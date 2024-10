Ripple CFD în oferta XTB

Această categorie cuprinde informații despre monede virtuale și CFD-uri bazate pe monede virtuale din oferta XTB.

Ripple • Ripple este numele atât pentru o monedă digitală, cât și pentru o rețea deschisă de plăți (open payment network) în care este transferată moneda respectivă. Scopul acestui sistem, potrivit site-ului său, este de a permite oamenilor să depășească restricțiile din rețelele financiare “clasice” - cardurile de credit, băncile, PayPal și alte instituții care impun taxe și întârzie plățile. • Compania care a creat Ripple (OpenCoin), are în plan să creeze 100 de miliarde de ripples. Jumătate va fi pusă în circulație liberă, iar cealaltă jumătate va fi reținută de companie. • Ripple nu percepe taxe pe tranzacții, cum fac PayPal, băncile sau cardurile de credit. Cu toate acestea, se păstrează “o mică parte dintr-un ripple (equivalentul a ~1/1000 dintr-un cent)” pentru fiecare tranzacție. Această valoare este mai degrabă considerată ca “distrusă”, decât reținută. Această deducere este menită să protejeze sistemului de orice entitate care l-ar putea încetini prin inițierea a milioane de tranzacții simultan. Sursă: Coindesk Ripple în oferta XTB • Numele Instrumentului : RIPPLE • Descriere: Instrument al cărui preț se bazează pe cotația Ripple • Valoarea nominală a unui lot: Nivelul instrumentului* 1 USD • Mărimea unui PIP: 1 • Pasul Minim de Cotare (în puncte): 0.0001 • Dimensiunea Minimă a Ordinului în loturi: 100 • Program de tranzacționare (CET/CEST): 24 h de sâmbătă 4:00 am până vineri 10:00 pm • Ofertă: Standard (execuție la piață), Pro • Sistem: xServer • Listă Spread-uri • Pe conturile PRO, pe lângă spread-ul variabil al pieței, se percepe și un comision – Listă Comisioane și Taxe



