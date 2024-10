Tranzacționarea gazelor naturale - Cum să investești în gaze naturale?

Timp de citire: 15 minute(s)

Gazele naturale, datorită calităților energetice și avantajului ecologic „verde” față de alți combustibili fosili, sunt considerate o sursă de energie intermediară între „combustibilii murdari” care lasă amprentă de carbon și viitorul energetic avansat al Pământului. Tranziția energetică ar putea dura zeci de ani sau câteva decenii, în funcție de țară.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Combustibilul fosil alternativ este din nou în vizorul investitorilor. Poți începe să tranzacționezi Gazul Natural chiar acum! Află mai multe despre piața NATGAS și descoperă cum poți să investești în acest instrument. Descoperă istoria și viitorul NATGAS prin intermediul materialelor educaționale de la XTB. Anul 2022 a fost una dintre cele mai profitabile perioade pentru cei care au mizat pe creșterea prețului pentru gazele naturale, deoarece războiul dintre Rusia și Ucraina a schimbat "lanțul de aprovizionare cu energie" din Europa. În cele din urmă, iarna nu a fost atât de aspră, iar Europa a trecut cu bine de criza gazelor, cu niveluri de stocare mai mari decât se aștepta. Realitatea este că urmează și alte ierni, iar gazele naturale au în continuare un caracter ciclic. Situația actuală, după scăderile uriașe ale prețurilor la gaze din 2023, poate indica faptul că piața gazelor naturale va fi și mai dinamică și interesantă pentru investitori. Criza energetică a arătat potențialul unor mărfuri energetice foarte importante și cruciale din punct de vedere economic, precum NATGAS. Te rugăm să ai în vedere că datele prezentate se referă la performanțe din trecut și nu reprezintă garanții pentru performanțele viitoare. Politica energetică a fiecărei țări variază în funcție de nivelul de dezvoltate al economiei și de resursele naturale disponibile. Cu toate acestea, putem recunoaște că omenirea se află într-o tranziție energetică, către surse de energie verde, care este susținută de instituții puternice. Acest articol oferă o privire de ansamblu asupra elementelor de bază ale tranzacționării gazelor naturale și, după ce îl citești, vei afla mai multe despre investițiile în gaze naturale și companiile din acest sector de viitor bine dezvoltat. Beneficiile și utilizarea gazelor naturale Gazele naturale sunt folosite pentru a produce combustibili la scară industrială și privată, fiind un ingredient necesar în producția de detergenți, fibre sintetice, vopsele, materiale plastice și cauciuc sintetic. Gazul natural este, de asemenea, un combustibil convenabil pentru echipamentele energetice staționare, cum ar fi cazane, turbine, uscătoare, cuptoare industriale de încălzire și aragazuri casnice. Nu există un înlocuitor pentru gazul natural în fabricarea becurilor sau a turbinelor cu gaz. Principala aplicație a gazelor naturale este, desigur, încălzirea gospodăriilor, adică automatizarea convenabilă și reglarea procesului de ardere care face ca tot mai multe gospodării să utilizeze instalații de gaz. Gazul în gospodării este necesar și pentru încălzirea apei și pregătirea meselor. Gazul este, de asemenea, utilizat pe scară largă în creșterea animalelor, uscarea cerealelor, semințelor și producția de furaje sau hrană pentru animale. În industrie este folosit și