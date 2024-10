Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1. 4. 2016 a 11. 4. 2016 vcházejí v platnost změny následujících tabulek:

1. Změny v Tabulce zúčtovacích záloh (platné od 11. 4. 2016)

Přidání instrumentů Akcie CFD:

Instrumenty s blokovanou marží 10 %:Instrumenty s blokovanou marží 15 %:Instrumenty s blokovanou marží 25 %:Instrumenty s blokovanou marží 50 %:Odebrání instrumentů Akcie CFD: Instrumenty s blokovanou marží 10 %:Instrumenty s blokovanou marží 15 %:Instrumenty s blokovanou marží 25 %:Instrumenty s blokovanou marží 50 %:

2. Změny ve Specifikační tabulce finančních nástrojů (platné od 11. 4. 2016):

a) Následující instrumenty skupiny Akcie CFD budou přidány do nabídky:

IMB.UK, Imperial Brands PLC (10% blokovaná marže) BX.US, Blackstine Group LP (10% blokovaná marže) MDC.UK, Mediclinic International PLC (50% blokovaná marže) HMSF.UK, Highbridge Multi Strategy Fund Ltd (50% blokovaná marže) WY.US, Weyerhaeuser Co (15% blokovaná marže) LNKD.US, LinkedIn Corp (25% blokovaná marže) TIT.IT, Telecom Italia SpA (10% blokovaná marže) PSG.ES, Prosegur Cia de Seguridad SA (25% blokovaná marže) ZOT.ES, Zardoya Otis SA (25% blokovaná marže) COL.ES, Inmobiliaria Colonial SA (25% blokovaná marže) LBK.ES, Liberbank SA (25% blokovaná marže) ENC.ES, Ence Energia y Celulosa SA (50% blokovaná marže) GCO.ES, Grupo Catalana Occidente SA (50% blokovaná marže) APPS.ES, Applus Services SA (50% blokovaná marže) CAF.ES, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (50% blokovaná marže) ALB.ES, Corp Financiera Alba SA (50% blokovaná marže) BFB.US, Brown-Forman Corp (25% blokovaná marže) WLTW.US, Willis Towers Watson PLC (10% blokovaná marže)Belgie Česká republika Francie Německo Itálie Nizozemsko Polsko Portugalsko Španělsko Švýcarsko Velká Británie Velká Británie (International) USA b) Následující instrumenty skupiny Akcie CFD budou odstraněny z nabídky:ACE.US, BMR.US, TCY.UK, BRCM.US, BPTY.UK, BET.UK, BFB.US, SWI.US, BG.UK, MON.FR, SIRO.US, PCL.US, SLH.US, OIL.FR, GTO.FR, UL.FR, MT.FR, SOLB.FR, APAM.FR c) Následující instrumenty skupiny Akcie CFD budou obchodovány pouze za účelem uzavření stávajících pozic ("close-only"):TW.US, IMT.UK, ANH.UK, OPAY.UK, BABS.UK, VALE.US, CIG.US, SAN.US, PBR.US, CX.US, LFL.US, BBD.US, BBRY.US, ITUB.US, RF.US, FBR.US, FCX.US, HBAN.US

d) Následující instrumenty skupiny Opce (Up&Down) budou přidány do nabídky:

CHNComp, HKComp, SUI20, NATGAS, COPPER, US100, RUS50 e) Následující instrumenty skupiny Opce (Up&Down) budou odstraněny z nabídky:EURCZK, EURHUF, W20, TNOTE

f) U následujících instrumentů skupiny Opce (Up&Down) byla změněna hodnota bodu (za instrumentem uvedena nová hodnota):

SILVERs - 0,001 EU50 - 0,1 USDJPY - 0,001 EURJPY - 0,001 GBPJPY - 0,001

a) snížení provize u účtu PROFESSIONAL (platné od 1. 4. 2016):

snížení provize z 120 CZK/4,5 EUR/5 USD na 100 CZK/3,5 EUR/4 USD za otevření pozice CFD o velikost 1 lot snížení provize z 120 CZK/4,5 EUR/5 USD na 100 CZK/3,5 EUR/4 USD za uzavření pozice CFD o velikost 1 lot

b) přidání nových instrumentů skupiny Syntetické akcie do nabídky instrumentů a s tím spojených komisí (platné od 11. 4. 2016):

Syntetické akcie Belgie - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Francie - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Španělsko - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Nizozemsko - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Německo - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Polsko - komise ve výši 0,25 % z hodnoty transakce s minimální výší 25 PLN (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Portugalsko - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 EUR (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Česká republika - komise ve výši 0,25 % z hodnoty transakce s minimální výší 300 CZK (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Švýcarsko - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 CHF (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Velká Británie - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 GBP (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie Velká Británie (International) - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 GBP (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) Syntetické akcie USA - komise ve výši 0,10 % z hodnoty transakce s minimální výší 8 USD (platí pro vstup i výstup z pozice zvlášť) c) do poznámek pod textem byly doplněny následující body (platné od 11. 4. 2016):4. Veškeré transakce u Syntetických akcií Švýcarsko jsou předmětem dodatečného obchodního poplatku. Poplatek je účtován ve výši 0,075 % z hodnoty transakce. 5. Veškeré dlouhé (nákupní) transakce u Syntetických akcií Francie jsou předmětem dodatečného obchodního poplatku. Poplatek je účtován ve výši 0,20 % z hodnoty transakce. 6. Veškeré dlouhé (nákupní) transakce u Syntetických akcií UK jsou předmětem dodatečného obchodního poplatku. Pro společnosti registrované na území UK je účtován poplatek ve výši 0,05 % z hodnoty transakce. Pro společnosti registrované na území Irska je účtován poplatek ve výši 1 % z hodnoty transakce. 7. Veškeré transakce u Syntetických akcií US jsou předmětem dodatečného obchodního poplatku. Poplatek je účtován ve výši 0,00218 % z hodnoty transakce. 8. Veškeré transakce transakce u Akcií CFD, jejichž podkladovým aktivem jsou italské akcie (.IT), jsou předmětem dodatečného obchodního poplatku (FTT - daň z finančních transakcí). Daň je účtována jako paušální poplatek vztahující se k nominální hodnotě transakce. Níže uvedené schéma představuje různé částky daně v závislosti na nominální hodnotě transakce:Do €2,500: €0.25€2,500 - 5,000: €0.5€5,000 - 10,000: €1€10,000 - 50,000: €5€50,000 - 100,000: €10€100,000 - 500,000: €50€500,000 - 1,000,000: €100Přes €1,000,000: €200 V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mail support@xtb.cz

Tým XTB

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

V souladu s ustanovením 19.14 Obchodních podmínek (dále jen "VOP") Zákazník, který nesouhlasí se změnami VOP uvedených v bodech 19.10–19.12 VOP (tj. Tabulka podmínek, Pravidla provádění pokynů, Prohlášení o vědomí investičního rizika a další dokumenty, které upravují podmínky spolupráce mezi Zákazníkem a XTB) má právo Smlouvu vypovědět a požádat o zrušení některého nebo všech Účtů s okamžitou platností.