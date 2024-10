Tranzacționarea argintului - Cum începi să tranzacționezi argint online?

Investițiile în argint și în metale prețioase, în general, sunt considerate sigure de către investitorii din întreaga lume și sunt foarte populare în zilele noastre. Argintul este un activ dorit de către cei care tranzacționează zilnic, speculatori și investitori, totodată este unul dintre cele mai populare metale prețioase din lume. Dar nu toată lumea știe că mai mult de jumătate din cererea de argint provine din industrie. Acest metal prețios are o mulțime de aplicații practice și perspective foarte bune de viitor. Acest articol oferă o prezentare rapidă a elementelor de bază ale tranzacționării argintului și, după ce îl citești, vei știi mai multe despre investițiile în argint.

Scurtă istorie a tranzacționării argintului Istoria comerțului cu argint este foarte lungă, datând de aproape 4.500 de ani. Egiptenii antici prețuiau argintul mai mult decât aurul deoarece lingourile de argint erau foarte rare în Africa de Nord. Vechii fenicieni, cunoscuți ca cei mai pricepuți comercianți ai lumii antice, importau argint din Cadiz și Tartessos și apoi făceau comerț cu argint în zona mediteraneană, obținând astfel profituri importante. În secolul al V-lea î.Hr. a fost descoperit lângă Atena un depozit mare de argint, iar orașul a înflorit. Vechii lidieni au fost primii care au topit monedele din electrum, aliaj natural de argint și aur. În secolul al VIII-lea, anglo-saxonii au bătut monede de argint numite „sterling” (240 de monede pe kilogramul de argint). De aceea, acum moneda Marii Britanii se numește „liră sterlină”. Importante zăcăminte de argint au fost descoperite în Mexic, Bolivia și Peru după expediția lui Cristofor Columb în Lumea Nouă din 1492. Acest lucru a oferit Spaniei hegemonie mondială și bogăție pentru următorii 300 de ani. Tot datorită comerțului cu argint Spania a devenit cea mai mare economie din lume. Numele dolarului american își are originile în comerțul cu argint. Cea mai populară monedă din Europa a fost talerul de argint. Olandezii l-au numit „daalder” și după ce au fondat orașul New Amsterdam pe insula Manhattan, au adus acolo daalder-ul de argint. Locuitorii l-au numit „dolar”. Vechiul New Amsterdam este în prezent orașul New York, iar investiția în argint face parte din istoria sa. După descoperirea zăcământului Comstock Lode în 1859, Statele Unite au devenit cel mai mare producător de argint din lume, iar comerțul cu argint a trebuit reglementat. În 1967, Statele Unite au încetat să mai producă monede noi de argint și și-au încheiat programul de răscumpărare a titlurilor de valoare placate cu argint. De mii de ani, argintul a fost o parte foarte importantă a istoriei lumii și a monedelor. Comerțul cu argint a adus o contribuție puternică la evoluția financiară a națiunilor dezvoltate. În următorii ani vom vedea o continuare a marii povești a investițiilor în argint și a tranzacționării acestui metal special. Beneficiile și utilizarea metalului argintiu Prețul argintului este afectat de fluctuațiile cererii și ofertei pentru acest metal prețios. Argintul are o gamă foarte largă de utilizare în domeniul sănătății, electronică, energie, bijuterii, auto și în special în industrie. Ca urmare a acestui fapt, situația din anumite industrii poate determina creșterea sau scăderea cererii de argint și implicit fluctuația prețului acestui metal prețios. Argintul are cele mai multe întrebuințări dintre toate materiile prime. Argintul este necesar în producția de calculatoare (maleabilitate), laptop-uri, telefoane, filtre de apă, oglinzi, baterii și echipamente medicale (argintul este antibacterian). Argintul are câteva mii de utilizări, și în prezent nu există alternative cunoscute la acesta, fapt care ar putea face ca investiția în argint să fie profitabilă. De asemenea, importantă este lipsa elasticității prețului, deoarece este necesară o anumită cantitate de argint pentru a produce, spre exemplu, un laptop sau un telefon. Chiar dacă prețul argintului crește de mai multe ori în viitor, producătorul unui telefon sau al unui computer va avea totuși nevoie de aceeași cantitate de argint, astfel încât cererea va fi constantă sau chiar mai mare. Stocurile de argint ar putea determina producătorii de electronice să concureze pentru această resursă, crescând prețul acesteia. Dintre toate zăcămintele, argintul și aurul sunt metalele care își micșorează dimensiunea cel mai repede. Potrivit United States Geological Survey, la ritmul actual de extracție, argintul s-ar putea epuiza în 25 de ani. Mare parte din cantitatea de argint este consumată în mod iremediabil. De aceea, tranzacționarea argintului ar putea fi din ce în ce mai populară în viitor și ar putea atrage atât investitori, cât și speculatori. Cum să cumperi argint? Ai opțiunea de a investi în argint sau de a tranzacționa argint. Există mai multe diferențe între aceste metode. Investiția în argint Investiția în argint se realizează prin achiziționarea de ETF-uri în compoziția cărora se regăsesc acțiuni