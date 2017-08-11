Activitatea piețelor financiare este influențată de orele de funcționare ale principalelor centre financiare din lume. Pe parcursul unei zile de tranzacționare, lichiditatea și volatilitatea pot varia semnificativ în funcție de sesiunea activă. Înțelegerea acestor intervale de tranzacționare îi poate ajuta pe traderi să identifice momentele în care piața este mai dinamică și să își adapteze strategiile în funcție de condițiile pieței.

Sesiunile globale de tranzacționare

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale piețelor financiare este faptul că acestea funcționează aproape continuu, 24 de ore pe zi, în special în cazul pieței valutare. Acest lucru permite traderilor din întreaga lume să tranzacționeze în funcție de fusul lor orar – fie în

timpul zilei, după programul de lucru sau chiar pe parcursul nopții.

Totuși, activitatea piețelor nu este constantă pe parcursul unei zile. Există anumite perioade în care volatilitatea și lichiditatea cresc semnificativ. Aceste perioade sunt cunoscute drept sesiuni globale de tranzacționare, iar înțelegerea lor poate ajuta traderii să își

planifice mai bine strategiile și să gestioneze riscurile.

Ce sunt sesiunile globale de tranzacționare

Sesiunile globale de tranzacționare reprezintă intervalele de timp în care principalele centre financiare ale lumii sunt active. Aceste sesiuni influențează nivelul de lichiditate și volatilitatea piețelor.

Cele mai importante trei sesiuni sunt:

Sesiunea asiatică (Tokyo)

Sesiunea europeană (Londra)

Sesiunea americană (New York)

Aceste orașe sunt considerate cele mai importante hub-uri financiare, deoarece găzduiesc numeroase instituții financiare, bănci centrale și investitori instituționali.

Sesiunea asiatică (Tokyo)

Sesiunea asiatică este prima care începe într-o zi de tranzacționare globală. În această perioadă, piețele din Asia și Oceania devin active.

În general, această sesiune este caracterizată de:

volatilitate moderată

lichiditate mai redusă comparativ cu sesiunile europene și americane

mișcări semnificative pe perechi valutare asiatice

Instrumentele care reacționează adesea în această perioadă includ:

AUD (dolarul australian)

JPY (yenul japonez)

NZD (dolarul neozeelandez)

Traderii care urmăresc aceste active trebuie să fie atenți la evoluția piețelor în timpul sesiunii asiatice.

Sesiunea europeană (Londra)

Sesiunea europeană este considerată una dintre cele mai importante perioade ale zilei de tranzacționare. Londra este unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, iar deschiderea acestei sesiuni aduce de obicei o creștere semnificativă a lichidității.

Caracteristicile sesiunii europene includ:

volum mare de tranzacționare

volatilitate crescută

mișcări importante pe perechile valutare majore

De exemplu, atunci când sesiunea de la Londra începe în jurul orei 08:00 GMT, piața poate înregistra fluctuații mai mari decât în timpul sesiunii asiatice.

Instrumente precum EURUSD, GBPUSD sau indicele DAX sunt frecvent influențate de activitatea din această sesiune.

Sesiunea americană (New York)

Sesiunea americană începe atunci când piețele din Statele Unite devin active. Aceasta coincide parțial cu sesiunea europeană, iar această suprapunere generează adesea cea mai mare lichiditate a zilei.

În această perioadă:

crește activitatea pe piețele globale

apar mișcări semnificative pe activele legate de dolarul american

sunt publicate numeroase date economice importante

Activele influențate frecvent în timpul acestei sesiuni includ:

perechile valutare cu USD

indicele S&P 500

aurul

petrolul

Cum influențează sesiunile volatilitatea pieței

Volatilitatea pieței este strâns legată de nivelul de lichiditate și de activitatea participanților. Atunci când o nouă sesiune începe, numărul de traderi activi crește, ceea ce poate duce la mișcări rapide ale prețurilor.

De exemplu:

perechile valutare asiatice pot fi mai active în timpul sesiunii Tokyo

activele europene reacționează mai puternic în timpul sesiunii Londra

piețele globale devin foarte active atunci când sesiunea New York se suprapune cu cea europeană

Înțelegerea acestor dinamici poate ajuta traderii să identifice momentele în care piața este mai volatilă.

Așteaptă-te la mișcări neprevăzute

Chiar dacă anumite modele de volatilitate sunt observate frecvent în timpul sesiunilor globale, piețele financiare pot produce uneori mișcări neașteptate.

Un exemplu cunoscut este flash crash-ul lirei sterline din octombrie 2016, când GBP a scăzut cu peste 5% în câteva secunde după închiderea sesiunii americane.

Astfel de evenimente pot apărea din mai multe motive, inclusiv:

lichiditate redusă

ordine automate de tranzacționare

evenimente economice sau politice

De aceea, este important ca traderii să analizeze piața pe mai multe intervale de timp și să utilizeze instrumente de gestionare a riscului.

Alegerea stilului potrivit de tranzacționare

Cunoașterea sesiunilor globale este importantă pentru stabilirea unui stil de tranzacționare potrivit. Fiecare trader trebuie să decidă ce tip de volatilitate și ce interval de timp i se potrivesc.

De exemplu:

traderii activi pot prefera sesiunile cu volatilitate ridicată

traderii pe termen lung pot prefera piețe mai stabile

unele strategii implică menținerea pozițiilor peste noapte

În final, este important să alegi o strategie care se potrivește atât stilului tău de tranzacționare, cât și timpului pe care îl poți dedica analizării piețelor.

Concluzie

Sesiunile globale de tranzacționare joacă un rol esențial în dinamica piețelor financiare. Activitatea pieței variază pe parcursul zilei, iar volatilitatea poate crește semnificativ atunci când marile centre financiare devin active.

Înțelegerea sesiunilor Tokyo, Londra și New York poate ajuta traderii să identifice momentele în care piața este mai activă, să își planifice strategiile de tranzacționare și să gestioneze mai eficient riscurile.