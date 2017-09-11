Tiparele de preț reprezintă structuri grafice care apar frecvent pe graficele piețelor financiare și reflectă comportamentul participanților din piață. Analizarea acestor formațiuni poate ajuta traderii să înțeleagă dinamica cererii și ofertei și să identifice posibile puncte în care piața ar putea accelera, încetini sau schimba direcția.

Ce sunt tiparele de preț în analiza tehnică

Tiparele de preț sunt formațiuni grafice care apar pe graficele piețelor financiare și sunt utilizate de analiștii tehnici pentru a identifica posibile continuări sau inversări ale trendului. Aceste structuri sunt rezultatul interacțiunii dintre cerere și ofertă și reflectă comportamentul colectiv al participanților din piață.

Traderii analizează tiparele de preț pentru a identifica puncte potențiale de intrare sau ieșire din piață și pentru a evalua puterea unei mișcări de preț. În general, tiparele care apar pe intervale de timp mai lungi tind să fie considerate mai fiabile decât cele identificate pe grafice cu perioade scurte.

Analiștii tehnici sunt în căutarea tiparelor de preț repetitive care ar putea anunța continuarea sau inversarea unui trend. Sunt instrumente foarte importante utilizate în analiza tehnică. Tiparele de preț ne pot ajuta să identificăm punctele de inversare ale pieței, dar și să definim puterea unei anumite mișcări de preț.

Tiparele de preț sunt împărțite în două grupuri:

Tipare de inversare a trendului

Tipare de continuare a trendului

Poți căuta tipare de preț pe anumite intervale de timp, în funcție de strategia ta. Trebuie, totuși, să reții că tiparele care se formează pe perioade de timp mai lungi sunt mai sigure decât cele observate pe perioade de timp mai scurte.

Tiparele de continuare a trendului

Primul tip de tipare sunt cele de continuare, care confirmă mișcarea mai departe a pieței în direcția trendului curent. Nu uita că deschiderea pozițiilor trebuie făcută după ce întreg tiparul s-a format, și un nivel important pentru fiecare tipar a fost spart.

Triunghiurile

Primul tip de tipare de continuare este reprezentat de triunghiuri, care sunt create cu două linii de trend convergente. Există trei tipuri de triunghiuri: simetrice, ascendente și descendente. Un triunghi este format complet atunci când liniile sale de trend sunt intersectate de linia prețului. Pentru a defini obiectivul minim de preț pentru mișcarea care se poate produce după ce triunghiul este format, trebuie să marchezi distanța dintre cele două linii de trend, trasate la începutul formării triunghiului și apoi să muți acea distanță în punctul în care linia de trend a fost intersectată. Cel mai bun mediu pentru utilizarea triunghiurilor este o piață cu un trend puternic dezvoltat.

Dreptunghiuri

Un alt tip eficient de tipare de continuare sunt dreptunghiurile. Dreptunghiurile pot fi o formațiune foarte utilă care se formează în timpul unui range, atunci când există o pauză în trend. Tiparul este ușor de identificat doar prin compararea maximelor și minimelor.



În mod normal, cu cât prețul rămâne mai mult timp în formațiune, cu atât va fi mai dinamic după spargere.

Flag și Pennant

Flag și Pennant sunt tipare de continuare pe termen scurt, care marchează o mică consolidare înainte ca mișcările anterioare să continue. Aceste tipare sunt, de obicei, precedate de un avans sau un declin puternic cu volum ridicat, și marchează un punct central al mișcării.

Tiparul flag se formează ca un dreptunghi, însă flag nu este perfect drept și va avea liniile de trend înclinate

Pennant este o formațiune care arată similar cu triunghiurile simetrice, însă este mai mică în volum (volatilitate) și durată.

Deși flag și pennant sunt formațiuni destul de obișnuite, instrucțiunile de identificare a acestora trebuie luate în serios. Este important faptul că flag și pennant sunt precedate de un avans sau declin puternic. Fără acea mișcare puternică înainte, nu ne putem baza pe formațiunea și informațiile oferite de aceasta, iar tranzacționarea ar fi cu risc adăugat.

Tiparele de inversare a trendului

Tiparele de inversare a trendului indică lipsa de putere a trendului curent și inițierea unei mișcări în direcția opusă. Acestea sunt ca un nor negru după o zi însorită.

Cele care apar la maximele locale indică posibila inversare a trendului ascendent. Pe de altă parte, cele care apar pe minimele locale, indică posibila inversare a unui trend descendent.

Utilizănd tiparele de preț, poți calcula și obiectivul minim de preț pentru căderea sau creșterea care ar trebui să se producă după ce tiparul s-a format în întregime.

Tiparul Head and Shoulders

Acesta este cel mai cunoscut și utilizat tipar de inversare. Este format din trei maxime de preț cu cel mai înalt maxim în mijloc. Tiparul Head and Shoulders necesită și o linie a ”gâtului”, care este linia ce unește minimele locale atinse de preț între ”cap” și cei doi ”umeri”. Atunci când prețul pieței interesectează ”gâtul”, este un semnal că trendul descendent poate începe. Pentru a găsi un obiectiv minim de preț pentru această cădere, trebuie să marchezi distanța dintre ”cap” și ”gât” și să o muți în punctul în care ”gâtul” a fost spart.