pentru încălzirea spațiilor de producție și birouri, pentru încălzirea halelor și în procese tehnologice. Te rugăm să ai în vedere că datele prezentate se referă la performanțe din trecut și nu reprezintă garanții pentru performanțele viitoare. Datorită prețului său relativ scăzut în comparație cu petrolul, gazul natural este folosit la scară largă cu rol de combustibil, atât pentru mașini, cât și pentru camioane. Temperatura uniformă de ardere, puterea calorică, automatizarea proceselor de ardere, ușurința de reglare și nici o problemă cu eliminarea deșeurilor sunt avantaje puternice ale tuturor sistemelor pe gaz. Toate acestea sunt aspecte importante pentru investitorii în gaz, deoarece înțelegerea modului în care funcționează industria este o parte foarte importantă a fiecărui proces de luare a deciziilor. Cum cumperi gaze naturale? Ai posibilitatea de a investi în gaze naturale sau poți tranzacționa gazele naturale. Există mai multe diferențe între aceste metode. Desigur, le poți folosi pe ambele în același timp. Investiția Investiția în gaze naturale este posibilă prin achiziționarea de ETF-uri sau acțiuni ale companiilor din sectorul gazelor naturale. Acțiunile companiilor implicate în producția de gaze naturale precum Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) sau Royal Dutch Shell (RDSA.UK) sunt bine cunoscute pentru plata regulată a dividendelor. De asemenea, acțiunile companiilor Cheniere (LNG.US) sau EQT (EQT.US) pot fi în continuare bune oportunități de investiții. Tranzacționarea Tranzacționarea gazelor naturale este speculativă și doar mișcările prețului gazelor naturale sunt importante aici. Investiția în gaze naturale printr-un CFD înseamnă tranzacționarea unui contract financiar pentru a câștiga diferența de preț dintre prețul de la deschiderea poziției și cel de la închiderea poziției, fără livrarea fizică a gazelor naturale. Este, de asemenea, o opțiune bună pentru investitorii cu apetit la risc ridicat și care vizează intervale scurte de timp. Poți tranzacționa gaze naturale prin deschiderea de poziții pe CFD-ul NATGAS (contract pentru diferența) și folosind efectul de levier financiar. Datorită tranzacționării cu efect de levier, investiția pe NATGAS necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizarea efectului de levier de 1:10 îți oferă posibilitatea de a deschide un contract de 10.000 USD utilizând o marjă de doar 1.000 USD. Datorită CFD-urilor, investitorii pot câștiga bani chiar și atunci când prețul NATGAS scade, prin deschiderea de poziții short. Acest tip de speculație poate fi deosebit de periculoasă și volatilă din cauza acțiunii prețului NATGAS. Tranzacționarea CFD-urilor pe NATGAS oferă investitorilor oportunitatea de a-și maximiza profitul mai rapid chiar și atunci când volatilitatea prețului nu este foarte mare, însă pierderea poate fi și ea mult mai mare datorită utilizării efectului de levier. La XTB, CFD-ul NATGAS are ca suport activ cotațiile contractelor de la Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub pe gaze naturale. Tranzacționarea online a gazelor naturale Nu există nicio modalitate de a cumpăra pur și simplu o sursă fizică de gaze naturale. În special, tranzacționarea fizică a gazelor naturale este complicată și nu este similară cu cea a metalelor prețioase precum aurul sau argintul. Stocarea gazelor naturale este, de asemenea, o provocare suplimentară pentru investitori.

