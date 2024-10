Fibonacci retracement

Timp de citire: 3 minute(s)

Din această lecție, vei învăța: Despre una dintre cele mai intrigante formule matematice

Ce este raportul de aur

Cum utilizezi numerele Fibonacci în trading

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Autorul secvenței de numere Fibonacci a fost un matematician italian, Leonardo Pisano. Această secvență a fost cunoscută de secole ca secvența de numere: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 și așa mai departe, până la infinit. Numărul următor este calculat mereu ca suma celor două numere precedente. Această relație numerică a fost utilizată și în trading de peste un secol. În mod deosebit este important numărul de aur, Phi. Phi a fost creat de raportul de aur. Raportul de aur este raportul oricăror două numere consecutive, unde numărul mai mare este numitor, iar numărul mai mic este împărțitor. Rezultatul este intototdeauna aproximativ 1.618, ca în exemplul de mai jos: a = 0.618 b = 0.382 0.618/0.382 = 1.618 Raportul de Aur: 0.618 + 0.382 = 1.000 Raportul a fost observat în Partenon, în Mona Lisa lui da Vinci, în florile de floarea soarelui, în cochiliile de moluscă, petalele de trandafir, crengile copacilor, fețele umane, vase antice grecești, și chiar în spirala galaxiilor din spațiul cosmic. Există multe rapoarte Fibonacci și metode de calcul al acestora, însă ne vom concentra pe utilizarea practică pe care o poți aplica în trading. Este totul despre rezistență și suport:

Fibonacci retracement este o metodă de a determina niveluri potențiale de suport și rezistență pentru prețul unui activ. Se bazează pe ideea că prețul se va retrage cu o porțiune predictibilă de la mișcarea originală, după care va continua să se miște în direcția originală. O corecție este adesea o retragere cu un procentaj Fibonacci dintr-un val precendent. Istoric, cele mai comune zone de retrageri Fibonacci au fost 38.2%, 50% și 61.8%. Aceste niveluri sunt zonele în care majoritatea analiștilor se concentrează, intrucât se comportă ca potențiale puncte de inversare a pieței. De exemplu, pe acest grafic al aurului vedem prețul crescănd spre 1,190$. Apoi, prețul cade exact la 38.2% din această creștere, înainte ca prețurile să se stabilizeze și să înceapă să crească din nou. Următorul grafic este al GBP/USD pe o perioadă de timp de 15 minute. După cum vezi, piețele au început să se retragă a 38.2%, dar nu s-au putut stabiliza și au continuat să scadă spre următorul nivel de retragere de 50%. Prețurile, apoi, au recuperat pentru a atinge un nou maxim, continuând trendul recent ascendent. În concluzie, analiza Fibonacci permite traderilor să anticipeze nivelurile de suport și rezistență dintr-o corecție de preț și asta poate fi de ajutor în identificarea țintelor de preț și a potențialelor puncte de inversare ale pieței. Cum poți desena Fibonacci pe graficele tale:

Este de preferat să folosești umbrele lumânărilor pentru ca studiul tău să includă extremele sentimentului pieței. În majoritatea timpului, diferența este nesemnificativă, însă uneori, poate fi crucială. În exemplul de mai sus, poți vedea că Fibonacci retracement a fost desenat la umbrele lumânărilor, la maximele și minimele trendului. Metoda de măsurarea trebuie să fie aceeași cu cea de măsurare a mișcării prețului. După măsurare, trebuie trasate linii orizontale pe grafic. Aceste linii sunt niveluri potențiale de suport și rezistență. Fibonacci retracement ca parte din strategia ta de trading:

Fibonacci retracement poate fi foarte util pentru programarea intrărilor în direcția trendului. Această metodă este adesea folosită ca parte dintr-o strategie de tranzacționare a trendului. În aceasă strategie, traderii observă niveluri importante de preț care sunt atinse într-un trend. Asta înseamnă că vor cumpăra atunci când piața crește și vor vinde atunci când piața scade. Traderii vor încerca să deschidă o poziție în aceeași direcție cu trendul inițial (considerată cu risc redus). Când utilizezi acest scenariu, anticipezi că există probabilitatea ca prețul să ricoșeze de la nivelurile Fibonacci înapoi în direcția trendului principal. În exemplul nostru, prețul a căzut la nivelul 50% al retragerii înainte să recupereze valoare. Șansele unui punct de inversare în piață sunt mari atunci când un nivel de retragere Fibonacci coincide cu suportul sau rezistența predeterminate în piață. Puternice și uneori utile:

Fibonacci retracement este un instrument util care poate fi utilizat și în marcarea punctelor de inversare cu o precizie nemaiîntâlnită. De aceea, trebuie folosit împreună cu alți indicatori pentru a indentifica potențiale oportunități de tranzacționare.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."