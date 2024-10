PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ZÁSAD ŘÍZENÍ A KONTROLY (CORPORATE GOVERNANCE) PRO INSTITUCE PODLÉHAJÍCÍ DOHLEDU

Společnost XTB, která jedná dle nejvyšších standardů trhu, postupuje v souladu se „Zásadami řízení a kontroly (Corporate Governance) pro instituce podléhající dohledu“ přijaté polskou Komisí pro finanční dohled dne 22. července 2014. Aktuální znění „Zásad řízení a kontroly (Corporate Governance) pro instituce podléhající dohledu“ je k dispozici na webových stránkách společnosti XTB.

Informační společnosti XTB S.A., organizační složka

Společnost XTB S.A., organizační složka (XTB) jedná čestně a opatrně, přičemž respektuje legitimní zájmy zákazníků a dobro finančního trhu, nezneužívá své dominantní postavení vyplývající z výhod z hlediska dostupných prostředků , a to včetně kvalifikace nebo způsobilosti osob jednajících jménem společnosti XTB. Společnost XTB jedná způsobem, který zaručuje respektování důstojnosti zákazníků a akcionářů, zajišťuje transparentnost provozních činností společnosti, a to prováděním informační politiky, jež bere v úvahu potřeby zákazníků i akcionářů společnosti. Aby byly zajištěny výše uvedené požadavky, disponuje společnost XTB prostředky a postupy, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci a monitorování činností, a tyto prostředky a postupy využívá v dobré víře. Společnost XTB usiluje o maximální možnou znalost potřeb svých zákazníků, neboť takovéto informace mohou být užitečné pro úpravu nabídek společnosti, případně pro úpravu rozsahu či úrovně služeb poskytovaných zákazníkům společnosti. Bez ohledu na výše uvedené je realizace propagačních aktivit společnosti XTB v plném souladu se zásadami korektní obchodní soutěže a je zajištěno, že předávané informace jsou přesné a nezavádějící, a to především v souvislosti s riziky souvisejícími s potenciálním dosažením přínosů. Akcionáře pak společnost XTB informuje o událostech týkajících se činností společnosti, které na ně mají přímý či nepřímý vliv, a poskytuje rovný přístup k reálným, přesným a úplným informacím, včetně informací, které se týkají finanční situace společnosti XTB. V rámci informační politiky společnost XTB zveřejňuje případné informace prostřednictvím svých webových stránek, což umožňuje získání potřebných informací o společnosti XTB. Společnost XTB reaguje na žádosti zaslané písemně či emailem bez zbytečného prodlení, avšak nejpozději do 7 dnů od data jejich obdržení. V oprávněných případech může být lhůta pro odpověď prodloužena až na 30 dnů – poté, co jsou dotčeným osobám vysvětleny okolnosti, které vyžadují dodatečné rozhodování a které jsou důvodem pro opožděnou odpověď.