Tranzacționarea uraniului - Cum să investești în companiile conexe uraniului?

Uraniul este una dintre resursele energetice cheie de pe planetă și aparține așa-numitelor surse de energie curată, care nu lasă amprentă de carbon, ceea ce se potrivește perfect tendinței globale pro-mediu în rândul investitorilor și instituțiilor. Sectorul nuclear reprezintă în prezent 11% din producția mondială de energie electrică și, respectiv, 60% din energia curată.

Mișcările recente de pe piața uraniului și sentimentul guvernelor celor mai mari țări ne fac să credem că această materie primă poate experimenta o adevărată renaștere după mai bine de un deceniu de declin. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Între timp, estimările experților conservatori spun că omenirea își va dubla cererea de energie electrică până în 2050. Acestea sunt estimări foarte conservatoare, deoarece statisticile arată că așa-numiții millenials - generația Y (născută în anii 1980 și 1990) și generația Z (născută între 1995 și 2010) petrec în medie chiar mai mult de 8 ore pe zi în fața smartphone-urilor și a ecranelor computerelor. Probabil că din ce în ce mai multe procese vor fi automatizate în viitor și, luând în considerare progresul tehnologic al omenirii, numărul de roboți în uz poate crește semnificativ. Toți acești factori sugerează că, foarte rapid, consumul de energie electrică al umanității va crește și prin distribuția și absorbția treptată a tehnologiei în țările în curs de dezvoltare, considerate în prezent a fi înapoiate (Africa, unele țări din America de Sud, părți ale Asiei) unde creșterea populației este foarte dinamică. Locuitorii acestor țări vor beneficia în cele din urmă și de tehnologii avansate, internet, roboți și instalațiile industriale vor deveni din ce în ce mai automatizate. Un element important de speculație pe piața uraniului, și una dintre aplicațiile acestuia, este și utilizarea acestuia în sectorul spațial cu rol decombustibil pentru a alimenta diverși roboți și mașini capabile să exploreze suprafețele nedescoperite ale altor planete. Este posibil să se instaleze reactoare mici foarte eficiente în astfel de mașini, care să le furnizeze energie pentru mulți ani. Uraniul pare să fie în această gamă materia primă de bază, de neînlocuit și cea mai eficientă, iar utilizarea lui în astfel de mașini poate înlătura problemele externe de consum de energie cu care se confruntă roboții utilizați în prezent de NASA. Viitorul uraniului: lumea are nevoie de energie curată. Cererea globală de energie continuă să crească. Consumul global de energie-experții se așteaptă ca până în 2050, consumul global de energie să se dubleze. Creșterea cererii pentru energie curată și centrale nucleare se traduce prin creșterea cererii de uraniu. Ce este cererea neacoperită? Cantitatea de uraniu necesară utilităților pentru a-și opera flotele nu este încă acoperită de contractele de furnizare. În 2020, producția minelor de uraniu a acoperit doar 74% din cererea globală pentru reactoare. Cererea de uraniu neacoperită a utilităților între 2020 și 2035 Utilități în Statele Unite - Utilități în afara Statelor Unite Există multe motive pentru viitorul pe termen lung al uraniului. În prezent, există peste 50 de reactoare noi în construcție, și în țările în curs de dezvoltare, cu o cerere în creștere pentru energie. În viitor, numărul de reactoare ar putea fi chiar mai mare de 500. Omenirea, nedorind să abandoneze dezvoltarea tehnologică, va trebui în cele din urmă să treacă printr-o tranziție energetică în cadrul ecologiei și să adopte cele mai eficiente și mai sigure soluții energetice. Astfel de soluții sunt furnizate de centralele nucleare, în care uraniul este componenta principală a combustibilului nuclear. Scurtă istorie a exploatării uraniului și a bulelor de pe piața uraniului Istorie Uraniul, ca oxid natural, a fost folosit încă din 79 d.Hr. pentru a vopsi în galben articolele de sticlă. O astfel de sticlă de uraniu cu 1% oxid de uraniu a fost găsită lângă Napoli, Italia. Sticla cu uraniu a căzut din grații la sfârșitul anilor 1940 din cauza asocierii sale cu războiul și armele nucleare. De asemenea, a existat o îngrijorare tot mai mare cu privire la efectele asupra sănătății ale „sticlei radioactive”. În prezent, studiile științifice au dezmințit acest lucru și sticla cu uraniu pare să nu aibă efecte dăunătoare asupra sănătății umane. În zilele noastre, sticla cu uraniu are valoare de colecție, în special vesela din secolul al XIX-lea, care poate avea un amestec de uraniu de până la 25%. Recunoașterea uraniului ca element este atribuită chimistului Martin Heinrich Klaproth. De asemenea, Klaproth a nuanțat în mod deliberat sticla cu uraniu, pornind astfel un nou mod pentru sticla cu uraniu ca obiect de artă de uz casnic. În 1789, el a anunțat descoperirea unui nou element și l-a numit Uraniu, referindu-se la descoperirea anterioară a planetei Uranus de către astronomul William Herschel. Izolarea uraniului în