Prin urmare, pentru a profita de mișcările de pe piața combustibilului albastru, cea mai optimă soluție pentru investitorii de retail și instituții este tranzacționarea online a gazelor naturale. Tranzacționarea online este cea mai facilă, are cele mai favorabile condiții de taxare și îți permite personalizarea strategiei de investiții alegând CFD-uri pe gaze naturale, acțiuni ale companiilor din sectorul gazelor naturale sau ETF-uri. Tranzacționarea online a gazelor naturale îți oferă expunere la o piață extrem de volatilă și populară, cu perspective excelente, fără a ieși măcar din casă. Tranzacționarea CFD-urilor pe gaze naturale În primul rând, tranzacționarea CFD-urilor NATGAS oferă investitorilor posibilitatea de a deschide atât poziții long, cât și poziții short. Pozițiile short oferă investitorilor posibilitatea de a obține profit chiar și atunci când prețurile NATGAS sunt în scădere. Prin tranzacționarea gazelor naturale poți utiliza volatilitatea pieței și deschide poziții chiar și atunci când prețurile înregistrează mișcări rapide. Levierul financiar este riscant, dar poate multiplica profitul unui trader intraday. Singurele costuri pe care le plătești sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare ASK și prețul de vânzare BID) și punctele de swap. Spread-ul este foarte mic, în funcție de mărimea unei poziții, iar punctele de swap sunt costurile pe care le suportă brokerul cu menținerea peste noapte a pozițiilor cu efect de levier; swap-urile sunt acumulate zilnic la randamentul poziției NATGAS deschise. Acțiuni și ETF-uri conexe gazelor naturale Acțiuni Există multe modalități de a diversifica riscul portofoliului de active pe gaze naturale. Una dintre ele este cumpărarea de acțiuni ale marilor companii rusești și americane care operează pe piața gazelor naturale. Prețul acțiunilor din sectorul gazelor naturale pe termen lung este, în general, mai puțin volatil decât prețurile spot ale gazelor naturale. Pe de altă parte, acțiunile companiilor de dimensiuni mai mici, conexe gazelor naturale, sunt mai volatile și mai riscante, dar au un potențial mai mare din cauza capitalizării de piață relativ scăzută și a perspectivelor bune. Dacă sunt bine gestionate și profitabile, investițiile în aceste companii sunt recomandate tuturor investitorilor care sunt interesați de investiții în gaze. Poți investi în gaze naturale cumpărând acțiuni ale companiilor din sectorul energetic precum Exxon Mobil Corporation (XOM.US) și Royal Dutch Shell (RDSA.UK) și multe, multe altele. Cheniere (LNG.US) Cheniere (LNG.US) este cea mai mare companie exportatoare de GNL din SUA, cel mai mare furnizor de GNL în Europa și al doilea cel mai mare operator de GNL din lume. În 2022, acțiunile sale au fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai creșterii prețurilor la gaze. Cererea europeană de gaze a fost mai mare din cauza războiului ruso-ucrainean și a problemelor la conducta Nord Stream. Compania este în creștere și ia inițiative inovatoare pentru a găsi metode ecologice și a le folosi în propria afacere. În pofida scăderii prețului gazelor naturale în 2023 (aproape 90% pentru Henry Hub), acțiunile Cheniere sunt doar cu 10% sub nivelul ATH. Acesta poate fi un semnal că afacerea companiei este stabilă. Dacă prețul și cererea de gaze naturale vor crește din nou, probabil că și Cheniere ar putea crește, dar firma funcționează cu datorii relativ mari, ceea ce poate reprezenta un risc pentru afacere. În 2022 compania a inițiat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 1,4 miliarde USD, având un venit net de 1,4 miliarde USD. În 2022, numărul total de nave cargo (nave comerciale de transport de mare capacitate) ale companiei a fost de 2650 - către 39 de țări, cu 638 de nave exportate în Europa. Volumul de GNL livrat în Europa a fost cu 74% mai mare față de anul precedent. Peste 10% din importurile de gaze naturale din Europa în 2022 au fost produse de companiile Sabine ass și Corpus Christi (aproximativ 72 % din volumele produse de Cheniere). Exxon Mobil Corporation (XOM.US) Una dintre cele mai mari companii din lume după venituri, ExxonMobil a variat de la prima la a șasea cea mai mare companie tranzacționată la bursă după capitalizarea bursieră din 1996 până în 2017. Compania s-a clasat pe locul trei în lume pe lista Forbes Global 2000 în 2016. ExxonMobil a fost, de asemenea, a zecea cea mai profitabilă companie din Fortune 500 în 2017. Începând cu 2018, compania s-a clasat pe locul al doilea în lista Fortune 500 a celor mai mari