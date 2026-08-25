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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
77 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
8:15 · 25. srpna 2026

Ekonomický kalendář: Klíčová data z Německa a americký trh s bydlením

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Ranní sentiment na trzích ovlivňují obnovené obavy z tempa hospodářského růstu v eurozóně a přetrvávající inflace. Investoři vyhodnocují včerejší smíšené PMI indexy a hledají další vodítka ohledně dalších kroků centrálních bank. Dnešní seance přinese několik důležitých údajů z evropských ekonomik, včetně konečného údaje o německém HDP a indexu podnikatelského klimatu Ifo. Později se pozornost přesune do USA, kde budou v centru zájmu data z trhu s bydlením a index spotřebitelské důvěry Conference Board. Tyto údaje mohou zvýšit volatilitu na EURUSD a indexech Wall Street.

Klíčová data z asijské seance

  • Reserve Bank of Australia (RBA) zveřejnila zápis ze srpnového zasedání, který ukázal pokračující jestřábí obezřetnost vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům, zejména na trhu práce.

Makroekonomický kalendář

  • 08:00 – Německo: Konečný HDP q/q
    Poslední údaj: 0,3 % | Očekávání: 0,2 % | Předchozí: 0,4 %
  • 08:00 – Německo: Konečný HDP n.s.a. y/y
    Poslední údaj: 1,0 % | Očekávání: 0,9 % | Předchozí: 0,8 %
  • 08:45 – Francie: Index spotřebitelské důvěry
    Očekávání: 87 | Předchozí: 86
  • 09:30 – Švédsko: Zápis ze zasedání Riksbank
  • 09:30 – Polsko: Míra nezaměstnanosti
    Očekávání: 5,9 % | Předchozí: 5,8 %
  • 10:00 – Německo: Ifo index podnikatelského klimatu
    Očekávání: 87,1 | Předchozí: 86,6
  • 14:00 – Maďarsko: Rozhodnutí o úrokových sazbách
    Očekávání: 5,50 % | Předchozí: 5,75 %
  • 14:00 – USA: Vystoupení prezidenta richmondského Fedu Toma Barkina
  • 16:00 – USA: Prodeje nových domů
    Očekávání: 620 tis. | Předchozí: 628 tis.
  • 16:00 – USA: Index spotřebitelské důvěry Conference Board
    Očekávání: 90,2 | Předchozí: 90,8
  • 16:00 – USA: Richmond Fed Manufacturing Index
    Očekávání: 7 | Předchozí: 5
  • 22:00 – USA: Vystoupení prezidenta richmondského Fedu Toma Barkina
  • 22:40 – USA: Týdenní zásoby ropy API
    Očekávání: +0,5 mil. barelů | Předchozí: -0,33 mil. barelů

3 trhy, které stojí za pozornost

  • EURUSD – v centru pozornosti kvůli ranní sérii německých dat, včetně HDP a indexu Ifo, následované odpoledními údaji z amerického trhu s bydlením a spotřebitelské důvěry.
  • DAX (DE40) – citlivý na index podnikatelského klimatu Ifo a konečný údaj o německém HDP, které nabídnou další pohled na kondici největší evropské ekonomiky a její výhled.
  • Ropa (WTI/Brent) – trh ovlivní večerní report API o zásobách i širší sentiment týkající se poptávky v největších světových ekonomikách.

Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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