formă pură de Eugène-Melchior Péligot a avut loc în 1841. Cea mai importantă descoperire pentru întregul sector nuclear a fost descoperirea fisiunii atomice. La început, oamenii de știință nu și-au dat seama de importanța descoperirii. Fizicianul austriac Lise Meitner, lucrând cu Otto Hahn, a înțeles fenomenul. La începutul anilor 1930, fizicienii au descoperit că dacă bombardezi atomii cu neutroni, are loc dezintegrarea radioactivă. Atomii eliberează neutronii și se transformă în elemente puțin mai ușoare. Meitner, Hahn și Fritz Strassmann și-au început propriile experimente în care au bombardat diverse elemente cu neutroni. Meitner, împreună cu Otto Frisch, a propus compararea unui atom cu o picătură de apă care, atunci când este lovită de o altă picătură, se împarte în două picături mai mici. Împreună cu Frisch au făcut calculele și s-a dovedit că un atom mare de uraniu s-ar împărți în doi mai mici: bariu și cripton, eliberând câțiva neutroni și, mai ales, multă energie. Acesta a fost primul pas către înțelegerea modului în care funcționează fisiunea nucleară. Un articol pe acest subiect a fost publicat în revista Nature în 1939. De asemenea, Otto Hahn și Fritz Strassman sunt cunoscuți ca descoperitorii fisiunii; experimentele au fost efectuate în paralel. Această descoperire este acum considerată o piatră de temelie în sectorul nuclear. Folosind fisiunea atomică, omenirea a obținut acces la cea mai puternică sursă de energie pe care o cunoaștem. Bulele de pe piața uraniului Timp de aproape un deceniu, uraniul nu a fost o marfă la modă în rândul investitorilor, dar din 2000 până azi au existat ,de fapt, două bule speculative pe piața uraniului, dintre care cea mai mare a avut loc în 2005-2007. Creșterile ulterioare ale uraniului au fost oprite de accidentul centralei de la Fukushima și de criticile globale la adresa energiei nucleare. Boom-ul prețurilor uraniului, și al companiilor miniere între 2005 și 2007, a fost foarte dinamic. Cauza imediată a bulei de uraniu a fost inundarea minei Cigar Lake din Saskatchewan și distrugerea minei Ranger de către un ciclon, ceea ce a cauzat o penurie a acestei resurse și a stârnit îngrijorarea investitorilor cu privire la aprovizionare. Mina Cigar Lake încă mai conține cel mai mare zăcământ nedezvoltat din lume de minereu de uraniu de calitate superioară. Alți factori care au declanșat mișcarea ascendentă anterioară pe această piață au fost programele nucleare îndrăznețe și extinse ale Indiei și Chinei și limitarea resurselor de uraniu disponibile pentru utilizare în conflicte armate. Cererea în creștere, împreună cu perspectivele excelente ale pieței nucleare și deficitul de materie primă, au determinat creșterea prețurilor. Investitorii au devenit îngrijorați de oferta de uraniu, ceea ce a dus la un șoc din partea cererii. Criza globală din 2007-2008 și ieșirea investitorilor din investițiile riscante au contribuit la nașterea unei bulei speculative pe uraniu. După ce piața s-a clarificat, prețul uraniului părea să crească din nou constant, cu baze solide în spate, și noi companii miniere au început să apară. Cu toate acestea, sfârșitul pieței ”bull” și creșterea eșuată a prețului uraniului în 2011 au fost influențate în principal de accidentul neașteptat de la centrala nucleară de la Fukushima, care a întrerupt reluarea creșterii prețului uraniului. Din martie 2011, prețul uraniului a scăzut aproape la jumătate și nu a mai putut crește timp de 10 ani. Sentimentul investitorilor în sectorul uraniului a fost negativ. Defectarea reactoarelor de la centrala Fukushima a fost cel mai grav accident nuclear de după dezastrul de la Cernobîl. Cauza accidentului a fost un cutremur masiv în largul coastei Honsiu, Japonia. Astfel, cauza a fost una externă și motivată de forțele naturii. Accidentul de la Fukushima nu a provocat decese, doar OMS a legat indirect două decese de acest incident. Imediat după accidentul de la Fukushima, cererea de uraniu a început să scadă din cauza protestelor ecologiștilor și a unei renunțări treptate la uraniu. Este de remarcat faptul că munca în centralele nucleare este acum printre cele mai sigure din lume, standardele de siguranță au fost ridicate la cote vertiginoase. De la Fukushima, accidente mai grave, în special defecțiuni de bază în centralele nucleare, nu mai au loc. Între timp, piața muncii din mine și turbine eoliene, duce la pierderi devieți ale multor muncitori în fiecare an. După dezastrul de la Fukushima, Japonia și-a închis toate reactoarele. Lumea și-a pierdut unul dintre clienții strategici pentru energia nucleară. Japonia a început să vândă uraniul rămas în depozit. Companiile miniere și minele nu au oprit mineritul, sperând într-o revoltă de scurtă durată a Japoniei. Acest lucru a provocat, de asemenea, un exces de materie primă pe piață, ceea ce a dus și la o scădere a prețurilor. Cu toate acestea, Japonia a rămas sceptică față de uraniu iar acest lucru s-a schimbat abia recent. Centralele nucleare din Japonia