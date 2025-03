Oscilațiile pieței: Rolul volatilității și al incertitudinii

Timp de citire: 11 minute(s)

Sursa Foto: Adobe Stock Photos

Riscul și volatilitatea pot descuraja investitorii, dar istoria ne-a arătat că piața financiară poate fi un vector uriaș de bunăstare pe termen lung. Prin urmare, întrebarea este cum să facem față riscului și incertitudinii piețelor, care sunt întotdeauna prezente atât în investiții, cât și în afaceri. Înțelegerea profundă a naturii pieței nu este doar utilă, ci este este esențială pentru investiții. Să o analizăm în detaliu.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Aspecte principale Volatilitatea pieței este influențată de știrile economice, de evenimentele globale și de psihologia investitorilor. Aceasta poate fi măsurată cu ajutorul unor indicatori precum indicele VIX. Construirea unui portofoliu de investiții stabil necesită diversificarea care include mai multe clase de active, investiții în instrumente cu venituri fixe și investiții alternative pentru a atenua riscurile de pe piața bursieră.

Aceasta poate fi măsurată cu ajutorul unor indicatori precum indicele VIX. Construirea unui portofoliu de investiții stabil necesită diversificarea care include mai multe clase de active, investiții în instrumente cu venituri fixe și investiții alternative pentru a atenua riscurile de pe piața bursieră. Volatilitatea poate fi riscantă, dar fluctuațiile pieței sunt o parte firească a investițiilor. Înțelegerea acestui lucru te poate ajuta să rămâi calm și să iei decizii mai bine informate. Fii la curent cu știrile financiare și cu tendințele pieței, dar evită să iei decizii bazate pe emoții. Reacțiile impulsive pot dăuna oricărei strategii de investiții. Investitorii ar trebui să înțeleagă factorii esențiali, cum ar fi incertitudinea și riscul fiecărei decizii de investiții

Înțelegerea acestui lucru te poate ajuta să rămâi calm și să iei decizii mai bine informate. Fii la curent cu știrile financiare și cu tendințele pieței, dar evită să iei decizii bazate pe emoții. Reacțiile impulsive pot dăuna oricărei strategii de investiții. Investitorii ar trebui să înțeleagă factorii esențiali, cum ar fi incertitudinea și riscul fiecărei decizii de investiții Concentrează-te asupra obiectivelor financiare pe termen lung, mai degrabă decât asupra performanței pe termen scurt a pieței. Din punct de vedere istoric, piața a arătat o tendință de creștere în timp. Dollar-cost averaging, strategia de a investi regulat o sumă fixă, te poate ajuta să cumperi mai multe acțiuni atunci când prețurile sunt în scădere și mai puține atunci când prețurile sunt ridicate.