ale companiilor de argint (de exemplu: companii miniere de argint), dar și prin achiziționarea de lingouri fizice sau active care îți oferă dreptul de proprietate asupra instrumentului de bază - argintul. Tranzacționarea argintului Tranzacționarea argintului este speculativă și doar mișcările prețului argintului sunt relevante și importante aici. Poți tranzacționa argint prin efectuarea de tranzacții pe Silver CFD (contract pentru diferență) și utiliza efectul de levier financiar. Acest tip de contract este un contract financiar care plătește diferența de preț între prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției, fără furnizarea fizică a activului tranzacționat. Online sau fizic? Modul tradițional de a cumpăra și de a investi în argint era achiziționarea de lingouri sau monede fizice. De-a lungul anilor, costurile de depozitare și asigurare au făcut ca această metodă să piardă din popularitate. Printre problemele legate de investiția în argint se numără și comisioanele mari cu astfel de tranzacții, precum și spread-ul mare (diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare). De asemenea, livrarea de monede și lingouri poate fi consumatoare de timp, iar stocarea fizică a acestora creează riscul de furt și ocupă mult spațiu în cazul unei investiții mai mari. 100 de kilograme de argint valorează în prezent aproximativ 75 de mii de dolari. De asemenea, greutatea argintului poate genera o problemă și cu transportul. Există și riscul de a cumpăra monede și produse contrafăcute de argint. Investiția în argint prin monede fizice nu este foarte confortabilă. Când vrei să vinzi argintul pe care îl deții trebuie să găsești mai întâi un dealer care să-ți cumpere argintul. El se poate răzgândi oricând. Din aceste motive, tranzacționarea online a argintului a devenit din ce în ce mai populară. Există o întreagă gamă de instrumente, cum ar fi ETF-urile, care îți oferă expunere la prețul fizic al argintului sau la un grup de companii miniere, acțiuni individuale ale companiilor cotate la bursă, certificate susținute de argint fizic pe care investitorul nu trebuie să le păstreze în casă sau să plătească pentru spațiul de depozitare și desigur contracte pentru diferență, așa-numitele CFD-uri pe argint. Tranzacționarea argintului online este, de asemenea, mai ieftină, costurile de tranzacționare fiind mult mai mici decât în ​​cazul tranzacționării cu argint fizic. De asemenea, din cauza lichidității pieței îți poți închide poziția printr-un singur click, în orice moment, când piața argintului este deschisă. De aceea, tranzacționarea online a argintului are atât de multe avantaje și este cel mai popular tip de investiție în argint din zilele noastre. Tranzacționarea CFD-urilor pe argint Acest tip de tranzacționare se adresează traderilor și speculatorilor conștienți de riscuri. Tranzacționarea CFD-urilor pe argint (SILVER) oferă avantajele unor taxe și comisioane reduse, spread scăzut și posibilitatea de a utiliza efectul de levier financiar. Datorită efectului de levier, tranzacționarea argintului necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizarea efectului de levier de 1:10 îți oferă posibilitatea de a deschide o tranzacție cu o valoare de 10.000 USD utilizând doar 1.000 USD. Această opțiune este pentru investitorii care acceptă un grad ridicat de risc și pentru cei care tranzacționează zilnic. Utilizarea efectului de levier îți poate oferi, conform riscului asumat, un profit mai mare, dar și pierderi mai mari pe pozițiile deschise. Prețul spot al argintului este prețul la care argintul este cotat în prezent - cumpărarea la acest preț ar însemna că argintul ar putea fi livrat „la fața locului” în formă fizică. CFD-ul pe prețul spot al argintului îți oferă expunere la prețul curent al argintului fără a fi nevoie să deții activul fizic. Tranzacționarea CFD-urilor pe argint oferă, de asemenea, posibilitatea de a deschide poziții short (vânzare în lipsă), în care investitorii câștigă atunci când prețurile instrumentului sunt în scădere. Acest lucru permite implementarea multor strategii diferite în timpul sesiunilor de tranzacționare pe prețul argintului. De asemenea, oferim o mulțime de indicatori diferiți în platforma de tranzacționare XTB , cum ar fi „indicele de putere relativă” - RSI sau nivelurile Fibonacci, indicatori care pot face tranzacționarea argintului mai eficientă. Acțiuni și ETF-uri conexe argintului Acțiuni O modalitate de a investi în argint este aceea de a cumpăra acțiuni ale companiilor miniere. În acest fel investitorii obțin expunere pe bursele unde sunt listate companiile de minerit de argint, cum ar fi Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) sau Endeavour Silver Corp (EXK.US) de la NYSE. Producătorii de argint depind în mare măsură de prețul curent al argintului pe piață. Când prețurile argintului cresc, perspectivele pentru astfel de companii sunt de obicei bune, deoarece se așteaptă ca performanța financiară a acestora să crească. Acțiunile unor astfel de companii sunt foarte volatile, dar pot oferi o rată de rentabilitate mult mai mare decât prețul mărfii în sine. Prin urmare, există