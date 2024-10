Tranzacționarea indicelui VIX

Indicele VIX, cunoscut în mod obișnuit ca „indicele fricii”, oferă investitorilor ocazia să genereze profituri din nivelurile de volatilitate așteptate ale indicelui S&P 500. Denumirea „indicele fricii” își are originile în psihologia investitorilor, deoarece frica de pe piață provoacă întotdeauna reacții foarte rapide ale prețurilor, reacții care apar în timpul momentelor de panică.

Cu cât este mai mare gradul de panică, cu atât indicele VIX- crește mai rapid, deoarece investitorii anticipează scăderi masive ale prețuriloractivelor periculoase. Tranzacționarea pe indicele VIX îți permite, de asemenea, să realizezi profituri atunci când trend-ul se inversează și sentimentul pozitiv revine în piață. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea pe indicele VIX a devenit deosebit de populară în rândul investitorilor care încearcă să găsească minimele și maximelor perioadelor de euforie și panică și al celor care execută strategii bazate pe prognozele evenimentelor care ar putea afecta economia. În acest articol vei afla ce este indicele VIX, care sunt principalele strategii folosite pe acest indice și cum să începi tranzacționarea pe indicele VIX (VOLX) în platforma noastră, xStation. Ce este indicele VIX? Indicele VIX este cunoscut sub numele de Indice de Volatilitate și a fost creat de Chicago Board Options Exchange (CBOE). Indicele reflectă așteptările pieței cu privire la volatilitate. Indicele VIX este construit în așa fel încât să reprezinte volatilitatea pronunțată a indicelui S&P 500. Indicele este larg cunoscut ca un proxy pentru întreaga piață de acțiuni din SUA, în ciuda faptului că punctul său de referință este doar indicele S&P 500 (disponibil pentru tranzacționare în platforma xStation ca US500). Indicele VIX este calculat din prețurile opțiunilor de pe indicele S&P 500 și este exprimat ca procent. Dacă valoarea indicelui de volatilitate este în creștere, este foarte probabil ca indicele S&P 500 să scadă. Pe de altă parte, dacă indicele VIX scade, probabil că indicele S&P 500 se consolidează sau se apreciază și există un sentiment pozitiv care domină investitorii. VIX este cunoscut și sub numele de „indicele fricii” deoarece măsoară nivelul de frică în rândul investitorilor din piață. Înțelegerea indicelui VIX Există o corelație negativă puternică cunoscută între valoarea indicelui VIX și randamentul bursei de valori. Conform acestui model de corelație, dacă indicele VIX este în creștere, este posibil ca indicele S&P 500 să scadă din cauza temerilor în creștere ale investitorilor, iar investițiile în acțiuni devin temporar mai puțin profitabile, deoarece cantități mari de capital sunt retrase de pe activele riscante. În schimb, atunci când indicele de volatilitate scade este probabil ca indicele S&P 500 să înregistreze câștiguri sau să se consolideze, așadar stresul investitorilor este diminuat, iar bursa de valori oferă randamente satisfăcătoare. Volatilitatea tranzacționării nu este întotdeauna sinonimă cu scăderile pieței, deoarece este posibil ca piața de valori să scadă, dar volatilitatea să rămână relativ scăzută. Numai evenimentele semnificative din punct de vedere economic sau geopolitic pot crește semnificativ volatilitatea pieței. De obicei, evenimentele care sunt percepute negativ de investitori sunt cele care generează cea mai mare volatilitate a prețurilor. Prin urmare, volatilitatea este o măsurare a mișcării prețului unui activ, nu o măsurare a prețului activului în sine. În practică, aceasta înseamnă că, atunci când tranzacționezi volatilitatea pe piață prin deschiderea de poziții pe indicele VIX, nu ar trebui să te concentrezi doar pe direcția schimbării, ci și pe cât de mult s-a mișcat piața și care sunt perspectivele pentru viitoare mișcări ample. Acesta este motivul pentru care indicele VIX are cotația în puncte procentuale. Valorile indicelui sub 20 de puncte procentuale sunt văzute ca un semn de stabilitate, iar atunci când nivelul crește peste valoarea de 30 de puncte, piața indică o volatilitate ridicată a prețurilor. Pentru investitorii care încearcă să anticipeze vârfurile și minimele indicelui S&P 500, atunci când indicele VIX atinge maxime extreme, acest lucru este văzut ca un semn al inversării trend-uluii și al revenirii la creștere pe indicele S&P 500. În schimb, atunci când indicele VIX atinge minime extreme, aceast lucru poate fi văzut ca o revenire pe scădere pentru indicele S&P 500. Acest lucru creează oportunități de investiții pentru investitorii contrarianți care încearcă să depășească performanța pieței prin mărirea randamentelor propriilor poziții. Tipuri de poziții pe indicele VIX Când dorești să începi să tranzacționezi indicele VIX, există două poziții pe care le poți lua: o poziție