s-au redeschis din 2016 și, foarte lent, cererea revine la nivelurile văzute înainte de prăbușirea din 2011. Sentimentul față de energia nucleară a fost negativ după accidentul de la Fukushima. Spania a declarat atunci că își va închide toate reactoarele până în 2020, Germania până în 2022 și Belgia până în 2024. În același timp, era în funcțiune programul „Megatons to Megawatts”, un acord între SUA și Rusia pentru achiziționarea de uraniu îmbogățit. Rusia, în timp ce și-a îndepărtat unele dintre armele nucleare, a vândut către SUA uraniul îmbogățit rămas. După ce bula a izbucnit în 2011 și prețurile uraniului s-au prăbușit, puține dintre cele câteva sute de companii miniere au supraviețuit. Cei care au supraviețuit până astăzi și-au petrecut ani de zile construindu-și valoarea și coloana vertebrală fundamentală, iar acum revin în atenția investitorilor. Analizând graficul istoric al prețurilor uraniului, putem concluziona că această marfă se află într-un boom ciclic și prețul său crește exponențial în fața factorilor de preț favorabil. Mercenarul geolog Mickey Fulp a ajuns la o concluzie similară, el a subliniat că uraniul este o marfă în plină expansiune și explozie, ceea ce înseamnă că la fiecare deceniu și ceva, prețul crește și apoi scade. Graficul de mai jos prezintă un rezumat al bulelor istorice în prețul uraniului. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. În 2021, piața spot a înregistrat cele mai mari volume din 1966, iar previziunile prudente pe termen mediu pentru prețurile uraniului ajung până la 60 USD pe uncie. Creșterile regulate de câteva procente ale prețurilor acțiunilor companiilor miniere de uraniu și apariția pe piață a unui nou fond de cumpărare a uraniului garantat prin livrări fizice la orice preț au condus la descoperirea „prețului real al uraniului”. Acest lucru poate avea potențialul de a iniția o creștere a prețurilor uraniului pe piața spot și pe întreg sectorul nuclear. Beneficiile, utilizarea și viitorul uraniului Uraniul pur este un metal alb-argintiu cu o densitate mare, este și unul dintre cele mai dure metale. Este maleabil, ductil și conductor electric (rezistență specifică 28×10-8 Ω-m; de 16 ori mai mare decât cuprul). Principala aplicație a uraniului este utilizarea izotopului U235, care este material fisionabil în reactoarele nucleare, și care și-a găsit aplicații în centralele nucleare și în propulsia submarinelor. U235 în uraniu natural este de 0,7% și este într-un procent prea mic pentru multe aplicații. Prin urmare, necesită procesare pentru a crește conținutul de izotopi într-un proces numit îmbogățire. Datorită densității sale foarte mari și potențialului energetic, uraniul este sursa „spațială” perfectă de energie. 1 gram de uraniu are o capacitate energetică ca 1,5 tone de cărbune. Acest aspect face ca uraniul să fie un combustibil energetic de înaltă calitate pentru viitoarele nave spațiale și roboți. Până în prezent, uraniul este cea mai condensată sursă de energie folosită de omenire. Alte utilizări ale uraniului: Uraniul metalic, din cauza numărului său de masă mare, este folosit ca scut în generatoarele de raze X de înaltă energie.

Uraniul 238 ca izotop cu o perioadă de descompunere foarte lungă (4.468×109 ani) este folosit pentru a determina vârsta rocilor.

Uraniul (uraniu practic sărăcit) ca metal de densitate foarte mare este folosit ca miez pentru rachetele antitanc de subcalibru.

Uraniul este folosit și în fotografie și analize chimice.

Uraniul ca componentă principală a celor mai energici și moderni combustibili nucleari (în combinație, de exemplu, cu toriu sau plutoniu) Spania și-a amânat închiderea reactorului până în 2030 și, în mod similar, Franța, care trebuia să închidă 14 reactoare în 2025, a mutat acest obiectiv în 2035. Vești similare se aud din Mexic, Rusia și SUA. Se dovedește că reactoarele cu o durată de viață presupusă de 40 de ani pot funcționa până la 60 de ani și se discută despre prelungirea duratei de viață la aproape 100 de ani. Aceasta poate constitui o potențială cerere suplimentară de uraniu, care până acum nu a fost inclusă în niciun calcul sau analiză. Neutralitatea climatică și energia curată domină planurile de dezvoltare atât ale Uniunii Europene, cât și ale SUA. Va fi practic imposibil să se atingă aceste obiective doar cu sursele regenerabile. Sursele regenerabile de energie depind, de asemenea, de factori externi instabili, cum ar fi condițiile meteorologice, soare și vânt. Între timp, centralele nucleare depind aproape exclusiv de furnizarea de uraniu ca principal component al combustibilului. Potrivit analizelor, sursele regenerabile pot fi, de asemenea, neașteptat de ineficiente, generând adesea doar 30 sau 40 la sută din producția lor estimată. Într-o lume în care cererea de energie crește exponențial și umanitatea se confruntă cu o criză de energie și resurse, sursele regenerabile se vor dovedi probabil insuficiente și insuficient de eficiente chiar și pe termen lung. