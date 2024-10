Istoria exploatării aurului

De-a lungul istoriei îndelungate a metalului prețios, minereul de aur a fost, probabil, cel mai popular activ din categoria mărfurilor. Descoperirea aurului a contribuit la dezvoltarea societății încă din epoca antică a bronzului și până în epocile moderne, fiind folosit în civilizațiile timpurii ca simbol al prestigiului și pentru a onora zeii. Tranzacționarea aurului - Cum poți începe să tranzacționezi aur online?

Începuturile exploatării și utilizării aurului Nicio cultură sau perioadă de timp din istoria omenirii nu poate nega că descoperirea aurului a schimbat modul în care oamenii au început să-i perceapă valoarea. Aurul a fost mult timp asociat cu bogăția și puterea, din Egiptul antic la azteci, numeroasele dinastii ale Chinei și tezaurele de comori grecești și romane. Aurul descoperit a servit drept fundație pentru economia mondială modernă, atât ca bani, fie sub forma de monede de aur, fie de lingouri de aur, iar valoarea sa a fost întotdeauna o măsură a bogăției. Cea mai veche bucată de aur descoperită până acum a fost găsită recent de arheologi în apropiere de Varna, Bulgaria, unde aurul a fost întotdeauna apreciat pentru calitățile sale aparte și atrăgătoare. Bijuteria de aur antică are o vârstă estimată de 6600 de ani și este una dintre cele mai importante piese de aur descoperite din istoria omenirii până în prezent. Majoritatea metalelor nu pot împărtăși caracteristicile unice ale aurul. Datorită stabilității sale chimice, aurul a fost unul dintre primele metale care a fost extras din albiile de nisip și pietriș, unde a existat în mod natural în formă pură. Metalul prețios a fost foarte apreciat în civilizațiile timpurii din mai multe motive, inclusiv atractivitatea sa estetică, rezistența la coroziune și versatilitatea. Multe culturi au știut, de asemenea, că zăcămintele de aur și argint se îmbină cu alte minerale, făcând acest metal prețios să devină cel mai căutat. Civilizațiile antice par să fi obținut aur și argint dintr-o varietate de resurse, de ex. din Orientul Mijlociu. Culturile antice prețuiau aurul și îl foloseau pentru a-și înfrumuseța templele și mormintele în respect pentru zeii și persoanele importante din societate. Poate că cea mai faimoasă producție de aur din Egiptul antic datează din anul 3100 î.Hr., în perioada predinastică, făcându-i pe egipteni una dintre primele civilizații care extrageau în mod extensiv minereu de aur. Deși începuturile exacte ale exploatării aurului și „epoca de aur” în Egiptul predinastic sunt necunoscute, se crede, aproape cu certitudine, că egiptenii antici au adunat aur și argint din depozitele aluvionare de-a lungul acelei perioade. Mormântul lui Tutankhamon. al dinastiei a XVIII-a egipteană, descoperit în 1922 de arheologul englez Howard Carter, este probabil cea mai cunoscută descoperire din aur pur din Egipt (și din istorie). Sicriul interior al regelui Tut, care cântărește aproximativ 110,4 kilograme (243,4 lbs.), este unul dintre artefactele care au fost făcute din aur solid și a fost unul dintre cele mai importante artefacte pentru egiptenii antici. În timpul Imperiului Roman, aurul a devenit o formă de monedă și a fost introdus Aureus ("aurei" - cuvântul latin înseamnă "aur"), o monedă de aur a Romei antice. Inițial, Aureus valora 25 de denari de argint pur și a fost emis în mod regulat din secolul I î.Hr. până la începutul secolului al IV-lea d.Hr. În anul 312 d.Hr., Constantin cel Mare a introdus o altă monedă de aur - Solidus de aur - într-un efort de a restabili încrederea în moneda romană, care a devenit o nouă coloană vertebrală monetară în Europa. Stabilirea de către Constantin a unui sistem monetar stabil, spre deosebire de romanii care îl abandonaseră, a ajutat la punerea bazelor pentru ca Imperiul Bizantin să devină următoarea mare putere globală. Dar cum a fost obținut tot aurul folosit pentru a bate toate monedele de aur? Să explorăm acum