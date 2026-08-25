Denní shrnutí: Wall Street si oddechuje díky nižším výnosům a cenám ropy, volatilita na kryptoměnách a FOREXu klesá (25. 8. 2026)

📊 Indexy a společnosti
Futures na americké indexy míří do závěru seance mírně v zelených číslech. Opatrný optimismus podpořil pokles cen ropy (OIL: -3,75 %) a dluhopisových výnosů, přičemž výnosy amerických 10letých a 30letých dluhopisů klesly o 6 bazických bodů.
Nejvíce roste Nasdaq (US100: +0,3 %) díky oživení polovodičového sektoru (Nvidia: +1,9 %, AMD: +4,3 %) a výrobců pamětí (SK Hynix: +1,9 %, Micron: +1,5 %). Futures na S&P 500 (US500) a DJIA (US30) přidávají mírnějších 0,1 %.
Evropské indexy rovněž uzavřely s mírnými zisky. Nejvíce se odrazily německý DAX (+0,6 %) a švýcarský SMI (+0,54 %). Britský FTSE 100 a italský FTSE MIB přidaly přibližně 0,3 %, zatímco francouzský CAC40 (-0,16 %) a španělský IBEX 35 (-0,2 %) oslabily.
Nvidia ukončila sérii 7 ztrátových seancí před zítřejším zveřejněním výsledků.
SpaceX plánuje vybudovat nové odpalovací zařízení pro rakety Starship na jižním pobřeží Louisiany. Projekt má stát přibližně 100 miliard USD.
Polský CD Projekt byl dnes nejhorší akcií v indexu Stoxx 600 (-5,5 %) poté, co společnost oznámila, že The Witcher 4 nevyjde před rokem 2028, čímž potvrdila dřívější obavy ohledně harmonogramu.
🌍 Ekonomika a geopolitika
Prodeje nových domů v USA v červenci klesly více, než se očekávalo, na 607 tis. Očekávání činilo 610 tis. a předchozí údaj byl 678 tis.
Kanada oznámila sérii odvetných cel vůči USA ve výši 15 až 50 % na zboží v celkové hodnotě 20 miliard USD. Opatření se týkají mimo jiné oceli, hliníku, mléčných výrobků a řady spotřebního zboží.
Pákistán údajně připravuje nový návrh mírové dohody pro USA. Zdroje zároveň informují o možném návratu amerických diplomatů na Blízký východ.
💱 Měny a komodity
Situace na FOREXu se stabilizovala. Americký dolarový index (USDIDX) se obchoduje beze změny, přičemž nejslabší měnou je japonský jen (USDJPY: +0,1 %). EURUSD přidává 0,1 % na 1,1670.
Ropa Brent klesá o 3,7 % na 87 USD za barel a poprvé za týden se dostává pod 90 USD. Trh reaguje na novou strategii Washingtonu, která se zaměřuje na ekonomické sankce proti Íránu. Mírnější přístup ke konfliktu snižuje riziko další vojenské eskalace a tím podporuje bezpečnost dodavatelských řetězců.
Evropské futures na zemní plyn (NATGAS.EU) klesly o 2,8 %, zatímco americký NATGAS na NYMEX se obchodoval téměř beze změny.
🪙 Kryptoměny
Volatilita na kryptoměnovém trhu klesá. Bitcoin dnes symbolicky přidává 0,35 % na 79 200 USD, zatímco Ethereum ztrácí 0,2 % na 2 470 USD.
Denní shrnutí: Wall Street zadržuje dech: Vyšší inflace PCE a výsledky Nvidia ve stínu Putinových hrozeb
Reagují trhy na Putinovy hrozby?
Geopolitický šum vs. tvrdá data: Co se skutečně děje na trhu s ropou?
BREAKING: Zpráva o zásobách ropy ukázala výrazně menší nárůst, než se očekávalo, což podpořilo ceny komodit
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