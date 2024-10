Istoria și viitorul gazelor naturale

Te-ai întrebat vreodată ce este cu adevărat NATGAS și cum a început istoria utilizării sale? Sau care ar putea fi viitorul din perspectiva investitorilor? Află mai multe despre gazul natural cu XTB.

Află mai multe despre investițiile în gaze naturale la XTB Gazul natural brut extras sub formă de combustibil fosil s-a format de-a lungul a milioane de ani în cantități uriașe din resturile de materie organică - plante și animale antice. A jucat un rol semnificativ în mixul energetic al multor țări din întreaga lume și a fost utilizat pentru încălzire, gătit, generare de energie electrică, pentru producerea de substanțe chimice, îngrășăminte, având și multiple întrebuințări industriale. În ciuda utilizării pe scară largă, extracția gazelor naturale are o istorie marcată de controverse și provocări. Procesul de extracție a gazelor naturale convenționale sau a zăcămintelor de gaze neconvenționale (în special gazele de șist), cunoscut sub numele de fracking, a fost criticat pentru potențialul său impact asupra mediului și asupra sănătății umane din cauza unui gaz cu efect puternic de seră - dioxid de carbon - sau a utilizării hidrogenului sulfurat în procesele de foraj. În plus, prețurile fluctuante și tensiunile geopolitice asociate cu oferta și cererea de gaze naturale au dus la volatilitate pe bursele globale. Cu toate acestea, în ciuda acestor provocări, se așteaptă ca gazele naturale să rămână o componentă importantă a mixului energetic mondial în viitor. Pe măsură ce guvernele și întreprinderile acordă din ce în ce mai multă prioritate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, gazele naturale sunt văzute ca o alternativă mai curată la cărbune și petrol. Pe lângă utilizarea drept combustibil de tranziție către un viitor energetic mai curat, gazul natural este dezvoltat și pentru utilizare în aplicații inovatoare, cum ar fi combustibil pentru transport și ca materie primă pentru producerea de combustibili regenerabili. În timp ce viitorul utilizării gazelor naturale este promițător, concurența din sursele de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară și eoliană, este în creștere, iar presiunea de reglementare asupra emisiilor de dioxid de carbon din producția și consumul de gaze naturale este așteptată să crească. În plus, unele zăcăminte convenționale de gaze naturale sunt asociate cu exploatarea cărbunelui - acum în declin. Cu toate acestea, odată cu investițiile continue în inovarea tehnologică, se așteaptă ca industria gazelor naturale să rămână un jucător important pe piața mondială a energiei pentru deceniile următoare. Pe măsură ce lumea trece la un viitor energetic mai curat, producția de gaze naturale va continua probabil să joace un rol esențial în mixul energetic, oferind o sursă de energie în care poți avea încredere și o opțiune interesantă pentru investitori. Ce este gazul natural? Gazul natural convențional este unul dintre combustibilii fosili extrem de versatili, care își găsește utilizări multiple ca sursă de energie precum și în producția de diverse bunuri. Gazul natural se formează din material organic sub presiune înaltă în formațiunile de rocă de sub suprafața pământului și este un amestec natural. Cuprinzând metan, etan, propan, dioxid de carbon și alte hidrocarburi, acest gaz combustibil este obținut în principal din zăcăminte de gaze naturale prin fracturare hidraulică și foraj vertical și orizontal sub suprafața Pământului. Gazele naturale sunt adesea asociate cu straturile de cărbune și zăcămintele de țiței. Această resursă neregenerabilă se formează de-a lungul a milioane de ani printr-un proces complex care începe cu rămășițele florei și faunei antice care se acumulează în timp în bazinele sedimentare. Pe măsură ce sedimentele se acumulează, exercită presiune asupra materialului organic, determinându-l să se descompună în hidrocarburi. Aceste hidrocarburi migrează prin straturile de rocă și ajung într-un punct de unde pot fi extrase. Condiții specifice, inclusiv temperatura potrivită, presiunea și prezența anumitor minerale, sunt necesare pentru formarea gazelor naturale. Majoritatea extracțiilor de gaze naturale implică forarea puțurilor în suprafața Pământului și utilizarea diferitelor metode de extragere a gazului din cavitățile uriașe, de mare presiune, a