Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách ve středu 📄

- Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách ve středu
- Také se dozvíme rozhodnutí ECB, BOJ a BOC
- Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách ve středu
- Také se dozvíme rozhodnutí ECB, BOJ a BOC
Začínáme zajímavý nový týden na finančních trzích. Ačkoli dnešní kalendář je výjimečně prázdný, v průběhu týdne nás čekají důležité ekonomické události.
Nejdůležitější je samozřejmě středeční rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách. Po pátečních údajích o inflaci trh plně zohledňuje dvě snížení sazeb na příštích dvou zasedáních. Důležitější však bude komunikace Fedu a možné oznámení ukončení snižování bilance (QT).
Tento týden se také dočkáme rozhodnutí ECB, BOJ a BOC. Ve čtvrtek se Trump setká s čínským prezidentem Si. Trh očekává obchodní dohodu mezi oběma zeměmi.
Podrobný kalendář na tento týden
Pondělí, 27. října
- Celý den – Trump se setká s japonskou premiérkou Sanae Takaichi
- 10:00 – Německo, údaje IFO za říjen
- 15:30 – USA, údaje Dallas Fed o výrobě za říjen
Úterý, 28. října
- 15:00 – USA, data CB za říjen
- 15:00 – USA, data Richmond pro průmysl za říjen
- 21:40 – USA, data API o zásobách ropy
Středa, 29. října
- 01:30 – Austrálie, data CPI za 3. čtvrtletí
- 14:45 – Kanada, rozhodnutí BoC
- 3:30 – Kanada, tisková konference po rozhodnutí BoC
- 4:30 – USA, údaje EIA o zásobách ropy
- 7:00 – USA, rozhodnutí FED
- 7:30 – USA, tisková konference Powella
- Po uzavření Wall Street – výsledky Meta, Alphabet, Microsoft
Čtvrtek 30. října
- Celý den – Setkání Trumpa s prezidentem Si
- 12:00 – Eurozóna, zpráva o HDP za 3. čtvrtletí
- 14:00 – Německo, zpráva o CPI za říjen
- 14:15 – Eurozóna, rozhodnutí ECB
- 15:30 – USA, údaje EIA o zásobách plynu
- Po uzavření Wall Street – výsledky Apple, Amazonu
Pátek 31. října
- 00:30 – Japonsko, inflace v oblasti Tokia
- 00:50 – Japonsko, maloobchodní tržby za září
- 02:30 – Čína, údaje PMI za říjen
- 08:00 – Německo, maloobchodní tržby za září
- 10:00 – Polsko, údaje CPI za říjen
- 11:00 – Eurozóna, inflace za říjen
BREAKING: Spotřebitelská důvěra v USA (CB) silnější, než se očekávalo 🗽
BREAKING: Údaje z amerického trhu s bydlením silnější, než se očekávalo 🗽US100 posiluje
Ekonomický kalendář: Wall Street se zaměřuje na údaje amerického Conference Board a údaje o trhu s nemovitostmi
BREAKING: Německé spotřebitelské nálady GfK pod očekáváním
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.