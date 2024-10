Tranzacționarea mărfurilor - Cum se investește în mărfuri?

Timp de citire: 17 minute(s)

De când există economia de piață, comerțul cu mărfuri s-a dezvoltat, iar prețurile acestora au fluctuat în continuu, în funcție de condițiile economice, de ciclurile pieței, de oferta disponibilă, de previziunile meteorologice și de sentimentul investitorilor. Comerțul cu mărfuri se desfășoară de mii de ani, datând din vremuri în care banii nici nu existau. Pe atunci, comunități întregi le foloseau /sub formă de monedă. Comercianții trebuiau să călătorească mii de kilometri pentru a vinde bunurile pe care le cumpărau. Flotele comerciale riscau transporturi pe mări pline de pirați și nave inamice. Astăzi, piața de mărfuri arată foarte diferit, dar rolul său este la fel de important.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

De exemplu, prețul petrolului influențează costurile de transport în întreaga lume, iar problemele legate de aprovizionarea cu grâu pot duce la creșterea prețurilor la alimente. Investițiile în mărfuri sunt, de asemenea, interesante pentru traderi, deoarece mărfurile se comportă adesea invers față de indicii bursieri. Unii investitori pot utiliza contracte futures pe mărfuri pentru a-și acoperi sau diversifica portofoliile prin intermediul ETF-urilor de mărfuri sau al acțiunilor unor companii din sectorul mărfurilor. Pe de altă parte, cei care doar speculează,, aleg cel mai adesea tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri. Acestei metode de tranzacționare a mărfurilor îi vom acorda o atenție sporită. Vom aborda o gamă variată de mărfuri precum petrol, gaze naturale, metale prețioase, cacao, cafea sau grâu. Dorești să aflii mai multe despre tranzacționarea mărfurilor? Te încurajăm să citești acest articol. Sursa: XTB Tipuri de mărfuri Mărfurile de bază pot reprezenta o metodă interesantă de diversificare a unui portofoliu de investiții. Atunci când cererea în economie este încă ridicată și inflația este în creștere, materiile prime sunt cele care pot oferi un fel de acoperire împotriva riscului inflaționist. De exemplu, aurul poate câștiga în perioadele de stres pe piață, de incertitudine sau în așteptarea unei încetiniri economice. Din acest motiv, aurul este considerat un activ de refugiu. Prețurile materiilor prime industriale cresc atunci când piețele văd o dezvoltare economică globală. De regulă, materiile prime pot fi împărțite în mai multe grupuri de bază. Mărfuri energetice Materiile prime energetice includ petrolul și gazele naturale. Petrolul brut este una dintre cele mai importante mărfuri din lume, reprezentând principalul vector energetic. Prețul său este un produs al cererii globale de petrol și al nivelurilor de producție realizate de cei mai mari producători din lume. Atunci când economia este în plină expansiune, prețul petrolului se poate stabiliza la niveluri ușor mai ridicate, deși creșterea este de obicei compensată de o producție mai mare. O volatilitate mai mare pe piața petrolului apare adesea atunci când relația dintre cerere și ofertă este perturbată. Gazul este utilizat atât în scopuri energetice, cât și industriale. Este descris de mulți ca fiind o sursă de energie de tranziție de la combustibilii fosili la energia verde. Metale prețioase Metalele prețioase, cum ar fi aurul, argintul, platina și paladiul atrag de mult timp investitorii care caută stabilitate și siguranță a capitalului. Aurul este considerat un activ de refugiu în perioadele de incertitudine economică. Cantitatea limitată a acestei materii prime pe Pământ menține prețul per uncie ridicat. Argintul, pe de altă parte, are mai degrabă o utilizare industrială. Platina și paladiul, pe lângă valoarea lor estetică, sunt adesea folosite în industria auto pentru producerea catalizatoarelor. Produse agricole Printre materiile prime agricole se numără produse precum cereale (grâu, porumb), uleiuri vegetale, zahăr, cacao, bumbac și multe altele. Pe lângă cererea