Din punct de vedere istoric, piața a arătat o tendință de creștere în timp. Dollar-cost averaging, strategia de a investi regulat o sumă fixă, te poate ajuta să cumperi mai multe acțiuni atunci când prețurile sunt în scădere și mai puține atunci când prețurile sunt ridicate. Amintește-ți că nimic nu este garantat, cu atât mai puțin viitorul; acesta este necunoscut și multe evenimente aleatorii afectează piețele globale, în fiecare zi. Mai mult, o altă evoluție negativă a pieței este foarte probabilă în viitor, dar asta nu înseamnă că ar trebui să te pregătești acum pentru ea și să fii mereu în defensivă. Un portofoliu defensiv are, de obicei, performanțe inferioare unui portofoliu cu o expunere mai agresivă în timpul perioadelor de creștere. Ia în calcul diversificarea. Înțelegerea volatilității pieței Sursa Foto: Adobe Stock Photos Volatilitatea dă ritmul pieței bursiere, un ritm care crește și scade odată cu pulsul evenimentelor globale și al știrilor economice. Termenul de „volatilitate a pieței” se referă la intervalul care include variațiile de preț pe care acțiunile și alte valori mobiliare le înregistrează în timp. Este o expresie a temperamentului pieței, care oscilează între perioade de creștere rapidă și declin brusc. O volatilitate ridicată înseamnă că prețul unei valori mobiliare se poate schimba dramatic într-o perioadă scurtă, în ambele direcții, în timp ce o volatilitate scăzută înseamnă că prețul este relativ stabil. De obicei, momentele de panică de pe piață sunt mult mai volatile (și mai scurte) decât trendurile ascendente ale pieței. Acesta este motivul pentru care volatilitatea crește de obicei atunci când sentimentul pieței scade. Acesta este și motivul pentru care VIX este denumit „indicele fricii”, deși nu măsoară frica. Acest indice măsoară așteptările de volatilitate a pieței bursiere pe baza opțiunilor pe indicele S&P 500. Dar ce determină aceste valuri de creștere și de scădere? Și cum putem cuantifica impactul lor asupra investițiilor noastre? Catalizatori: Volatilitatea pieței poate fi declanșată de publicarea de date economice, evenimente geopolitice, schimbări în politica fiscală, dezastre naturale, pandemii, falimente majore, falimente bancare, scandaluri în domeniul investițiilor și de schimbări ciclice ale sentimentului investitorilor. Volatilitate versus risc: Deși volatilitatea și riscul sunt strâns legate, ele nu sunt identice. Volatilitatea se referă la frecvența și dimensiunea mișcărilor prețurilor, în timp ce riscul reprezintă probabilitatea de a pierde o parte sau întreaga investiție. Crearea de oportunități: Pentru investitorii și traderi experimentați, volatilitatea poate oferi oportunități de a cumpăra active la prețuri mai mici sau de a vinde atunci când prețurile sunt neobișnuit de mari. De asemenea, traderii și speculatorii pe termen scurt pot utiliza strategii de "revenire la medie ”, care măsoară anomaliile deviației standard. Impactul asupra portofoliilor: Vârful de volatilitate poate afecta performanța generală a portofoliilor de investiții. Mai ales dacă provoacă așa-numitul „Margin call” (prăbușirea Archegos în 2021). Diversificarea este o strategie-cheie utilizată pentru a atenua efectele negative ale volatilității, deoarece distribuie riscul între diferite active, sau clase de active. Termen lung versus termen scurt: Pe termen scurt, volatilitatea poate fi îngrijorătoare pentru investitori, , dar abordarea investițiilor dintr-o perspectivă pe termen lung oferă adesea o imagine mai clară a potențialului de creștere și redresare. Efecte psihologice: Volatilitatea poate avea și efecte de natură psihologică asupra investitorilor, conducând la vânzări din panică sau la exces de încredere, ambele putând dăuna rezultatelor investițiilor. Disciplina emoțională și o strategie de investiții bine definită sunt esențiale în timpul perioadelor cu volatilitate ridicată. Se poate și ca semnalul nu este neapărat problematic: Volatilitatea nu indică neapărat că o piață financiară sau o economie se află în dificultate. Piețele pot fi volatile atât în timpul creșterilor, cât și în timpul scăderilor. De asemenea, scăderile pot duce ulterior la reveniri puternice ale pieței. Sursă Foto: XTB.com Randamentul total al indicelui SP500 și istoricul indicelui de volatilitate VIX din 2000 Din punct de vedere istoric, indicele de volatilitate CBOE (VIX) a crescut odată cu tendințele descendente observate în evoluția S&P500. VIX este, de asemenea, analizat ca un reper foarte bun al volatilității așteptate pe piețele financiare generale. Performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Utilizarea tehnicilor de gestionare a riscurilor Sursa Foto: Adobe Stock Photos Investițiile necesită, de asemenea, o înțelegere profundă a tehnicilor de gestionare a riscurilor. Pe piețele volatile, tehnicile de gestionare a riscurilor pot fi la fel de importante pentru succesul unei investiții ca depistarea unei oportunități profitabile. Nu există formule magice, dar unele strategii pot sprijini performanța generală a portofoliului, prin limitarea riscului de scădere. Este important de reținut că mișcările piețelor financiare sunt create de reacțiile oamenilor (ale cumpărătorilor și ale vânzătorilor) la date și la știri. Aceste reacții sunt greu de anticipat. Evenimente neașteptate au loc în fiecare zi peste tot în lume, iar acestea pot afecta evaluările companiilor și percepția asupra riscului. Incertitudinea conduce la extreme ale pieței - panică și euforie. Ordinele Stop-Loss Ordinele defensive sunt asemănătoare unei plase de siguranță, concepută pentru a-ți proteja tranzacțiile de o scădere prea mare. Prin stabilirea unui anumit preț la care o acțiune urmează să fie vândută, adică prin stabilirea unui ordin sell stop și a unui ordine stop-loss pe piața futures, se poate reduce semnificativ riscul de pierderi masive. Aceste ordine funcționează automat, oferind o stare de liniște și confort investitorilor care nu-și pot monitoriza zilnic investițiile. Cu toate acestea, nu toate activele oferă posibilitatea plasării de ordine stop-loss, iar în timpul perioadelor de volatilitate ridicată, aceste investiții trebuie să fie gestionate cu atenție pentru a evita vânzarea în pierdere din cauza fluctuațiilor pe termen scurt.