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Orientul Îndepărtat pariază și el pe energia nucleară. China, până în 2060, intenționează să crească producția de energie nucleară cu 382%. Acest lucru presupune construirea a aproape 200 de reactoare nucleare noi. India și Coreea sunt, de asemenea, interesate de evoluția energiei nucleare. China și India au peste 2,5 miliarde de locuitori, așa că este, cu adevărat, un potențial de cerere foarte mare pe acele piețe. Cererea globală, de energie nucleară și stocuri de uraniu, crește rapid. Deși mineritul uraniului este o activitate globală, doar câteva companii dețin cea mai mare parte a producției. Cele mai bune 10 companii miniere de uraniu au reprezentat 85 % din producția globală de uraniu în 2020. Cererea pentru uraniu este globală și provine de la reactoare din întreaga lume. Topul celor 10 țări pentru consumul de uraniu SUA - 93, Franța - 56 China - 50 Rusia - 38, Japonia - 33 Coreea de Sud -24 India - 23 Canada -19, Marea Britanie -15, Ucraina - 15 (număr de reactoare operaționale) Sursa: Statista, mai 2021 Pe măsură ce țările din întreaga lume lucrează pentru decarbonizare, rolul uraniului în generarea de energie curată va crește. Capitalizarea bursieră actuală a întregului sector nuclear este mai mică de 40 de miliarde de dolari, mai mică decât capitalizarea însumată a GME.US și AMC.US, mai puțin de 1/20 din capitalizarea bursieră a acțiunilor TSLA.US. Acest lucru poate indica faptul că sectorul nuclear este încă subevaluat. Companiile din sectorul uraniului și prețul mărfii au un potențial de creștere puternic și pot atrage în viitor din ce în ce mai mulți investitori. Există multe de zvonuri despre tehnologia combustibililor (folosind toriu și plutoniu) și reactoare modulare mici (SMR). În SUA, aceste reactoare sunt perfect legale, și eraa de așteptat ca Programul de demonstrare a reactoarelor avansate din SUA să ajute să licențieze și să construiască două prototipuri SMR în anii 2020, cu finanțare guvernamentală de până la 4 miliarde de dolari. De asemenea, China și-a declarat interesul pentru această tehnologie și chiar a construit primul SMR în iulie 2021. Astfel de reactoare economisesc, de asemenea, timpul necesar pentru a construi un reactor mare. Recepția pozitivă a acestei tehnologii de către guvernul SUA și China ar putea semnala o cerere în creștere pentru SMR în următorii ani. Tehnologia nucleară implică, de asemenea, un cost scăzut în comparație cu alte surse de energie. Cel mai mare cost este construcția unei centrale nucleare. Există, de asemenea, problema găsirii unei forțe de muncă calificate, de ingineri și fizicieni de specialitate, care poate fi o problemă potențială atunci când se distribuie tehnologia nucleară la nivel mondial către țările mai puțin dezvoltate. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Resursele fizice de uraniu de pe uscat sunt suficiente pentru umanitate timp de aproximativ 300 de ani la cererea actuală. În prezent, există un număr tot mai mare de proiecte de exploatare a uraniului, deoarece zăcămintele de uraniu sunt importante pentru viitorul energetic pe termen lung al planetei noastre. Cu toate acestea, oamenii de știință raportează că uraniul disponibil în apa de mare este complet regenerabil și că există cantități masive în oceane. Tot ce rămâne este să se patenteze tehnologia pentru a face acest lucru. Este posibil ca, de data aceasta, politica de zero amprentă de carbon să atârne în favoarea energiei nucleare și, în cele din urmă, să o transforme în sursa de energie numărul unu de pe planetă. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Cum să investești în acțiunile conexe uraniului? Ai de ales, poți investi în acțiunile companiilor din sectorul uraniului sau poți doar tranzacționa aceste acțiuni. Există mai multe diferențe între două aceste metode. Dar bineînteles că le puteți folosi pe ambele în același timp. Investiția Investiția în uraniu este posibilă prin achiziționarea de acțiuni ale companiilor din sectorul nuclear. Acțiuni precum Kazatomprom (KAZ.UK) sau Cameco (CCJ.US) sunt binecunoscute și, uneori, plătesc dividende. Acțiunile marilor companii de uraniu precum Kazatomprom sau Cameco oferă în continuare oportunități și perspective bune pentru investitorii care evită riscul ridicat și volatilitatea ridicată a pieței. În același timp, prețurile acestor companii pot fi și volatile, dar mai puțin volatile decât acțiunile companiilor miniere mai mici precum NexGen (NXE.US) sau Uranium Energy Corp (UEC.US) Tranzacționarea Tranzacționarea CFD-urilor pe ETF-uri conexe uraniului este speculativă și doar acțiunea prețului este importantă în cazul acestui tip de tranzacționare. Investiția prin CFD-uri în ETF-uri pe uraniu este un contract financiar pe care îl tranzacționezi pentru a câștiga diferența de preț dintre prețul de deschidere și cel de închidere al poziției. Este, de asemenea, o opțiune bună pentru investitori, cărora le plac învestițiile cu risc ridicat și tranzacționarea