și oferta de pe piața mondială, prețurile acestor produse de bază depind adesea de factorii meteorologici. Investitorii interesați de tranzacționarea materiilor prime agricole ar trebui să urmărească cele mai recente informații privind condițiile meteorologice, previziunile privind recolta culturilor și schimbările în consumul global. Oferta limitată poate duce la creșterea prețurilor. Un bun exemplu în acest sens este creșterea din mai 2023 a prețurilor la cacao - determinată de scăderea exporturilor din Nigeria și Coasta de Fildeș și de cererea încă puternică din partea importatorilor. Produse de bază industriale Materiile prime industriale reprezintă o gamă largă de mărfuri utilizate în producția industrială. Printre acestea se numără cuprul, aluminiul, zincul, plumbul, nichelul, fierul, oțelul și multe altele. Prețurile acestor mărfuri sunt adesea strâns legate de starea economiei mondiale și de cererea globală de produse industriale. Având în vedere acest lucru, prețurile lor evoluează adesea în funcție de ciclurile economice - cuprul este un bun exemplu. Ce influențează prețurile? Prețurile produselor de bază sunt influențate de mulți factori care pot duce la creșteri sau scăderi de preț. Piețele de mărfuri sunt adesea ciclice, iar înțelegerea ciclurilor este esențială pentru a investi cu succes în mărfuri. Să trecem în revistă cei mai importanți factori care influențează prețurile. Oferta și cererea Factorul principal care influențează prețurile mărfurilor este relația dintre oferta și cererea de pe piață. În cazul în care oferta de mărfuri este limitată și cererea crește, prețurile tind să crească. În schimb, un exces de ofertă față de cerere duce la o scădere a prețurilor. Un bun exemplu în acest sens este scăderea masivă a prețului țițeiului în timpul prăbușirii cauzate de pandemia Covid-19. În acel moment, lumea a cunoscut un colaps economic rapid, care s-a reflectat imediat în prețul petrolului, al materiilor prime industriale și al aurului. Merită să monitorizezi situația cererii și ofertei pe piața materiilor prime pentru a identifica potențiale oportunități de investiții. Cererea de petrol a scăzut brusc în martie 2020, când a început pandemia. Scăderile s-au accentuat în aprilie 2020, când o ofertă excedentară de țiței a dus la o prăbușire fără precedent a prețurilor petrolului, forțând prețul contractului futures pentru West Texas Intermediate (WTI) să se prăbușească de la 18 dolari pe baril la aproximativ -37 de dolari pe baril. Pentru comparație, aurul (graficul albastru) a scăzut, de asemenea, semnificativ în martie 2020, alături de alte mărfuri. Cu toate acestea, a reușit să recupereze teren în aprilie 2020. Acest lucru arată modul în care piața materiilor prime poate fi volatilă în anumite momente. Te rugăm să fii conștient de faptul că datele prezentate se referă la performanța din trecut și, ca atare, nu reprezintă un indicator fiabil al performanțelor viitoare. Sursa: xStation5 Condițiile meteorologice și costurile de exploatare minieră Gazele naturale și produsele agricole, în special, sunt sensibile la condițiile meteorologice. De exemplu, previziunile privind temperaturile scăzute sau iernile aspre pot susține prețuri mai mari la gaze, deoarece piața se va aștepta la o cerere mai mare de încălzire. Iarna blândă, pe de altă parte, poate susține partea de vânzare și o cerere mai mică. Fenomenele meteorologice nefavorabile, cum ar fi seceta, inundațiile, uraganele sau furtunile cu grindină, ar putea afecta negativ culturile și ar putea crește prețurile produselor agricole de bază. Mai presus de toate, traderii care urmăresc piața pe termen scurt ar trebui să urmărească în mod regulat prognozele meteorologice și să monitorizeze situația de pe piața agricolă. Costurile de extracție, transport, depozitare și limita producției profitabile pot fi, de asemenea, indicatori importanți pentru piața de mărfuri. Politicile băncilor centrale și geopolitica Deciziile monetare la nivelul băncilor centrale pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor. Cu