Denní shrnutí: Nedostatek klíčových událostí vyvolal mírný výprodej na akciových trzích 📉

Na začátku týdne indexům chybí nové impulzy k růstu, přičemž hlavní benchmarky se pohybují maximálně o ±0,10 %. Americký dolar posiluje o 0,34 %.
Intel (INTC.US) roste o něco více než 5 % po zprávách, že generální ředitel společnosti plánuje schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby projednal obavy vznesené minulý týden ohledně údajných vazeb na čínské firmy.
Dell Technologies (DELL.US) přidává 1,70 % po oznámení rozšířené spolupráce se společnostmi Nvidia a Elastic v rámci své AI Data Platform.
Micron (MU.US) posiluje o 2,90 % poté, co společnost zvýšila výhled pro fiskální 4. čtvrtletí (končící 28. srpna) díky silnějšímu růstu cen DRAM a solidní realizaci.
Podle zdrojů agentury Bloomberg identifikované dokumenty popisují kroky americké banky Citigroup, která se snažila pokračovat v legálním podnikání s Heritage Trust po uvalení sankcí na Sulejmana Kerimova v roce 2018. Akcie Citigroup po zveřejnění zpráv klesly, pravděpodobně kvůli obavám z regulatorních sankcí a federálního vyšetřování.
Akcie předního německého výrobce zbrojní techniky Rheinmetall (RHM.DE), včetně 155mm dělostřelecké munice a vojenských vozidel, klesají o téměř 4 % kvůli vyhlídkám na příměří na Ukrajině.
Barrick Mining Corporation (GOLD.US) zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2025 před otevřením trhu. Zatímco tržby rostly díky příznivému vývoji na trhu se zlatem, negativní signál přišel v podobě prudkého poklesu objemu prodeje kvůli odpisu po ztrátě kontroly nad dolem v Mali.
Futures na kakao (COCOA) na ICE rostou o více než 7 %, protože zprávy o extrémním počasí (sucho, vydatné deště) v Africe v kombinaci s obavami o nabídku donutily řadu obchodníků sázejících na pokles cen uzavřít své krátké pozice.
Zlato klesá o 1,23 % na 3 350 USD za unci. Donald Trump a Vladimir Putin by se mohli setkat ve druhém srpnovém týdnu na Aljašce s cílem dosáhnout dohody o příměří na Ukrajině.
Bitcoin se stahuje zpět pod 120 000 USD pod tlakem nejisté nálady na akciovém trhu. Jiný obrázek nabízí Ethereum, kde příliv institucionálního kapitálu podporuje poptávku. Ethereum dnes roste o 0,98 % na 4 290 USD — nejvýše od býčího trhu v roce 2021.
