Moving Average Ribbon (MAR) este un indicator tehnic din platforma xStation 5 care utilizează mai multe medii mobile pentru a evidenția direcția și puterea unui trend. Prin analiza modului în care aceste medii se aliniază, se distanțează sau se intersectează, traderii pot identifica stabilitatea trendului și posibile puncte de inversare ale pieței. Indicatorul ajută la filtrarea semnalelor de tranzacționare și la înțelegerea structurii mișcării prețului.

Cum se configurează indicatorul Moving Average Ribbon în xStation Indicatorul Moving Average Ribbon poate fi adăugat direct din lista de indicatori disponibili în platforma xStation 5. După selectarea indicatorului, traderul poate alege numărul de medii mobile utilizate, de regulă între 2 și 10, precum și perioada fiecărei medii mobile. În funcție de stilul de tranzacționare, pot fi utilizate perioade mai scurte pentru trading pe termen scurt sau perioade mai lungi pentru analiza trendurilor pe intervale mai mari de timp. Configurarea corectă a indicatorului permite o vizualizare mai clară a direcției pieței și a schimbărilor de momentum. Sursa: xStation Cu cât avem mai multe medii mobile aplicate, cu atât semnalele indicatorului MAR sunt mai sigure. Atunci când prețul intersectează o medie mobilă, ne semnalează o posibilă schimbare de direcție, iar dacă folosim mai multe medii mobile, semnalul este mai sigur. Regulile de interpretare ale indicatorului tehnic Moving Average Ribbon (MAR) Când toate mediile mobile merg în aceeași directie, aproape paralele, este un semnal al stabilității trendului

Când mediile încep să se distanțeze, piața atinge un punct extrem și este indicată o posibilă inversare de trend

Când mediile încep să se apropie, tendința s-a epuizat și începe inversarea Sursa: xStation Avantajele utilizării indicatorului Moving Average Ribbon Moving Average Ribbon este apreciat de traderi deoarece oferă o imagine vizuală clară asupra structurii trendului. Prin utilizarea mai multor medii mobile, indicatorul ajută la confirmarea direcției pieței și reduce probabilitatea apariției unor semnale false. De asemenea, acesta poate evidenția accelerarea sau slăbirea trendului prin modul în care mediile mobile se distanțează sau se apropie. Din acest motiv, indicatorul MAR este frecvent utilizat pentru confirmarea strategiilor de trend following. Limitările indicatorului Moving Average Ribbon Ca majoritatea indicatorilor bazați pe medii mobile, Moving Average Ribbon este un indicator de tip lagging, ceea ce înseamnă că reacționează la mișcările deja produse în piață. În perioadele în care piața evoluează lateral, indicatorul poate genera semnale mai puțin relevante. Din acest motiv, mulți traderi aleg să combine Moving Average Ribbon cu alți indicatori tehnici, precum RSI, MACD sau niveluri de suport și rezistență, pentru a obține o confirmare suplimentară a semnalelor de tranzacționare.