toate acestea, ele acționează, de obicei, cu un decalaj de timp. Cea mai importantă bancă centrală, ale cărei decizii influențează economia globală, este Rezerva Federală a SUA. De exemplu, atunci când inflația este prea mare, Fed mărește ratele dobânzilor pentru a reduce cererea de consum. Investitorii evaluează apoi șansele unei încetiniri economice. O creștere a șanselor de recesiune, de regulă, nu favorizează petrolul și mărfurile industriale, dar poate fi favorabilă pentru prețul aurului. Modificări ale ratelor dobânzilor, politici ale băncilor centrale, pachete de stimulare economică sau introducerea de noi reglementări, toate acestea influențează indirect mărfurile de bază. În plus, conflictele politice, războaiele comerciale și alte evenimente geopolitice pot avea, de asemenea, un impact semnificativ. Embargourile comerciale împotriva Rusiei sunt un exemplu foarte bun. În urma izbucnirii războiului din Ucraina, gazul rusesc a încetat să mai circule către Europa în 2022. Perspectiva unei aprovizionări limitate a impulsionat prețurile la țiței la momentul respectiv. Puterea monedelor Perechile valutare au un impact direct asupra prețurilor materiilor prime. Dacă valoarea monedei unei țări care exportă mărfuri scade în raport cu alte monede, prețurile materiilor prime din țara respectivă pot crește, deoarece acestea devin mai ieftine pentru cumpărătorii străini. Investitorii trebuie să monitorizeze cursurile de schimb valutar, în special dolarul american (USD). Adesea, o întărire a dolarului favorizează impunerea unei presiuni în sensul scăderii prețurilor materiilor prime. Monedele asociate cu țările care se bazează în mare măsură pe exporturile de mărfuri și pe extracție, cum ar fi coroana norvegiană (NOK) sau dolarul australian (AUD), pot fi, de asemenea, indicatori importanți. Nu uita că aceștia sunt doar câțiva dintre numeroșii factori care afectează prețurile materiilor prime. Creșterea economică globală Prețurile majorității materiilor prime depind în mare măsură de sănătatea economiei globale. Atunci când piețele percep circumstanțe favorabile îmbunătățirii comerțului global, prețurile materiilor prime pot crește. Pe de altă parte, perspectiva unei crize sau a unei încetiniri economice exercită o presiune descendentă asupra acestora. Motivul este, bineînțeles, scăderea preconizată a cererii. De exemplu, prețurile cuprului pot fi puternic corelate cu ciclurile economice ca urmare a utilizării sale în diverse industrii. Prin juxtapunerea mișcărilor istorice ale prețurilor indicelui S&P500 și ale țițeiului WTI din SUA, putem observa că prețurile țițeiului depind în mod semnificativ de prosperitatea economică. O economie puternică favorizează piața bursieră. În timpul recesiunilor (marcate cu gri), prețurile petrolului au avut tendința de a scădea odată cu prețurile acțiunilor. Sursa: XTB Research Strategii de tranzacționare a mărfurilor Investitorii în mărfuri utilizează o varietate de strategii specifice, atât cei care tranzacționează pe termen scurt, cât și investitorii pe termen lung. Executarea consecventă a strategiei poate contribui la optimizarea performanței și la gestionarea riscurilor. Merită să ne amintim că fiecare strategie de tranzacționare a mărfurilor are propriile caracteristici și necesită o analiză adecvată. De asemenea, nu reprezintă o garanție a profitului. Investitorii ar trebui să monitorizeze evenimentele curente și informațiile legate de piața mărfurilor. Strategia de urmărire a tendinței Această strategie presupune identificarea și valorificarea tendințelor pe termen lung de pe piața materiilor prime. Investitorii care doresc să se poziționeze în funcție de trendul pieței încearcă să identifice mărfurile care se află în trenduri ascendente sau descendente în curs de desfășurare și iau decizii de investiții în funcție de acestea. Utilizarea analizei tehnice, cum ar fi liniile de trend, indicatorii de trend sau formațiunile caracteristice ale prețurilor, pot ajuta la identificarea tendințelor și la luarea unor decizii adecvate.

