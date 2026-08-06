Ekonomický kalendář: Trh práce vyvine tlak na Fed? 🏦

Čtvrteční kalendář zůstává poměrně prázdný, což umožní trhům plně se soustředit na zveřejnění dalších finančních výsledků po obou stranách Atlantiku.
V Evropě nás po publikaci solidních zakázek v německém průmyslu čeká již jen odečet maloobchodních tržeb v eurozóně. Ve Spojených státech jsou naplánovány pouze drobné zprávy z trhu práce (Challengerova zpráva, žádosti o podporu v nezaměstnanosti) a zpráva EIA o zásobách zemního plynu.
Trhy se zdají být dočasně unaveny nedávnou epizodou volatility, avšak další velmi silná data z trhu práce by mohla investory znovu vystrašit strašákem rychlého zvyšování úrokových sazeb v USA.
Nejdůležitější publikace z asijské seance a dnešního rána
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Německo: Překvapivá data o průmyslových zakázkách za červen. V meziměsíčním vyjádření (m/m) zakázky vyskočily o 3,1 % při skromném tržním konsensu pouhých 0,3 % m/m. V meziročním vyjádření (r/r) vzrostly zakázky o 6,5 % (oproti 4,5 % v předchozím měsíci), což signalizuje obnovu poptávky v sektoru.
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Austrálie: Červnová bilance zahraničního obchodu přinesla obrovský obrat. Obchodní přebytek se usadil na úrovni 1,93 mld. AUD, čímž zcela vyvrátil výhledy analytiků, kteří očekávali deficit ve výši -1,1 mld. AUD (předchozí hodnota: -2,37 mld. AUD).
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USA: Noční část seance proběhla ve znamení vyjádření šéfky Fed ze San Francisca (Mary Daly), která se vyjádřila k aktuální trajektorii úrokových sazeb a stavu trhu práce.
Makroekonomický kalendář
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08:00 Německo – Průmyslové zakázky s.a. (m/m) za červen. Odečet: 3,1 %. Konsensus: 0,3 %. Předchozí odečet: 0,3 %.
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08:00 Německo – Průmyslové zakázky w.d.a. (r/r) za červen. Odečet: 6,5 %. Předchozí odečet: 4,5 %.
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11:00 Eurozóna – Maloobchodní tržby s.a. (m/m) za červen. Konsensus: 0,1 %. Předchozí odečet: 0,2 %.
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11:00 Eurozóna – Maloobchodní tržby w.d.a. (r/r) za červen. Konsensus: 0,9 %. Předchozí odečet: 1,6 %.
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11:30 USA – Challengerova zpráva o plánovaných propouštěních za červenec. Předchozí odečet: 45,85 tis.
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14:30 USA – Produktivita práce v mimozemědělském sektoru (k/k) za II. čtvrtletí (předběžná). Konsensus: 0,7 %. Předchozí odečet: 0,3 %.
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14:30 USA – Jednotkové náklady práce (k/k) za II. čtvrtletí (předběžné). Konsensus: 2,1 %. Předchozí odečet: 1,8 %.
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14:30 USA – Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (Initial Jobless Claims). Konsensus: 201 tis. Předchozí odečet: 197 tis.
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16:00 USA – Zásoby velkoobchodníků (m/m) za červen. Konsensus: 0,3 %. Předchozí odečet: 0,1 %.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob zemního plynu dle EIA. Konsensus: 30 mld. Předchozí odečet: 28 mld.
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23:30 USA – Vystoupení šéfa Fed ze St. Louis (Alberto Musalem).
Nejdůležitější zveřejnění firemních výsledků
Wall Street:
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Eli Lilly (před zahájením seance) – klíčová zpráva pro farmaceutický a zdravotnický sektor; investoři se zaměří na prodeje léků na hubnutí a cukrovku.
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ConocoPhillips (před zahájením seance) – ukazatel kondice těžebního sektoru v prostředí kolísavých cen ropy.
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Gilead Sciences (po skončení seance)
Varšavská burza cenných papírů (GPW):
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PKN Orlen
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Energa
Euronext:
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Deutsche Telekom
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Siemens
3 trhy, na které stojí dnes za to se zaměřit:
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DE40 / DAX (akciový index) – Německý index získal dávku optimismu těsně před zahájením seance díky velmi silnému odečtu průmyslových zakázek (3,1 % m/m oproti očekávaným 0,3 %). Poptávka po průmyslových akciích může dnes dominovat na frankfurtském parketu a obraz evropské ekonomiky doplní v 11:00 data o maloobchodních tržbách v eurozóně.
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EURUSD (FX) – Hlavní měnový pár může oživnout i v přítomnosti menších zpráv z amerického trhu práce. Po včerejším výrazně lepším než očekávaném čísle ADP mohou další jestřábí signály z trhu práce (např. udržení žádostí o podporu v nezaměstnanosti pod hranicí 200 tis.) znovu zvýšit očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb v USA.
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Zemní plyn / NATGAS (komodity) – Ceny zemního plynu se v 16:30 ocitnou v centru pozornosti po zveřejnění týdenní zprávy EIA o změně zásob v amerických zásobnících (konsensus: 30 mld. kubických stop). V kombinaci s letní vlnou veder v USA a rostoucí poptávkou ze strany energetického sektoru může odchylka od výhledu vyvolat skokovou volatilitu cen této suroviny.
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