short sau o poziție long. Este important să reții că atunci când tranzacționezi volatilitatea nu te interesează neapărat dacă prețul indicelui S&P 500 crește sau scade continuând trend-ul, deoarece ambele situații prezintă oportunități. Cu toate acestea, merită să ne amintim că știrile negative sunt cele care tind să ducă la o creștere bruscă a volatilității pe piață. Poziția pe care decizi să o iei va depinde de așteptările tale cu privire la nivelul de volatilitate și nu de direcția creșterilor sau scăderilor prețului indicilor sau bursei. Poziția „long” pe indicele VIX Poziția de cumpărare – long - este deosebit de populară atunci când există teamă și incertitudine pe piață sau când există circumstanțe externe care ar putea determina revenirea instrumentului negativ. Într-o astfel de situație, dacă presupuni că indicele S&P 500 va experimenta o scădere rapidă a prețului după un anunț economic sau politic, poți lua o poziție long mizând pe volatilitate. În acest fel, poți derula strategii de tranzacționare pe anumite evenimente care au loc în lume și care ar putea crește sau reduce semnificativ volatilitatea prețului activelor. Dacă volatilitatea ar crește, prognoza ta va fi corectă și ai putea realiza un profit. În schimb, dacă ai luat o poziție long și nu va exista volatilitate pe piață, poziția ta ar suferi o pierdere. Poziția „short” pe indicele VIX Când iei o poziție de vânzare – short - pe indicele VIX, presupi, în esență, că valoarea indicelui S&P 500 va crește. O poziție short pe volatilitate este deosebit de populară atunci când există o creștere economică rezonabilă și previzibilă, iar ratele dobânzilor sunt relativ scăzute, ceea ce duce la o volatilitate redusă pe piețele financiare. Această situație durează în general mai mult decât perioadele de volatilitate ridicată. Într-un astfel de model, combinația dintre volatilitatea scăzută și creșterea economică duce la o creștere constantă și stabilă a prețurilor acțiunilor companiilor care compun indicele S&P 500. Un investitor poate alege astfel să se poziționeze short pe volatilitate, așteptându-se ca piața de valori să continue să crească, volatilitatea rămânând la niveluri scăzute. Investitorii contrarianți pot, de asemenea, să caute avantajul prin prognoza unei reveniri a sentimentului pozitiv pe piață atunci când domină frica extremă. Indicele VIX este atunci la niveluri foarte ridicate și dacă situația politică și economică se îmbunătățește, ceea ce provoacă în general un sentiment pozitiv pe bursă, o poziție short poate aduce profituri semnificative. Astfel, când indicele S&P 500 crește, este probabil ca indicele VIX să scadă și poți obține un profit. O poziție short pe indicele VIX este, desigur, riscantă, deoarece ar putea apărea în orice moment circumstanțe care ar putea determina reluarea sentimentului negativ în rândul investitorilor. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Comparație istorică indicele VIX și indicele S&P500 Sursa: Bloomberg și CBOE Exchange Cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea pe indicele VIX (VOLX) Cel mai bun moment pentru a deveni interesat de tranzacționarea contractelor futures pe indicele VIX este în timul perioadei de volatilitate crescută și frică, care duc la o creștere a prețului indicelui.. Atunci când investitorii anticipează o volatilitate crescută, există probabilitatea ca indicele VIX să crească. Volatilitatea prognozată este corelată cu frica investitorilor din piață. Astfel, dacă investitorii se așteaptă la scăderi și există panică pe piață, în faza incipientă sau dezvoltată, indicele VIX tinde să crească spectaculos. Aceasta este perioada în care mulți traderi așteaptă oportunități de a tranzacționa în mod activ instrumentul. Când piața este calmă și există mișcări în sus, prețul indicelui VIX se modifică foarte puțin, iar volatilitatea acestuia este limitată. Graficul istoric al prețurilor indicelui VIX arată că pe percursul fiecarei situații de criză, când a existat frică pe piață, indicele VIX a avut tendința de a crește, care bineînțeles căs-a încheiat cu o scădere a valorii sale, pe măsură ce sentimentul pozitiv a revenit pe piață. Scăderile de preț pe burse tind să fie rapide și violente, prin urmare creșterile de preț ale instrumentului VIX au și ele această caracteristică. Creșterile de preț la bursă sunt de obicei de o manieră mai calmă și pe durata lor piața nu își asumă o volatilitate excepțional de mare a prețurilor activelor. Ca urmare, creșterile dinamice ale prețurilor indicelui VIX pot fi intercalate cu perioade de consolidare, în care prețul instrumentului se va mișca într-un trend lateral, cu abateri minore. Consolidarea prețului indicelui VIX va reflecta sentimentul pozitiv și calm al investitorilor. De aici putem concluziona că investitorii interesați să înceapă să tranzacționeze indicele VIX ar trebui să urmărească știrile