Ordinele trailing stop oferă o alternativă dinamică, întrucât ajustează automat prețul de închidere pe măsură ce prețul pieței fluctuează, și asigură conservarea câștigurilor în timp ce pierderile potențiale sunt minimizate. Strategii de hedging Strategiile de hedging sunt echivalentul financiar al protejării portofoliului împotriva intemperiilor. Prin utilizarea unor instrumente precum opțiunile și ETF-urile inverse, investitorii își pot proteja investițiile de scăderile pieței și chiar își pot spori profiturile în perioadele de volatilitate ridicată. De exemplu, strategiile de tipul „protective put”, ce au la bază folosirea opțiunilor put (de vânzare) cu scopul de a proteja, sunt mecanisme populare de hedging, utilizate pentru a proteja investiția în acțiuni sau un portofoliul existent împotriva pierderilor. Instrumentele care urmăresc indicele VIX (de exemplu, Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) sunt deosebit de utile în strategiile de hedging, deoarece acestea: reflectă volatilitatea pieței

oferă un barometru pentru necesitatea de a ajusta protecția portofoliului

influențează prețurile opțiunilor

permit investitorilor să utilizeze prime de timp mai mari în perioade de volatilitate pentru profit sau pentru protecție suplimentară. Important: Diversificarea nu înseamnă expunerea la acțiuni diferite dar din același sector sau cu același furnizor. De exemplu, dacă investitorii au în portofoliu acțiuni ale unor companii, care au aproape 100% capacități de fabricare în China, toate sunt expuse la același risc. Diversificarea ar trebui să însemne colectarea de active diferite dar și din sectoare diferite, care să fie necorelate sau să poată oferi un potențial de hedging în cazul unui eveniment de risc. De exemplu, un investitor cu un portofoliu bine diversificat poate folosi expunerea pe companiile din sectorul tehnologic, care pot pierde din cauza tensiunilor geopolitice, și, în același timp, poate avea în portofoliu acțiuni ale unor companii petroliere, fapt care poate limita pierderile cauzate de investițiile din sectorul tehnologic sau chiar poate mări performanța, în acea perioadă; având un potențial de scădere limitat în cazul în care tensiunile geopolitice se atenuează. Swing Trading Swing trading este strategia preferată de cei care doresc să profite de mișcările prețurilor pe termen scurt. Prin identificarea potențialelor puncte de inversare de pe piață, traderii care adopta strategia swing pot profita de valurile de volatilitate ale pieței. Indicatorii tehnici, cum ar fi benzile Bollinger și indicele de rezistență relativă (RSI), împreună cu o analiză a volumului și a nivelurilor de suport și rezistență, servesc drept busolă pentru această abordare în tranzacționare.

