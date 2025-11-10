Ekonomický kalendář: Trhy doufají v konec uzavření americké vlády (10.11.2025)

Nový týden začíná relativně slabým ekonomickým kalendářem, což podporuje stabilitu trhu a umožňuje investorům soustředit se na geopolitický vývoj. Naděje na uzavření dohody v USA, která se jeví jako stále reálnější, nadále udržují pozitivní sentiment a posilují chuť riskovat, což se odráží v solidních ziscích asijských indexů na začátku seance. V tomto prostředí budou dnešní makroekonomické údaje důležité pro krátkodobé pohyby na trhu, ale pravděpodobně nebudou dominovat, což investorům dá prostor reagovat na aktuální politické události a zprávy z finančních trhů. Účastníci trhu zároveň sledují další pohyby měn, zlata a kryptoměn, které odrážejí rostoucí optimismus ohledně stabilizace globální ekonomické situace.
Dnešní ekonomický kalendář:
- Čína
- Nové úvěry (CNY) za říjen: prognóza 500 mld., předchozí 1 290 mld.
- Peněžní zásoba M2 (r/r) za říjen: prognóza 8,1 %, předchozí 8,4 %
- Norsko (08:00)
- Spotřebitelská inflace CPI (r/r) za říjen: 3,3 % (prognóza 3,1 %, předchozí 3,6 %)
- Jádrová CPI (r/r) za říjen: 3,4 % (prognóza 3 %, předchozí 3 %)
- Index cen výrobců PPI (r/r) za říjen: 6,9 % (prognóza N/A, předchozí -2,8 %)
- Švédsko (08:00)
- Průmyslová produkce s.a. (r/r) za září: 13,5 % (předchozí 10,6 %)
- Turecko (08:00)
- Průmyslová produkce (r/r) za září: 2,9 % (předchozí 7,1 %)
- Rumunsko (08:00)
- Zahraniční obchodní bilance (EUR) za září: -2,48 mld. (předchozí -2,6 mld.)
- Slovensko (09:00)
- Průmyslová produkce (r/r) za září: prognóza -6 %, předchozí -6,3 %
- Česká republika (10:00)
- Míra nezaměstnanosti za říjen: prognóza 4,5 %, předchozí 4,5 %
- Eurozóna (10:30)
- Index Sentix za listopad: prognóza -4,1, předchozí -5,4
BREAKING: Index podnikatelského optimismu NFIB v USA mírně slabší, než se očekávalo 🗽
BREAKING: Německý ekonomický sentiment ZEW mnohem slabší, než se očekávalo
Ekonomický kalendář: Pozornost se soustředí na německý index ZEW a americký index NFIB
Ranní shrnutí (11.11.2025)
