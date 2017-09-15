Oscilatorul Stochastic este un indicator tehnic de tip momentum utilizat pentru a identifica zonele de supra-cumpărare și supra-vânzare ale unui instrument financiar. Indicatorul compară prețul curent de închidere cu intervalul de prețuri dintr-o perioadă anterioară și este reprezentat prin două linii, %K și %D. Prin analiza poziției și a intersecției acestor linii, traderii pot identifica posibile semnale de cumpărare sau vânzare și pot observa momentele în care piața ar putea schimba direcția.

Cum funcționează Oscilatorul Stochastic Oscilatorul Stochastic măsoară viteza și momentum-ul mișcărilor de preț prin compararea prețului de închidere cu intervalul maxim-minim dintr-o perioadă specificată. Indicatorul se mișcă între valorile 0 și 100, iar poziția liniilor sale reflectă cât de aproape se află prețul actual de nivelurile extreme ale intervalului analizat. Această metodă permite traderilor să observe momentele în care piața ar putea deveni supraevaluată sau subevaluată pe termen scurt. Graficul SO are două linii, prima mai rapidă, iar a doua mai lentă și mai lină: %K = (prețul curent de închidere - cel mai jos minim)/(Cel mai înalt maxim - cel mai jos minim)* 100

%D = SMA pe o perioadă de 3 zile pentru %K Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation Regulile de interpretare a Oscilatorulul Stochastic: Când linia oscilatorului Stochastic trece peste pragul de 80, prețul este într-o zonă de supra-cumpărare - urmează să se deprecieze

Când linia oscilatorului Stochastic este sub 20, prețul este într-o zonă de supra-vânzare - urmează să se aprecieze

Când linia %K intersectează linia %D de sus în jos, semnal indicat este de Sell.

Când linia %K intersectează linia %D de jos în sus, semnalul indicat este de Buy. Oscilatorul Stochastic oferă semnale de tranzacționare și în baza divergențelor. Aceste semnale trebuie urmărite cu atenție. Un preț aflat în zona de supra-cumpărare nu indică neapărat o scădere de rapidă de preț, respectiv când prețul este în zona de supra-vânzare, nu urmează neapărat o creștere rapidă de preț. Exemplu de zone de supra-cumpărare și supra-vânzare, semnale ale oscilatorului Stochastic: Traderii folosesc adesea nivelul de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru a monitoriza inversările de trend. Avantajele utilizării Oscilatorului Stochastic Oscilatorul Stochastic este apreciat deoarece oferă semnale clare și este relativ ușor de interpretat. Indicatorul ajută traderii să identifice posibile puncte de intrare și ieșire din piață, în special în perioadele în care prețul oscilează într-un interval bine definit. De asemenea, indicatorul poate evidenția divergențele dintre preț și momentum, ceea ce poate sugera o posibilă schimbare a trendului. Limitările Oscilatorului Stochastic Deși este util în multe strategii de tranzacționare, Oscilatorul Stochastic poate genera semnale false atunci când piața se află într-un trend puternic. În astfel de situații, indicatorul poate rămâne o perioadă mai lungă în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare fără ca prețul să se inverseze imediat. Din acest motiv, traderii combină frecvent Stochastic cu alți indicatori tehnici sau cu analiza trendului pentru confirmarea semnalelor.

Întrebări Frecvente Ce este Oscilatorul Stochastic? Oscilatorul Stochastic este un indicator tehnic de momentum care compară prețul de închidere al unui activ cu intervalul de prețuri dintr-o perioadă anterioară pentru a identifica zonele de supra-cumpărare și supra-vânzare. Ce reprezintă liniile %K și %D? Linia %K este linia principală și reacționează mai rapid la mișcările de preț, în timp ce linia %D este o medie mobilă a liniei %K și este utilizată pentru confirmarea semnalelor de tranzacționare. Ce înseamnă zona de supra-cumpărare? Zona de supra-cumpărare apare atunci când indicatorul depășește nivelul 80, sugerând că prețul ar putea fi supraevaluat și ar putea urma o corecție. Ce înseamnă zona de supra-vânzare? Zona de supra-vânzare apare atunci când indicatorul scade sub nivelul 20, sugerând că prețul ar putea fi subevaluat și ar putea urma o creștere. Cum sunt generate semnalele de tranzacționare? Semnalele de tranzacționare pot apărea atunci când linia %K intersectează linia %D sau atunci când indicatorul intră în zonele de supra-cumpărare sau supra-vânzare.

