Tranzacționarea cărnii de porc - Cum să cumperi și să investești în carne de porc?

Lean Hogs (carnea de porc) este un tip de instrument financiar care este adesea folosit pentru a specula asupra prețului sau a se proteja împotriva fluctuațiilor prețului cărnii de porc (hedging) și este în directă legătură cu această complexă industrie globală a cărnii de porc. Se referă la porcii care au ajuns la 120 kg, care au greutatea minimă pentru sacrificare. Acest proces durează de obicei aproximativ 6 luni. Carnea de porc este cea mai populară dintre cărnurile de animale din lume, iar consumul său anual depășește 100 de milioane de tone metrice, prin urmare un număr tot mai mare de investitori folosesc carnea de porc pentru a câștiga expunere în sectorul mărfurilor și pentru a-și diversifica portofoliile. Acum, XTB oferă și acces la această piață.

În ce sectoare este folosită carnea de porc? Carnea de porc este folosită, în principal, ca sursă de hrană, dar unele părți ale animalelor sunt folosite și în sectoarele farmacologice și industriale. Cele mai des fabricate produse includ: insulina, estrogenii, cortizonul, cosmeticele, lipiciul, manuși si încaltaminte de piele. Topul producătorilor În 2021, cea mai mare parte a cărnii de porc a venit din China, care a produs peste 40 de milioane de tone metrice din această marfă. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt al doilea și al treilea producător major. În 2020, producția globală de carne de porc a depășit 100 de milioane de tone metrice. Cea mai mare parte a producției de porci are loc în China, UE și SUA. Alți producători importanți sunt Brazilia, Rusia, Canada, Filipine, Mexic, Vietnam și Coreea de Sud. Sursa: Statista Atunci când iau decizii de investiții, mulți investitori analizează Hogs and Pigs Report, care este publicat în fiecare trimestru și oferă informații despre productia de porci din SUA, inclusiv desprecantitățile și greutățile stocurilor. În plus, investitorii pot găsi informații despre ofertele curente și ofertele proiectate pentru viitor. Indicele CME Lean Hog este o medie ponderată pe două zile a prețurilor în numerar. Ce afectează prețul cărnii de porc? Există mai mulți factori care influențează piața cărnii de porc, dintre aceștia cei mai importanți sunt: Prețurile furajelor reprezintă mai mult de două treimi din costurile de producție. Înainte de pandemie, prețul hranei pentru animale, în special al porumbului, era corelat negativ cu prețul cărnii de porc. Pe măsură ce prețul porumbului a crescut, fermierii au decis adesea să vândă porcii, chiar dacă nu atinseseră încă greutatea țintă, pentru a evita costuri mai mari. Ca urmare, a existat un excedent în oferta de porci pe piață. Cu toate acestea, din cauza perturbărilor macroeconomice recente, această corelație s-a slăbit. Corelația dintre prețul cărnii de porc și prețul porumbului. Sursa: xStation5 Performanța anterioară nu garantează rezultate viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Vremea - temperaturile ridicate, care apar uneori la sfârșitul verii și la începutul toamnei, reduc adesea activitatea porcilor și tendința acestora de a se reproduce. Acest lucru poate duce la un număr mai mic de nașteri în lunile de iarnă și la prețuri mai mari în vara următoare din cauzadeficitului de ofertă.

Cererea din China - a doua cea mai mare economie, nu numai ca producător de top, ci și în calitate de consumator important de carne de porc, de asemenea, reprezintă aproximativ 20% din oferta globală de importuri de carne de porc. Aproximativ 54% din întreaga producție a industriei cărnii din China este carnea de porc, și este cel mai popular tip de carne în rândul cetățenilor chinezi. Cererea pentru carne de porc din această țară ar trebui să crească în viitor, ținând cont de creșterea populației și de îmbunătățirea nivelului de trai. De asemenea, alte țări în curs de dezvoltare, cum ar fi Mexic sau Brazilia, pot crește consumul de carne de porc pe măsură ce economiile lor devin mai puternice. Producția de carne de porc din China a revenit peste nivelurile de dinainte de pandemie. Sursa: Statista Prețul altor înlocuitori din carne - în prezent, majoritatea consumatorilor au un acces extins la diverse produse de origine animală, exceptând carnea de porc, precum carnea de pasăre, vită și pește. Cu toate acestea, atunci când aleg produse, majoritatea oamenilor acordă atenție prețurilor. Deci, dacă prețurile cărnii de porc cresc, atunci aceasta poate fi înlocuită cu alternative, adesea mai sănătoase. Prin urmare, mulți crescători au decis să limiteze cantitatea de antibiotice administrată animalelor și să îmbunătățească dieta animalelor astfel încât produsul final să fie mai slab și mai sănătos. Se pare că tendințele dietetice ar putea afecta cererea și prețul cărnii de porc în viitorul apropiat. Ce face din carnea de porc o oportunitate de investiție interesantă? Scut împotriva inflației - din cauza inflației în creștere, prețurile alimentelor au crescut brusc în ultima perioadă și se așteaptă ca această tendință să continue. Prin urmare, investiția în carnea de porc este folosită de unii investitori ca protecție împotriva pierderii puterii de cumpărare.

Diversificare - investiția în carnea de porc permite investitorilor să diversifice o parte din portofoliu de acțiuni și obligațiuni și să aloce fonduri pe piața de mărfuri.

Creșterea cererii de carne de porc din China ar putea crește prețul cărnii de porc, însă va depinde de performanța economiei. Chiar și fără China, trebuie să ne amintim că populația mondială a crescut exponențial, iar competiția pentru hrană va continua să pună sub presiune fundamentele cărnii de porc și ale altor alimente atunci când apar deficituri în ofertă. Cum să tranzacționezi carnea de porc? Investitorii au mai multe oportunități de a investi în carnea de porc, inclusiv acțiuni, ETF-uri și contracte futures. Cu toate acestea, Contractele pentru Diferență (CFD) sunt cea mai populară modalitate de a intra pe această piață. Acest instrument financiar este acum disponibil în oferta XTB sub simbolul LEANHOGS și permite specularea cu privire la prețul cărnii de porc fără a deține activele suport. Cu toate acestea, mai întâi clientul va trebui să treacă un test de adecvare, care permite evaluarea cunoștințelor și experiența corespunzătoare pentru a investi în CFD-uri. Posibilitatea de a iniția poziții long (ordin de cumpărare) sau poziții short (ordin de vânzare în lipsă) în combinație cu utilizarea mecanismului de levier financiar face ca aceste tipuri de contracte să fie, în prezent, unul dintre cele mai flexibile și populare tipuri de tranzacționare de pe piețele financiare. Cu toate acestea, trebuie să știi că CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde bani rapid din cauza efectului de levier. Rezumat Piața cărnii de porc oferă o oportunitate de investiții interesantă, mai ales că economia chineză se extinde, prin urmare, cererea de carne de porc poate crește, și deoarece carnea de porc este un ingredient cheie în bucătăria chineză. De asemenea, oferă o anumită protecție împotriva inflației și este o modalitate excelentă de a îți diversifica portofoliul. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că prețul poate fi extrem de volatil, deoarece majoritatea participanților implicați sunt jucători din industria cărnii de porc care caută să se protejeze și să asigure prețurile, ceea ce adesea atrage mulți speculatori.

