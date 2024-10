Tranzacționarea soia – Cum să investești în boabele și uleiul de soia?

Soia a fost cultivată în Asia de Est de peste 5000 de ani și totuși a ajuns în Europa abia în secolul al XVIII-lea și de atunci a devenit cunoscută în întreaga lume ca o sursă importantă de ulei și proteine. Acest produs este folosit pentru a crea multe alte produse alimentare, cum ar fi tofu, tempeh, shoyu, miso și lapte de soia. Majoritatea boabelor de soia sunt folosite pentru a extrage uleiul care este utilizat în scopuri culinare. Făina de soia rămasă după extracție este folosită ca hrană pentru animale. O treime din boabele de soia din lume sunt produse în SUA, în timp ce 37% sunt exportate, devenind astfel alimentul de bază al multor națiuni. Mai jos îți prezentăm o colecție de informații utile pe care le poți folosi pentru a tranzacționa acest soia ca instrument financiar listat la bursă.

Prezentare generală a pieței de soia Piața globală de soia a crescut rapid în ultimii ani. Având în vedere cererea în creștere, în special din țările în curs de dezvoltare, precum și utilizarea pe scară largă a acestei cereale, există șansa ca trendul pozitiv al cererii să continue și în următorii ani. Potrivit datelor de la Transparency Market Research, piața globală de soia va crește la 215,746 miliarde de dolari în 2025. Locuitorii multor țări în curs de dezvoltare vor decide, probabil, să-și schimbe obiceiurile alimentare cu scopul de a-și îmbunătăți nivelul de trai. Acest lucru se poate traduce printr-o creștere a consumului de carne, precum și creșterea popularității alimentelor sănătoase. Piața de soia ar putea beneficia de ambele tendințe deoarece semințele sunt folosite ca ingredient popular în hrana animalelor și sunt, de asemenea, cunoscute și pentru beneficiile care susțin un stil de viață sănătos. În plus, oferta poate fi influențată și de schimbările climatice care afectează prognozele meteorologice, respectiv producția de soia și a altor culturi. Unde se utilizează boabele de soia Majoritatea oamenilor cred că boabele de soia sunt folosite în principal în producția de alimente, în special în țările asiatice, dar trei sferturi din boabele de soia sunt de fapt folosite ca hrană pentru animale. În plus, boabele de soia sunt folosite în alte câteva sectoare precum: Ulei - aproximativ 18% din boabele de soia sunt transformate în ulei, care este adesea folosit ca ingredient în multe feluri de mâncare, dar și ca ulei de gătit. După extragerea uleiului, făina de soia rămasă este folosită ca hrană pentru animale. Uleiul de soia este al doilea cel mai consumat ulei vegetal (după uleiul de palmier). SOYOIL CFD este un instrument nou disponibil pe platforma xStation. Uleiul de soia este al doilea cel mai consumat tip de ulei vegetal. Sursa: Statista Biocombustibil - aproximativ 2% din boabele de soia sunt folosite pentru a produce biocombustibili. Pe acest segment, soia continuă să cedeze din popularitate porumbului, însă interesul producătorilor crește în fiecare an.

Creioane colorate - pentru producerea creioanelor obișnuite se folosește petrol, în timp ce creioanele cu soia sunt un înlocuitor netoxic.

Alte utilizări - soia este folosită și în producția de lumânări, PAL, biocompozite, carcase, lubrifianți, spume și alte produse. Principalii producători și consumatori La nivel global, 80% din producția anuală provine din trei țări. Cel mai mare producător sunt Statele Unite, producând aproximativ 108 milioane de tone în fiecare an, ceea ce reprezintă o treime din oferta mondială. Brazilia ocupă locul al doilea, producând aproximativ 87 de milioane de tone pe an, iar Argentina ocupă locul trei cu aproximativ 53 de milioane de tone în fiecare an. Alți producători importanți sunt China, India, Paraguay, Canada, Mexic și UE. China, Statele Unite, Brazilia și Argentina sunt cei mai mari producători și consumatori de ulei de soia. Sursa: USDA Ce ar putea influența prețul boabelor de soia? Dolarul american - similar cu multe alte mărfuri, prețurile la soia sunt cotate în dolari americani, prin urmare orice fluctuație a acestei monede poate induce fluctuații semnificative ale prețului boabelor de soia. În general, un dolar mai slab poate duce la creșterea prețurilor la soia, în timp ce un dolar mai puternic va însemna prețuri mai mici.

Producția SUA - deoarece SUA este un producător și exportator major, orice tulburare politică sau șocuri de aprovizionare cauzate de condițiile meteorologice pot avea un impact semnificativ asupra cifrelor producției globale.

Uleiurile alternative – rapița și uleiul de ricin sunt principalii competitori ai uleiului de soia. Disponibilitatea, cererea, modificările prețurilor pentru aceste uleiuri au adesea un impact asupra prețurilor uleiului de soia.

Cererea din economiile emergente - țări precum India, Africa de Sud și China ale căror populații sunt în creștere semnificativă sunt forțate să importe mai multă soia. Acest lucru poate duce la o creștere a prețului produselor din soia dacă oferta rămâne la aceleași niveluri pentru perioade lungi de timp.

Subvenții pentru etanol - pentru a crește producția de etanol, guvernul american oferă un stimulent fermierilor din SUA pentru a dedica suprafața agricolă porumbului. Dacă aceste subvenții încetează, mai mulți fermieri pot trece la cultivarea de soia. Acest lucru ar crește oferta și ar pune presiune asupra prețului boabelor de soia. Raportul USDA World Agricultural Supply and Demand Estimate (WASDE) oferă o analiză cuprinzătoare a pieței de soia, care reprezintă adesea factorul declanșator al fluctuațiilor mari de preț.

