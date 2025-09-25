Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

USDIDX

USDIDX - Indices

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting the value of the United States dollar relative to a basket of foreign currencies.
Past performance or future forecasts does not constitute a reliable indicator of future performance.
Latest news

Keep your finger on the pulse with our latest news

US existing home sales above expectations

25 September 2025

BREAKING: US Richmond Fed weaker than expected

23 September 2025

Fed's Goolsbee comments on 50 bps rate cut💵EURUSD...

23 September 2025
XTB offers CFDs on indices

Indices and stocks are not the same thing. An index is a statistical measure of the change in a portfolio of stocks. It is not itself a stock, but rather a composite of the performance of a group of stocks. Stocks, on the other hand, are individual securities that represent ownership in a particular company.

There is no one "best" index for trading. The best index to trade depends on your investment goals, risk tolerance, and other personal factors. Some popular indices for trading include the S&P 500, NASDAQ Composite, and Dow Jones Industrial Average.

It is difficult to rank indices, as different indices are designed to track different types of market segments and have different methodologies. Some of the most well-known indices include: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.

It is possible to trade on FOREX and to trade indices, but they are quite different instruments. FOREX is about trading currencies, while indices represent the performance of a group of stocks. It is not possible to say whether one is "better" than the other, as the choice of which instrument to trade will depend on the individual trader's goals and risk tolerance.

