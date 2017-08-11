Nu te opri doar la a câștiga bani
Pune-i să lucreze pentru tine. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.
Sesiunile globale de tranzacționare
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale piețelor financiare este faptul că acestea funcționează aproape continuu, 24 de ore pe zi, în special în cazul pieței valutare. Acest lucru permite traderilor din întreaga lume să tranzacționeze în funcție de fusul lor orar – fie în
timpul zilei, după programul de lucru sau chiar pe parcursul nopții.
Totuși, activitatea piețelor nu este constantă pe parcursul unei zile. Există anumite perioade în care volatilitatea și lichiditatea cresc semnificativ. Aceste perioade sunt cunoscute drept sesiuni globale de tranzacționare, iar înțelegerea lor poate ajuta traderii să își
planifice mai bine strategiile și să gestioneze riscurile.
Ce sunt sesiunile globale de tranzacționare
Sesiunile globale de tranzacționare reprezintă intervalele de timp în care principalele centre financiare ale lumii sunt active. Aceste sesiuni influențează nivelul de lichiditate și volatilitatea piețelor.
Cele mai importante trei sesiuni sunt:
- Sesiunea asiatică (Tokyo)
- Sesiunea europeană (Londra)
- Sesiunea americană (New York)
Aceste orașe sunt considerate cele mai importante hub-uri financiare, deoarece găzduiesc numeroase instituții financiare, bănci centrale și investitori instituționali.
Sesiunea asiatică (Tokyo)
Sesiunea asiatică este prima care începe într-o zi de tranzacționare globală. În această perioadă, piețele din Asia și Oceania devin active.
În general, această sesiune este caracterizată de:
- volatilitate moderată
- lichiditate mai redusă comparativ cu sesiunile europene și americane
- mișcări semnificative pe perechi valutare asiatice
Instrumentele care reacționează adesea în această perioadă includ:
- AUD (dolarul australian)
- JPY (yenul japonez)
- NZD (dolarul neozeelandez)
Traderii care urmăresc aceste active trebuie să fie atenți la evoluția piețelor în timpul sesiunii asiatice.
Sesiunea europeană (Londra)
Sesiunea europeană este considerată una dintre cele mai importante perioade ale zilei de tranzacționare. Londra este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, iar deschiderea acestei sesiuni aduce de obicei o creștere semnificativă a lichidității.
Caracteristicile sesiunii europene includ:
- volum mare de tranzacționare
- volatilitate crescută
- mișcări importante pe perechile valutare majore
De exemplu, atunci când sesiunea de la Londra începe în jurul orei 08:00 GMT, piața poate înregistra fluctuații mai mari decât în timpul sesiunii asiatice.
Instrumente precum EURUSD, GBPUSD sau indicele DAX sunt frecvent influențate de activitatea din această sesiune.
Sesiunea americană (New York)
Sesiunea americană începe atunci când piețele din Statele Unite devin active. Aceasta coincide parțial cu sesiunea europeană, iar această suprapunere generează adesea cea mai mare lichiditate a zilei.
În această perioadă:
- crește activitatea pe piețele globale
- apar mișcări semnificative pe activele legate de dolarul american
- sunt publicate numeroase date economice importante
Activele influențate frecvent în timpul acestei sesiuni includ:
- perechile valutare cu USD
- indicele S&P 500
- aurul
- petrolul
Cum influențează sesiunile volatilitatea pieței
Volatilitatea pieței este strâns legată de nivelul de lichiditate și de activitatea participanților. Atunci când o nouă sesiune începe, numărul de traderi activi crește, ceea ce poate duce la mișcări rapide ale prețurilor.
De exemplu:
- perechile valutare asiatice pot fi mai active în timpul sesiunii Tokyo
- activele europene reacționează mai puternic în timpul sesiunii Londra
- piețele globale devin foarte active atunci când sesiunea New York se suprapune cu cea europeană
Înțelegerea acestor dinamici poate ajuta traderii să identifice momentele în care piața este mai volatilă.
Așteaptă-te la mișcări neprevăzute
Chiar dacă anumite modele de volatilitate sunt observate frecvent în timpul sesiunilor globale, piețele financiare pot produce uneori mișcări neașteptate.
Un exemplu cunoscut este flash crash-ul lirei sterline din octombrie 2016, când GBP a scăzut cu peste 5% în câteva secunde după închiderea sesiunii americane.
Astfel de evenimente pot apărea din mai multe motive, inclusiv:
- lichiditate redusă
- ordine automate de tranzacționare
- evenimente economice sau politice
De aceea, este important ca traderii să analizeze piața pe mai multe intervale de timp și să utilizeze instrumente de gestionare a riscului.
Alegerea stilului potrivit de tranzacționare
Cunoașterea sesiunilor globale este importantă pentru stabilirea unui stil de tranzacționare potrivit. Fiecare trader trebuie să decidă ce tip de volatilitate și ce interval de timp i se potrivesc.
De exemplu:
- traderii activi pot prefera sesiunile cu volatilitate ridicată
- traderii pe termen lung pot prefera piețe mai stabile
- unele strategii implică menținerea pozițiilor peste noapte
În final, este important să alegi o strategie care se potrivește atât stilului tău de tranzacționare, cât și timpului pe care îl poți dedica analizării piețelor.
Concluzie
Sesiunile globale de tranzacționare joacă un rol esențial în dinamica piețelor financiare. Activitatea pieței variază pe parcursul zilei, iar volatilitatea poate crește semnificativ atunci când marile centre financiare devin active.
Înțelegerea sesiunilor Tokyo, Londra și New York poate ajuta traderii să identifice momentele în care piața este mai activă, să își planifice strategiile de tranzacționare și să gestioneze mai eficient riscurile.
Alege Planurile de Investiții pentru obiectivele tale
Descoperă o modalitate mai inteligentă de a-ți investi economiile. Investițiile sunt riscante.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."