corporații din SUA după veniturile totale. Mai mult de jumătate din acțiunile companiei sunt deținute de instituții. Printre acționari se numără giganți precum The Vanguard Group și BlackRock. ExxonMobil este una dintre cele mai mari companii energetice din lume și are influență asupra politicii externe americane și impactul acesteia asupra viitorului națiunii. este o companie multinațională anglo-olandeză de petrol și gaze cu sediul în Haga, Țările de Jos și a cincea companie ca mărime din lume după venituri în 2020. Shell este cea mai mare companie cu sediul central în Europa și cea mai mare companie care nu are sediul în China sau Statele Unite. Clasamentul Forbes Global 2000 din 2020 a clasat Shell pe locul 21 ca fiind cea mai mare companie publică din lume. În 2013, Shell s-a clasat pe primul loc pe lista Fortune Global 500 a celor mai mari companii din lume, iar în acel an veniturile sale au fost echivalente cu 84% din PIB-ul Olandei. Royal Dutch Shell (RDSA.UK) Royal Dutch Shell (RDSA.UK) este o companie multinațională anglo-olandeză de petrol și gaze, cu sediul la Haga, Olanda, și a fost a cincea cea mai mare companie din lume, după venituri, în 2020. Shell este cea mai mare companie cu sediul central în Europa și cea mai mare companie care nu are sediul central în China sau în Statele Unite. În clasamentul Forbes Global 2000 din 2020, Shell se afla pe locul 21 în topul celor mai mari companii listate la bursă din lume. În 2013, Shell s-a clasat pe primul loc în lista Fortune Global 500 a celor mai mari întreprinderi din lume, iar în acel an veniturile sale au fost echivalente cu 84% din PIB-ul Țărilor de Jos. De atunci, Shell a coborât în clasamentul celor mai mari companii din Global 500, dar este încă cea mai mare corporație energetică non-statală din lume. Shell operează în toate domeniile industriei gazelor naturale, inclusiv în explorare, producție, rafinare, transport, distribuție, marketing, petrochimie și generare de energie. Shell este, de asemenea, activă în domeniul energiei regenerabile, inclusiv biocombustibili și hidrogen. Shell operează în peste 70 de țări și avea aproximativ 44.000 de benzinării în întreaga lume la 31 decembrie 2019. Compania are filiale în SUA și este, de asemenea, un mare acționar la alte companii energetice; inclusiv în ţările în curs de dezvoltare. Merită atenția investitorilor și alte companii mari din sectorul gazelor naturale precum: Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA GAS.ES, Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS.PL). ETF-uri Investiția în gaze naturale, prin achiziționarea de instrumente de tipul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF), este o alegere mai diversificată decât situația în care cumperi acțiuni la o singură societate care activează în sectorul gazelor naturale. Acest tip de tranzacționare este mai echilibrat și oferă, de asemenea, posibilitatea de a primi dividendele distribuite de ETF-uri precum iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) sau cumpărarea de ETF-uri cu acumulare precum iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Aceste instrumente urmăresc prețurile acțiunilor unui grup de companii din sectorul gazelor naturale. De asemenea, poți alege ETF-uri care urmăresc mișcările prețurilor la gaze naturale, cum ar fi WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK). WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK) este un fond de investiții care permite investitorilor să obțină expunere la investiția lor în gaze naturale urmărind prețul sub-indicelui Bloomberg Natural Gas Subindex („Index”). iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) - acest fond oferă o expunere directă la o gamă largă de companii globale implicate în explorarea și producția de gaze și petrol. Fondul IOGP.UK are o mulțime de companii de gaze în holdinguri precum EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp sau Hess Corp. este un fond binecunoscut care își propune să urmărească performanța indicelui STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE este un ETF de distribuție, ceea ce înseamnă că fondul distribuie veniturile primite acționarilor. Aceasta este o informație deosebit de bună pentru investițiile pe termen lung în gaze naturale. Fondul are companii precum Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) și BP (BP.UK) în dețineri, care face ca prețul său să nu fie la fel de variabil. iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) O altă alegere pentru un ETF cu expunere pe