Ekonomický kalendář: Americká CPI inflace v centru pozornosti 🔎📣

07:00 BST, Spojené království – Údaje o zaměstnanosti za červen:
-
Index průměrných výdělků + bonus: odhad 4,7 %; předchozí hodnota 5,0 %;
-
Index průměrných výdělků bez bonusu: odhad 5,0 %; předchozí hodnota 5,0 %;
-
Míra nezaměstnanosti: odhad 4,7 %; předchozí hodnota 4,7 %;
-
Změna zaměstnanosti 3M/3M: předchozí hodnota 134 tis. m/m;
10:00 BST, Eurozóna – ZEW index ekonomického sentimentu za srpen:
-
odhad 28,1; předchozí hodnota 36,1;
10:00 BST, Německo – ZEW index ekonomického sentimentu za srpen:
-
odhad 39,5; předchozí hodnota 52,7;
10:00 BST, Německo – ZEW index aktuálních podmínek za srpen:
-
odhad -65,0; předchozí hodnota -59,5;
13:30 BST, USA – Údaje o inflaci za červenec:
-
CPI: odhad 2,8 % r/r; předchozí hodnota 2,7 % r/r;
-
CPI: odhad 0,2 % m/m; předchozí hodnota 0,3 % m/m;
-
Jádrová CPI: odhad 3,0 % r/r; předchozí hodnota 2,9 % r/r;
-
Jádrová CPI: odhad 0,3 % m/m; předchozí hodnota 0,2 % m/m;
-
Reálné výdělky: předchozí hodnota -0,4 % m/m;
13:30 BST, Kanada – Stavební povolení za červen:
-
odhad -3,9 % m/m; předchozí hodnota 12,0 % m/m;