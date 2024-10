Jaký je v tom rozdíl?

"Akcie – cenné papíry obchodované na burze, které dávají jejich majiteli právo na podíl (spoluvlastnictví) v akciové společnosti, která je vydala.

ETF (Exchange Traded Funds) – druh investičních fondů, které drží různá aktiva (např. akcie, komodity, dluhopisy) a obchodují se na burzách stejně jako akcie.

CFD (Contracts For Difference) – derivátové nástroje. Při investování do nich se nestáváte skutečným vlastníkem podkladového nástroje, ale pouze spekulujete na změnu jeho ceny. Vlastnosti těchto instrumentů umožňují investovat i do poklesu ceny."