Fiecare formațiune de preț observată la maximele locale are echivalentul său la minimele locale, indicând finalul unui trend descendent și începutul unui trend ascendent. Acestea reprezintă imaginea în oglindă a tiparelor formate la maxime. Tiparul Head și Shoulders de la minime se numește Head and Shoulders inversat:

Să vedem un exemplu real din piață:



Tiparul Head and Shoulders este un semnal puternic, în special atunci când prețul sparge maximul structurii precedente. Aceasta este primul semnal al lipsei puterii, după care prețul se retrage la nivelul de suport și continuă să meargă în sus.

Formațiunile Double top și double bottom

Alte exemple de tipare și imaginile lor în oglindă sunt Double Top și Double Bottom.

Double bottom arată ca litera ”W”. Când acest tipar este identificat, semnalează o inversare pozitivă. Prețurile au atins minimele, iar ”taurii” preiau controlul. Double top, în schimb, are forma de ”M”. Formațiunea apare într-un trend ascendent, atunci când prețurile au atins maximele și ricoșează în jos de la maxime, inainte de a începe mișcarea în jos. Obiectivul minim de preț pentru formațiunile M și W se măsoară mutând formațiunea M sau W la ultimul punct de rezistență sau suport.

Double top

Double bottom

În exemplul nostru, formațiunea double bottom s-a creat într-un trend descendent puternic. A doua încercare de a sparge primul minim s-a produs cu o volatilitate mai mare (fitil și întindere imensă a lumânării) și asta duce, în cele din urmă, la o inversare.

Wedges

Wedges sunt similare triunghiurilor, însă spre deosebire de acestea, anunță inversarea unui trend. Sunt construite similar cu un triunghi simetric, în care sunt două linii de trend -suport și rezistență - care înconjoară prețul unui instrument. Este, de obicei un tipar pe termen lung, ceea ce înseamnă că va dura mai mult timp ca tiparul wedges să se formeze, însă impactul său poate fi unul mare.

Sunt două tipuri de wedges:

Wedge în cădere (bullish) - un tipar bullish care începe extins în partea de sus și se restrânge pe măsură ce prețul scade (după cum este indicat în graficul de mai jos). În contrast cu triunghiurile simetrice, care nu au o pantă definită sau înclinație, Wedge în cădere le are pe ambele.

- un tipar bullish care începe extins în partea de sus și se restrânge pe măsură ce prețul scade (după cum este indicat în graficul de mai jos). În contrast cu triunghiurile simetrice, care nu au o pantă definită sau înclinație, Wedge în cădere le are pe ambele. Wedge în creștere (bearish) - un tipar bearish care începe extins în partea de jos și se restrânge pe măsură ce prețul crește, iar range-ul de tranzacționare se îngustează. În contrast cu triunghiurile simetrice, wedge în creștere are o pantă definită și înclinație bearish.

Cum tranzacționezi wedges? Dacă ai identificat un tipar care se formează. Poate merită să deschizi o tranzacție după breakout. Dacă prețul iese din tipar și sparge sub minimul sau maximul anterior (în funcție de ce tip de wedge tranzacționezi) poate că merită să deschizi o tranzacție.

Tiparele wedge sunt extrem de comune în graficele Forex și pot fi utile pe orice perioadă de timp.

Rounding bottom and rounding top

”Farfuria” este o formațiune mai puțin cunoscută, însă, impactul acesteia poate fi mai puternic. ”Farfuria” indică un nou început, și un potențial nou trend.

Mai este cunoscută și ca minim rotunjit și este opusul unui maxim rotunjit. Ambele tipare semnalează inversarea unui trend și ambele sunt tipare pe termen lung. Singura diferență este că, ”Farfuria” se formează pe măsură ce prețul atinge minimul, maximele rotunjite se formează când prețul atinge maximele.

Este important de reținut că din cauza faptului că tiparele și componentele acestora sunt formate pe termen lung, semnalul este puțin mai dificil de identificat. Așa că, dacă ești nerăbdător să tranzacționezi aceste tipare, trebuie să fii răbdător și atent.

Nu au dreptate întotdeauna, dar tot sunt de ajutor

Meteorologii nu au 100% precizie, însă, de obicei, au dreptate. La fel este și cu tiparele de preț. Nu sunt întotdeauna corecte semnalele lor, însă, atunci când se formează, de obicei, anunță o anumită direcție viitoare a pieței. Unele tipare de preț sunt foarte cunoscute și utilizate, altele sunt mai rar întâlnite. Regula generală este că, cu cât tiparul este mai cunoscut, cu atât șansele ca lucrurile să se întâmple așa cum indică sunt mai mari. Totuși, merită să fii prudent, pe măsură ce comportamentul pieței te poate surprinde din când în când în ciuda faptului că tiparele respective s-au format.

Limitările tiparelor de preț

Deși tiparele de preț sunt utilizate pe scară largă în analiza tehnică, acestea nu oferă garanții absolute privind direcția pieței.

La fel ca în cazul altor metode de analiză, este recomandat ca tiparele de preț să fie utilizate împreună cu:

indicatori tehnici

analiza volumului

niveluri de suport și rezistență

analiza contextului pieței

Această abordare poate ajuta la confirmarea semnalelor și la reducerea riscului.

Concluzie

Tiparele de preț reprezintă un instrument important în analiza tehnică și sunt utilizate de traderi pentru a identifica posibile continuări sau inversări ale trendului. Înțelegerea acestor formațiuni poate ajuta la interpretarea comportamentului pieței și la identificarea unor oportunități de tranzacționare.

Cu toate acestea, este important ca tiparele de preț să fie utilizate în combinație cu alte instrumente de analiză pentru a obține o perspectivă mai completă asupra pieței.