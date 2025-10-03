Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

BBLL.DE

BBLL.DE - ETFS

JPM BetaBuilders US Treasury Bd 0-1 yr ETF USD A (Acc, EUR)
Open account
MOST POPULAR

No results match ""

Try our full list of available instruments

Go to instruments page
Past performance or future forecasts does not constitute a reliable indicator of future performance.
Download free app
Latest news

Keep your finger on the pulse with our latest news

See more news
ABOUT INSTRUMENT

about_instrument.title.etfs

JPM BetaBuilders US Treasury Bd 0-1 yr ETF USD A (Acc, EUR)
-
1 EUR
-

Have all your investments always at hand

With award-winning and easy to use XTB investing app

Latest news

Keep your finger on the pulse with our latest news

Daily Summary: US2000 leads on Wall Street📈Crypto...

3 October 2025

Bitcoin surges 2% approaching ATH levels...

3 October 2025

BREAKING: China signals readiness for record...

3 October 2025
See more news
GET ACCESS

How to invest in ETFs at XTB?

1. Open an account

Complete the form and send relevant documents - all without unnecessary formalities. The opening of an account depends on an appropriateness assessment, verified by a test.

2. Make a deposit

Choose a deposit method convenient for you from a range of available ones, including instant and free payments.

3. Start investing

Choose from 20+ CFD commodities and 2500+ other instruments.

Enter the market

1. Download the app

Visit your mobile store and download our app completely for free

2. Open an account

Complete the form and send relevant documents - all without unnecessary formalities. The opening of an account depends on an appropriateness assessment, verified by a test.

3. Make a deposit and start investing

Choose a deposit method convenient for you from a range of available ones, including instant and free payments.

Make a first step
WHY XTB

Why invest at XTB?

Innovative Platform

We are constantly working on the development of our proprietary and award-winning investment platform to make sure it suits all your needs. Available in both desktop and mobile versions.

Regulation

We are one of the largest stock exchange-listed bokers in the world, regulated by several reputable supervisory authorities. We are also covered by a compensation fund.

Multilingual and highly qualified Customer Support

Our support team is ready to help you 24 hours a day, from Monday to Friday.

Education

Explore extensive Knowledge base

Professional Clients

2 minute(s) Guides

Stocks

7 minute(s) Stocks

xStation 5: Price alerts

1 minute(s) Platform
View articles
FAQ

Do you have any questions?

An Exchange-Traded Fund (ETF) is a type of investment instrument that holds a collection of assets, such as stocks, bonds, commodities etc. and tracks the performance of a particular index or market sector. ETFs are traded on stock exchanges, just like stocks.

To buy ETFs you will need to open a brokerage account, conduct research and select ETFs that align with your investment goals and risk tolerance. It is best for beginners to seek education and gain proper knowledge before starting investing.

It is possible to lose money in ETFs, as with any investment. The value of an ETF can decline, as the ETF's share price may be affected by market conditions and investors' sentiment.

Yes, you can invest in ETFs on your own. They are traded on stock exchanges, just like stocks and can be bought and sold through a brokerage account.

There are many platforms that offer ETF trading, and the best platform for you will depend on your individual needs and circumstances. Some factors to consider when choosing a platform for ETF trading include the range of ETFs available, fees and commissions, ease of use and additional features.

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world.

Start trading Get the app Get the app