împreună cu o analiză a volumului și a nivelurilor de suport și rezistență, servesc drept busolă pentru această abordare în tranzacționare. Formațiunile clasice de prețuri precum Double Top sau Triple Top, precum și Head and Shoulders, semnalează adesea inversări ale pieței. Traderii care folosesc strategia swing pot profita de aceste formațiuni, în special la sfârșitul fazei de distribuție, prin a-și pregăti pozițiile pentru tranzacții profitabile.

Swing Trading este o strategie care necesită o bună înțelegere a trendurilor pieței și disciplina de a acționa la momentul potrivit. Unii investitori folosesc medii mobile precum media exponențială de 200 de perioade pentru a recunoaște trendul și folosesc așa-numitele modele „death-cross”, distribuția/acumularea Wyckoff sau semnalele tehnice Head and Shoulders pentru identificarea inversării a trendului. Dollar-Cost Averaging Metoda Dollar-Cost Averaging este o strategie stabilă de abordare a valurilor de volatilitate ale pieței. Investind constant o sumă fixă de bani, la intervale regulate de timp, investitorii pot evita pericolele sincronizării cu piața și pot fi avantajați de achiziționarea mai multor acțiuni atunci când prețurile sunt scăzute. Această strategie asigură faptul că nu toți banii sunt investiți la niveluri maxime de preț, oferind o abordare echilibrată în construirea în timp a unui portofoliu de investiții.

Această metodă de investiție oferă un cadru disciplinat pentru valorificarea prețurilor scăzute din timpul scăderilor pieței, uniformizând în timp costul mediu per acțiune.

Este o strategie potrivită pentru cei care doresc să evite stresul și incertitudinea generate de încercarea de a se sincroniza cu piața, în special în timpul perioadelor volatile. Indicatori economici Pentru a menține un parcurs stabil, investitorii ar trebui să se familiarizeze cu o serie de indicatori economici care acționează ca repere pentru evoluția piețelor. Indicatori precum: Indicele prețului de consum (CPI), vânzările cu amănuntul sau datele privind producția și serviciile, oferă informații prețioase despre economie și despre trendul pieței. Acești indicatori variază de la indicatori principali la indicatori secundari, ajutând investitorii să identifice tendințele economice care le pot afecta portofoliile.

Acești indicatori variază de la indicatori principali la indicatori secundari, ajutând investitorii să identifice tendințele economice care le pot afecta portofoliile. Împreună cu alte rapoarte economice, cum ar fi datele privind piața muncii sau cifrele privind vânzările cu amănuntul, acești indicatori pot confirma trenduri și îi pot ajuta pe investitori să decidă dacă strategiile lor de investiții necesită ajustări.

Prin analizarea periodică a acestor indicatori economici în contextul performanței investițiilor, investitorii pot determina dacă randamentele și nivelurile de risc sunt în concordanță cu obiectivele lor. Informațiile clare și bine prezentate, cum ar fi graficele sau rezumatele dashboard, pot facilita evaluările rapide și acțiunile decisive. Reechilibrarea portofoliului Investițiile necesită nu doar stabilirea unui curs, ci și efectuarea de ajustări periodice pentru a menține direcția dorită. Reechilibrarea unui portofoliu este actul de realiniere a ponderii fiecărei clase de active pentru a corespunde alocării de active vizate. Acest proces adesea implică vânzarea de active care s-au apreciat disproporționat și cumpărarea de active slab reprezentate pentru a se asigura că portofoliul continuă să se alinieze toleranței la risc și obiectivelor financiare ale investitorului. De obicei, investitorii își reechilibrează portofoliile la intervale de timp prestabilite sau atunci când modificarea ponderilor claselor de active atinge un prag prestabilit. Cu toate acestea, reechilibrarea nu presupune neapărat vânzarea activelor existente; aceasta poate fi realizată și prin utilizarea de noi fonduri sau prin reinvestirea dividendelor. Reechilibrarea periodică nu numai că gestionează nivelurile de risc, dar prin reechilibrare, investitorul se asigură și că investițiile rămân sincronizate cu obiectivele sale pe termen lung, ajustându-le la așteptările realiste ale pieței, după cum este necesar. Rezumat După o prezentare detaliată a aspectelor referitoare la volatilitate, sintetizăm cele mai importante strategii. Înțelegerea și măsurarea volatilității pieței permite investitorilor să anticipeze și să se pregătească pentru capriciile piețelor bursiere. O piață condusă de incertitudine este predispusă la extreme: panică și euforie. Ambele se reflectă în prețurile activelor. Construirea unui portofoliu rezilient, prin diversificare și prin încorporarea veniturilor fixe și a investițiilor alternative, creează un bastion împotriva turbulențelor pieței. Adoptarea unei perspective investiționale pe termen lung, susținută de disciplină și tehnici de gestionare a riscurilor, oferă o modalitate stabilă de depășire a oscilațiilor pieței. Diversifică-ți investițiile prin diferite tipuri de active (acțiuni, obligațiuni, ETF-uri) pentru a reduce riscul. Diversificarea poate contribui la atenuarea impactului unei investiții cu performanțe slabe asupra portofoliului tău general. O investiție cu performanțe slabe, de obicei, scade și potențialul de randament al portofoliului. Ia în considerare investițiile în active necorelate.

