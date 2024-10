Raportul risc : câștig și profitabilitatea

Din această lecție vei învăța: De ce este importantă în trading probabilitatea recompensă:risc

Care sunt cele mai cunoscute rapoarte recompensă:risc

De ce probabilitatea reprezintă cheia fiecărei strategii de trading

Raportul dintre risc și câștig este folosit de mulți traderi pentru compararea randamentului așteptat cu riscul asumat pentru obținerea profitului. Pentru a calcula acest raport împarte suma pe care ai putea să o pierzi în cazul în care piața evoluează în direcție contrară poziției tale (riscul) la profitul pe care îl țintești la finalul tranzacției (câștig). Unele dintre cele mai cunoscute rapoarte sunt 2:1, 3:1 și 4:1 iar acestea se vor modifica în funcție de strategia de trading. Desigur că există și alți factori care influențează riscul unei poziții cum ar fi managementul fondurilor sau volatilitatea prețului dar urmărirea unui raport solid de tip risc:câștig poate juca un rol important în gestionarea eficientă a tranzacțiilor tale. Un exemplu de raport risc:câștig

Să presupunem că decizi să cumperi acțiunile companiei ABC. ‘Cumperi’ 100 de loturi, echivalentul a 100 de acțiuni la un preț de 20 lire sterline pe acțiune pentru o valoare totală a poziției de 2.000 lire sterline – pentru că estimezi că prețul acțiunilor va ajunge la 30 lire. Ți-ai setat ordinul Stop Loss la £15 pentru a te asigura că pierderile nu vor depăși 500 £. În acest caz ești dispus să riști 5£ pe acțiune pentru a obține o rentabilitate estimată de 10£ pe acțiune după închiderea poziției. Deoarece ai riscat jumătate din valoarea profitului țintit, raportul risc:câștig este de 2:1. Dacă ținta ta de profit este de 15 lire pe acțiune, raportul risc:câștig va fi de 3:1 și așa mai departe. Prin urmare, este posibil ca o tranzacție profitabilă să acopere două, trei (sau mai multe) tranzacții închise pe pierdere. Este important să reții însă că, în timp ce rapoartele de risc:câștig te ajută să îți gestionezi profitabilitatea, acestea nu îți oferă nicio indicație despre probabilitatea realizării acesteia. Importanța raportului între risc și câștig Majoritatea traderilor urmăresc să nu aibă un raport risc:câștig mai mic de 1:1, deoarece astfel pierderile potențiale ar fi disproporționat mai mari decât orice profit probabil, adică o tranzacție cu risc ridicat. Un raport risc:câștig supraunitar de exemplu 2:1 ar dicta că profitul tău potențial este mai mare decât orice pierdere potențială, ceea ce înseamnă că, tu chiar dacă înregistrezi o pierdere, ai nevoie doar de una profitabilă pentru a o acoperi. Mai jos am inclus un tabel pentru a evidenția diferitele raportului risc:câștig și impactul acestora asupra întregului cont. Tabelul de mai jos presupune că 1 este egal cu 100 lire sterline și că trebuie să ai o rată de câștig de 50% din 10 tranzacții. Poți vedea în tabelul de mai jos beneficiile potențiale ale unui raport risc:câștig supraunitar și modul în care acest lucru poate influența profitabilitatea contului tău. Raport recompensă:risc Rată de câștig Profit total Pierdere totală Profit sau pierdere netă 0,5:1 50% 500£ 1000£ -500£ 0,75:1 50% 750£ 1000£ -250£ 1:1 50% 1000£ 1000£ 0 2:1 50% 2000£ 1000£ +1000£ 3:1 50% 3000£ 1000£ +2000£ Probabilitatea reprezintă cheia: Am menționat noțiunea de probabilitate mai sus, dar haide să aruncăm o privire mai atentă. Să spunem că din ultimele noastre 100 de tranzacții, 60 au fost profitabile. Acest raport înseamnă - sau sistemul tău de tranzacționare - o probabilitate de 60%. Probabilitatea depinde de sistemul tău de tranzacționare, precum și de capacitatea ta emoțională de a respecta acest sistem. În plus, obiectivul principal al fiecărei analize făcute înainte de intrarea în piață este de a maximiza șansa de a iniția o poziție cu probabilitate ridicată. Dacă cauți un tipar tehnic specific, atunci încearcă să maximizezi o probabilitate. De ce? Întrucât aceasta pare să fie urmată de o mișcare specifică a prețului. Căutând un tipar, cauți de fapt o probabilitate mai mare de a înregistra profit. Alege stilul de tranzacționare care ți se potrivește: Fiecare trader are propria strategie de tranzacționare și raportul risc:câștig care este cel mai potrivit pentru ei. Una dintre provocările tranzacționării este găsirea unui sistem care să funcționeze pentru tine și unul care "se potrivește" sistemului tău de gândire. Dacă ne gândim la toleranța la risc ca fiind reprezentată pe un spectru, unde crezi că te vei situa? Ai aversiune față de risc, ești precaut sau calculat? Sau ai un apetit pentru risc mai ridicat și îți place adrenalina? Cel mai important lucru este să alegi un raport risc:câștig care să fie ușor de gestionat și care să îți asigure un rezultat cât mai profitabil. Nu există nicio regulă specifică - trebuie doar să-l identifici pe cel care se potrivește cât mai bine strategiei tale. Testează-ți strategiile de tranzacționare cu un Cont XTB!