Raportul USDA indică numărul de acri din Vestul Mijlociu al SUA unde vor fi plantate porumbul sau soia.

Rapoartele privind stocurile de cereale sunt publicate de patru ori pe an de către Serviciul Național de Statistică Agricolă (NASS) și oferă informații actualizate despre soia și alte stocuri majore de cereale și semințe oleaginoase, în funcție de statut și poziție (depozitare în fermă sau în afara fermei) .

Raportul privind producția culturilor este publicat lunar și conține date despre producția de culturi pentru S.U.A., inclusiv suprafața, suprafața recoltată și randamentul. Raportul conține, de asemenea, un rezumat lunar al vremii, un rezumat lunar al agriculturii și o analiză a precipitațiilor și a gradului de abatere de la harta normală a precipitațiilor pentru luna respectivă. Cum tranzacționăm soia Investitorii au mai multe oportunități de a investi în soia, inclusiv acțiuni conexe soia, CFD-uri soia, ETF-uri soia, contracte futures pe soia și futures pe opțiunile de soia. Prețul boabelor de soia este corelat cu alte mărfuri agricole, în special porumbul. Ambele cereale necesită condiții de creștere similare, așa că fermierii încep adesea sezonul de plantare alegând între porumb sau soia. Este util să găsești prețul curent al contractelor futures pentru fiecare dintre cereale și să compari „spread-ul prețurilor la porumb și soia” - raportul dintre prețul porumbului și prețul soiei. Adesea, investitorii mizează pe creșterea prețului boabelor de soia în raport cu alte mărfuri agricole prin tranzacții pe spread, unde două contracte futures pe soia, diferite, sunt cumpărate și vândute simultan. De asemenea, trebuie amintit că bolile sau condițiile meteorologice pot avea un impact semnificativ asupra culturilor și deseori pot duce la o volatilitate crescută a prețurilor. În plus, investitorii trebuie să fie conștienți și de alți factori care pot afecta oferta de soia, de exemplu, dacă prețurile la carne scad, cererea de alternative pe bază de soia, cum ar fi tofu, poate scădea. În 2022, fermierii americani au planificat să planteze mai puțin porumb decât soia. A fost a treia astfel de situație din istorie după 1983 și 2018. Guvernul SUA a încurajat fermierii să reducă suprafața de pământ folosit în agricultură în 1983 pentru a susține astfel prețurile scăzute, în timp ce 2018 a fost un război comercial între SUA și China. Cu toate acestea, în 2023 s-a plantat mai mult porumb. Sursa: Bloomberg În 2022, raportul dintre prețul soia și cel al porumbului a scăzut semnificativ, însă a rămas peste 2,00 - un nivel care a indicat în trecut inversări. Sursa: Bloomberg Performanțele anterioare nu sunt neapărat indicative pentru rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Piețele BOABELOR DE SOIA și ULEIULUI DE SOIA sunt foarte corelate. Cu toate acestea, prețurile boabelor de soia tind să fie mai volatile decât prețurile uleiului de soia. Sursa: xStation5 Performanțele anterioare nu sunt neapărat indicative pentru rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Rezumat: Piața de soia a cunoscut recent creșteri spectaculoase și mulți factori indică faptul că această tendință poate continua și în viitor, ținând cont de utilizarea acestei cereale în multe zone. Uleiul de soia pare a fi deosebit de interesant, deoarece popularitatea lui crește în fiecare an, devenind astfel o oportunitate de investiție interesantă. XTB oferă acces la ambele piețe. Modul de a obține expunerea pe boabele de soia este prin tranzacționarea CFD-urilor SOYBEAN sau SOYOIL. Contractele pentru diferențe (CFD) sunt instrumente cu multe caracteristici care contribuie la unicitatea acestui produs: • instrumente derivate al căror preț se bazează pe prețul instrumentului de bază • efect de levier • permite investirea atât atunci când prețurile cresc, cât și atunci când acestea scad Posibilitatea de a iniția poziții long (ordine de cumpărare) sau poziții short (ordine de vânzare) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face ca aceste tipuri de contracte să fie în prezent unele dintre cele mai flexibile și populare tipuri de instrumente de tranzacționare de pe piețele financiare. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că aceste piețe tind să fie foarte volatile, ceea ce ar putea avea consecințe dezastruoase atunci când prețurile se mișcă împotriva direcției în care ai inițiat o tranzacție. De exemplu, dacă ești convins că prețul soia va scădea în valoare, pur și simplu deschizi un ordin short pe CFD-ul pe soia, iar profiturile tale vor crește odată cu orice scădere a prețului sub nivelul de deschidere a ordinului. Cu toate acestea, dacă prețul crește, atuncu vei suferi o pierdere pentru fiecare creștere a prețului soia. Cât de mult câștigi sau pierzi va depinde de mărimea poziției tale (volumul tranzacționat) și de mărimea mișcării prețului. Principalul și de departe cel mai important dezavantaj al tranzacționării cu CFD-uri este potențialul de pierderi semnificative, dincolo de valoarea contractului inițial, așa că trebuie implementate o înțelegere profundă a acestor instrumente și un sistem adecvat de management al riscului pentru a evita pierderile semnificative. Află mai multe despre tranzacționarea CFD-urilor - Ce este tranzacționarea CFD?