Dacă analizăm prețurile petrolului WTI și prețurile aurului, observăm că metalul prețios a avut o evoluție mai constantă decât petrolul în timpul mai multor recesiuni din SUA (marcate cu gri), începând cu 1980. Amintește-ți întotdeauna că tranzacționarea contractelor futures este riscantă și că rezultatele din trecut nu reprezintă certitudini pentru cotațiile viitoare. Sursa: XTB Research Strategia de tranzacționare împotriva trendului De regulă, această strategie se bazează pe deschiderea de poziții și tranzacționarea mărfurilor în direcția inversă a trendului pieței. Strategia de tranzacționare împotriva trendului este asociată cu investitorii și traderii care tranzacționează "împotriva mulțimii". Deși este aproape imposibil de prezis un minim sau un maxim al prețurilor, o strategie anticiclică riscantă poate oferi un avantaj investitorilor răbdători și traderilor agresivi. De exemplu, atunci când întreaga piață vorbește despre o recesiune, investitorii care acționează contrar pot cumpăra acțiuni ale companiilor de mărfuri și pot deschide poziții de cumpărare pe contracte futures. Pe de altă parte, atunci când piața se află într-o fază de euforie, acesția pot vinde acțiunile pe care le dețin și să folosească mecanismul de vânzare în lipsă - abilitatea de a deschide poziții atunci când prețurile scad. Cu siguranță strategia de tranzacționare împotriva trendului nu este pentru orice investitor în mărfuri și poate fi extrem de riscantă deoarece nimeni nu știe când piața își va inversa tendința. Caracterul sezonier Mărfurile de bază sunt adesea supuse unor creșteri sau scăderi sezoniere ale prețurilor. Nu numai din cauza ciclurilor economice, ci și din cauza altor factori. Acești factori pot fi legați de sezonul agricol, de cererea de energie sau de perioada de consum. De exemplu, prețurile la gaze naturale pot crește în perioadele de cerere crescută de energie. O astfel de perioadă este iarna. Scăderile pot începe în mod sezonier, odată cu prognoza unei cereri mai mici de încălzire. Prețurile agricole cresc adesea înainte de sezonul de recoltare. Investitorii pot profita de aceste modele sezoniere analizând datele istorice privind prețurile și căutând modele recurente. Strategia pe spread-uri Spread-urile sunt diferențe de preț între diferite contracte pe mărfuri. Traderii pot analiza și compara prețurile contractelor de mărfuri și pot lua decizii pe baza diferențelor de preț. De exemplu, un investitor poate decide să cumpere un contract pentru o marfă cu un preț mai mic și, în același timp, să vândă în lipsă un contract pentru o altă marfă cu un preț mai mare. În speranța că diferența de preț dintre materiile prime se va reduce sau va crește. Tendințe viitoare Analizarea potențialului tendințelor viitoare ale pieței este extrem de importantă pentru investitorii în mărfuri. Înțelegerea tendințelor viitoare îți permite să iei decizii de investiții solide și te poate ajuta să obții profit pe termen lung. Un aspect important al analizei tendințelor viitoare de pe piața materiilor prime este de a lua în considerare mediul în schimbare și adaptabilitatea. În zilele noastre, volatilitatea economică, geopolitică și de mediu are un impact uriaș asupra prețurilor și ofertei de mărfuri. Prin tranzacționarea contractelor futures, investitorii își pot exprima punctul de vedere cu privire la perspectivele de preț nu numai prin tranzacții de cumpărare, ci și prin vânzarea în lipsă, mizând pe scăderea prețurilor la mărfuri. Mai mulți factori cheie merită luați în considerare atunci când se analizează tendințele viitoare de pe piața materiilor prime. Dezvoltarea tehnologică Evoluțiile tehnologice pot influența eficiența extracției, prelucrării și utilizării materiilor prime. Investițiile în noi tehnologii, cum ar fi robotica, inteligența artificială sau internet of things (IoT), pot proiecta modul în care materiile prime sunt utilizate în diverse industrii. Geografie și geopolitică Anumite regiuni ale lumii sunt bogate în anumite materii prime, ceea ce poate afecta prețul și disponibilitatea acestora. De asemenea, schimbarea