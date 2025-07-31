DE40: Evropské indexy ztrácejí, přestože výsledky amerických BigTech firem byly silné

Čtvrteční obchodování na evropských trzích přináší smíšený sentiment investorů, i když nálada na Wall Street (měřeno futures) je o něco lepší než včera. Dnes v Evropě vynikají technologické společnosti, a to díky euforickému přijetí včerejších kvartálních výsledků společností Meta Platforms a Microsoft. Na geopolitické frontě panuje rovněž rušné dění. Spojené státy finalizovaly dohody s Jižní Koreou, Kambodžou, Thajskem a Pákistánem, přičemž na Jižní Koreu byly uvaleny 15% celní sazby, což negativně zasáhlo akcie společností Hyundai a Kia. Na zboží z Indie byla uvalena 25% cla a až 50% cla na brazilské produkty. Jednání s Kanadou se v tuto chvíli jeví jako bezvýsledná kvůli politickým neshodám.
Zdroj: xStation
Aktuálně pozorovaná volatilita na širším evropském trhu. Zdroj: xStation
Německý index DE40 dnes klesá o 0,22 %, přesto se nadále drží nad zónami podpory tvořenými 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (modrá křivka v grafu) a průměrem Bollingerových pásem založeným na 12denní cenové historii s dvojnásobnou směrodatnou odchylkou pro horní a dolní pásmo. Dokud se DE40 drží nad těmito úrovněmi, zůstává celkový uptrend stabilní. Zdroj: xStation
Tržní novinky:
Heidelberg Materials (HEI.DE): Akcie mírně posilují po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků. Provozní zisk vzrostl meziročně o 7,9 % na 1,05 mld. EUR (odhad: 1,03 mld. EUR), EBITDA vzrostla o 6,8 % a lehce překonala očekávání, tržby dosáhly 5,68 mld. EUR (+3,2 % y/y, odhad: 5,72 mld. EUR). Analytici z RBC očekávají solidní výkonnost akcie vůči konkurenci (Holcim) a postupné zúžení oceňovací mezery v odvětví. Management potvrdil výhled pro rok 2025: provozní zisk 3,25–3,55 mld. EUR a ROIC kolem 10 %.
Lufthansa (LHA.DE): Akcie klesají po výsledcích za 2. čtvrtletí, přestože překonaly odhady. Upravený EBIT dosáhl 871 mil. EUR (+27 % y/y, odhad: 801 mil. EUR), marže EBIT vzrostla na 8,4 % (z 6,9 %). Tržby dosáhly 10,32 mld. EUR (+3,1 % y/y), mírně pod odhady (10,58 mld. EUR), ale čistý zisk dosáhl 1,01 mld. EUR, více než dvojnásobek oproti loňsku. Segmenty pasažérské dopravy, Eurowings a logistika zaznamenaly výrazné zlepšení. Společnost potvrdila výhled na výrazně vyšší EBIT v roce 2025. I přes tlak na náklady (dolar, cla) Lufthansa sází na pozitivní dopady probíhajících opatření.
JD.com (JD.US): Prostřednictvím své německé dceřiné společnosti Jingdong Holding Germany podala dobrovolnou nabídku na odkup 100 % akcií Ceconomy (CEC.DE) za 4,60 EUR za akcii, což představuje prémii cca 42,6 % oproti 3měsíčnímu průměru (VWAP). JD.com již s podporou akcionářů Convergent ovládá 57,1 % kapitálu Ceconomy. Transakce bude financována akvizičním úvěrem a hotovostí JD.com a její dokončení se očekává v 1. polovině 2026.
Ferrari NV (RACE.IT): Akcie dnes klesají až o 6 % po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2025, přestože společnost vykázala 4% růst tržeb na 1,79 mld. EUR a 8% růst provozního zisku (EBIT) na 552 mil. EUR, lehce nad očekáváními. EBITDA vzrostla o 6 % na 709 mil. EUR, čistý zisk o 2,9 % na 425 mil. EUR. Společnost zmínila pozitivní dopad nižších cel díky nové obchodní dohodě USA–EU a silné objednávky, což podporuje optimismus ohledně celoročního výhledu. Přesto mírné zaostání v dodávkách a tržbách mohlo přispět k poklesu akcie. Ferrari uvedlo, že díky věrnosti zákazníků a značkové prestiži je schopno částečně přenést vyšší náklady na klienty.
Akcie společnosti aktuálně klesají o 6 % a propadají se pod 200denní exponenciální klouzavý průměr (zlatá křivka v grafu). Zdroj: xStation
Další zprávy ze společností kotovaných na německé burze. Zdroj: Bloomberg Financial LP
