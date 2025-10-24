Ekonomický kalendář: Dnes bude zveřejněna opožděná zpráva o CPI v USA 📌

- Hlavní pozornost bude věnována opožděné zprávě o indexu spotřebitelských cen v USA za září.
Dnešní makroekonomický kalendář je na pátek nezvykle důležitý. Hlavním tématem bude opožděná zpráva o vývoji indexu spotřebitelských cen v USA za září. Kromě toho budou zveřejněny také předběžné zprávy o vývoji PMI v evropských zemích a v USA.
Americká vláda je již čtvrtý týden uzavřena, takže většina federálních úřadů je v režimu dočasného pozastavení činnosti, včetně Úřadu pro statistiku práce (BLS ) - odpovědného za zveřejňování klíčových makroekonomických údajů, jako jsou údaje o trhu práce a inflaci. Vzhledem k vysoké důležitosti zprávy o indexu spotřebitelských cen však BLS již dříve oznámil, že údaje budou zveřejněny se zpožděním.
Zpráva o CPI bude klíčová pro Federální rezervní systém, který má příští týden rozhodnout o úrokových sazbách.
Podrobný kalendář pro tento den:
09:15, Francie – Údaje o indexu PMI za říjen:
- HCOB Francie PMI ve službách: prognóza 48,7; předchozí 48,5;
- HCOB Francie PMI ve výrobě: prognóza 48,2; předchozí 48,2;
- HCOB France kompozitní PMI: předpověď 48,1;
09:30, Německo – Údaje o indexu PMI za říjen:
- HCOB Německo PMI ve službách: prognóza 51,1; předchozí 51,5;
- HCOB Německo PMI ve výrobě: prognóza 49,5; předchozí 49,5;
- HCOB Německo kompozitní PMI: prognóza 51,6; předchozí 52,0;
10:00, Eurozóna – Údaje o PMI za říjen:
- HCOB Eurozóna PMI ve službách: prognóza 51,2; předchozí 51,3;
- HCOB PMI ve výrobě eurozóny: prognóza 49,8; předchozí 49,8;
- HCOB Eurozóna kompozitní PMI: prognóza 51,0; předchozí 51,2;
14:30, Spojené státy – Údaje o inflaci za září:
- CPI: prognóza 3,1 % r/r; předchozí 2,9 % r/r;
- CPI: prognóza 0,4 % m/m; předchozí 0,4 % m/m;
- Jádrový CPI: prognóza 3,1 % r/r; předchozí 3,1 % r/r;
- Jádrový CPI: prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,3 % m/m;
15:45, Spojené státy – Údaje o PMI za říjen:
- S&P Global Services PMI: prognóza 53,5; předchozí 54,2;
- S&P Global Manufacturing PMI: prognóza 51,9; předchozí 52,0;
- S&P Global Composite PMI: prognóza 53,9;
