datele publicate. De exemplu, traderii de petrol urmăresc evoluția săptămânală a stocurilor de petrol la Departamentul de Energie, pentru a înțelege dacă cererea sau oferta dictează piața. O creștere a stocurilor este un semnal bearish, deoarece semnalează că oferta este mai mare decât cererea. Iată două dintre cele mai importante tipuri de raport de urmărit: Modificările de stoc - după cum este indicat în exemplu petrolului, modificările de stoc sunt un mod interesant de a vedea dacă o cerere sau o previziune are un rol mai important pentru piață pe moment. Fiecare marfă are tipul ei de raport și fiecare are frecvența sa de publicare, așa că este important să fii la curent cu ele. Iată câteva rapoarte care merită urmărite: Oil - API, DOE, publicat în fiecare săptămână; mărfuri agricole – raportul USDA, publicat la finalul fiecărei luni.

- după cum este indicat în exemplu petrolului, modificările de stoc sunt un mod interesant de a vedea dacă o cerere sau o previziune are un rol mai important pentru piață pe moment. Fiecare marfă are tipul ei de raport și fiecare are frecvența sa de publicare, așa că este important să fii la curent cu ele. Iată câteva rapoarte care merită urmărite: Oil - API, DOE, publicat în fiecare săptămână; mărfuri agricole – raportul USDA, publicat la finalul fiecărei luni. Rapoarte de balanță – În timp ce modificările de stoc pot indica cine dictează piața pe moment, rapoartele de balanță pot confirma sau nega acele indicații. Aceste rapoarte sunt publicate mai rar decât cele de stocuri, însă pot conține informații mai importante. De exemplu, raportul lunar OPEC despre situația pieței petrolului este un raport de balanță. Acesta conține informații despre modificarea cererii, ofertei și producție și include previziuni pentru următoarele luni. Fiecare marfă are rapoartele sale care merită urmărite, așa că este bine să te familiarizezi cu ele înainte de a tranzacționa mărfuri. Momentul publicării este, de obicei, un moment de creștere solidă a volatilității, lucru de care trebuie să fii conștient atunci când sunt publicate. Sezonalitatea și starea vremii Sezonalitatea este un element important în analiza fundamentala a mărfurilor. În timp ce, valutele și indicii tind să se miște aleator pe parcursul anului, mărfurile pot suferi o mișcare specifică unei perioade din an. Unele mărfuri, cum ar fi porumbul și grâul, au anumite tendințe de mișcare a prețului ce rezultă din ciclul anual de cultivare. De exemplu, piețele înclină să impingă prețurile în jos în timpul recoltei, deoarece oferta este abundentă și riscul interferențelor necunoscute ale vremii asupra producției s-au disipat. În sens invers, prețurile la cereale sunt adesea împinse să crească în timpul perioadelor de plantare și de creștere, pe măsură ce prețul speculatorilor includ în prețuri prima de risc al vremii. Alte mărfuri, cum ar fi țițeiul, gazele naturale și metalele prețioase, nu au cicluri de producție predefinite pe bază de sezon, dar consumatorii acestor produse da. De exemplu, prețurile la petrol sunt adesea mai ridicate în primăvară, în așteptarea unui sezon de vară ocupat, iar gazele naturale văd o creștere a prețului în toamnă când furnizorii de energie stochează pentru lunile de iarnă. Să vedem un exemplu specific. Spre sfârșitul lui ianuarie, începe adesea o cursă bull pe cereale cum ar fi porumbul și soia. În cazul soiei, raliul de sezon se extinde de obicei până în primele luni de vară. Pe de altă parte, porumbul rămâne adesea fără putere în martie. Puterea cerealelor este, de obicei, rezultatul primei de risc care se cimentează pe piețe ca o nesiguranță privind sezonul de recoltă masivă. Multe lucruri pot merge prost în timpul plantării, iar traderii știu că, o orientare bullish, poate fi tranzacția anului dacă sezonul plantării nu se aliniază la așteptări. Pe graficul de mai jos poți vedea performanța fiecărei luni a grâului din ultimii 5 ani. sursa: Bloomberg Asta ne duce la un alt factor ce merită luat în calcul. Vremea, după cum am indicat mai devreme, poate avea un rol important pe piața mărfurilor. Cu cât este mai frig, cu atât gazele naturale pot fi mai scumpe. Mai mult, vremea rece poate fi dăunătoare pentru culturi, ceea ce poate împinge prețurile în sus pentru grâu sau alte mărfuri agricole. Așadar, nu doar sezonalitatea în sine trebuie luată în calcul, ci și vremea. Astfel, există un tipar care se aplică în mod obișnuit unei piețe de mărfuri în ce privește sezonalitatea? Nu chiar. Sezonalitatea este un instrument simplu, care indică ceea ce s-a întâmplat cu piețele în trecut, însă nu dictează ceea ce se va întâmpla anul acesta și nici istoria nu garantează că se va repeta în medie în viitor. Acestea fiind spuse, sunt șanse ca istoria să se repete și consultarea tiparelor sezoniere, înainte de a acționa, reprezintă în această situație un avantaj. O piață captivantă Piața mărfurilor este ușor diferită de celelalte piețe. Cele mai importante sunt aspectele fundamentale, însă și analiza tehnică poate juca un rolul important. Totuși, atunci când tranzacționează mărfuri, un trader trebuie să ia în calcul o multitudine de aspecte, inclusiv sezonalitatea și starea vremii. De asemenea, trebie să reții că fiecare marfă este guvernată de propriile legi. Asta înseamnă că ceva ce funcționează pe piața petrolului poate fi inutil atunci cănd este aplicat pe grâu sau alte mărfuri agricole. Un lucru este cert - piața mărfurilor este una dintre cele mai captivante piețe de tranzacționat.