politice și macroeconomice de la nivel mondial, în special din țările și economiile importante. Orice informație negativă poate crește teama în rândul investitorilor, ceea ce duce la o o prognoza de creștere a volatilității pe piețe. De obicei, este un moment bun pentru a începe tranzacționarea activă a indicelui VIX-ului. Cum să începi tranzacționarea indicelui VIX (VOLX)? Tranzacționarea indicelui VIX (VOLX) este disponibilă în platforma noastră, xStation,și poți începe să tranzacționezi indicele de volatilitate tranzacționând CFD-uri (contracte pentru diferență) pe instrumentul VOLX. În acest mod te poți folosi și de întregul potențial al efectului de levier. Prin tranzacționarea pe indicele VIX poți profita de volatilitatea pieței și poți deschide poziții în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Efectul de levierul este foarte riscant, dar poate multiplica profiturile unui investitor intraday. Tranzacționarea indicelui VIX (VOLX) este dedicată traderilor activi cărora le place riscul și volatilitatea prețurilor. Datorită efectului de levier de 1:5, vei avea nevoie de o marjă de numai 20% pentru a deschide o poziție. Folosind 2.000 USD vei deschide o poziție care valorează 10.000 USD. Datorită instrumentelor CFD cu efect de levier, atât profiturile cât și pierderile survenite ca rezultat al poziție ar putea fi mai mari. Tranzacționarea cu CFD-uri pe indicele VIX oferă investitorilor posibilitatea de a deschide atât poziții short cât și poziții long. Pozițiile short oferă investitorilor posibilitatea de a obține profit atunci când prețurile scad. Dacă dorești să citești mai multe despre CFD-uri și efectul de levier financiar, poți găsi informații mai detaliate AICI. Singurele costuri pe care le suporți pentru o astfel de tranzacționare sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare ASK și prețul de vânzare BID) și punctele swap. În funcție de dimensiunea poziției tale costul spread-ului poate fi foarte mic. Punctele de swap sunt costurile pe care le suportă brokerul pentru a finanța pozițiile cu efect de levier; swap-urile sunt taxate zilnic la poziția deschisă pe instrumentul VOLX. Prin tranzacționarea CFD-urilor pe indicele VOLX poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Efectul de levier este un instrument cu risc ridicat și poate produce pierderi, dar poate și multiplica profiturile unui trader. Tranzacționarea indicelui VIX este speculativă și pentru traderii activi doar fluctuațiile prețului contează pe acest instrument. Acest tip de contract este un acord financiar care plătește diferența dintre prețul de deschidere al tranzacției și prețul de închidere fără a implica nici o livrare fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea online îți permite să tranzacționezi indicele VOLX fără a pleca de acasă, cu comisioane zero și spread-uri reduse. De asemenea, datorită lichidității pieței VOLX poți închide poziția cu un singur clic în orice moment când piața este deschisă. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea online prin contracte pentru diferență pe indicele VIX (VOLX) are atât de multe avantaje și este din ce în ce mai popular. Prețul indicelui VIX Indicele VIX este cunoscut ca un instrument volatil și prețul poate face mișcări ample în orice moment. De aceea, urmărirea cotației indicelui VIX este foarte importantă pentru investitori. Prin platforma noastră, xStation, oferim cotații în timp real pentru contracte futures pe VIX, prin instrumentul VOLX: Programul de tranzacționare al indicelui VIX (VOLX) Dar când poți tranzacționa indicele VIX (VOLX)? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitori. Tranzacționarea VOLX este disponibilă 5 zile pe săptămână, de luni până joi de la 00:00 CET la 22:15 CET și vineri, de la 00:00 CET la 22:00 CET. Tranzacționarea indicelui VOLX nu este disponibilă în weekend pe platforma noastră. Prețul indicelui VOLX este static când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant. Desigur, cel mai bun moment pentru tranzacționarea VOLX este în perioadele de volatilitate foarte mare, când traderii simt emoții extreme. Când frica este prezentă pe piețe, volumul indicelui VOLX crește. Această situație este o oportunitate mare pentru traderii care iubesc riscul, care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari pe poziții long, dar și pe cele short. Creșterea fricii ar putea fi influențată de publicarea de știri din sfera politică sau de date macroeconomice negative. Indicele VOLX este unul dintre cele mai volatile instrumente atunci când frica crește și este direct legată de problemele macroeconomice și politice, spre exemplu, informații despre politica monetară a FED,informații despre conflictul global sau criza politică. Acești factori îi pot face pe investitori să se teamă și acesta este întotdeauna un semn al mișcărilor ample ale indicelui VOLX.