dinamică. Poți tranzacționa CFD-uri pe ETF-uri conexe uraniului (contract pe diferență de preț) și poți utiliza efectul de levier financiar. Datorită tranzacționării cu efect de levier, tranzacționarea ETF-urilor CFD precum Global Uranium X (URA.US) sau North Shore Global Uranium (URNM.US) necesită doar un anumit procent din întreaga poziție. De exemplu, utilizând efectul de levier de 1:5, ai posibilitatea de a deschide un contract cu o valoare de 5.000 USD folosind o marjă de doar 1.000 USD. Datorită tranzacționării prin CFD-uri, investitorii pot câștiga bani chiar și atunci când prețurile acțiunilor conexe uraniului scad - prin deschiderea de poziții short (vânzare în lipsă). Acestă tranzacționare de tip speculație poate fi deosebit de periculoasă și volatilă din cauza evoluției prețului ETF-ului pe uraniu. Tranzacționarea CFD-urilor pe ETF-uri legate de uraniu oferă investitorilor oportunitatea de a-și maximiza profitul mai rapid chiar și atunci când acțiunea prețului nu este foarte volatilă, însă pierderea poate fi și ea mult mai mare ca rezultat al utilizării efectului de levier. Tranzacționarea acțiunilor “de uraniu” online Nu există nicio modalitate de a cumpăra pur și simplu o rezervă fizică de uraniu. Depozitarea uraniului este, de asemenea, o mare provocare suplimentară pentru investitori. Există încă lichiditate scăzută pe piața prețului spot al uraniului, așa că acum este foarte greu să tranzacționezi doar pe prețul spot al uraniului. Prin urmare, pentru a face bani pe mișcarea pieței uraniului, soluțiaoptimă pentru investitorii individuali și instituții este cumpărarea de acțiuni ale companiilor din sectorul minier de uraniu. Tranzacționarea online este și cea mai ușoară, are cele mai favorabile condiții de taxare și îți permite să personalizezi strategia proprie de investiții alegând CFD-uri pe ETF-uri conexe uraniului sau acțiuni ale companiilor conexe uraniului. Investițiile și tranzacționarea online cu uraniu îți oferă expunere la sectorul energetic în creștere cu perspective excelente, fără a fi nevoie să pleci de acasă. Acțiuni și CFD-uri pe ETF-uri conexe uraniului Kazatomprom (KAZ.UK) Kazatomprom este în prezent cel mai mare producător de uraniu din lume, în 2020 a reprezentat 23% din producția de materie primă. Kazatomprom extrage uraniu folosind tehnologia ISR (In-Situ Recovery Mining) cu standarde de sănătate, siguranță și mediu (certificate ISO 450001 și 14001). Compania are sediul în Nur Sultan, de unde operează și vinde uraniu și produse care conțin uraniu. Folosind tehnologia ISR, exploatarea se face fără explozie și fără trimiterea de mineri în subteran pentru a aduce minereul de uraniu la suprafață. Soluția, care conține uraniul dizolvat, este adusă la suprafață prin „puțuri de producție”. Această soluție este procesată la suprafață, după minerit. Exploatarea zăcămintelor de uraniu prin metoda ISR este cea mai eficientă, nu are impact negativ asupra suprafeței: nu există subsidență sau perturbare a solului și nu există depozitare la suprafață a minereurilor cu grad scăzut; este si cea mai ieftina metoda. Principalele etape de procesare pentru extracția uraniului au loc adânc în subteran (de unde și termenul „in-situ”), rezultând costuri de producție mai mici și niveluri inerent mai ridicate de sănătate și siguranță datorită riscurilor miniere foarte scăzute. Odată ce resursele sunt epuizate și operațiunile miniere sunt finalizate, zonele îndepărtate ale minei Kazatomprom sunt readuse la starea lor anterioară exploatării, atât deasupra, cât și sub pământ. Kazatomprom are un total de 24 de zone de depozit, toate situate în Kazahstan. Exploatarea uraniului prin metoda ISR ​​a fost folosită pentru prima dată în anii 1960, iar până în 2017, utilizarea sa a asigurat mai mult de 50% din producția globală de uraniu. Cu toate acestea, metoda de exploatare ISR poate fi utilizată numai în condiții geologice deosebit de favorabile. Toată producția Kazatomprom este prin minerit ISR. Opt dintre cele mai mari zece mine ISR din lume sunt operate de Kazatomprom, oferind companiei o poziție strategică pe piață. Prelucrarea, reconversia și producția de pelete de combustibil pentru reactoare nucleare cu apă ușoară este o altă industrie majoră în care operează Kazatomprom. China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) împreună cu Kazatomprom implementează un proiect pentru construirea unei fabrici de asamblare a combustibilului pentru a satisface cererea viitoare a Chinei de ansambluri de combustibil nuclear finite. China stabilește periodic noi acorduri cu compania kazahă și pare să fie potențialul său client permanent, tot datorită poziției sale geopolitice. Kazatomprom este, de asemenea, implicat indirect în producția de anumite metale rare, poziționând compania ca unul dintre cei mai mari producători de tantal, niobiu și beriliu din lume. Fiind una dintre cele trei astfel de întreprinderi din lume, fabrica are un ciclu de producție de beriliu complet integrat