relațiilor internaționale și a acordurilor comerciale poate afecta piața materiilor prime. Ecologie Un alt factor important este sustenabilitatea și preocuparea pentru mediu. Conștientizarea tot mai mare a problemelor de mediu și creșterea reglementărilor de mediu au un impact asupra modului în care sunt extrase și selectate materiile prime. Companiile trebuie să integreze acești factori în strategiile lor și să investească în soluții mai ecologice. Viitoarele tendințe de pe piața materiilor prime vor fi, de asemenea, modelate de schimbarea preferințelor consumatorilor. Pe termen lung, conștientizarea produselor ecologice, etice și responsabile din punct de vedere social poate duce la creșterea cererii de energie regenerabilă sau de materii prime cu o amprentă de carbon redusă. Managementul riscului Riscul este inerent în tranzacționarea mărfurilor, în special în cazul contractelor futures cu efect de levier. Prețurile materiilor prime fluctuează în fiecare zi din diverse motive, cum ar fi modificările cererii și ofertei, condițiile meteorologice, politica monetară, sentimentul investitorilor și mulți alți factori externi. Prețurile materiilor prime pot fi, de asemenea, influențate de conflicte armate sau de embargouri comerciale, care perturbă relația dintre cerere și ofertă. Un element cheie în tranzacționarea materiilor prime este înțelegerea riscului și gestionarea adecvată a capitalului. Evenimentele imprevizibile au un impact semnificativ asupra piețelor financiare globale. Adesea, cele mai probabile scenarii se dovedesc a nu fi cele care se adeveresc în cele din urmă. Prin urmare, este important să folosești ordine în așteptare și să respecți regulile de bază. Bugetul de investiții și mărimea poziției Primul pas în gestionarea capitalului este stabilirea unui buget de investiții adecvat. Investitorul ar trebui să stabilească câți bani este dispus să investească în tranzacționarea de mărfuri și ce procent din portofoliul său să aloce acestor tranzacții. Este important ca acest buget să fie realist și adaptat la capacitățile financiare individuale. Nu ar trebui să investești mai mult decât îți permiți să pierzi. De asemenea, gestionează în mod conștient dimensiunea pozițiilor din portofoliul tău. Ordine în așteptare Înțelegem cât de importantă este gestionarea pozițiilor deschise. Nu toți investitorii și traderii urmăresc graficele și informațiile timp ore în șir, în fiecare zi. Mărfurile pot reacționa agresiv la date economice, la știrile globale sau la orice evenimente care pot afecta prețurile. Aici vin în ajutor ordinele în așteptare, care pot proteja profitul și limita pierderile potențiale. Ordinele în așteptare, cum ar fi Stop Loss, Take Profit sau Trailing Stop Loss, nu numai că ajută la aplicarea strategiei stabilite, dar pot fi un instrument important de gestionare a riscurilor în tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri. La XTB investitorii pot utiliza ordine în așteptare precum Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit și Buy Limit. În platforma de investiții XTB, investitorii pot afla detalii despre fiecare dintre aceste ordine. Diversificare Diversificarea înseamnă căutarea abilă a activelor care nu sunt corelate între ele și repartizarea investițiilor între diferite mărfuri și instrumente financiare. Scopul său principal este de a reduce riscul și volatilitatea unui portofoliu. De exemplu, o potențială scădere a contractelor pe cupru poate reduce expunerea la un ETF care oferă expunere pe aur. Diversificarea mai are și scopul de a reduce riscul asociat cu fluctuațiile prețurilor mărfurilor individuale. În cazul în care valoarea unei materii prime scade, un investitor poate avea alte investiții profitabile pentru a compensa pierderile. Un avantaj poate fi, de asemenea, potențialul de supraperformanță atunci când diferite mărfuri au performanțe bune, în momente diferite. Investiția în diferite mărfuri și piețe reduce riscul asociat unei singure mărfuri. Dacă de exemplu prețul petrolului scade, un investitor poate deține alte mărfuri care continuă să genereze randamente.