zăcămintelor subterane, adesea asociate cu activitățile miniere de cărbune. După extracția gazelor naturale, arderea acestora - datorită căldurii intense - poate fi folosită pentru o varietate de scopuri, cum ar fi încălzirea locuințelor și a întreprinderilor, generarea de energie electrică și alimentarea vehiculelor. În timp ce gazul natural este o resursă valoroasă, este și un combustibil fosil neregenerabil, care are un impact semnificativ asupra mediului, în special extracția din puțurile gazelor de șist. Procesul de extragere și transport al zăcămintelor de gaze naturale poate elibera gaze cu efect de seră în atmosferă, contribuind la schimbările climatice și la încălzirea globală. Cu toate acestea, este considerat un combustibil fosil cu ardere relativ curată, care produce mai puține emisii decât cărbunele sau petrolul. În plus, progresele tehnologice fac posibilă captarea și stocarea emisiilor de carbon din gazele naturale, reducând impactul acestora asupra mediului. Gazele naturale lichefiate, cunoscute și sub numele de NATGAS, joacă un rol crucial în sectorul și sistemul nostru energetic. Formarea acestora este un proces complex și fascinant care a durat milioane de ani pentru a fi finalizat. Deși există preocupări de mediu legate de utilizarea sa, reprezintă o alternativă atractivă la alți combustibili fosili datorită emisiilor scăzute. Pe măsură ce ne îndreptăm către un viitor mai sustenabil, este esențial să explorăm noi modalități de a minimiza impactul extracției de gaze naturale asupra mediului. Scurta istorie a extracției gazelor naturale Gazele naturale sunt cunoscute de secole, dar utilizarea lor comercială este relativ tânără. A fost nevoie de sute de ani pentru a găsi suficiente zăcăminte de gaze naturale și pentru a le transforma într-o sursă eficientă de energie, deși istoria utilizării acestora datează din cele mai vechi timpuri. În jurul anului 1000 î.Hr., în Grecia antică, oracolul Delphian a fost construit pe Muntele Parnass într-un loc care s-a dovedit a fi o sursă de gaz natural. În jurul anului 500 î.Hr. chinezii au început să folosească „conducte” din bambus pentru a transporta gazul care ieșea la suprafață. Chinezii îl foloseau pentru a fierbe apa de mare cu scopul de a o face apă potabilă. Gazul fosil natural a fost descoperit și identificat în America de Nord în 1626, când exploratorii francezi au găsit nativi care aprindeau gaze în jurul lacului Erie. Probabil că au descoperit că loviturile de fulger au aprins gazul care se ridica de la sol. Cu toate acestea, prima utilizare comercială a gazelor naturale a avut loc 160 de ani mai târziu, în Marea Britanie. În jurul anului 1785, britanicii au folosit gazul natural extras ca metan din cărbune pentru a lumina străzile și gospodăriile. 30 de ani mai târziu, Baltimore, Maryland, a devenit primul oraș din Statele Unite care a produs gaz natural pentru a-și lumina străzile. În 1821 William Hart a forat primul puț de alimentare cu gaz natural, în nordul statului New York. Astfel a fost fondată compania Fredonia Gas Light, care a devenit prima firmă de distribuție din America care a produs suficient gaz natural extras pentru uz comercial. În cea mai mare parte a secolului al XIX-lea, arderea gazelor naturale a fost folosită aproape exclusiv ca sursă de lumină, dar în 1885, invenția lui Robert Bunsen a deschis calea pentru noi utilizări ale gazelor naturale. În secolul al XX-lea, au început să fie construite conducte interstatale eficiente pentru transferul rezervelor de gaze. Astăzi, S.U.A. - unul dintre cei mai mari producători de gaze din lume - deține peste 2,2 mii de miliarde de metri cubi de gaze naturale produse și stocate în țară. Apoi, utilizarea gazului natural procesat s-a extins la iluminarea locuințelor și la gătitul și încălzirea în case la sobele cu gaz. De asemenea, gazele naturale au început să alimenteze aparate precum încălzitoare de apă, fabrici de producție și cazane pentru a generara electricitate. În zilele noastre, producția de gaze naturale este una dintre cele mai importante și de bază surse de energie de pe Pământ. Cea mai nouă tehnologie și internetul oferă o oportunitate de a tranzacționa pe piețele de gaze naturale și de a câștiga bani pe piața materiilor prime energetice. Importanța viitorului NATGAS Industria convențională a gazelor naturale consideră că poate aduce contribuții semnificative la energia durabilă și la decarbonizare, care