și singura fabrică de tantal din Comunitatea Statelor Independente. Uzina metalurgică „Ulba” În prezent, UMP ocupă locul al doilea în lume în producția de produse din beriliu și al patrulea în producția de produse din tantal. Kazatom conduce, de asemenea, cercetări științifice și în sectorul geologic, chimic și fizic. Cameco (CCJ.US) Cameco Corporation este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii de uraniu cotate la bursă din lume. Compania are sediul în Saskatoon, Canada. În 2015, a fost al doilea cel mai mare producător de uraniu din lume, reprezentând 18% din producția globală. Compania a fost complet privatizată în 2002. În prezent, una din 10 gospodării este alimentată cu energie furnizată de Cameco. În 1996, Cameco a achiziționat Power Resources Inc, cel mai mare producător de uraniu din Statele Unite. Apoi a achiziționat companiile canadiene Uranerz Exploration and Mining Limited și Uranerz U.S.A., Inc. în 1998. În 2016, Cameco și-a suspendat operațiunile la mina sa, Rabbit Lake, din cauza prețurilor scăzute ale uraniului. În 2017, Cameco a suspendat operațiunile pentru cel puțin 10 luni la mina sa McArthur River și la moara Key Lake. Dacă cererea crește, Cameco are rezerve masive de uraniu fizic și mine pe care le poate deschide și poate relua exploatarea. Cameco operează două mine foarte mari de uraniu în Canada: mina McArthur River-Key Lake și Cigar Lake, o mină masivă cu acces la zăcăminte de uraniu de calitate superioară, și, în Kazahstan, mina Inkai. În Statele Unite, Cameco operează mine de uraniu în statele Nebraska și Wyoming prin intermediul filialei sale din SUA, Cameco Resources. Cameco este, de asemenea, singurul furnizor de combustibil pentru Bruce Power, care furnizează 30% din electricitatea Ontario prin centrala sa nucleară. Uranium Energy Corp (UEC) este o companie minieră din S.U.A. cu un set de licențe guvernamentale și permise de a extrage a zăcămintelor din vestul și centrul S.U.A. Potențial, compania - ca una dintre puținele companii nucleare din SUA cu o situație de licență curată - s-ar putea bucura de cerere puternică din partea sectorului nuclear al SUA în viitor. Uranium Energy Corp (UEC: NYSE American) este o companie de exploatare și explorare a uraniului cu sediul în SUA. În sudul Texasului, operațiunile de tip hub-and-spoke ale companiei sunt ancorate la unitatea de procesare Hobson cu licență completă, care este centrală pentru proiectele Palangana, Burke Hollow și Goliad ISR. În Wyoming, UEC controlează proiectul Reno Creek, care este cel mai mare proiect de uraniu ISR autorizat înainte de construcție din S.U.A. În plus, compania controlează o serie de proiecte de uraniu în Arizona, New Mexico și Paraguay. Are un proiect de uraniu/vanadiu în Colorado și unul dintre cele mai mari și de calitate înaltă zăcăminte de fero-titan nedezvoltate din lume, situat în Paraguay. Operațiunile companiei sunt conduse de profesioniști cu un profil recunoscut de excelență în industria lor, un profil bazat pe multe decenii de experiență practică în aspectele cheie ale explorării, dezvoltării și exploatării uraniului. NexGen Energy (NGX.US) este o corporație cu sediul în Canada, care se concentrează pe achiziția, explorarea și dezvoltarea proiectelor canadiene de uraniu. NexGen are cea mai semnificativă poziție în sud-vestul bazinului Athabasca din statul canadian Saskatchewan, unde deține 199.576 de hectare. Acest portofoliu este considerat a fi una dintre cele mai prospective zone de uraniu cunoscute, având în vedere mineralizarea descoperită până în prezent în sud-vest de-a lungul coridorului Patterson unde se află zăcământul Arrow. Prin intermediul subsidiarei sale IsoEnergy Ltd, NexGen deține, de asemenea, un portofoliu de uraniu foarte prospectiv în estul bazinului Athabasca. Compania nu are în prezent nicio operațiune de exploatare a uraniului la scară largă. De asemenea, acțiunile BHP Billiton (BHP.US) și Rio Tinto (RIO.UK) oferă investitorilor o expunere parțială la uraniu. Acestea sunt companii puternice din sectorul resurselor, dar exploatarea și distribuția uraniului reprezintă doar o mică parte din portofoliul lor de investiții. CFD-uri pe ETF-uri conexe uraniului Global Uranium X (URA.US) oferă investitorilor acces la o gamă largă de companii implicate în exploatarea uraniului și producția de componente nucleare, inclusiv cele din extracția, rafinarea, explorarea sau fabricarea de echipamente pentru uraniu și industria nucleară. În portofoliul de investiții al acestui ETF se află, desigur, Kazatomprom, Cameco, dar și acțiuni ale unor companii mai mici din sectoruluraniului precum Denison Mines, NexGen Energy, Uranium Energy Corp, Paladin Energy și Energy Fuels. Achiziția fondului NorthShore Global (URNM.US) de către Sprott Investment a fost anunțată la începutul lunii noiembrie 2021. Sprott se află în proces de obținere a unei licențe exclusive de utilizare a indicelui North Shore Global Uranium Mining Index („Indexul”), performanța care