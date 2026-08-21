Ekonomický kalendář: Odvede série PMI reportů pozornost od dluhopisů? (21.08.2026)

Poslední seance se nesly ve znamení napětí kolem rostoucích nákladů na obsluhu globálního dluhu. Rychlý návrat růstu amerických výnosů – navzdory oznámení o zrychlení zpětných odkupů dluhopisů – ukázal, že trpělivost trhu s veřejnými financemi se zmenšuje. Investoři očekávají skutečné strukturální změny, nikoli pouze finanční inženýrství.
Poklesy na Wall Street se částečně stabilizovaly a dnešní vlna makroekonomických dat se pokusí odvést pozornost od dluhopisového trhu. Po inflačních datech z Japonska a maloobchodních tržbách z Velké Británie zůstává hlavní událostí série předběžných PMI indexů zpracovatelského průmyslu a služeb z hlavních ekonomik.
Klíčová data z asijské seance a rána:
- Japonsko: Červencová CPI inflace vzrostla na 1,9 % meziročně z předchozích 1,6 %, zatímco jádrová CPI dosáhla 1,8 % meziročně, v souladu s očekáváním trhu. Předběžný srpnový PMI ve zpracovatelském průmyslu vzrostl na 55,1 bodu z 54,5 bodu, což signalizuje dobrou kondici průmyslu.
- Nový Zéland: Červencová obchodní bilance výrazně zklamala a vykázala deficit -1,949 miliardy NZD oproti očekávanému přebytku 320 milionů NZD. Předběžný PMI služeb v srpnu klesl na 52,9 bodu z 53,6 bodu, zatímco PMI ve zpracovatelském průmyslu zůstal na 52,0 bodu.
- Velká Británie: Maloobchodní tržby zaostaly za očekáváním a po velmi silném předchozím výsledku prudce klesly. Meziměsíčně se snížily o 0,5 % (konsenzus: -0,3 %, předchozí: +1,0 %), zatímco meziroční růst zpomalil na 1,6 % (konsenzus: 2,3 %, předchozí: 4,2 %). Data však měla jen omezený negativní dopad na libru, která nadále posiluje vůči většině měn G10 (GBPUSD: +0,1 %).
Makroekonomický kalendář:
- 08:45 Francie – Index podnikatelské důvěry (srpen). Konsenzus: 100 | Předchozí: 101
- 09:00 Polsko – BIEC Welfare Index (srpen). Předchozí: 93,6
- 09:15 Francie – PMI ve zpracovatelském průmyslu (srpen, předběžný). Konsenzus: 49,9 | Předchozí: 49,8
- 09:15 Francie – PMI služeb (srpen, předběžný). Konsenzus: 49,7 | Předchozí: 49,6
- 09:30 Německo – PMI ve zpracovatelském průmyslu (srpen, předběžný). Konsenzus: 52,0 | Předchozí: 52,2
- 09:30 Německo – PMI služeb (srpen, předběžný). Konsenzus: 50,2 | Předchozí: 49,8
- 09:30 Polsko – Index podnikatelského klimatu (srpen)
- 10:00 Eurozóna – PMI ve zpracovatelském průmyslu (srpen, předběžný). Konsenzus: 51,9 | Předchozí: 51,9
- 10:00 Eurozóna – PMI služeb (srpen, předběžný). Konsenzus: 51,5 | Předchozí: 51,7
- 10:30 Velká Británie – PMI ve zpracovatelském průmyslu (srpen, předběžný). Konsenzus: 51,6 | Předchozí: 51,9
- 10:30 Velká Británie – PMI služeb (srpen, předběžný). Konsenzus: 51,9 | Předchozí: 52,1
- 15:45 USA – PMI ve zpracovatelském průmyslu (srpen, předběžný). Konsenzus: 53,9 | Předchozí: 53,9
- 15:45 USA – PMI služeb (srpen, předběžný). Konsenzus: 54,0 | Předchozí: 54,6
- 19:00 USA – Počet aktivních vrtných souprav Baker Hughes. Konsenzus: 456 | Předchozí: 455
3 trhy, které dnes sledovat:
- EURUSD (FX) – Investory čeká maraton předběžných PMI indexů z eurozóny i USA. Dopolední data z Francie (09:15), Německa (09:30) a celé eurozóny (10:00) se odpoledne střetnou s údaji z americké ekonomiky (15:45). Jakýkoli výraznější rozdíl v ekonomické aktivitě může určit další směr EURUSD před víkendem.
- GBPUSD (FX) – Libra zůstává pod bezprostředním vlivem dat o maloobchodních tržbách ve Velké Británii. Další volatilitu mohou v 10:30 přinést předběžné PMI indexy zpracovatelského průmyslu a služeb. Případné zhoršení nálady v britském sektoru služeb by mohlo před víkendem zatížit libru.
- Ropa WTI (komodity) – Ceny ropy budou reagovat na širokou sérii PMI indexů, které ukážou aktuální aktivitu ve zpracovatelském průmyslu hlavních ekonomik. Dalším katalyzátorem bude v 19:00 týdenní report Baker Hughes o počtu aktivních vrtných souprav v USA (konsenzus: 456).
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