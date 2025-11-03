BREAKING: Britský PMI ve výrobním sektoru mírně překonal odhady 📈

- Výroba ve Velké Británii vzrostla poprvé za rok
- Nové objednávky a zaměstnanost nadále klesají
- GBPUSD po zveřejnění údajů mírně oslabil
10:30, Spojené království – údaje PMI za říjen:
- S&P Global Manufacturing PMI: skutečná hodnota 49,7; prognóza 49,6; předchozí hodnota 49,6;
Britský zpracovatelský průmysl v říjnu vykázal první známky oživení, když se poprvé za rok zvýšil objem výroby díky snížení počtu nevyřízených zakázek a obnovení výroby ve firmách jako Jaguar Land Rover. Zatímco výroba spotřebního a meziproduktů rostla, výroba investičních statků pokračovala v poklesu, i když pomalejším tempem. Poptávka zůstala slabá doma i v zahraničí, nové zakázky a exporty nadále klesaly. Zaměstnanost opět poklesla, ale mírnějším tempem. Tlak na náklady se mírně zmírnil, ale napětí v dodavatelských řetězcích a nejistota ohledně cel a globální poptávky přetrvávaly.
Reakce libry zůstává opatrná, měna kolísá mezi mírnými zisky a ztrátami. Na jedné straně zpráva vysílá pozitivní signál pro britský výrobní sektor, který se potýká s obtížemi. Na druhé straně známky zmírnění nákladových tlaků a poklesu zaměstnanosti by mohly posílit očekávání ohledně snížení úrokových sazeb v nadcházejících měsících.
Zdroj: xStation5