este urmărită de ETF-ul North Shore Global Uranium Mining. În cele din urmă, se așteaptă ca fondul să devină Sprott Uranium Miners ETF - care va fi consultat de Sprott Asset Management. Se estimează că reorganizarea fondului se va încheia în primul trimestru al anului viitor. „Credem că ne aflăm în stadiile incipiente ale unei piețe de uraniu în creștere, iar URNM este o completare excelentă a Sprott Physical Uranium Trust („SPUT”), care este cel mai mare fond fizic de uraniu din lume” - În cuvintele lui John Ciampaglia, CEO al Sprott Asset Management. „URNM este singurul ETF de acțiuni cu uraniu pur-play listat în SUA și suntem încântați să oferim investitorilor două opțiuni atractive pentru a investi în acest sector”, a adăugat Ciampaglia. Portofoliul fondului include în prezent și Kazatomprom, Cameco dar și SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST, Yellow Cake PLC și companii mai mici din sectorul uraniului precum CGN Mining Corp. Dar, pe viitor, investitorii așteaptă reorganizarea acestui ETF de către Sprott. VanEck Vectors Uranium Mining + Nuclear energy (NLR.US) - acest fond urmărește să reproducă cât mai aproape posibil, înainte de comisioane și cheltuieli, performanța prețului și a câștigurilor MVIS®Global Uraniu & Nuclear Energy Index (MVNLRTR) Acest indice caută să urmărească performanța generală a companiilor implicate în: exploatarea uraniului sau proiectele de exploatare a uraniului despre care MV Index Solutions GmbH (furnizorul acestui index) consideră că au potențial.

construcția, ingineria și întreținerea instalațiilor nucleare și a reactoarelor nucleare.

producerea de energie electrică din surse nucleare și furnizarea de echipamente.

furnizarea de tehnologie pentru serviciile de energie nucleară. Prin urmare, ETF-ul VanEck are expunere la sectorul nuclear, nu doar la companiile miniere de uraniu. Portofoliul fondului include companii precum: Exelon Corp, Duke Energy, Dominion Energy, Cameco sau Electricite de France. Cel mai bun moment pentru a începe investiția în acțiunile companiilor conexe uraniului În ultimii câțiva ani, a fost destul degreu să găsești pe piață o marfă care să nu-și fi atins ATH, sau cel puțin să se apropie de fostele sale maxime ale prețurilor. Am avut un boom pe aluminiu, cupru, materiale de construcție, oțel și alte materii prime. Dar se dovedește că uraniul, cu prețul curent spot de aproximativ 50 de dolari, este încă de aproape trei ori mai ieftin decât era la vârful pieței bull din 2007. Totuși, ținând cont de inflație și de nivelurile de 140/150 USD de la acea vreme, reiese că astăzi sentimentul în jurul uraniului este încă negativ, în ciuda creșterilor semnificative ale prețului mărfii, de aproape 70% din luna august a acestui an. Uraniul este o marfă care este necesară pentru utilizarea în reactoarele nucleare care utilizează energie nucleară - deci va exista cerere pentru el atâta timp cât centralele nucleare sunt în funcțiune. În prezent, există planuri de a construi cel puțin câteva sute de centrale în întreaga lume. Acest lucru ar putea duce la creșterea cererii pentru această resursă. Energia nucleară este în prezent cea mai eficientă sursă de energie cunoscută de om; Centralele alimentate cu uraniu pot funcționa 24/7 indiferent de vânt, ora din zi sau din noapte. În plus, acest uraniu și tehnologia din jurul sectorului nuclear sunt foarte importante în contextul expansiunii omului în spațiu, ceea ce îi poate oferi potențial speculativ pentru creșterea prețurilor. Energia pentru umanitate trebuie furnizată în mod constant, având în vedere robotizarea, automatizarea producției pe scară largă și piața în creștere a mașinilor și vehiculelor electrice, cererea de energie electrică probabil va crește, ca de obicei, mai repede decât ipotezele conservatoare și previziunile experților. O scădere atât de mare a popularității și un sentiment negativ în privința uraniului nu ar fi putut continua dacă nu ar fi existat trei accidente: Three Mile Island, Cernobîl și Fukushima. Aceste dezastre au contribuit la prețul latent al mărfii și au afectat cererea de uraniu, deși cu siguranță piața nu a adormit în acele decenii. „Mântuirea” din acest an pentru piața uraniului a fost Canadian Sprott Physical Uranium Trust SPUT, deținută de Eric Sprott, un miliardar canadian cu investiții în mărfuri, metale prețioase și companii miniere. Mișcările de piață ale fondului, care au început să cumpere uraniu susținut de livrări fizice la orice preț și în orice cantitate, acceptând orice preț spot, au „dezvăluit” într-un fel prețul real al materiei prime. Până atunci, deși prețul spot al uraniului se situa în jurul a 25 de dolari pe liră, tranzacțiile aveau loc în mod regulat la prețuri de până la 80 de dolari, prețuri la care unele centrale electrice erau de acord să cumpere uraniu de la companiile miniere. Se estimează că, la niveluri de preț de 60 USD pe livră, exploatarea uraniului devine profitabilă pentru majoritatea minerilor de uraniu. