Din această lecție, vei învăța: De ce poate juca sentimentul pieței un rol important în trading

Cum măsori sentimentul pieței

Ce putem afla din datele de poziționare

Deși prețurile activelor depind în mare parte de factori tehnici și fundamentali, acestea pot fi influențate și de sentimentul pieței. De fapt, piețele sunt puternic influențate de emoții, iar sentimentul poate fi reflectat în preț. De exemplu, piața a reacționat cu nervozitate la câștigarea alegerilor prezidențiale 2016 din SUA de către Donald Trump. În timp ce, majoritatea sondajelor au prevăzut o victorie pentru Hilary Clinton, piețele au intrat în stare de șoc atunci când Trump a ieșit câștigător. O reacție nervoasă a condus la o vânzare în masă a dolarului și a indicilor americani, însă imediat ce nervii au fost calmați, traderii au început să cumpere dolari și acțiuni. De ce? Deoarece politica Trump a fost văzută ca fiind pozitivă pentru economia Americii. Totuși, prima reacție a fost determinată în mare parte de sentiment și nu de factori fundamentali. De aceea, este important să luam sentimentul în calcul atunci când tranzacționăm și să știm ce indicatori pot fi de ajutor în acest sens. Ce reprezintă, mai exact, sentimentul pieței? Sentimentul pieței poate fi definit ca atitudinea generală a investitorilor în ce privește un anume activ sau în ceea ce privește piața în general. Este un sentiment sau o atitudine a pieței, sau psihologia sa, așa cum este reflectată din activitatea sau mișcarea prețului. Este important de reținut că, sentimentul nu este întotdeauna bazat pe considerente fundamentale. Asta înseamnă că, investitorii pot avea o viziune specifică bazată pe ceea ce simt și nu pe ceea ce văd, comportament bine descris de zicala folosită în domeniu ‘Cumpără zvonul, vinde faptul’. Sentimentul poate fi descris ca bearish, neutru sau bullish. Când starea bearish predomină, acțiunile scad. Același lucru se aplică valutelor – sentimentul bearish are influență negativă asupra lor. Pe de altă parte, o viziune bullish este una pozitivă care sprijină acțiunile și valutele. Cum se măsoară? Aceasta este partea complicată. Cum măsori ceva ce este strict psihologic? Pe piețele financiare, fiecare are opinia sa și toată lumea caută să obțină un avantaj. Totuși, sunt câțiva indicatori bazați pe sondaje ce sunt făcute în rândul participanților la piață. Iată câțiva dintre cei mai cunoscuți: AAII Bull and Bear – Sondajul sentimentului investitorilor este probabil cel mai cunoscut și urmărit sondaj care se raportează la Wall-Street. Este făcut în rândul membrilor AAII care răspund la aceeași întrebare simplă în fiecare săptămână. Rezultatele sunt compilate în Sondajul Sentimentului Investitorilor AAII, care oferă detalii despre starea de spirit a investitorilor individuali. Sondajul Sentimentului Investitorilor AAII a devenit o măsură urmărită la scară largă de către participanții la piață.

– Sondajul sentimentului investitorilor este probabil cel mai cunoscut și urmărit sondaj care se raportează la Wall-Street. Este făcut în rândul membrilor AAII care răspund la aceeași întrebare simplă în fiecare săptămână. Rezultatele sunt compilate în Sondajul Sentimentului Investitorilor AAII, care oferă detalii despre starea de spirit a investitorilor individuali. Sondajul Sentimentului Investitorilor AAII a devenit o măsură urmărită la scară largă de către participanții la piață. Indicele CNN Fear and Greed – Indicele Fear and Greed este construit puțin diferit. Nu se bazează pe un sondaj în rândul investitorilor, ci ia în calcul o varietate de măsurători, inclusiv cele care se referă la sentimentul pieței cum ar fi indexul VIX. Rezultatele sunt pe o scară de la 0 la 100. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât investitorii sunt mai lacomi. Nivelul 50 este considerat neutru.