Diversificarea poate contribui la atenuarea impactului unei investiții cu performanțe slabe asupra portofoliului tău general. O investiție cu performanțe slabe, de obicei, scade și potențialul de randament al portofoliului. Evaluează nivelul de risc pe care îl poți tolera. Înțelegere acestui nivel de risc îți ghidează alegerile de investiții și te ajută să rămâi calm în timpul scăderilor pieței. În plus, dacă toleranța ta la risc este scăzută, alegerea unor active foarte volatile, cum ar fi acțiunile cu capitalizare redusă sau acțiunile companiilor din sectorul tehnologic, ar putea să nu fie potrivite pentru tine. După cum spunea Peter Lynch, a investi nu ține doar de creier, ci și de stomac.

Înțelegere acestui nivel de risc îți ghidează alegerile de investiții și te ajută să rămâi calm în timpul scăderilor pieței. În plus, dacă toleranța ta la risc este scăzută, alegerea unor active foarte volatile, cum ar fi acțiunile cu capitalizare redusă sau acțiunile companiilor din sectorul tehnologic, ar putea să nu fie potrivite pentru tine. După cum spunea Peter Lynch, a investi nu ține doar de creier, ci și de stomac. Înțelege volatilitatea care, în esență, nu este riscantă. Felul în care tu alegi să acționezi ca răspuns la volatilitatea o poate face să fie riscantă deoarece prețurile volatile pot avea și un impact psihologic. Pe de altă parte, pentru investitorii pe termen scurt, volatilitatea poate fi riscantă, având o probabilitate mai mare de a declanșa mecanismul de stop loss sau margin stop out;

Felul în care tu alegi să acționezi ca răspuns la volatilitatea o poate face să fie riscantă Pe de altă parte, pentru investitorii pe termen scurt, volatilitatea poate fi riscantă, având o probabilitate mai mare de a declanșa mecanismul de stop loss sau margin stop out; Ia în considerare strategia dollar-cost averaging (DCA), care presupune investirea regulată a unei sume fixe de bani, indiferent de starea pieței, ceea ce poate reduce în timp costul mediu al investițiilor tale.

care presupune investirea regulată a unei sume fixe de bani, indiferent de starea pieței, ceea ce poate reduce în timp costul mediu al investițiilor tale. Menține o perspectivă pe termen lung și concentrează-te asupra obiectivelor financiare pe termen lung. Istoricul arată că piețele s-au redresat și au crescut în timp, așa că, de obicei, răbdarea dă rezultate.