Diversificarea unui portofoliu poate aduce noi oportunități pentru un investitor. Cu investiții diferite, un trader poate profita de avantajele diferitelor tendințe și cicluri de piață.

Diversificarea poate contribui la reducerea volatilității portofoliului global și, prin urmare, poate acționa ca o acoperire împotriva apariției apelurilor în marjă. În cazul în care o marfă își pierde valoarea, alte investiții pot compensa pierderile. În cele din urmă, o diversificare adecvată duce la un portofoliu mai stabil. Nu toată lumea își diversifică portofoliul, argumentând că diversificarea poate reduce semnificativ impactul "pozițiilor câștigătoare". De asemenea, diversificarea are riscuri specifice și este posibil să nu producă întotdeauna rezultatele așteptate. Un investitor se poate confrunta cu o situație în care majoritatea investițiilor nu produc randamente satisfăcătoare. Creșterea gradului de complexitate în gestionarea investițiilor A avea multe investiții diferite necesită mai multă atenție și monitorizare. Investitorul trebuie să fie la curent cu tendințele și evenimentele curente de pe diferite piețe. Acest lucru poate consuma mult timp și poate necesita un angajament mai mare. Tranzacționarea CFD pe mărfuri la XTB Stocarea mărfurilor fizice este dificilă și, de cele mai multe ori, imposibilă. Pentru investitorii de retail este practic imposibil. Clienții XTB pot lua în considerare expunerea la mărfuri printr-o varietate de moduri, inclusiv prin CFD-uri. Long / Short CFD-urile permit investitorilor să mizeze atât pe scăderea, cât și pe creșterea prețurilor. Acest lucru face ca tranzacționarea contractelor pe mărfuri să fie mai flexibilă. Dacă un investitor se așteaptă ca prețul unei anumite mărfuri, cum ar fi petrolul, să crească, el poate deschide o poziție de cumpărare (long). Poziția va obține un profit atunci când prețul crește. Pe de altă parte, dacă investitorul se așteaptă ca prețul să scadă, el poate deschide o poziție de vânzare (short). Într-o astfel de situație, el va înregistra un profit atunci când prețul scade, conform previziunilor sale. Deschiderea unei poziții de vânzare se numește vânzare în lipsă. Mărfuri pe platforma XTB (tranzacționare CFD futures) Agricultură: SUGAR, COFFEE, CORN, COCOA, SOYBEAN, SOYOIL, COTTON, WHEAT Energie: OIL, OIL.WTI, NATGAS, GASOLINE, LSGASOIL) Industriale: COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL Metale prețioase: GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM Animaliere: CATTLE, LEANHOGS Una dintre alternativele la achiziția fizică "dificilă" a materiilor prime sunt contractele pentru diferență (CFD - "contracts for difference"). Atunci când se tranzacționează CFD-uri, performanța traderului depinde de direcția tranzacției (cumpărare sau vânzare) și de diferența de preț dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al poziției (nu se realizează livrarea fizică a materiei prime cumpărate/vândute). Astfel de instrumente pot contribui la diversificarea unui portofoliu de investiții. Ele se caracterizează prin: Capacitatea de a tranzacționa atât pe creșteri, cât și pe scăderi de preț