istoria exploatării aurului. Care sunt metodele de extragere a aurului? Exploatarea aluvionară Exploatarea aluvionară a fost una dintre cele mai timpurii metode folosite pentru a găsi aur brut. Înregistrările istorice indică faptul că primele zone de exploatare aluvionare la scară largă pentru extracția aurului au fost realizate în timpul Imperiului Roman în jurul anului 25 î.Hr. Procesul implică utilizarea apei ca exploatare hidraulică pentru extragerea, mutarea, concentrarea și recuperarea mineralelor grele din zonele cu nisip și pietriș găsite în depozitele aluvionare. Exploatarea în zonele aluvionare se bazează pe densitatea mare a aurului, care îi permite să se scufunde mai repede decât mineralele silicioase mai ușoare în apă. Această tehnică este folosită pentru extracție în zone precum nisipurile și pietrișurile purtătoare de aur, acesta acumulându-se în râuri și pâraie atunci când curentul încetinește. Elementele de bază ale exploatării aluvionare au rămas în mare parte neschimbate de-a lungul timpului, deși s-au făcut progrese în tehnologie, inclusiv mineritul hidraulic modern. Filtrarea aurului În timpul marii goane după aur din secolul al XIX-lea, minerii au adoptat metoda de panning. Aceasta presupunea adăugarea unei cantități substanțiale de apă într-un recipient special împreună cu câțiva pumni de nămol sau pietricele care conțineau aur. Spălând și filtrând pietrișul în recipient, minerul ar elimina mineralele mai grele și ar reține nisipul aurifer și bucăți mai mari de metal prețios. Mai târziu, minerii au început să folosească un dispozitiv cunoscut sub numele de „rocker” pentru a extrage cantități mai mari de minereu decât ar putea fi obținute prin panning. Această metodă, care a fost mai eficientă decât filtrarea amestecului care conținea minereu, presupunea turnarea apei peste pietrișul așezat pe o placă de fier perforată. Acest lucru a făcut ca particule mai mici să treacă prin găuri, iar care le-a răspândit uniform pe bucăți de lemn sau fier, dispuse perpendicular pe fundul și pe părțile laterale ale mecanismului. Pe măsură ce materialul se deplasează prin mecanism, aurul este prins pe traverse și ulterior adunat. Exploatare în carieră și în subteran Exploatarea aurului în cariera deschisă Pe măsură ce a apărut cererea pentru operațiuni la scară mai mare, minerii din Marea Britanie au început să folosească metode de foraj și sablare pentru a sparge „bănci” de rocă de lângă suprafața pământului și pentru a transporta bucăți mai mici care conțin minereu pentru o separare suplimentară de roca sterilă. În zilele noastre, minele moderne de aur în carieră deschisă acoperă o suprafață vastă și folosesc echipamente miniere imense. Exploatarea în carieră este în prezent una dintre cele mai frecvent utilizate metode pentru extracția aurului și găsirea altor metale. Veche mină de aur subterană Dacă un zăcământ de minereu este situat mult sub pământ, necesitând mișcarea unei cantități substanțiale de rocă sau deșeuri, trebuie folosite alte tehnici care pot duce la o creștere a prețului aurului. Exploatarea subterană este mai costisitoare decât exploatarea în cariere și necesită echipamente specializate care depind de geometria zăcământului (dimensiunea, forma și direcția acestuia), gradul de mineralizare, rezistența componentelor rocii și adâncimea zăcământului. Producția de aur artificial Este interesant de știut că producția de aur în laboratoare este posibilă. În plus, aurul artificial poate fi creat din alte elemente. Cu toate acestea, acest proces implică reacții nucleare și este atât de costisitor încât în prezent nu este rentabil să vinzi aurul creat din alte elemente. De obicei, aurul este produs din alte metale - de obicei platina, care are un proton mai puțin decât aurul, sau din mercur, care are cu un proton mai mult decât aurul. Prin bombardarea unui nucleu de platină sau mercur cu neutroni, un neutron poate fi eliminat sau adăugat, ceea ce poate duce la aur prin descompunere radioactivă naturală. Trebuie remarcat faptul că o mare