gazele naturale ar putea fi iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE). Acesta este un fond bine binecunoscut care își propune să urmărească performanța indicelui STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE este un ETF de distribuție, ceea ce înseamnă că fondul distribuie acționarilor veniturile primite. Aceasta este o informație deosebit de bună pentru investițiile pe termen lung în gaze naturale. Fondul include companii precum Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) și BP (BP.UK), fapt care face ca prețul său să nu fie la fel de variabil. Investițiile în gaze naturale prin ETF-uri creează portofolii diversificate de resurse cu risc mai mic, dar și cu potențial de creștere mai scăzut. Cel mai bun moment pentru a începe investiția în gaze naturale Mulți investitori se întreabă care este cel mai bun moment pentru a începe să tranzacționeze gazele naturale și dacă este prea târziu pentru a deschide poziții pe piața gazelor naturale. În 2022, creșterea prețurilor la gazele naturale a devenit o problemă globală și a afectat în special țările europene, încă puternic dependente de aprovizionarea externă. Războiul din Ucraina a rupt dependența pieței energetice europene de Rusia. Această situație critică a avut un impact puternic asupra prețurilor, iar Europa a rămas pentru o vreme fără o alternativă vizibilă. Europa a început să importe cantități mari de GNL din SUA. Acest lucru a creat circumstanțe favorabile pentru marje mai mari pentru operațiunile unor companii americane precum Cheniere. Au crescut atât prețurile spot olandeze TTF, cât și prețurile spot HenryHub din SUA. Prețurile mai mari la gaze au contribuit la creșterea inflației și au generat îngrijorări cu privire la economia globală. În cele din urmă, însă, datorită iernii călduroase, criza din Europa nu a escaladat, iar prețurile la gaze au scăzut puternic. Situația a arătat, totuși, tensiunea care se poate produce în această industrie, deoarece gazul poate reacționa puternice atunci când relația dintre cerere și ofertă se modifică drastic. Gazele naturale sunt utilizate în producția de energie electrică și termică, în industria grea și ușoară și în transporturi. Acest lucru înseamnă că, atâta timp cât industriile au nevoie de energie și gospodăriile din întreaga lume folosesc gazul pentru gătit și încălzire, investitorii se pot aștepta ca cererea pentru această marfă să rămână ridicată. Un motiv pentru cererea în creștere de gaze este și politica „verde” de decarbonizare și îndepărtarea de combustibilii fosili. Gazul natural face posibilă reducerea emisiilor de CO2 și oxizi de azot și sulf. Acest fapt și prețurile competitive au dus la recunoașterea gazului în Uniunea Europeană drept combustibil de tranziție pe drumul către neutralitatea climatică. Se presupune că prețul gazelor extrase de companiile norvegiene sau britanice - s-ar putea să crească, inclusiv din cauza costurilor de extracție mai mari și a geopoliticii. Într-o astfel de situație, importurile de gaze din SUA pot crește, deoarece gazul de la Henry Hub este relativ ieftin. Acest lucru crește aria de activitate pentru companiile implicate în producția și transportul de GNL - cele mai mari acțiuni americane din acest segment sunt Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) și Kinder Morgan (KMI.US). Cererea de aprovizionare cu GNL ar putea crește, de asemenea, în cazul unei cereri ridicate, în timp ce resursele de gaze sunt limitate, cu niveluri scăzute de stocare. În timpul iernii, cererea de gaze în gospodării crește, rezultând o rentabilitate mai mare pentru acțiunile din sectorul gazelor naturale, respectiv prețuri mai mari pe piața gazelor. Gazul este încă relativ ieftin și mai puțin periculos pentru mediu decât cărbunele. Până când economia va găsi o tehnologie eficientă pentru stocarea energiei din surse regenerabile sau până când se vor construi masiv reactoare nucleare, ne putem aștepta ca cererea de gaze să crească. Centralele electrice pe gaz sunt relativ ușor de operat și pot fi pornite și oprite în orice moment. Gazul natural este o materie primă între combustibilii fosili „non-green” și energia modernă a economiilor dezvoltate bazate pe uraniu sau hidrogen. Cu toate acestea, tranziția energetică poate dura zeci de ani. Investițiile în gaze naturale par să aibă motive fundamentale foarte puternice pentru creștere și evoluție anul viitor. Aspecte la care investitorii în gaze naturale ar trebui să fie atenți: Fluctuațiile dintre cererea și oferta de gaze naturale