Ordine în așteptare (stop loss, take profit, trailing stop loss)

Costuri reduse de tranzacționare

Efect de levier

Volatilitatea ridicată a valorilor pozițiilor

Risc ridicat al investiției

Lichiditate ridicată

Decontare în timp real (T+0)

Investitorul nu devine proprietar al materiei prime, ci doar al contractului (CFD)

Nu există costuri asociate cu depozitarea materiilor prime Tranzacționare CFD-urilor Atunci când tranzacționează instrumente CFD, investitorii nu cumpără mărfuri reale. Aceștia tranzacționează un instrument derivat care are la bază cotația mărfurilor reale - un CFD însemnând un contract pentru diferența de preț. Tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri nu este la fel ca investiția în acțiuni sau ETF-uri întrucât CFD-urile implică folosirea efectului de levier Efectul de levier îți permite să deschizi poziții mai mari cu un mic procent din valoarea lor, prin intermediul unei așa-numite "Marje". Pe de altă parte, efectul de levier este asociat cu un risc și o volatilitate ridicată a investițiilor. Dacă, de exemplu, o tranzacție înregistrează pierdere, atunci se poate declanșa închiderea automată a poziției prin mecanismul defensiv 'Stop Out', dacă pierderea din cont crește peste un anumit nivel prestabilit. Înainte ca un investitor să decidă dacă tranzacționează CFD-uri, este foarte important ca acesta să înțeleagă bine cum funcționează instrumentele financiare derivate. În funcție de marfa aleasă, valoarea unui lot, adică unitatea de volum de bază a poziției, variază. Astfel, pentru 1 lot de aur (GOLD) prețul din platformă reflectă valoarea a 100 de uncii. Pentru PETROL prețul reflectă valoarea a 1000 de barili, pentru ARGINT prețul reflectă valoarea a 5000 de uncii, și așa mai departe. Traderii vor găsi informații despre valoarea unui lot direct în platforma de investiții XTB. Datorită ordinului minim de 0,01 loturi, fiecare investitor are posibilitatea de a ajusta dimensiunea poziției la propriile preferințe. De exemplu - dacă efectul de levier este de 1:20, marja este echivalentă cu 5% din valoarea contractului.

Astfel, pentru a deschide o poziție cu o valoare a contractului de 2.000 de dolari, un investitor poate folosi doar 100 de dolari

Dimensiunea poziției se măsoară în loturi

Dimensiunea minimă a ordinului este de 0,01 loturi (așa-numitul "micro lot")

Efectul de levier crește atât profiturile potențiale, cât și pierderile

Ordinele în așteptare pot pot avea efect de hedge asupra unei tranzacții și pot ajuta la gestionarea riscului Poți citi mai multe despre tranzacționarea CFD-urilor aici: https://www.xtb.com/ro/educatie/ce-inseamna-tranzactionarea-cfd-urilor-contractelor-pentru-diferenta Încearcă să investești prin XTB și deschide un cont de training. Platforma XTB este disponibilă în versiunile desktop, web și mobil (iOS, Android). Alte opțiuni pentru a investi în mărfuri La XTB, investitorii au la dispoziție mai mult decât instrumente CFD. XTB oferă câteva sute de acțiuni și zeci de ETF-uri cu expunere directă sau indirectă la piața mărfurilor. Acțiuni: Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton (BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US). ETF-uri: iShares Physical Gold (IGLN.UK), iShares Physical Silver (ISLN.UK), Deutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP. UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US). Unele dintre acțiunile și ETF-urile de mai sus sunt, în același timp, disponibile și sub formă de contracte pentru diferență (CFD).