Istoricul arată că piețele s-au redresat și au crescut în timp, așa că, de obicei, răbdarea dă rezultate. Rămâi informat și fii la curent cu știrile financiare și tendințele pieței, dar evită să iei decizii impulsive bazate pe fluctuațiile pe termen scurt ale pieței și pe emoții.

dar evită să iei decizii impulsive bazate pe fluctuațiile pe termen scurt ale pieței și pe emoții. Utilizează tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele stop-loss și strategiile de hedging, dacă ești trader. Piețele financiare au uneori un caracter aleatoriu. Nu te lăsa păcălite de acesta. Prin adoptarea acestor strategii, investitorii își pot gestiona mai bine reacțiile la volatilitatea pieței, făcând din aceasta o parte a călătoriei lor investiționale, mai degrabă decât un obstacol. Nu uita, volatilitatea este o componentă normală a investițiilor; dacă este abordată cu o strategie bine concepută, ar putea chiar să ofere oportunități de creștere.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Cum sunt investițiile afectate de emoții? În investiții, atitudinea și stările emoționale precum optimismul, entuziasmul, teama și panica pot duce la achiziții la prețuri mari și vânzări la prețuri mici. Acest impact emoțional poate determina investitorii să ia decizii pripite, și îi poate determina să subestimeze riscurile, afectând în cele din urmă rezultatele investițiilor lor. Cum poți elimina emoțiile din investiții? Pentru a elimina emoțiile din investiții, diversifică-ți portofoliul pentru a reduce impactul oscilațiilor pieței și evită să te atașezi emoțional de investițiile tale. Cum arată un exemplu de investiție emoțională? Un exemplu de investiție emoțională este atunci când investitorii iau decizii pe baza a ceea ce fac alții, cum ar fi cumpărarea unei anumite acțiuni doar pentru că alții o cumpără, chiar dacă aceasta nu corespunde planului lor de investiții pe termen lung. Cât câștigă de obicei traderii care tranzacționează intraday? De obicei, acești traderii urmăresc să câștige zilnic între 1% și 2,5% din soldul contului lor, dar este important de reținut că randamentele mai mari vin la pachet cu riscuri mai mari, ceea ce poate duce la pierderi majore pe contul de tranzacționare. De ce este important să ai un plan de investiții solid? Este esențial să ai un plan de investiții solid, deoarece acesta oferă structură și reduce probabilitatea de a lua decizii financiare impulsive. Un astfel de plan poate acționa ca un ghid pentru alegerile tale și ajută la minimizarea influenței emoționale. Care sunt cele trei 3 tipuri de incertitudine? Există trei tipuri fundamentale de incertitudine - modală, empirică și normativă. Fiecare corespunde unor aspecte diferite ale judecății și ale chestionării. Cum abordezi volatilitatea prețurilor? Reducerea volatilității poate fi realizată prin diversificarea investițiilor în diferite active, ceea ce contribuie la uniformizarea randamentelor și la reducerea riscurilor care nu sunt necesare. Pe de altă parte, nu există o strategie unică, garantată, care să limiteze volatilitatea, fără a limita și potențialele randamente ale investițiilor. Volatilitatea poate fi problematică mai mult pentru traderii activi, decât pentru investitorii pe termen lung. Ce este volatilitatea pieței și de ce este important ca investitorii să o înțeleagă? Volatilitatea pieței se referă la fluctuațiile prețurilor și este important ca investitorii să o înțeleagă deoarece indică nivelul de risc asociat investițiilor. Înțelegerea volatilității îi ajută pe investitori să se pregătească pentru schimbările de pe piață și să le abordeze eficient. Cum pot ajuta strategiile de diversificare în timpul scăderii piețelor? Strategiile de diversificare ajută în timpul piețelor în scădere prin distribuirea investițiilor între diferite active, industrii și regiuni, ceea ce minimizează impactul pe care îl are scăderea unuia dintre domenii asupra portofoliului general. Acest lucru contribuie la reducerea riscului și la protejarea împotriva unor pierderi semnificative. Care sunt beneficiile adoptării unei perspective investiționale pe termen lung? Adoptarea unei perspective investiționale pe termen lung oferă posibilitatea unor randamente compuse, reduce costurile de tranzacționare și, în timp,crește probabilitatea unor randamente pozitive. Este o strategie ce merită să fie luată în considerare pentru obiectivele financiare pe termen lung. Investitorii care au o perspectivă a investiției pe termen lung înțeleg incertitudinea și nu încearcă să prezică evoluția piețelor pe termen scurt.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."