Costurile de producție

Prognoza meteo în SUA și diverse fenomene meteorologice extreme

Rapoartele privind stocurile de gaze (de exemplu, raportul săptămânal al EIA)

Ciclicitatea (impact pozitiv asupra prețurilor în timpul temperaturilor scăzute și foarte ridicate, când crește utilizarea aerului condiționat)

Geopolitica și infrastructura Programul de tranzacționare al gazelor naturale Dar în ce interval se pot tranzacționa gazele naturale? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru traderii intraday. Tranzacționarea spot cu gaze naturale este disponibilă 5 zile pe săptămână, de la 01:00 ora României până la 00:00 ora României, de luni până joi și între orele 01:00 - 23:00 vineri. Prețul spot al gazelor naturale este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru tranzacționarea gazelor naturale este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este crescută. Atunci când pe piață există volume mari de tranzacționare, volatilitatea crește. Această situație este o oportunitate bună nu numai pentru investitori, ci și pentru traderii intraday, care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari chiar și pe poziții short. Te rugăm să ții cont de faptul că efectul de levier ar putea duce la pierderi mai mari de capital. Toate instrumentele CFD-urile sunt active cu risc ridicat. Volatilitatea ridicată ar putea fi influențată de informații despre nivelurile actuale ale stocurilor de gaze naturale (de exemplu, raportul ciclic al EIA), de informații geopolitice importante sau chiar de rapoartele periodice ale companiilor. Gazul natural este una dintre cele mai volatile materii prime și este încă foarte sensibilă la problemele politice. Războiul dintre Rusia și Ucraina a arătat că prețurile gazelor pot reacționa brusc atunci când traderii văd un potențial dezechilibru între cerere și ofertă. În ciuda faptului că nu a revenit cererea mare pentru încălzirea locuințelor, prețurile gazelor au recuperat semnificativ în 2022. Acest lucru s-a datorat, în principal, așteptărilor pieței. Prognozele meteorologice și previziunile pe termen lung sunt, de asemenea, foarte importante pentru piața gazelor naturale. Informațiile privind iernile aspre sau perioadele de temperaturi ridicate pot fi o scânteie care să aprindă prețul gazelor. Atunci când cererea de încălzire crește, prețul NATGAS poate fi mai mare. Dar există și mulți alți factori care ar putea determina o creștere, cum ar fi infrastructura, nivelul stocurilor din SUA etc. Dar nu trebuie să urmărești întotdeauna volatilitatea temporară a pieței. Pe platforma noastră ai ocazia să achiziționezi ETF-uri legate de gazele naturale precum Natural Gas (NGAS.UK) sau companii mari și recunoscute, precum Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) sau Shell (RDSA.UK); în aceste cazuri, de pe poziția de investitor, nu trebuie să te uiți la fluctuația prețurilor gazelor naturale ci trebuie doar să menții investiția pe termen lung.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Întrebări Frecvente Ce sunt gazele naturale? Gazele naturale extrase de o serie de companii din întreaga lume sunt un combustibil fosil (cunoscut și sub numele de NATGAS) utilizat pentru producerea de energie și de produse. Se găsește în rezervele de adâncime ale Pământului și s-a format din floră și faună vechi combinate cu nisip, noroi și rocă, supuse presiunii și căldurii de-a lungul a milioane de ani. Care sunt avantajele utilizării gazelor naturale? Gazele naturale servesc drept materie primă pentru fabricarea diferiților carburanți, detergenți, materiale plastice, fibre sintetice și alte produse esențiale. Este o sursă de combustibil atât pentru uz industrial și casnic, cât și pentru alimentarea autoturismelor și camioanelor. Cel mai mare avantaj al gazului natural în prezent este prețul său relativ scăzut în comparație cu alte surse de energie. Având în vedere acești factori, gazele naturale reprezintă o oportunitate de investiție atractivă. Care sunt modalitățile de a cumpăra sau de a tranzacționa gazele naturale? Se poate opta pentru a investi în NATGAS prin achiziționarea de ETF-uri sau de acțiuni ale companiilor care operează în sectorul gazelor, precum Cheniere sau Exxon Mobil. De asemenea, investiția în gaze naturale este posibilă prin utilizarea instrumentelor financiare cu efect de levier, cum ar fi CFD-ul pe NATGAS, care necesită doar un anumit procent din întreaga poziție pentru a fi deschisă. De asemenea, este posibilă combinarea atât a metodelor de investiție, cât și a celor de tranzacționare a gazelor naturale. Reține că instrumentele financiare, în special cele de tip CFD, sunt foarte riscante. Înainte de a începe tranzacționarea instrumentelor CFD, informează-te asupra riscurilor pe care tranzacționarea le implică. Care este modalitatea optimă de a tranzacționa online gaze naturale și care este cel mai bun moment pentru a investi ? Cel mai simplu și eficient mod de a tranzacționa NATGAS online, ca trader retail sau instituțional, este de a-ți personaliza strategia de investiții prin selectarea CFD-urilor, a acțiunilor de gaze naturale sau a ETF-urilor. Investițiile online oferă comisioane eficiente din punct de vedere al costurilor și permit o personalizare ușoară. Cu toate acestea, este important de analizat riscurile de tranzacționare implicate (care pot duce la pierderea rapidă a banilor, în special dacă se aplică metode de investiții cu efect de levier) și importanța strategiilor de investiții, cum ar fi analiza tehnică. În tranzacționarea NATGAS (contract pentru US HenryHub), previziunile meteorologice din SUA pot afecta prețul. De exemplu, o iarnă călduroasă poate scădea prețul gazelor naturale, din cauza cererii mai mici de încălzire. Având în vedere că această materie primă este esențială pentru producerea de energie electrică și termică, dar și pentru industria grea și ușoară, precum și pentru transporturi - cumpărătorii se pot aștepta ca cererea pentru această materie primă să rămână ridicată atâta timp cât va exista o nevoie de energie gazoasă în aceste sectoare. Prin urmare, este întotdeauna un moment bun pentru a începe să tranzacționezi gaze. Care sunt orele de tranzacționare pentru NATGAS? Tranzacționarea spot cu gaze naturale este disponibilă de luni până vineri, excluzând weekend-urile, în următoarele intervale:

Luni - Joi: 01:00 - 00:00

Vineri: 01:00 - 23:00

Prețul spot al NATGAS rămâne neschimbat atunci când piața este închisă. Momentul optim pentru tranzacționarea gazelor naturale este în perioadele de lichiditate ridicată și de volatilitate a pieței. Acest lucru reprezintă o oportunitate semnificativă nu numai pentru cumpărători, ci și pentru day traderii care valorifică pozițiile de vânzare pentru a obține profituri.

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."