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Care este cel mai bun instrument din categoria mărfurilor în care să investești? Nu există un singur instrument care să fie universal recunoscut ca fiind cea mai bună investiție în raport cu celelalte. Anticiparea corectă a evoluției prețurilor este un proces complex. De asemenea, elementul de hazard are un mare impact asupra pieței și asupra comportamentului traderului. Pentru investitorii de pe piața materiilor prime, o analiză periodică și aprofundată a situației curente a pieței, inclusiv a probabilității unei recesiuni sau a unor potențiali factori de aprovizionare, poate fi crucială. Piața de mărfuri este imensă, ceea ce face aproape imposibilă analiza informațiilor despre fiecare dintre ele. Unii investitori se specializează în tranzacționarea unui singur instrument din categoria mărfurilor. Acesta ar putea fi, de exemplu, petrolul, gazele naturale sau grâul. Investitorii aleg mai degrabă acțiuni și ETF-uri pe mărfuri. Începătorii cum investesc în mărfuri? Pentru a începe să tranzacționezi mărfuri la XTB, trebuie mai întâi să îți deschizi un cont gratuit de investiții și să treci printr-un proces de verificare. Odată ce acesta este finalizat cu succes, investitorul are posibilitatea de a tranzacționa CFD-uri și de a investi în mărfuri. Investitorii începători ar trebui să se familiarizeze nu numai cu oportunitățile, ci, mai ales, cu riscurile asociate investițiilor pe piețele financiare. Instrumentele CFD sunt deosebit de riscante și necesită familiarizarea cu modul în care funcționează. Informații de bază despre tranzacționarea CFD și piețele financiare pot fi găsite în secțiunea educațională XTB: https://www.xtb.com/ro/educatie Care este cel mai mare factor de risc pentru piața de mărfuri? Cel mai mare factor de risc pentru piața de mărfuri este o perioadă în care economia slăbește; aceasta poate fi o recesiune, stagflație sau depresiune economică. În astfel de momente, prețurile scad, în special în cazul materiilor prime energetice, cum ar fi petrolul sau gazele naturale, și al materiilor prime industriale, cum ar fi cuprul, aluminiul sau zincul. Pe de altă parte, într-un mediu recesionist, metalele prețioase - în primul rând aurul - pot câștiga. Merită însă să luăm în considerare faptul că viitorul este necunoscut și, deși investitorii își bazează analiza pe trecut, anumite situații nu se vor repeta neapărat. Direcția cotațiilor este dată, în cele din urmă, de relația dintre cerere și ofertă. Cum pot câștiga bani atunci când prețurile materiilor prime sunt în scădere? Cei care tranzacționează instrumente CFD pot lua așa-numita poziție “short” (vânzare în lipsă) pe prețurile unor mărfuri, cum ar fi petrolul, cuprul, aurul, argintul și multe altele, înregistrând profituri atunci când prețurile scad și pierzând din capital atunci când prețurile cresc. Amintește-ți, totuși, că tranzacționarea instrumentelor CFD este foarte riscantă și poate duce la pierderi serioase. Sunt mărfurile o investiție bună? Mărfurile pot fi o investiție bună și pot aduce investitorilor profituri. Acțiunile și ETF-urile pot contribui la diversificarea unui portofoliu. În același timp, analizarea pieței de mărfuri necesită cunoștințe și conștientizarea riscurilor. Amintește-ți de caracterul sezonier și ciclic al pieței de mărfuri și de factorii-cheie care afectează prețurile. Pot face bani din tranzacționarea mărfurilor? Da, bineînțeles că este posibil, dar nu uita niciodată de riscurile investiționale. Tranzacționarea se adresează investitorilor care sunt conștienți nu numai de oportunitățile, ci și de riscurile inerente prognozei prețurilor. În secțiunea educațională a XTB poți găsi articole care îți vor risipi multe dintre îndoieli și vor răspunde la unele dintre întrebările tale, de exemplu: Ce sunt Acțiunile Clasice și Contractele pentru diferență (CFD-urile) pe acțiuni și care este diferența dintre ele?

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."