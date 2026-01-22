Read more
CFDs and Options are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Options work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

Bristol-Myers Squibb Co

Bristol-Myers Squibb Co

Option (BMY.US)
ABOUT INSTRUMENT

Trade in Bristol-Myers Squibb Co

1 share
16:30 - 23:00
American
Vanilla
Cash
Long only
Options trading and traditional stock trading operate very differently. When you trade stocks, you are buying or selling actual shares and become a partial owner of the company. In options trading, you are purchasing a contract that gives you the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset at a predetermined price within a specific time period. Because you’re dealing with contracts rather than owning the asset directly, the capital required is typically lower compared with buying shares outright.

The maximum loss when you buy an option is limited to the premium you paid for the option. If the market doesn’t move in your favor and the option expires worthless, you lose only the premium, but no additional money beyond that. This means your risk is clearly defined and capped upfront. While losing the entire premium is possible, you never owe more than what you initially invested, making buying options a way to control risk effectively.

Options trading allows investors to control a larger position in the underlying asset with a relatively small amount of capital, known as the premium. By paying a premium, traders gain the right to buy or sell the asset at a specific price within a set time, without having to invest the full price of the asset upfront. This amplifies the potential returns because a small change in the price of the underlying asset can lead to a much larger percentage gain on the option itself. However, this also increases risk: if the market moves against the position, the entire premium paid for the option can be lost, sometimes very quickly. Therefore, while options can magnify profits, they can also magnify losses in options trading.

Yes, options trading allows you to take both long and short positions by buying different types of options. When you expect the price of an asset to rise, you can take a long position by buying a call option, which gives you the right to purchase the asset at a set price. Conversely, if you expect the price to fall, you can take a short position by buying a put option, which gives you the right to sell the asset at a predetermined price. This way, options let you potentially profit from both rising and falling markets without owning the underlying asset directly.