parte din aurul creat din alte elemente este radioactiv, ceea ce reprezintă un pericol pentru oameni și nu poate fi vândut comercial. În plus, după câteva zile de dezintegrare radioactivă, aurul radioactiv nu mai este aur și se schimbă din nou în alte metale. Pentru a menține integritatea aurului, este necesar un reactor nuclear și decontaminarea chimică a metalului radioactiv. Concluzia: lingouri de aur nuclear sau monede de argint? Foarte puțin probabil. Pe baza acestui proces este evident că crearea aurului neradioactiv costă mult mai mult decât ceea ce se poate câștiga din vânzarea, de exemplu a lingourilor de aur. Astfel, crearea aurului din alte elemente este în prezent un experiment de laborator costisitor și nu o activitate comercială practică. Poate că progresele tehnologice vor face posibilă, în cele din urmă, crearea de aur în reactoare nucleare sau - poate - reactoare de fuziune într-o afacere economică profitabilă. Unde se găsește aurul? Aurul modern poate fi prezent în depozite mari de minereu aurifer cunoscute sub numele de filoane, sau vene, în roca fracturată. De asemenea, poate fi dispersat în scoarța terestră. Cele mai multe depozite de minereu se formează atunci când fluidele încălzite circulă prin rocile aurifere, adunând aur și concentrându-l în noi locații din scoarță. Diferențele chimice între fluide și roci, precum și diferențele fizice dintre roci, creează multe tipuri diferite de depozite de filoane. Este foarte probabil ca aurul să fie găsit alături de alte minerale valoroase, cum ar fi cuarțul și argintul. Multe companii miniere care vând aur și argint din eforturile lor miniere vor vinde și celelalte minerale. Depozite de aur și argint în cuarț Aurul se găsește și în cursurile mici de apă care au trecut prin aceste formațiuni de rocă și minerale. Când curentul este suficient de puternic pentru ca pâraiele și râurile să poată realiza acest lucru, apa va transporta bucăți de aur, adesea denumite mici pepite sau fulgi, în aval. Pe măsură ce aurul este transportat din formațiune pe calea navigabilă, bucățile se așează pe paturi și în cele din urmă sunt acoperite de nămol și nisip. Cele mai mari mine de aur și zăcăminte de aur din lume Cele mai mari zăcăminte de aur din lume Cele mai mari mine de aur din lume Unde este cea mai adâncă mină de aur din lume? Mina de aur Mponeng deținută de AngloGold Ashanti, situată la sud-vest de Johannesburg în Africa de Sud este în prezent cea mai adâncă mină de aur din lume. Adâncimea de operare în mina Mponeng era sub suprafață până la sfârșitul anului 2018. Se așteaptă ca expansiunile în curs de desfășurare să extindă adâncimea de operare la cca. 4,3 km. Mina subterană de adâncime folosește o metodă secvențială de exploatare în grilă. Procesul de scufundare a puțului de la Mponeng a început în 1981, în timp ce complexul fabricii de aur și puțurile au fost puse în funcțiune în 1986. Mină de aur lângă Johannesburg, Africa de Sud Cum arată aurul filtrat? În timp ce trece prin sedimente și nisipuri, aurul brut este strălucitor și galben ca alama. Dacă bănuiești că este aur, umbrește vasul de filtrare. Dacă încă arată strălucitor, există șanse mari să fie aur autentic. Aurul brut are o textură netedă, dar accidentată, cauzată de rostogolirea prin râuri și pâraie. Când îl ții în palmă și așezi o piatră de dimensiuni egale lângă ea, aurul real se simte semnificativ mai greu. Cum identifici aurul fals? Fii atent la fulgii de „aur fals” – pirita de fier. Se rupe cu ușurință când îl scrijelești în recipientul de filtrare. Pepitele de aur sau fulgii de aur au o suprafață strălucitoare care strălucește pe măsură ce este răsucită în lumină, dar nu scânteie. Atunci când vorbim de pirita de fier, cunoscută și ca “Aurul proștilor”, acesta sclipește și scânteie în lumină, reflectând lumina și creând un efect strălucitor în recipient. Aurul pur adevărat este galben strălucitor, cu o suprafață metalică lucioasă și o frumusețe naturală - chiar și atunci când vorbim de praful de aur. Pepite de aur brut Goana