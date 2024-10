Volatilitatea

Volatilitatea poate fi de două feluri: istorică sau așteptată

Volatilitatea se referă la cantitatea de incertitudine, riscul sau fluctuațiile prețului unui instrument financiar într-o anumită perioadă de timp

Este o măsură statistică a dispersiei randamentelor unui anumit instrument În perioade de volatilitate ridicată în piețe prețurile tind să se schimbe foarte dinamic și rapid într-o perioadă scurtă de timp. Când piețele nu sunt volatile (”plate”) mișcările pieței și trend-urile se formează mult mai lent, în manieră graduală. Volatilitatea poate apărea după publicări ale unor indicatori macroeconomici sau după evenimente neașteptate precum dezastre naturale sau evenimente politice. Traderii mai experimentați tind să intre în piață în perioade de volatilitate ridicată, plănuind deschideri și închideri de poziții într-o perioadă scurtă de timp. Imaginea de mai sus este un foarte bun exemplu atât pentru o volatilitate ridicată cât și pentru una scăzută. Astfel de reprezentări se întâlnesc de obicei înaintea unei publicări macro importante, atunci când traderii așteaptă rezultatul, valoarea publicată. După publicare, o mișcare puternică sau semnificativă se poate întâmpla repede - așa cum se vede pe graficul EURUSD de mai sus. Acest exemplu de pildă a apărut după publicarea locurilor de muncă din SUA, în afara celor din sectorul agricol (NFP). Este de asemenea interesant de observat faptul că, de îndată ce reacția inițială de după raportare s-a potolit, piața și-a pierdut volatilitatea și s-a întors la o tranzacționare în interval. În imaginea de mai sus se observă rezultatul referendumului din Marea Britanie, ocazie cu care UK100 a scăzut cu peste 600 de pips în mai puțin de o oră, arătând creșterea aversiunii la risc față de economia Marii Britanii pe termen scurt.

