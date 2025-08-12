BREAKING: GBP posiluje po silnějších údajích z britského trhu práce 📌

07:00 BST, Spojené království – Změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti za červenec:
aktuálně: -6,2 tis.; odhad: 19,7 tis.; předchozí hodnota: -15,5 tis.
07:00 BST, Spojené království – Údaje o zaměstnanosti za červen:
Index průměrných výdělků + bonus: aktuálně 4,6 %; odhad 4,7 %; předchozí hodnota 5,0 %
Změna zaměstnanosti: 239 tis. vs. 185 tis. očekávaných
Index průměrných výdělků bez bonusu: aktuálně 5,0 %; odhad 5,0 %; předchozí hodnota 5,0 %
Míra nezaměstnanosti: aktuálně 4,7 %; odhad 4,7 %; předchozí hodnota 4,7 %
Změna zaměstnanosti 3M/3M: aktuálně 238 tis. m/m; předchozí hodnota 134 tis. m/m