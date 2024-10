Scalarea pozițiilor prin deschiderea treptată și închiderea treptată

Timp de citire: 6 minute(s)

Din această lecție, vei învăța: Cum te poate ajuta scalarea să minimizezi riscul în timp ce maximizezi profitul

Cum te poate ajuta scalarea să beneficiezi la maxim de tranzacțiile profitabile

Care sunt alte avantaje și dezavantaje ale ambelor strategii

Tranzacționarea poate fi comparată cu condusul unei mașini de formula 1. Cum și de ce? După cum știi, mașinile de Formula 1 sunt, probabil, cele mai puternice mașini de pe planetă. De aceea, își merită respectul, și, de aceea, este aproape imposibil să conduci cu viteză maximă la fiecare circuit de la primul tur, chiar și pentru șoferii experimentați. Același lucru poate fi spus și despre investiții și deschiderea unei tranzacții - uneori nu este prudent să deschizi o tranzacție întreagă și este mai bine să adaugi la aceasta pe măsură ce totul merge conform planului. Poate fi prudent și să “apeși frâna” închizând o parte din tranzacție, un alt subiect pe care în vom discuta în acest articol. Ce este scalarea poziției prin deschiderea treptată Mărimea întregii poziții și alegerea momentului în care să crești o poziție poate fi un instrument foarte util în managementul riscului unui trader; pe măsură ce își permite și are oportunitatea de a crește mărimea poziției pe măsură ce poziția se mișcă în favoarea traderului. Scalarea poziției prin deschiderea treptată este o strategie de intrare în tranzacție pe fracțiuni, în schimbul deschiderii întregii poziții deodată. Ce înseamnă asta? Să presupunem că vrei să deschizi o tranzacție de 10 loturi pe EURUSD, dar preferi să minimizezi riscul. Ce ai de făcut? Decizi să deschizi o tranzacție de 2 loturi și să mai adaugi fracțiuni dacă perechea valutară se aliniază la așteptările tale. Asta înseamnă scalarea poziției prin deschiderea treptată. Există două motive principale pentru care traderii decid să deschidă pozițiile cu doar o fracțiune din capitalul lor. În primul rând făcând asta riscul total al tranzacției se reduce. Scalând poziția prin deschiderea treptată angajezi o singură parte din capitalul tău la intrarea într-o poziție long sau short. Făcând asta riști să pierzi o parte mai mică din bani dacă piața se va mișca împotriva direcției tale la început. În al doilea rând, scalarea poziției prin deschiderea treptată îți permite să alegi cel mai bun punct de intrare în tranzacția ta și îți oferă timp pentru a putea reconsidera nivelul de intrare în tranzacție. Este posibil ca analiza ta despre situația curentă a pieței să fie corectă, dar nu ai ales cel mai potrivit nivel de intrare în poziție. Procesul de scalare îți oferă timp pentru a reconsidera intrarea ta și pentru a evalua situația. Chiar dacă ai pierdut cel mai bun punct de intrare, nu te îngrijora, scalarea poziției prin deschiderea treptată te poate ajuta să administrezi situația. Însă scalarea poziției prin deschiderea treptată are și dezavantajele sale. Cel mai slab punct al acestei strategii este acela că poate duce la o creștere a expunerii totale la risc, ceea ce poate avea un impact negativ asupra contului tău. Asta se poate întâmpla dacă prețutile se inversează și tu nu ai folosit ordine de Stop Loss. O mișcare bruscă a pieței poate fi dificil de suportat, deoarece pe măsură ce poziția ta crește, este necesară o mișcare mică pentru ca profitul sau pierderea ta să se modifice rapid. În plus scalarea poziției prin deschiderea treptată poate duce la deschiderea unei tranzacții la finalul trendului existent. Dacă un trend s-a consolidat de ceva timp, cu atât te alături mai târziu mișcării și cu atât este mai mare riscul ca prețurile să se inverseze. De aceea, este necesar un management prudent al tranzacției atunci când utilizezi această strategie. Acum, că știi atât avantajele cât și dezavantajele scălării poziției prin deschiderea treptată, este momentul să vezi și cum funcționează în practică. Să ne uităm la graficul zilnic al aurului și să ne imaginăm că te-ai hotărât să vinzi 2 loturi la 1450 (A). Apoi, piața s-a mișcat în direcția așteptată, așa că ai hotărât să folosești reculul corectiv pentru a adăuga poziției tale (B). Atunci, mișcarea descendentă a crescut în putere, iar tu ai hotărât să adaugi a treia și a patra parte a poziției tale(C) și (D). Expunerea inițială a fost de 2 loturi, dar, în cele din urmă a devenit de 4 ori mai mare. Asta înseamnă că ai adăugat risc, însă ai avut și un profit solid de la partea inițială a poziției. Ce se poate întâmpla mai departe? Poți închide tranzacția și să-ți asiguri un profit solid. Dar să presupunem că ai făcut o analiză și crezi că merită să adaugi o altă poziție (E). După cum poți vedea, piața se inversează și revine aproape de 1400. Asta înseamnă că nu numai 4 din 5 tranzacțiii mici sunt sub apă, dar și că pierderea ar putea fi mai mare decât te-ai așteptat din cauza expunerii mai mari. De aceea merită să folosești Stop Loss pentru a-ți apăra profitul sau pentru a închide o parte din poziția ta în cazul unui profit solid. Asta ne duce și la o a doua parte a acestui articol, la scalarea poziției prin închiderea treptată.