o corelație pozitivă semnificativă între prețurile argintului și acțiunile unor companii miniere. Companiile miniere de aur pot plăti și dividende, ceea ce reprezintă un avantaj imens față de investițiile directe în metale prețioase. Investitorii pe termen lung, care vizează câștiguri din dividende, pot lua în considerare acest factor important care sugerează că, în unele cazuri, cumpărarea de acțiuni ale companiilor miniere poate fi un tip foarte înțelept de investiție în argint. ETF-uri Investițiile în argint prin achiziționarea de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) ajută la diversificarea portofoliul tău (compus din investiții în argint). În plus, printr-un ETF ai avantajul de a beneficia atât de pe urma mișcării prețului lingoului de argint fizic, cât și de pe urma evoluției prețului unui grup de companii din industria argintului. Tranzacționarea ETF-urilor cu expunere pe argint îți oferă o expunere mai largă decât ai obține dintr-o poziție pe o singură companie. Acest tip de tranzacționare pe argint este mai echilibrat și oferă, de asemenea, posibilitatea de a primi dividende (prin ETF-uri cu distribuire) sau de a investi în ETF-uri cu acumulare, creând astfel portofolii diversificate cu risc mai mic, dar și cu potențial de creștere mai scăzut. Cel mai bun moment pentru a începe să investești în argint Mulți participanți la piață și traderi pe argint se întreabă care este cel mai bun moment pentru a investi în argint. Investitorii compară investițiile în argint cu investițiile în aur, care sunt bine cunoscute sub titlu de „active de refugiu”. Aceasta înseamnă că este considerat un activ relativ sigur în perioadele grele, cum ar fi în timpul crizelor financiare sau al recesiunilor. Argintul este mai volatil decât aurul și, desigur, există o corelație între aceste două metale prețioase, dar nu în toate cazurile. Argintul poate deveni popular în perioadele cu inflație ridicată, deoarece inflația aduce preocupări legate de scăderea valorii banilor. Unii dintre participanții la piață caută investiții bune, în active bine cunoscute, care probabil pot avea o cerere mare în viitor. În natură există de doar 16 ori mai mult argint decât aur, dar în același timp argintul este de 75 de ori mai ieftin decât aurul, folosind uncia ca unitate de măsură. Acest lucru arată că argintul ar putea fi subevaluat, având în vedere principalul factor care determină prețul metalului prețios, care este, raritatea. Argintul are și câteva mii de întrebuințări în industrie și multe alte ramuri, întrebuințări pe care aurul nu le are. Argintul este un activ apreciat de investitorii pe termen lung și de speculatorii care își asumă riscuri. Investiția în argint ar putea ajuta investitorii să își construiască un portofoliu echilibrat. Relația dintre argint și randamentele obligațiunilor din SUA este foarte importantă în tranzacționarea argintului și, de asemenea, pentru investițiile pe termen lung în argint. Această relație a apărut după criza financiară globală. Atunci când investitorii cumpără obligațiuni guvernamentale americane (trezoreria SUA), randamentele scad uneori și acest fapt poate fi un semnal pozitiv pentru prețurile argintului (și pentru prețurile aurului). Dar atunci când investitorii decid să vândă obligațiunile de trezorerie americane, randamentele tind să crească. Acest lucru este negativ atât pentru prețul argintului, cât și pentru prețul aurului. Speculatorii de metale prețioase ar trebui să observe îndeaproape această corelație în viitor pentru a găsi cel mai bun moment pentru cumpărarea sau tranzacționarea argintului. Prețurile argintului au, probabil, un potențial de creștere mai mare decât cele ale aurului și, în plus, piața acestui activ este mai volatilă ceea ce îl face atractiv pentru speculatori, pentru fonduri dar și pentru investitorii de retail. Se pare că există un viitor optimist pentru investițiile în argint, deoarece în acest caz, nimic nu s-a schimbat de aproape 4.500 de ani. Orarul de tranzacționare pentru piața argintului Care este intervalul disponibil pentru tranzacționarea argintului? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru cei care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea spot cu aur și argint este disponibilă 23 de ore pe zi, de la 1:00 am duminică până vineri la 23:00 (ora României). Tranzacționarea argintului este suspendată zilnic între 0:00 și 1:00 am (ora României). Tranzacționarea spot cu argint respectă programul de sărbători al CME. Prețul spot este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile argintului fluctuează. Desigur, cel mai bun moment pentru tranzacționarea argintului este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este ridicată. Atunci când pe piață există volume mari de tranzacționare, volatilitatea crește. Volatilitatea ar putea fi influențată de publicarea unor știri politice importante sau știri privind anumite companii, dar ar putea fi cauzată și de suprapunerea orelor de tranzacționare din diferite locații. Dacă tratezi investiția în argint ca o investiție pe termen lung, nu trebuie să urmărești volatilitatea temporară a pieței.