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Specialiștii din industria de mărfuri au decis să nu ignore rapoartele conform cărora prețul spot al uraniului diferă de prețul real la care au loc tranzacțiile și Sprott a decis să cumpere uraniu susținut de livrări fizice de teama unor prețuri tot mai mari ale mărfurilor în viitor. Astfel, în mod paradoxal, fondul care a decis să intre pe piață la un preț scăzut de teama unor prețuri din ce în ce mai mari ale mărfurilor în viitor a început să crească prețul uraniului cumpărându-l de pe piață; fondul continuă să acumuleze uraniu iar aceasta pare o mișcare strategică din partea investitorilor Sprott. Dacă minerii își reiau activitatea și volumul vânzărilor de uraniu către centralele electrice crește, iar cererea de uraniu crește și ea semnificativ, atunci investitorii se pot aștepta la o altă piață a uraniului. Gigantul kazah Kazatomprom a inițiat, de asemenea, acțiuni similare cu Sprott Physical Uranium Trust. Kazatomprom a cumpărat un pachet de 48,5% dintr-o investiție de 50 de milioane de dolari, pentru a cumpăra uraniu fizic de la ANU Energy OEIC Ltd., cu sediul în Astana. Ceilalți membri ai structurii fondului sunt: ​​48,5% Corporația Națională de Investiții a Băncii Naționale a Kazahstanului și 3% administratorul de fond Genchi Global Limited. Potrivit informațiilor de pe pagina principală a Kazatomprom, este de așteptat ca fondul să strângă 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de uraniu fizic de la părți instituționale și private. Cele 500 de milioane de dolari strânse vor finanța achiziții suplimentare de provizii fizice de uraniu. „Fondul va valorifica combinația Kazatomprom de expertiză pe piața uraniului și istoricul dovedit al NIC, AIFC (Astana International Financial Center) oferind investitorilor expunere directă la oportunitatea atractivă prezentată de fundamentele pe termen lung ale pieței uraniului și ale industriei nucleare.” Sharipov a adăugat, de asemenea, că „Crearea ANU Energy OEIC Ltd. este un proiect care a fost în dezvoltare aproape patru ani, ca parte a strategiei mai ample a Kazatomprom, centrată pe fundamente; Fondul va funcționa într-un mediu în scădere a ofertei de mărfuri de care beneficiază investitorii.” - Mazhit Sharipov, CEO Kazatomprom „ANU Energy, dezvoltată prin AIFC în Kazahstan, va fi primul fond de uraniu care va oferi un potențial acces direct investitorilor de pe piețele emergente de diferite categorii, în special pe cei concentrați pe investiții în energie curată, precum și pe fonduri de mărfuri și fonduri suverane”, a adăugat Kazatomprom. Momentul actual pare a important din punct de vederestrategic pentru întreaga piață nucleară. Dacă la aceasta criza energetică globală, cauzată de deficitul de materii prime, se adaugă probleme alelanțului de aprovizionare sau prețuri foarte mari la materiile prime energetice, piața companiilor de uraniu poate beneficia de aceast context. Atitudinea marilor investitori din sectorul nuclear, inclusiv a instituțiilor de stat, pare optimistă. Orarul de tranzacționare a acțiunilor legate de uraniu Dar care este orarul de tranzacționare al acțiunilor conexe uraniului? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea acțiunilor conexe uraniului este disponibilă în timpul săptămânii de la 15:30 CET la 22:30 CET, pentru bursa din SUA, sau de la 9:00 la 17:30, pentru bursa din Londra, de luni până vineri, și depinde de bursa pe care este listată compania. Tranzacționarea acțiunilor conexe uraniului nu este posibilă în weekend, deoarece piața este închisă. Când piața este deschisă, prețurile acțiunilor companiilor și cele ale ETF-urilor fluctuează constant, în timpul orelor de tranzacționare. Desigur, cel mai bun moment, pentru a tranzacționa acțiunile acestor companii, este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai mare. Atunci când pe piață există volume mari la tranzacționare, volatilitatea crește. Această situație este o oportunitate mare nu numai pentru investitori, ci și pentru cei tranzacționează intraday, care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari chiar și pe poziții short. Volatilitatea ridicată ar putea fi influențată de publicarea de știri politice sau legate de companii importante sau de rezultate financiare. Acțiunile companiilor miniere de uraniu sunt uneori extrem de volatile, iar volatilitatea prețului pe parcursul unei zile de tranzacționare poate fi chiar mai mare de 10 %. Dar nu trebuie să urmărești volatilitatea temporară a pieței dacă ești un investitor pe termen lung. Pe platforma noastră ai ocazia să achiziționezi acțiuni ale companiilor miniere mai mici precum NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) sau acțiuni ale companiilor mari și recunoscute precum Kazatomprom (KAZ.UK) sau Cameco (CCJ.US). În aceste cazuri, ca investitor, nu trebuie să te uiți la prețurile fluctuante ale acțiunilor ci doar pe termen lung, să păstrezi investiția ta în acțiunile companiilor conexe acestui sector.