vor juca un rol major în abordarea schimbărilor climatice cauzate de emisiile de dioxid de carbon. Producția de gaze naturale are potențialul de a completa energia regenerabilă prin furnizarea de energie de rezervă atunci când sursele regenerabile nu sunt disponibile din diferite cauze. Prin urmare, gazele naturale au un viitor promițător pe termen mediu și lung, atâta timp cât industria gazului îmbrățișează tranziția energetică. NATGAS are mai multe avantaje, inclusiv flexibilitatea în modurile suplimentare de întrebuințare, cum ar fi eliminarea deșeurilor, transportul, dar și ca materie primă pentru produse chimice, îngrășăminte și produse farmaceutice. Pe termen scurt, viitorul gazelor naturale procesate pare promițător, deoarece cărbunele este eliminat treptat, iar energia nucleară poate fi, de asemenea, eliminată treptat în unele cazuri. Companiile miniere acordă atenție, de asemenea, zăcămintelor alternative de gaze neconvenționale - gazele de șist sau descoperirile de gaze etanșe, care pot juca un rol mai important în viitor. Cu toate acestea, începând cu anul 2030, viitorul nu mai este atât de clar. Pe măsură ce costul energiei regenerabile scade semnificativ, în special cel al energiei solare și eoliene, rolul gazului natural consumat drept combustibil primar pentru generarea de energie se va confrunta cu o presiune tot mai mare. Pe de altă parte, companiile miniere estimează că gazul natural ar putea fi singurul combustibil fosil care va experimenta o creștere a cererii. Acest lucru se aplică în special pieței asiatice, unde consumul de gaz este de așteptat să crească până în 2050. Astfel, investitorii în gaze pot considera în continuare că tranzacționarea NATGAS este atractivă, întrucât reprezintă o marfă cu potențial investițional, dar este esențial să monitorizeze evoluțiile pieței în următorii ani.

Întrebări Frecvente Ce sunt gazele naturale? Gazul natural convențional este un tip de combustibil incredibil de adaptabil ce poate fi utilizat într-o varietate de scopuri ca sursă de energie sau în fabricarea diferitelor produse. În uz comercial sau industrial, gazul natural lichefiat sau uscat este utilizat sub presiune ridicată, calitatea gazului având un rol important. Care este compoziția gazului natural? Gazul natural conține diferite hidrocarburi, în mare parte metan de cărbune foarte inflamabil (molecula sa - CH4 - este construită dintr-un atom de carbon și patru atomi de hidrogen). De asemenea, poate conține parafine ușoare saturate, propan, butan, pentan și hexan. Metanul în sine este mai ușor decât aerul și totodată inodor. Unde se găsesc gazele naturale? Poate fi găsit adesea în timpul exploatării petrolului, în timpul forării formațiunilor de rocă subterane, unde materia organică se descompune la presiune și temperaturi ridicate. De obicei, gazul natural este extras din forajele verticale sau orizontale adânci de sub suprafața Pământului (adesea într-un proces numit fracturare hidraulică), unde se găsește frecvent în cantități mari. Țițeiul și gazele naturale vin adesea împreună cu rezervele de cărbune sau cu un gaz neconvențional - gazul de șist. Când au fost descoperite gazele naturale? O sursă de gaz natural a fost descoperită în locația oracolului Delphian, care a fost construit pe Muntele Parnass, în Grecia antică, în jurul anului 1000 î.Hr. Unele dovezi ulterioare arată că în China era folosit încă din anul 500 î.Hr. Cu toate acestea, abia în secolul al XIX-lea gazul natural a început să fie folosit la scară largă pentru iluminare și încălzire. Prima sondă comercială de gaze naturale a fost forată în Statele Unite în 1821 în Fredonia, New York. Până la sfârșitul anilor 1800, conductele interstatale convenționale de gaz natural erau construite pentru a transporta gazul din câmpurile de producție către orașe. Descoperirea unor zăcăminte mari de gaze naturale în Texas și Oklahoma la începutul anilor 1900 a condus la o creștere semnificativă a utilizării gazului natural în scopuri industriale și la construirea de fabrici de procesare a gazelor. Cum sunt extrase gazele naturale? Pentru extragerea gazelor naturale se folosesc o serie de tehnici de foraj, în funcție de condițiile geologice, dintre care una este fracturarea hidraulică sau fracking-ul. Forajul vertical este potrivit pentru extracția gazelor naturale convenționale atunci când acestea se află aproape de suprafață, cu o adâncime medie de cca. 300-800 de