după aur - istorie și întâmplări Un vechi oraș fantomă din preajma anului 1859. Era cunoscut drept „cel mai rău oraș din vest” în perioada goanei după aur din secolul al XIX-lea în S.U.A. Goana după aur, cunoscută și sub numele de febra aurului, apare atunci când o descoperire a aurului, uneori însoțită de alte minerale valoroase, aduce un val de mineri care speră să se îmbogățească. În timp ce majoritatea minerilor și proprietarilor de mine nu au profitat de pe urma exploatării aurului, datorită valorii aurului, unii indivizi au reușit să adune averi, iar producătorii de echipament minier au obținut beneficii semnificative. Creșterea ofertei mondiale de aur rezultată din aceste evenimente a alimentat comerțul și investițiile globale. Istoricii au documentat pe larg migrația în masă, comerțul, colonizarea și impactul asupra mediului asociat cu goana după aur, în special cele din secolul al XIX-lea. Descoperirea aurului de la Sutter's Mill din California în 1848 a declanșat cel mai mare aflux de oameni din istorie care căutau să extragă aur dintr-o anumită zonă (așa-numita Goană a aurului din California), oameni din întreaga lume, cunoscuți ca “forty-niners”, grăbindu-se să ajungă în California. Această goană a dus la popularea rapidă a Californiei de către americani și la admiterea acesteia în Uniune în 1850. Goana aurului Porcupine din zona Timmins, Ontario a fost cea mai de succes goană a aurului din America de Nord, necesitând operațiuni miniere mai complexe și echipamente mai scumpe pentru a putea descoperi aur prin comparație cu alte evenimente asemănătoare. Deși a atins apogeul în anii 1940 și 1950, este încă activ și a produs peste 200 de milioane de uncii de aur, făcându-l adăpostul unora dintre cele mai mari zăcăminte de aur din lume. Alte evenimente semnificative legate de aur au avut loc în secolul al XIX-lea în țări precum Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Chile, Africa de Sud și Canada. Viitorul mineritului de aur NASA afirmă că aurul este o „resursă strategică critică” în spațiu. Mulți sateliți poartă foi de mylar acoperite cu aur pentru a-i proteja de căldura solară. De asemenea, aurul este folosit pentru realizarea un strat subțire de material care se așează pe viziera căștii unui astronaut și deviază radiația solară. Microelectronica prin satelit care transmite date la nivel mondial depinde și ea de componentele de aur, deoarece materialul prețios asigura performanțe fiabile și rezistență la coroziune, susține NASA. Golden Space El Dorado? Există în spațiu un asteroid gigantic care conține cantități impresionante de aur și alte metale rare. Asteroidul Psyche - situat între Marte și Jupiter - spre deosebire de majoritatea asteroizilor stâncoși, înghețați, este plin de alte minereuri metalice, inclusiv aur, fier și nichel. Valoarea estimată a acestor metale este de aproximativ 700 de cvintilioane (700 urmat de 18 zerouri) de dolari. Dacă această bogăție ar fi împărțită între toți cei aproape 8 miliarde de pământeni, fiecare individ ar primi aproximativ 87 de miliarde de dolari. O navă spațială NASA fără pilot este programată să se îndrepte spre Psyche la sfârșitul anului 2023 pentru a investiga asteroidul, care măsoară aproximativ 140 de mile în diametru și este unul dintre cele mai importante obiecte din regiunea spațială a centurii de asteroizi. Cu toate acestea, nu ar trebui să începi să cheltuiești aceste miliarde, încă. Un expert avertizează că am putea fi la zeci de ani de exploatarea aurului și a altor metale rare în spațiu, deoarece știința și tehnologia nu sunt încă pe deplin dezvoltate. Revenind pe Lună Într-o misiune NASA din 2009, o rachetă s-a izbit de Lună, iar o a doua navă spațială a analizat explozia, dezvăluind că suprafața lunară conține o varietate de elemente, inclusiv aur, argint și mercur. Cu toate acestea, explorarea spațiului va însemna o nouă eră în exploatarea metalelor prețioase pentru producția de „lingouri de aur spațial” în viitor. Nu numai pentru S.U.A., ci și pentru multe alte țări.