Ce este scalarea poziției prin închiderea treptată



Așa cum probabil ai ghicit, scalarea poziției prin închiderea treptată este un proces opus scalării poziției prin deschiderea treptată. Asta înseamnă că în această strategie închizi o parte din poziție în cazul în care piața se mișcă în conformitate cu așteptările tale. Scalarea de poziții prin închiderea treptată este o altă modalitate prin care traderii pot avea un control mai mare asupra pozițiilor lor. Este, de asemenea, un instrument important de management prudent al banilor.



Dar de ce să scalezi poziția prin închiderea treptată? Strategia este utilizată pentru atingerea obiectivelor similare, cum ar fi reducerea riscurilor, blocarea profiturilor, limitarea pierderilor. Închiderea unei fracțiuni din poziția ta înseamnă că își asiguri o parte din profit, lasând o parte din poziție deschisă pentru a beneficia mai departe dacă prețul va continua să se miște în favoarea ta. Desigur, un aspect negativ este că, dacă trendul continuă, profitul tău va fi limitat deoarece doar o parte din tranzacția inițială rămâne în joc. Asta ar putea fi deranjant pentru un trader, dar la urma urmei nu este asa de rau - un profit ramane asigurat în contul tău, ceea ce înseamnă că analiza ta a funcționat.



Să ne uităm la diagrama de mai jos. Imaginează-ți că o poziție short a fost deschisă la 1650 (A). Un declin rapid care a apărut câteva zile mai târziu a făcut această tranzacție profitabilă, deci ai decis să închizi o parte din acesta la 1300 (B). Apoi a avut loc un alt val de vânzări, dar a fost mai calm decât cel inițial. Cu toate acestea, ai închis o altă parte a tranzacției doar pentru a-ți asigura profitul în cazul în care piața se inversează (C). O stabilizare a pieței și o volatilitate mai scăzută te obligă să închizi restul fracțiunilor tranzacției câteva săptămâni mai târziu (D). După cum poți vedea, un profit solid a fost asigurat deoarece tranzacția s-a mișcat în direcția bună. Totuși, este posibil să te irite faptul că nu ai închis fracțiunile râmase mai târziu, dar există și cealaltă parte a monedei. Nu ai știut dacă piața va merge în sus sau în jos. Ai fi putut să o închizi mai jos (E), dar ai fi putut să o închizi și mai sus (F). Totuși, deoarece prin scalarea poziției prin închiderea treptată nu doar ai asigurat o parte din profit după mișcarea inițială, dar ai și făcut profit din continuarea trendului descendent. Așa funcționează această strategie și de aceea este o abordare foarte cunoscută a managementului poziției și al riscului. O abrodare diferită a managementului banilor Scalarea poziției prin deschiderea treptată și scalarea poziției prin închiderea treptată reprezintă o abordare diferită a managementului banilor. Așa cum am prezentat în acest articol, scalarea îți oferă oportunitatea de a intra în piață într-un punct mai bun, dar și de a reduce riscul inițial al tranzacției tale. Ca și în exemplul cu Formula 1 - îți permite să conduci cu o viteză mai mare, pe măsură ce cunoști traseul și mașina mai bine.