– Indicele Fear and Greed este construit puțin diferit. Nu se bazează pe un sondaj în rândul investitorilor, ci ia în calcul o varietate de măsurători, inclusiv cele care se referă la sentimentul pieței cum ar fi indexul VIX. Rezultatele sunt pe o scară de la 0 la 100. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât investitorii sunt mai lacomi. Nivelul 50 este considerat neutru. Sentimentul pieței XTB - sentimentul pieței poate fi consultat și în xStation5, platforma noastră avansată de trading. Tot ceea ce trebuie să faci este să te conectezi la platformă și să accesezi secțiunea de analiză a pieței. Traderii urmăresc și alte sondaje sau indicatori, însă cei trei menționați sunt actualizați cu regularitate și sunt cei mai des urmăriți. Poziționarea – o altă abordare a sentimentului pieței Poziționarea poate fi un alt indicator al sentimentului pieței. În timp ce sondajele despre sentiment descriu viziunea pieței, poziționarea o arată sub forma tranzacțiilor deschise. Asta înseamnă că, viziunea bulish sau bearish poate fi văzută în volumul tranzacțiilor deschise long sau short pentru o anumită valută, marfă sau indice futures. De exemplu, dacă un raport indică o creștere solidă a pozițiilor long pe dolarul american, asta înseamă că, viziunea generală a pieței asupra dolarului este bullish. Cele mai urmărite și importante rapoarte despre poziționare sunt rapoartele angajamentului traderilor CFTC. Acestea oferă informații defalcate pe fiecare marți, legate de interesul pentru piața futures a 20 sau mai mulți traderi ce dețin poziții egale cu sau peste nivelurile raportului stabilite de CFTC. Rapoartele CFTC indică pozițiile nete long sau short pentru fiecare contract futures disponibil pentru 3 tipuri de traderi: comerciali (hedgeri), non-comerciali (marii speculatori) și cei care nu raportează (micii speculatori). Din punctul nostru de vedere, cele mai importante tranzacții sunt cele deschise de traderii non-comerciali, întrucât aceștia au cel mai mare impact asupra prețurilor activelor. Source: Bloomberg Să vedem cum funcționează într-un exemplu. Pe graficul de mai sus – poți vedea, linia indică poziționarea speculativă net-long pe petrol. Asta înseamnă că, indică diferența dintre pozițiile long și cele short. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sentimentul este mai direcțional. În exemplu, numărul pozițiilor speculative net-long este destul de mare, ceea ce înseamnă că sentimentul este mai mult bullish. Fiecare raport al CFTC poate fi analizat în acest mod și fiecare oferă informații similare. Să vedem cum îl poți folosi în activitatea ta de trading. Cum folosești aceste informații în practică: Acum știi ce este sentimentul pieței și cum poate fi măsurat. Știi, de asemenea, și cum analizezi datele despre poziționare, care sunt furnizate nu doar de CFTC, ci și de bănci sau alte instituții. Totuși, să vedem cum folosim aceste informații în practică. Dacă piața este bullish, înseamnă că se așteaptă ca indicii sau valutele să înceapă un raliu. Într-o astfel de situație, poziționarea ar trebui să indice multe poziții long deschise. Asta poate însemna că dacă ceva neașteptat se întâmplă, investitorii vor fi nevoiți să închidă tranzacțiile rapid, ceea ce poate conduce la o cădere semnificativă a prețului unui astfel de activ. O situație similară a fost în martie 2015 cu dolarul american. Piața a fost poziționată long pe dolar, iar poziționarea net-long a fost la un nivel extrem de ridicat. Fed, totuși, a decis în ședința sa să nu transmită semnale hawkish, ceea ce a forțat traderii să închidă pozițiile long pe dolar. Asta a condus la o cădere dramatică a dolarului american, ceea ce a dus EURUSD de la 1.05 la 1.10 în mai puțin de 3 ore, după cum poți vedea în graficul de mai jos. Datele despre sentimentul pieței pot fi utilizate și în scopul identificării de noi mișcări de continuare. Spre exemplu, dacă vezi un trend ascendent pe indicii acțiunilor, însă sentimentul rămâne bullish, iar poziționarea este la un nivel ridicat, asta poate însemna că nu există potențial ca mișcarea să continue. Dacă întreaga piață este poziționată long, atunci cine va mai cumpăra în continuare acțiuni? Nu tot ceea ce strălucește este aur După cum am arătat, sentimentul pieței poate fi un instrument util în analiza pieței. Acesta se poate comporta ca un indicator contrar, însă poate, de asemenea, indica dacă mai există potențial ca mișcarea recentă să continue. Trebuie reținut că, indicatorii sentimentului și ai poziționării sunt de tip lagging, ceea ce înseamnă că este obișnuit să vedem o reacție a acestora, nu înainte, ci după o anumită mișcare. De aceea, aceștia trebuie folosiți și interpretați împreună cu alți indicatori de analiză tehnică, și să nu fie singurul indicator de analiză a comportamentului unei piețe.

