zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Ekonomický kalendář: Americká CPI inflace v centru pozornosti 🔎📣

9:07 12. srpna 2025

Nejdůležitější událostí dneška a celého týdne je zveřejnění údajů o americké CPI inflaci. Kromě této publikace je naplánován také projev člena Fedu Barkina.

Data o americké inflaci jsou obzvlášť významná v aktuálním prostředí oslabujícího trhu práce a přetrvávajících obchodních omezení. Konsenzus ukazuje na další mírný nárůst jak v hlavní míře (z 2,7 % r/r na 2,8 % r/r), tak v jádrové míře (z 2,9 % r/r na 3,0 % r/r). V reportu se vyplatí sledovat vliv vyšších cel na cenové tlaky. Půjde také o důležitou informaci pro Fed, který naznačil, že plné účinky obchodní války se mohou projevit až několik měsíců po jejím zavedení.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

 

Detailní denní kalendář:

07:00 BST, Spojené království – Údaje o zaměstnanosti za červen:

  • Index průměrných výdělků + bonus: odhad 4,7 %; předchozí hodnota 5,0 %;

  • Index průměrných výdělků bez bonusu: odhad 5,0 %; předchozí hodnota 5,0 %;

  • Míra nezaměstnanosti: odhad 4,7 %; předchozí hodnota 4,7 %;

  • Změna zaměstnanosti 3M/3M: předchozí hodnota 134 tis. m/m;

10:00 BST, Eurozóna – ZEW index ekonomického sentimentu za srpen:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

  • odhad 28,1; předchozí hodnota 36,1;

10:00 BST, Německo – ZEW index ekonomického sentimentu za srpen:

  • odhad 39,5; předchozí hodnota 52,7;

10:00 BST, Německo – ZEW index aktuálních podmínek za srpen:

  • odhad -65,0; předchozí hodnota -59,5;

13:30 BST, USA – Údaje o inflaci za červenec:

  • CPI: odhad 2,8 % r/r; předchozí hodnota 2,7 % r/r;

  • CPI: odhad 0,2 % m/m; předchozí hodnota 0,3 % m/m;

  • Jádrová CPI: odhad 3,0 % r/r; předchozí hodnota 2,9 % r/r;

  • Jádrová CPI: odhad 0,3 % m/m; předchozí hodnota 0,2 % m/m;

  • Reálné výdělky: předchozí hodnota -0,4 % m/m;

13:30 BST, Kanada – Stavební povolení za červen:

  • odhad -3,9 % m/m; předchozí hodnota 12,0 % m/m;

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět

Zprávy z trhů

12.08.2025
19:31

Denní shrnutí: Dolar oslabuje kvůli inflaci a komentářům Donalda Trumpa

Americké indexy dnes výrazně posílily díky téměř 100% tržní jistotě, že Fed na zářijovém zasedání...

 16:32

Holubičí komentáře od nového Trumpova kandidáta do Fedu a nové útoky na Powella

Stephen Miran (Trumpův kandidát do Fedu) Spokojen s aktuálními inflačními daty BLS, označuje je za „dobře se...

 16:03

Sasol očekává návrat k zisku díky vyšším cenám chemikálií a nižším odpisům aktiv

Jihoafrická petrochemická společnost Sasol předpokládá za fiskální rok končící 30. června výrazné...
Více zpráv

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci