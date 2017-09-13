Parabolic SAR este un indicator tehnic utilizat pentru identificarea direcției trendului și a posibilelor puncte de inversare ale pieței. Indicatorul este reprezentat grafic prin puncte plasate deasupra sau sub preț și ajută traderii să determine dacă piața se află într-un trend ascendent sau descendent. Creat de J. Welles Wilder, Parabolic SAR este frecvent utilizat în strategiile de trend following și poate fi combinat cu alți indicatori, precum ADX, pentru confirmarea stabilității trendului.

Nu te opri doar la a câștiga bani Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Cum funcționează indicatorul Parabolic SAR Indicatorul tehnic Parabolic SAR, creat de J. Welles Wilder, este utilizat pentru identificarea direcției trendului și a posibilelor puncte de inversare ale prețului unui instrument financiar. Cunoscut și ca „sistem de stop și inversare”, indicatorul determină poziția punctelor sale pe baza mișcărilor anterioare ale prețului și a accelerației trendului. Pe măsură ce mișcarea pieței continuă, punctele indicatorului se apropie treptat de preț, iar schimbarea poziției lor de pe o parte pe alta a graficului poate semnala o posibilă schimbare a direcției pieței. Fiind un indicator de tip lagging, acesta confirmă tendințele deja formate și ajută la observarea momentelor în care trendul își poate pierde din forță. Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation SAR este reprezentat grafic de o serie de puncte situate deasupra prețului sau sub acesta și măsoară viitoarea dinamică (momentum) pe termen scurt a unui instrument. J. Welles Wilder recomandă utilizarea Parabolic SAR împreună cu Average Directional Index (ADX), SAR indicând direcția sau schimbarea de direcție, iar ADX indicând stabilitatea trendului. Utilizarea SAR este recomandată pe piețele în trend, atunci când luăm decizii de tranzacționare. Regulile de interpretare a indicatorului Parabolic SAR: Când punctele Parabolic SAR se formează deasupra prețului, trendul este descendent

Când punctele Parabolic Sar se formează sub preț, trendul este ascendent

Semnal de vânzare - când punctele Parabolic Sar încep să se formeze deasupra prețului

Semnal de cumpărare - când punctele Parabolic Sar încep să se formeze sub preț Exemplu de semnale de sell, buy și identificarea trendului cu indicatorul Parabolic SAR: Parabolic SAR este un indicator util și usor de interpretat, însă nu este recomandată utilizarea lui în piețele cu o evoluție laterală. Avantajele utilizării indicatorului Parabolic SAR Parabolic SAR este un indicator popular deoarece este ușor de interpretat și oferă semnale vizuale clare pentru identificarea trendului. Traderii îl utilizează frecvent pentru a determina punctele potențiale de intrare și ieșire din piață sau pentru plasarea unor niveluri dinamice de stop loss. De asemenea, indicatorul poate ajuta la menținerea pozițiilor deschise pe durata unui trend puternic. Limitările indicatorului Parabolic SAR Deși este eficient în piețele cu trend bine definit, Parabolic SAR poate genera semnale false în perioadele de consolidare sau în piețele laterale. În astfel de situații, punctele indicatorului pot alterna frecvent deasupra și sub preț, fără a indica o direcție clară a pieței. Din acest motiv, mulți traderi preferă să combine Parabolic SAR cu alți indicatori tehnici sau cu analiza nivelurilor de suport și rezistență.

Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante. Află mai mult

Întrebări Frecvente Ce este indicatorul Parabolic SAR? Parabolic SAR este un indicator tehnic de trend utilizat pentru a identifica direcția pieței și posibilele momente de inversare a trendului. Acesta este reprezentat prin puncte plasate deasupra sau sub graficul prețului. Cum se interpretează Parabolic SAR? Dacă punctele indicatorului sunt sub preț, piața se află într-un trend ascendent. Dacă punctele sunt deasupra prețului, trendul este descendent. Schimbarea poziției punctelor poate semnala o posibilă inversare a trendului. Cine a creat indicatorul Parabolic SAR? Indicatorul Parabolic SAR a fost creat de J. Welles Wilder, același analist care a dezvoltat și indicatori populari precum RSI și ADX. Pe ce tip de piață funcționează cel mai bine Parabolic SAR? Parabolic SAR funcționează cel mai bine în piețele cu trend clar, fie ascendent, fie descendent. În piețele laterale poate genera semnale mai puțin fiabile. Cu ce indicatori poate fi combinat Parabolic SAR? Parabolic SAR este adesea combinat cu indicatori precum ADX, RSI sau medii mobile pentru confirmarea direcției trendului și filtrarea semnalelor false.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."