metri, permițând gazului să fie ușor accesat și scos la suprafață. Găurirea orizontală este o metodă versatilă și rentabilă care oferă mai multe opțiuni de forare. Fracturarea hidraulică începe cu crearea unui „micro-cutremur” și folosește fluxuri de apă, nisip și substanțe chimice de înaltă presiune pentru a sparge formațiunile de rocă. Acest proces permite gazului natural să curgă la suprafață prin conducte și puțuri de colectare. La ce se folosesc gazele naturale? Gazul natural este utilizat în sectorul comercial în diverse scopuri, cum ar fi încălzirea clădirilor și a apei, echipamente de refrigerare și răcire, gătit, uscarea hainelor și iluminatul exterior. În plus, este folosit drept combustibil pentru vehicule, inclusiv pentru mașini, autobuze și camioane. În plus, este o componentă vitală în producția de îngrășăminte, antigel, materiale plastice, produse farmaceutice și țesături. Gazul natural este folosit și în fabricarea unei game largi de substanțe chimice, cum ar fi metanol, amoniac, butan, etan, propan și acid acetic. Multe procese de fabricație necesită căldură, iar gazul natural servește ca sursă de căldură în producția de produse precum sticlă, oțel, ciment, cărămizi, ceramică, gresie, hârtie și produse alimentare. În cele din urmă, gazele naturale sunt utilizate și în scopuri de incinerare la mai multe unități industriale. Care este utilitatea gazelor naturale astăzi? Astăzi, gazul natural care se găsește în scoarța terestră este încă o sursă majoră de energie în întreaga lume, cu utilizări variind de la generarea de electricitate până la încălzirea casei și gătitului. Gazul natural oferă numeroase beneficii în diverse aplicații, inclusiv încălzire, răcire, gătit, gestionarea deșeurilor, transport și servire ca materie primă pentru produse chimice, îngrășăminte și produse farmaceutice. Există vreun impact al extracției de gaze naturale asupra schimbărilor climatice și asupra mediului? Extracția și transportul rezervelor de gaze naturale au fost legate de eliberarea de gaze cu efect de seră, inclusiv dioxid de carbon, care contribuie la încălzirea globală și la schimbările climatice. În plus, extracția gazelor naturale este adesea criticată pentru potențialul său de a introduce substanțe toxice precum hidrogenul sulfurat în mediu. Oamenii de știință și-au exprimat, de asemenea, îngrijorările cu privire la posibilitatea unor cutremure induse de mineritul asociat cu metodele de extracție a gazelor de șist. De asemenea, potențialele scurgeri de petrol brut reprezintă o amenințare pentru sol și organismele vii. Este gazul natural regenerabil? Sursele regenerabile de energie sunt derivate din procese naturale, de auto-reînnoire, în timp ce gazul natural, fiind un combustibil fosil, nu este considerat regenerabil. Este o sursă de energie neregenerabilă, cum sunt și cărbunele, petrolul și energia nucleară, care, odată epuizate, nu pot fi regenerate. Deoarece ne bazăm foarte mult pe aceste surse de energie neregenerabile pentru a satisface cererile noastre de energie, epuizarea lor reprezintă o provocare semnificativă pentru umanitate. Este GPL gaz natural? GPL, care înseamnă gaz petrolier lichefiat, nu este un gaz natural. Este produs prin prelucrarea gazelor naturale și are un conținut energetic mai mare decât gazul natural. Acest gaz este compus în principal din propan și butan, fie în formă pură, fie în combinație, și se transformă în stare lichidă sub presiune. Care sunt perspectivele pentru investițiile în gaz? Industria gazelor crede că vor fi găsite mai multe rezerve de gaze naturale și că acestea ar putea contribui la eforturile de energie durabilă și de decarbonizare. NATGAS este flexibil și poate completa energia regenerabilă prin furnizarea de energie de rezervă. Pe termen scurt, viitorul gazelor pare promițător, deoarece cărbunele este eliminat treptat, iar energia nucleară poate fi, de asemenea, eliminată în unele cazuri. Cu toate acestea, după 2030, scăderea costului energiei regenerabile poate reduce rolul industriei gazelor naturale și al gazului folosit în scop de combustibil primar pentru generarea de energie. În ciuda acestui fapt, gazele naturale sunt de așteptat să fie singurul combustibil fosil care va experimenta o creștere a cererii, în special pe piața asiatică. Industria gazelor naturale trebuie să îmbrățișeze tranziția energetică pentru a asigura viitorul puternic al gazelor naturale pe termen mediu și lung.