Întrebări Frecvente Care este istoria exploatării aurului? Exploatarea aurului datează de la civilizații antice, cum ar fi egiptenii, grecii și romanii, care au folosit diferite metode de extragere a aurului, inclusiv exploatarea aurului și utilizarea tehnicilor de exploatare hidraulică. Cum se extrage aurul? Aurul este exploatat folosind diverse metode, cum ar fi exploatarea aluvionară, exploatarea rocilor dure, exploatarea produselor secundare și prelucrarea minereului de aur. Exploatarea aluvionară implică extragerea aurului din depozitele aluvionare folosind instrumente precum recipiente specializate, cutii de ecluză și site. Exploatarea rocilor dure implică extragerea aurului din minele subterane folosind tehnici de foraj, sablare și tuneluri. Exploatarea produselor secundare implică extragerea aurului ca produs secundar a altor activități miniere, cum ar fi exploatarea cuprului sau a argintului. Prelucrarea minereului de aur implică extragerea aurului din minereurile sale utilizând tehnici precum cianurarea, absorbția carbonului și electrowinning. Ce este producția de aur artificial? Producția de aur artificial implică crearea aurului folosind procese chimice și nu este o practică obișnuită datorită costului ridicat și eficienței scăzute. Câteva date interesante despre exploatarea aurului? Exploatarea aurului are o istorie bogată, iar printre detaliile interesante aflăm că Africa de Sud este cel mai mare producător de aur; aurul a fost folosit ca monedă de secole; goana aurului din California din 1849 a declanșat un boom demografic în Statele Unite. Care este viitorul mineritului de aur? Viitorul exploatării aurului depinde de diverși factori cum ar fi prețul aurului, reglementările de mediu, progresele tehnologice și stabilitatea politică în regiunile miniere. Odată cu creșterea cererii de aur, în special pe piețele emergente, exploatarea aurului este de așteptat să continue, deși companiile miniere ar putea avea nevoie să adopte practici mai sustenabile pentru a îndeplini așteptările reglementărilor și ale societății. Cum afectează exploatarea aurului mediul? Exploatarea aurului poate avea un impact semnificativ asupra mediului, inclusiv eroziunea solului, poluarea apei, defrișarea și pierderea biodiversității. Pentru a atenua impactul, companiile miniere implementează adesea planuri de management de mediu și respectă reglementări stricte. Unele companii miniere au început, de asemenea, să folosească tehnologii inovatoare, cum ar fi bioreactoarele și nanotehnologia, pentru a reduce impactul asupra mediului rezultat din exploatarea aurului. Unde se găsește aurul? Aurul se găsește în diferite regiuni ale lumii, precum Africa de Sud, Rusia, Australia, Statele Unite și Canada. Depozitele de aur pot apărea în diferite regiuni geologice, precum filoane, depozite aluviale și depozite diseminate. Cât aur a mai rămas în lume? Cantitatea de aur rămasă în lume este greu de estimat cu exactitate. Cu toate acestea, conform Consiliului Mondial al Aurului, cantitatea totală de aur extrasă este de aproximativ 197.576 de tone, aproximativ 54.000 de tone fiind încă sub pământ. Care sunt beneficiile exploatării aurului? Exploatarea aurului poate avea beneficii economice pentru comunitățile și țările miniere, inclusiv crearea de locuri de muncă, generarea de venituri fiscale și dezvoltarea infrastructurii. În plus, aurul este folosit în diverse industrii, cum ar fi bijuterii, electronice și medicină, ceea ce oferă beneficii economice suplimentare. Care sunt provocările cu care se confruntă industria aurului? Industria extractivă a aurului se confruntă cu diverse provocări, inclusiv scăderea calității minereurilor, creșterea costurilor cu energie și presiuni sociale și de mediu. Companiile miniere trebuie să găsească modalități de a depăși aceste provocări, menținând în același timp profitabilitatea și sustenabilitatea.

