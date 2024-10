Mărimea poziției

Din această lecție vei învăța: De ce este esențial să rămâi în piață pe termen lung

Ce reguli te pot ajuta să previi pierderile semnificative

De ce alegerea unui volum potrivit al tranzacției tale este una dintre cele mai importante abilități

Mărimea poziției este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării pe piețele financiare, deoarece volumul pe care alegi să-l tranzacționezi poate afecta atât gradul de risc asumat cât și mentalitatea ta. Deschiderea unei poziții prea mari, poate genera anxietate sau îndoială cu fiecare mică mișcare a pieței, sau îți poate distruge întreg contul – în timp ce deschiderea unei poziții prea mici îți poate aduce sentimentul de regret cu lăcomie pentru că nu ai generat profituri mai mari. Ce reprezintă mai exact mărimea poziției? Mărimea poziției poate fi descrisă ca alegerea cantității corecte de valută sau alte CFD-uri. Dar, ce înseamnă cantitatea corectă? Înseamnă alegerea volumului care se potrivește cu strategia ta sau cu riscul pe care ți-l asumi. Să ne imaginăm un trader care este la începutul aventurii sale pe piețele financiare. Dacă acesta își pune tot depozitul într-o singură tranzacție, asta poate duce la pierderea întregului capital dacă lucrurile nu merg în direcția bună. Mai mult, asta se referă nu doar la începători, ci și la traderii experimentați. Cu cât este implicat un procentaj mai mare din buget, cu atât riscul este mai mare. Totuși, unii traderi, preferă să investească agresiv și consideră că o astfel de strategie este potrivită pentru modul lor de gândire și de a analiza piețele. Asta înseamnă că, asumarea întregului risc nu trebuie neapărat considerată ca fiind cea mai proastă abordare. Fiind diferită, dacă se potrivește cu stilul tău de tranzacționare și dacă îți poți controla emoțiile, este o variantă ce nu trebuie eliminată de tot. Trebuie să subliniem un lucru - fiecare abordare poate fi una potrivită, dar depinde de strategia luată în calcul. Să trecem la un exemplu. Imaginează-ți un trader cu 1000$ depozit, o abordare conservatoare și dorință de a investi pe piața Forex. Să ne imaginăm și că ședința Federal Reserve se apropie și traderul nostru vrea să cumpere EURUSD deoarece se așteaptă ca perechea valutară să crească în timpul ședinței. El crede că este puțin riscant, deoarece banca centrală poate veni în sprijinul dolarului transmițând un mesaj hawkish, conducând, astfel la o scădere a EURUSD. Ce ar trebui să facă traderul nostru dacă în continuare vrea să cumpere EURUSD? Ar trebui să deschidă o poziție mai mică. În schimb, el își angajează tot capitalul într-o astfel de tranzacție. Ce se întâmplă mai departe? FED vine în sprijinul dolarului, iar traderul nostru își pierde toți banii în ciuda faptului că a avut un stop loss. Asta s-a întâmplat deoarece poziția sa a fost prea mare pentru un trader ca el. Alegerea unui volum potrivit al poziției este esențial pentru prevenirea pierderilor masive și pentru a rămâne în piață pe termen lung. Investiții, nu jocuri de noroc Așadar, ce ar trebui să facă un trader pentru a avea o miză semnificativă? În primul rând, un trader trebuie să își cunoască propriul apetit pentru risc. Traderii trebuie să investească doar așa-numiții ”bani de risc”, care, dacă sunt pierduți, nu vor avea un impact semnificativ asupra vieții lor. În al doilea rând, fiecare trader trebuie să-și definească suma pe care este pregătit sau pregatită să o piardă la fiecare tranzacție. Spre exemplu, dacă un trader are 1000$ disponibili pentru trading, acesta trebuie să decidă ce procentaj din acei 1000$ este dispus să riște pentru fiecare tranzacție. În mod normal, acest procentaj este recomandat să fie în jur de 2-3%, dar poate fi de 5-10% (în strategiile cu risc crescut). De ce nu mai mult? Asta din cauza unui calcul simplu. Dacă pierzi 50% din capitalul tău, asta înseamnă că trebuie să câștigi 100% din capitatul rămas, doar pentru a acoperi pierderea anterioară. O pierdere de 2% pentru o poziție nu va avea un impact semnificativ asupra capitalului său, deci nu va avea impact asupra strategiei tale. Acesta este un alt motiv pentru care este necesar un volum potrivit al tranzacției, să te protejeze de o potențială reducere severă a capitatalului tău, care poate însemna sfârșitul aventurii tale pe piețele financiare într-o clipită. Desigur, poate apărea situația în care va trebui să te întrebi dacă este potrivit să investești o parte mai mare din bani pe măsură ce raportul risc:câștig nu va fi suficient de mare pentru a intra într-o tranzacție. Pentru a răspunde corect la această întrebare este necesar să îți cunoști bine metodologia de trading și apetitul pentru risc. Asumarea unui grad prea mare de risc poate fi considerată similară cu un joc de noroc. Să fim onești - cunoaștem mulți traderi de succes care își urmează cu strictețe regulile și au lucrat mult la strategia lor, însă nu cunoaștem niciunul care și-a asumat un grad mare de risc, tranzacționând ca la jocurile de noroc și să genereze un câștig fantastic pe termen lung. Importanța alegerii mărimii potrivite pentru tranzacțiile tale Pentru a determina cât de mulți bani să pui în joc pentru tranzacția ta și pentru a obține maximul de profit din investițiile tale, trebuie să calculezi mereu numărul de pips pe care i-ai putea pierde în situația în care piața se va mișca împotriva ta și ținta de Stop Loss este atinsă. Utilizarea Stop Loss este crucială în tranzacționarea pe piața Forex, deoarece chiar și mici schimbări ale prețurilor valutelor sau mărfurilor pot genera rapid pierderi mari. În plus, tranzacționarea unei poziții care este prea mare, poate genera pierderi mari în ciuda faptului că ținta ta de stop a fost setată la un nivel apropiat. Alegerea unei dimensiuni potrivite a tranzacției poate fi esențială pentru a rămâne în piață pe termen lung. Aceasta este așa-numita ”linie fină” ce separă investițiile de jocurile de noroc.

